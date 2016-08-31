Дети в России не развиваются духовно. Об этом в передаче ИА REGNUM «Люди России» заявила учитель московской общеобразовательной гимназии 1554 Светлана Веричева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь, Москва

«Когда после выходных я спрашиваю детей, чем они занимались, то, в лучшем случае, это оказывается поход в торговый центр и обед в «Макдоналдс». Родители не должны полагаться только на школу, а обязаны сами заниматься развитием детей», — считает педагог с 40-летним стажем.

О трендах — «айфонах» вместо побед, играх вместо спорта, о материнской интуиции, патриотизме и забытых традициях Светлана Веричева рассказала ИА REGNUM.