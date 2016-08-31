На Алтае уже никого не удивить историями, подобными той, что всколыхнула сегодня Россию. Люди ужасаются бессердечности туристов, бросивших своего спутника с травмированной ногой в горах Красноярского края, в природном парке «Егарки». Они боялись опоздать на самолет, а травмированный товарищ задерживал их передвижение. Туристы не просто бросили молодого человека в горах, но даже якобы не сообщили о его проблемах спасателям — это сделала его мать. История умалчивает, каким образом информация оказалась у нее.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM В горах Алтая

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На сайте МЧС сказано, что «спасатели в шоке», и даже самые бывалые специалисты не берутся комментировать случай. «Общеизвестно, что сплоченность и взаимовыручка в группе — непременный залог успешного похода. Самый пустяковый конфликт среди туристов может не только напрочь испортить настроение, но и плачевно закончиться для всего коллектива. Специалисты рекомендуют всем, кто планирует активный отдых в природной среде, ответственно подходить к путешествию ещё на этапе формирования группы, поскольку люди не просто должны быть знакомы между собой, но и подходить друг другу по морально-психологическим качествам», — говорится в сообщении, в котором красноярский случай назван «беспрецедентным».

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Впрочем, в шоке и сам оставленный в горах турист. Он утверждает, что средства массовой информации сильно приукрасили ситуацию, и злонамеренно в горах его никто не оставлял, он вообще путешествовал один. Наоброт, встреченные им туристы помогли связаться со спасателями и вызвать помощь. Тем не менее, волну, поднявшуюся в СМИ и соцсетях, остановить уже трудно, да и проблемы, которые всплывают в обсуждениях, действительно являются актуальными.

Такие случаи уже бывали. Более того, заканчивались они куда трагичней, чем сегодняшняя история. В Горном Алтае, который в год посещают несколько сотен тысяч туристов, спасатели уже знают, на что способны так называемые новые туристы, которые не воспитывались в былых традициях, которые хотят «взять от жизни все», нацелены «на результат» и прочие современные прелести. Нередко набедокурив, нарушив все какие можно писанные и неписанные правила поведения в горах, такие туристы потом пишут жалобы президенту, требуя от него разобраться с «нерасторопными» спасателями.

Одна из вопиющих историй произошла в 2012 году, когда группа туристов бросила в горах 61-летнюю москвичку Веру Черноморову. Женщина, в итоге, погибла. Как установлено следственными органами, она в составе группы участвовала в пешем туристическом маршруте по Кош-Агачскому району. Группа не была зарегистрирована в органах МЧС, ее сопровождение осуществлял непрофессиональный проводник.

Во время похода она травмировала ногу и не смогла передвигаться дальше самостоятельно. Женщина была оставлена проводником и другими туристами без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии. Со слов участников группы, ей были оставлены продукты, вещи и палатка. Через неделю спутники сообщили спасателям о том, где ее оставили. Однако ни женщины, ни вещей работники МЧС не обнаружили. Труп женщины был обнаружен через месяц на берегу реки Каир.

Происшествие с Верой Черноморовой вызвало большой резонанс в среде туристов. В связи с этим горно-алтайский еженедельник «Постскриптум» опубликовал статью «Места силы» ищи не в горах, а в собственной душе». Предлагаем ознакомиться с выдержками из этой публикации.

«Восемь жителей европейской части России, большинство из которых ранее не были знакомы друг с другом, очень хотели побывать в Горном Алтае и посетить так называемые «места силы». Некто Сергей Горбунов из Москвы решил выступить организатором похода, хотя, судя по всему, особого опыта путешествий в горах он не имел. К сожалению, выяснилось это слишком поздно. В начале августа группа, в которую вошли сам Горбунов, его сестра, две женщины 30−40 лет, две пожилые женщины (в том числе Вера Черноморова), а также молодая пара, прибыла в Тюнгур и отправилась в сторону озера Ак-Кем.

Судя по рассказам некоторых участников группы, на четвертый день похода Вера Черноморова подвернула ногу. Превозмогая боль, она продолжала путешествие. Ее спутники с каждым днем становились все более раздражительными, поскольку из-за хромой женщины скорость движения сократилась. Спутники давали ей понять, что она стала обузой, что из-за нее они не выполнят свою программу и будут вынуждены вернуться в Москву, не посетив все запланированные «места силы». На девятый день путешествия обстановка в группе накалилась до такой степени, что Вера Черноморова попросила ее оставить, а после того, как остальная группа выйдет к людям, прислать за ней подмогу.

Самое удивительное, что спутники с легкостью согласились с предложением женщины. Они оставили ей некоторое количество продовольствия, один баллончик с газом и газовую плитку. По мнению руководителя группы, этого ей должно было хватить на 5−7 дней. Искатели «мест силы» даже не поставили для женщины палатку. У них не хватило ума или совести оставить с ней кого-нибудь из других участников похода, ведь у всех были планы, билеты на самолет, да и вообще, отпуск-то не резиновый, на работу надо. К тому же, как высказалась одна из участниц похода в беседе с московским следователем: «Черноморова нам все нервы вымотала».

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После того, как они бросили Черноморову, туристы дважды заблудились и потеряли несколько дней, пытаясь выйти на запланированный маршрут. Так или иначе, руководитель группы вернулся за женщиной со спасателями только на седьмой день. На месте ее не оказалось. Как предполагают родственники пропавшей, женщина могла запаниковать, когда через обещанные 3−4 дня помощь за ней не пришла. Инструкций, сколько дальше ждать и как себя вести, если помощь задерживается, у нее не было.

«В группе произошла ссора, это очевидно, — пишет один из участников форума risk.ru. — Она увидела выход только в том, чтобы они ее оставили и прислали за ней подмогу. Остальные члены группы ее «поддержали», не понимая всей сложности ситуации. Как известно, остальные собравшиеся на «прогулку по диким природным местам» ничего не понимают ни в туризме, ни в походах, ни вообще в жизни вне города, да и просто в общечеловеческих нормах поведения. Женщина, оставшись на месте одна, через какое-то время могла подумать — а вдруг из-за накалившихся отношений в группе они попросту за ней не придут, и лучше начать выбираться самой, и возможно после первой же ночи решилась на этот шаг».

Так или иначе, теперь очевидно, что Вера Черноморова решила выбираться самостоятельно. Что именно произошло, сказать сложно. Тело женщины ее родственник увидел с высокого обрыва в горной реке. На женщине был рюкзак. То есть, видимо, она действительно пыталась выйти к людям самостоятельно.

Эта история лишний раз показывает, что все «места силы» бесполезны, если силы, мудрости и просто порядочности нет внутри тебя самого. Бросившие Веру Черноморову люди реализовали свою мечту и побывали в этих «местах силы». Но, вспоминая их поступок, и то, как уже после похода они продолжают «лаяться», понимаешь, что сакральные места им не помогли.

Эта история напоминает случай, произошедший в 2007 году на Башкаусе. В июле того года житель Екатеринбурга Андрей Еремин с товарищами-экстремалами сплавлялся по горной реке. Испугавшись очередного порога, молодой человек решил идти вдоль берега. Было определено место и время встречи. Однако, не дождавшись молодого человека, его спутники снялись и поехали по домам. У них тоже был мотив — билеты куплены, работа ждет.

Затем началась поисковая операция, и со стороны «друзей» Еремина в адрес наших спасателей посыпались проклятья — не там, медленно, плохо и не так ищут. Писали письма министру Шойгу, чтобы он «прищучил» своих подчиненных в Горно-Алтайске. И ни один подлец не признал, что он поступил подло — бросил товарища в горах. Нет, они вообще были уверены в собственной непогрешимости. Тело Еремина нашли — он упал с обрыва и, видимо, некоторое время был жив. Наверное, его можно было бы спасти, если бы «друзья» и коллеги по экстриму вышли ему навстречу. Этой ситуации вообще можно было бы избежать, если бы его не отпустили одного идти по абсолютно незнакомой горной местности…

Почему современные туристы перестали следовать тем добрым принципам, которые так привлекали советских подростков в турклубы? Куда делись понятия взаимовыручки и дружбы? Наверное, виной всему стремление найти «места силы» в горах, а не в собственной душе».