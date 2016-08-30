В августе правительство Армении решило увеличить капитал ЗАО «Ереванская теплоэлектроцентраль» (Ереванская ТЭЦ) за счет включения в нее некоторой региональной газораспределительной инфраструктуры, построенной в 2008—2013 гг. в рамках программ международных доноров. Передаваемые объекты находились на балансе правительства Армении в лице Минэнергетики и природных ресурсов.

Блог Бориса Агафонцева Армянская АЭС

В целом капитал государственной компании был увеличен на порядка $24−25 млн (10,8 млрд драмов + 323 млн драмов + 1,57 млн евро). Вся введенная в капитал ЗАО инфраструктура станция должна передать компании «Газпром Армения» в счет погашения долга за поставленный ей газ. По данным ИА REGNUM, в «Газпром Армения» отнюдь не восторге от этой идеи, поскольку вместо «живых» денег ей предлагается инфраструктура, которая и так ею используется и обслуживается безвозмездно. К тому же, созданная в рамках донорских программ инфраструктура традиционно стоит намного меньше зафиксированных на бумаге чисел.

И все же это далеко не та сумма, которая может покрыть обязательства Ереванской ТЭЦ перед газовым монополистом. В целом по положению на начало 2016 года станция задолжала «Газпром Армения» 37 млрд драмов или порядка $78 млн. Каким образом у станции возник такой огромный долг с учетом того что на ее базе в 2010 году был построен современный и высокоэффективный новый блок, а старые блоки были законсервированы?

К слову говоря, огромные для своих финансовых масштабов долги набирает не только Ереванская ТЭЦ, но и иные государственные энергетические предприятия — Атомная станция и «Высоковольтные электросети». По подсчетам специалистов Всемирного банка, по итогам 2015 года дефицит оборотных средств (долги по торговым кредитам, кредиторские долги за поставленный газ и отложенные эксплуатационные и операционные расходы) только Ереванской ТЭС и АЭС составили 51 млрд драмов (порядка $110 млн). 6,5 млрд из этих 51 млрд драмов приходится на краткосрочные торговые кредиты с высокими процентными ставками перед местными банками. То есть для объектов электроэнергетической отрасли условия этих кредитов являются грабительскими.

С другой стороны эти три госкомпании набрали и дебиторских долгов в объеме 17,4 млрд драмов, которые распределяющая в республике компания «Электрические сети Армении» (ЭСА) не может им выплачивать по причине собственных финансовых сложностей. В сложном же финансовом положении ЭСА оказалась по ряду причин. Как свидетельствуют в своем докладе те же специалисты Всемирного банка, применяемые Госкомиссией по регулированию общественных услуг формулы расчетов величин тарифов, по которым ЭСА покупает и перепродает электроэнергию, не способствует финансовой стабильности сетей. Из-за перекосов в структуре генерации только в 2012—2014 гг. ЭСА накопила убыток в 30 млрд драмов. И это несмотря на то, что за этот период электроэнергия подорожала для конечных потребителей в среднем на 40%.

В результате краткосрочные кредитные обязательства ЭСА (напомню, грабительские торговые кредиты), привлеченные для покрытия дефицита оборотных средств, возросли на 67% — до 35 млрд драмов. Сети стали накапливать долги перед генерирующими станциями. Последние, в свою очередь, влезли в банковские торговые кредиты. Это при том, что параллельно инфляции (то есть росту стоимости операционных расходов) тарифы на отпускаемую ими электроэнергию не повышались. В 2008—2014 гг. госпредприятия сократили объемы ремонтных и текущих работ на 31%, то есть увеличивается износ материальных активов. Не компенсировались и потери от курсовых колебаний — топливо генерирующие станции продолжали закупать за дорожающие доллары, а отпускать электроэнергию сетям за драмы.

Но это еще не вся схема скатывания госпредприятий в долговую яму. Правительство выкачивало из работающих госпредприятий (в том числе и государственного тогда ЗАО «Воротанский каскад ГЭС») средства в виде займов и направляло их на обеспечение текущих расходов двух частных предприятий — бывших химических гигантов «Наирит» и «Ванадзорхимпром». Львиная доля средств энергетиков уходила на поддержание ржавеющей в простое материальной базы химических заводов и выплату зарплат находящихся в оплачиваемом отпуске многотысячных коллективов. Кроме того, за счет государственных генерирующих станций правительство субсидировало повышение стоимости российского газа для неимущих семей. Эти расходы, понятно, никак не учитывались госкомиссией при определении стоимости отпускаемой генерирующими станциями сетям электроэнергии.

По положению на начало 2016 года долг предприятий «Наирит» и «Ванадзорхимпром» перед Ереванской ТЭЦ и Воротанским каскадом оставил 35,6 млрд драмов. Это при том, что в реанимацию этих набравших долгов химических предприятий искренне верят лишь те, чей оптимизм обусловлен лишь умственной недоразвитостью.

Фактически, с 2010 года государственные энергопредприятия, а также частная ЭСА (!?), использовались правительством для решения социальных задач: сдерживание роста стоимости электроэнергии, выплату зарплат многотысячным неработающим коллективам заведомо уже мертвых предприятий и субсидирование коммунальных расходов малоимущих семей. Если ЭСА удалось спасти путем перепродажи собственнику, способному более жестко отстаивать свои финансовые интересы, то с государственными объектами придется что-то делать. В частности, это:

Законодательное исключение непрофильных расходов государственных предприятий, в том числе заемных средств, и жесткий финансовый контроль государства;

Реструктуризация или софинансирование имеющихся торговых кредитов госпредприятий (под 9−11% годовых сроком на 12 месяцев);

Банкротство предприятий «Наирит» и «Ванадзорхимпром», направление вырученных средств в первую очередь на покрытие долгов государственным энергетическим предприятиям, а не коллективам или банковским кредиторам;

Пересмотр формулы расчетов тарифов на электроэнергию Госкомиссией по регулированию сферы общественных услуг с целью компенсации в будущем для ЭСА перекосов в генерации и исключения валютных рисков для генерирующих компаний;

Установление тарифов для генерирующих станций и для ЭСА в том объеме, который обеспечит финансовую стабильность этих предприятий (при условии эффективного выполнения первого пункта!).

Эти меры приведут к росту тарифов на электроэнергию для конечных потребителей и росту социального недовольства. Но необходимо понимать, что с 2010 года электроэнергетическая отрасль Армении регулируется не на балансе интересов представляющих ее компаний и потребителей, а бездумно гробится в угоду решения сиюминутных социальных проблем. Иначе говоря, проедается обществом за счет износа материальной части сектора и накапливания долгов ее предприятиями. В любом случае финансовое оздоровление сферы возможно только за счет потребителей без оглядки на предстоящие выборы или социальное положение общества.