Второй день весь мир следит за ситуацией в Узбекистане. Жив ли глава государства Ислам Каримов? Что будет со страной дальше? Кто будет новым руководителем? Однозначного ответа нет ни на один из этих вопросов.

kremlin.ru Ислам Каримов

28 августа СМИ сообщили о госпитализации Ислама Каримова. Его дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram уточнила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации.

Уже 29 августа вечером издание «Фергана» сообщило, что после инсульта узбекский лидер скончался в больнице. Однако сообщения о смерти многолетнего лидера страны стали опровергаться. При этом нет официальной информации о состоянии здоровья Каримова и о том, жив ли он.

Источник в аппарате президента сообщил РИА «Новости», что информация о смерти президента Узбекистана не соответствует действительности. По его данным, глава республики по-прежнему находится в больнице, его состояние стабильно.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о состоянии здоровья Ислама Каримова остается крайне противоречивой, а СМИ ссылаются на анонимные источники.

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В посольстве РФ в Узбекистане Интерфаксу заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти Каримова.

В Кремле также не располагают подтверждением сообщений о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам: «Сейчас какой-либо новой информацией мы не располагаем, но пока можем только сказать, что эти ночные сообщения не нашли своего подтверждения, из этого исходим».

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При этом Песков подчеркнул, что Москва и Ташкент поддерживают постоянные контакты даже в условиях госпитализации президента Узбекистана: «Разумеется, контакты с Узбекистаном, они постоянные — и по дипломатическим каналам, и иным, по ведомственным каналам. У нас же очень насыщенные двусторонние отношения».

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Власти РФ не располагают данными о состоянии президента Узбекистана

Вне зависимости от того, жив ли Каримов, ожидается, что борьба за власть теперь обострится. Как сообщало ИА REGNUM, к числу возможных преемников Каримова неоднократно относили и его дочерей, и фигуры из высшего руководства республики. Так, несколько лет именно старшая дочь Каримова Гульнара рассматривалась как его преемница. Однако уже в 2013 году у нее возникли трения с отцом и её политическое влияние резко упало. По неподтвержденной информации, Гульнара готовила заговор с целью смещения отца, после чего была помещена под домашний арест.

Среди возможных кандидатов на пост руководителя Узбекистана есть и младшая дочь Каримова Лола. Среди других вероятных преемников называются нынешний премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев и глава Службы национальной безопасности Рустам Иноятов. Политологи считают Мирзияева довольно влиятельной фигурой в Узбекистане, и, учитывая его пост, шансы взять власть у него есть. А вот Иноятова подводит возраст — ему 72 года, да и состояние его здоровья также внушает опасения.

Кто из представителей узбекистанской элиты сможет воспользоваться случаем и возьмет власть в стране, предугадать сложно.

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По мнению казахстанского политолога Эдуарда Полетаева, следующий президент Узбекистана продолжит политические традиции Ислама Каримова. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM неясность со здоровьем президента Ислама Каримова и остающийся открытым вопрос передачи власти в Узбекистане, он отметил, что алармизм сейчас по отношению к ситуации в Узбекистане не ко времени, да, политика в ней часто живет «в футляре», но это отнюдь не означает, что следует обязательно ждать каких-то серьезных потрясений.

«Тревога неизбежна. Ситуация сложная, но отнюдь не безнадежная. Тем более в так называемой «узбекской модели» развития общества заложены традиции сильной центральной власти, ее способности на быстрые действия. То есть институты исполнительной власти работают, и в ее силах решить определенные организаторские задачи, так как необходимый ресурс лидерства никуда не делся», — подчеркнул он.

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Позже, 30 августа стало известно, что в Узбекистане отменены запланированные праздничные торжества, посвященные Дню независимости республики. Также отменены и прочие. Узбекская редакция BBC, вновь ссылаясь на анонимный источник, отметила, что причина отмены мероприятий не называется. Подчёркивается, что если информация об отмене торжеств подтвердится, это может стать признаком намерения властей республики объявить траур в связи со смертью Ислама Каримова.

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Добавим, что главный редактор портала «Фергана.ру» Даниил Кислов в интервью МК.RU 30 августа уточнил, что в случае с президентом Узбекистана речь идет о клинической смерти.

«По нашим неопровержимым данным, по словам наших источников, которых мы знаем 15 лет, из анонимных источников на самом высшем уровне руководства Узбекистана, которые я могу озвучить только через суд, — вчера в 13:00 по местному времени (15:00 по московскому) Ислам Каримов перенес клиническую смерть. Опровержения, которые исходят из аппарата президента, анонимные и ничем не подтверждены. Все узбекские издания ничего о состоянии Каримова не говорят. Тотальная цензура. Местные онлайн-СМИ пишут, в каких районах городов пройдут празднования 25-летия Дня независимости. Думаю, официально об уходе президента будет объявлено после 1 сентября или тогда, когда это будет выгодно его окружению», — заявил Кислов.

По его словам, лучшим опровержением смерти Каримова стал бы сюжет на TV с его участием: с живым, на искусственном дыхании, под капельницей, а лучше всего работающим или прогуливающимся по парку.

Он также отметил, что опровержением могла бы стать «регулярная сводка новостей о его состоянии здоровья, с детальным описанием болезни, а не пара фраз о том, что для лечения Каримова понадобится определенное время — версия, которую выпустило правительство Узбекистана».

Стоит обратить внимание на ещё один важный момент — опасность взрыва исламского экстремизма в Узбекистане. Как заявил журналист Сергей Доренко, теперь нужен новый диктатор: «Подконтрольный нам или подконтрольный кому бы то ни было вменяемым, потому что иначе мы получим террористическую организацию огромного размера, размером с государство. Очень этого бы не хотелось».

«Власти фактически каленым железом выжигают любые проявления оппозиционности, — пишет Эльдар Мамедов (Inosmi.ru). — Демократическая оппозиция раздавлена еще в начале 1990-х. Но больше всего достается исламистам: в своем порыве сохранить светские основы государственности власти преследуют не только религиозных экстремистов, но и верующих граждан из-за ношения бороды или хиджаба. Такого рода действия, помноженные на отсутствие перспектив достойной, благополучной жизни, толкают многих молодых людей в объятия исламистского подполья».