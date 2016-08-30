



СССР: Орден Отечественной войны 1 степени

В латвийском городке Лимбажи, по инициативе местного отделения организации ветеранов латышского легиона Ваффен СС снесли памятник, установленный в честь погибших во время Великой Отечественной войны советских моряков. Более того, на осуществление акта вандализма вчерашние пособники гитлеровцев получили 8.000 евро из государственной казны.

Официальная причина сноса как всегда прагматична, выверена, до мелочей обоснована с присущей любому «поистине арийскому» народу педантичностью: «Монумент находился в плохом состоянии и представлял угрозу гуляющим в сквере детям».

Но истинную причину, видимо в силу возраста, потеряв эсэсовскую выдержку, озвучил председатель организации Гунарс Гринбергс. По его словам, памятник был посвящен 26 советским морякам, которые 4 июля 1941 года погибли в бою против местных националистов, активно помогавшим гитлеровцам захватывать город. Вот такая гнусная месть за несбывшиеся нацистские мечты, возможность стать гауляйтером близлежащих хуторов, погонять кнутом «расово неполноценных», за поражение в открытом бою, за звучащее до сих пор в голове «руки вверх», произнесенное по-русски! А для полного удовлетворения реваншистских потребностей, престарелые эсэсовцы планируют на месте памятника установить флагшток высотой 16—18 метров с флагом города.

В принципе ничего удивительного для современной Латвии не произошло, и уж тем более непредсказуемого. Зловонный душок возрождающегося неонацизма, упорно не ощущаемый западными «крышевателями», основательно пропитал тело страны, все сильнее поражая часть населения галлюциногенным действием.

Непонятно другое — где Россия? Почему МИД РФ не обрушил свои «озабоченности» еще в сентябре 2015 года, когда только начался процесс изучения общественного мнения, а попросту сказать — реакции РФ?

Вполне очевидно, что случай в Лимбажи — это разведка боем — вызывающая, открытая, выполненная руками тех, кто еще вчера стрелял в наших дедов и прадедов. И на сегодняшний день, судя по достаточно вялой реакции русской общественности, полному отсутствию даже протокольного возмущения МИДа РФ можно сказать с уверенностью — этот бой они выиграли. Расчет примитивно прост: если мы промолчали в момент уничтожения памятника эсэсовцами, то когда к монументу Освободителям Риги приедет бригада демонтажников без каких-либо политических взглядов, интернациональная по составу, облаченная не в потрепанные гитлеровские мундиры, а в европейскую спецодежду «с иголочки», да под умиротворяющие речи «универсального» мэра Ушакова, сдадим всё, застенчиво потупив глаза…

Говорил и писал об этом много лет и никогда не устану это делать: если мы не начнем реагировать на сам факт, пускай даже разговоров об уничтожении священных для нас символов, так, как евреи реагируют на отрицание Холокоста, а мусульмане — на изображение пророка Мухаммеда в карикатурной форме, мы проиграем окончательно. В таком случае — так нам и надо, ибо мы недостойны называться потомками победителей, завоевавших для нас будущее, память которых мы променяли на спокойное сосуществование с носителями «нового латвийского порядка» да «западными партнерами»!