



Коалиция

На предстоящих в сентябре выборах особого внимания заслуживают регионы, в которых у власти находятся представители оппозиционных партий. Таких регионов в России сейчас три: Иркутская (КПРФ), Орловская (КПРФ) и Смоленская (ЛДПР) области. Ход избирательной кампании в этих субъектах Федерации имеет существенные отличия от остальных.

Одной из особенностей подобных регионов является повышенный конкурентный потенциал. Понятно, что губернаторы не могут бросить все силы на поддержку «своих» партий, но они не могут и оказывать полную поддержку «Единой России», поскольку это будет означать потерю их политической идентичности. Поскольку это объективно снижает включенность в кампанию губернаторов как сторонников определенной политической силы, партии начинают выходить на первый план, и между ними неизбежно возникает конкурентная борьба.

В сложном положении оказывается «Единая Россия», заинтересованная в проведении эффективной кампании, не рассчитывая при этом на губернаторские ресурсы. Особую важность приобретает мобилизация избирателей при голосовании за список партии, что требует интенсивной работы и партийной организации, и самих лидеров списка. «Единая Россия» в таких регионах нуждается и в обеспечении успеха в одномандатных округах, а значит — в выдвижении сильных фигур. Другие партии, понимая, что «Единой России» здесь приходится сложнее, чем в других регионах, и зная о своем немалом электоральном потенциале, разумеется, также готовы бросить на эти регионы значительные ресурсы.

Неудивительно, что Иркутская, Орловская и Смоленская области оказываются в центре особого внимания руководства «Единой России», а также президентской администрации. Причем это внимание возникло не перед выборами, а носит устойчивый характер в силу целого ряда причин. Смоленской областью давно занимается секретарь Генерального совета «Единой России» С. Неверов, который выдвинулся в этом регионе в одномандатном округе и возглавляет партийный список. Выходцем из Иркутской области является руководитель Управления по внутренней политике Т. Воронова, ранее избиравшаяся в Госдуму от этого региона. Что касается Орловской области, то и губернатор В. Потомский, и выдвинутый партией в округе депутат Госдумы, бывший директор ФСБ Н. Ковалев, являются сильными фигурами, у которых есть налаженные отношения с федеральными властями.

Иерархия электоральной поддержки и влияния

При всем кажущемся сходстве трех региональных ситуаций губернаторы рассматриваемых регионов имеют разное происхождение и разный опыт работы. Двое из них — А. Островский и В. Потомский сначала были назначены президентом, а затем выиграли выборы. Напротив, С. Левченко выиграл выборы в тяжелой конкурентной кампании у действующего губернатора С.Ерощенко.

А.Островский был назначен губернатором Смоленской области еще в 2012 г., отработал более трех лет в этом статусе, а затем выиграл в 2015 г. прямые выборы. А. Островский был и остается единственным российским губернатором, представляющим ЛДПР. Путь В. Потомского к власти был более сложным. Сначала он ярко зарекомендовал себя на выборах губернатора Брянской области в 2012 г., где смог стать реальным соперником тогдашнего губернатора Н. Денина и занял второе место с хорошим результатом (30,8% голосов). Обратив тогда на него внимание, Кремль принял в 2014 г. решение назначить именно его главой Орловской области, где он затем одержал уверенную победу на выборах. Тем самым было акцентировано внимание федерального центра к личности В. Потомского и к формированию баланса в партийной системе: коммунисты к тому моменту лишились своего последнего губернаторского поста во Владимирской области (при этом «Справедливая Россия», как и ЛДПР, располагала тогда «своим» губернатором). В Иркутской же области КПРФ сумела «захватить» губернаторский пост самостоятельно.

Успех и поддержка губернаторов на выборах тоже отличались. Наиболее прочные позиции смог завоевать В. Потомский, избрание которого в 2014 г. прошло по референдумному сценарию: он получил 89,2% голосов. А. Островский тоже уверенно выиграл выборы, но в условиях менее консолидированного голосования (65,2%). С. Левченко, несмотря на огромный опыт участия в губернаторских кампаниях (начиная с 1997 г.), не пользовался высокой поддержкой электората на старте выборов, но в результате поляризации кампании по линии противостояния действующего губернатора и оппозиции сначала набрал солидный результат в первом туре (36,6%), а затем смог привлечьна свою сторону всех противников С. Ерощенко и выиграть во втором туре (56,4% голосов). Вполне очевидна условная иерархия В. Потомского, А. Островского и С. Левченко с точки зрения уровня их поддержки на выборах. Это создает и различные стартовые условия для их дальнейшей работы, поскольку иркутскому губернатору приходится сложнее остальных при работе с общественным мнением.

Заметными стали и различия в уровне политического влияния трех губернаторов. Как показывают последние результаты рейтинга влияния глав регионов АПЭК, А. Островский и В. Потомский занимают близкие позиции во влиянии на федеральном уровне, находясь примерно в середине списка или немного выше. По итогам июля А. Островский занял 40-е место, а В. Потомский — 41-е. С. Левченко нелегко выстраивать отношения с федеральными властями, хотя нельзя сказать, что он не стремится улучшить эти отношения, а центр не идет ему навстречу. С иркутским губернатором встречался и В. Путин, и многие другие крупные федеральные фигуры, и говорить о какой-либо напряженности было бы преувеличением. Тем не менее политическое влияние С. Левченко по многим объективным причинам невелико и ограничено, и в июльском рейтинге АПЭК он занял 55-е место.

Протестный потенциал и укрепление «Единой России»

Одной из общих характеристик Иркутской, Орловской и Смоленской областей, важных в связи с предстоящими выборами, является их повышенный протестный потенциал. Очевидно, что ни выиграть выборы, ни быть назначенными в регионах с заведомо сильными позициями «Единой России» действующие там сейчас губернаторы не могли. Орловская область традиционно демонстрирует высокую поддержку КПРФ — учитывая и то, что уроженцем региона является партийный лидер Г.Зюганов. В Иркутской области рост популярности коммунистов стал заметным в нулевые годы, притом партийной организацией бессменно руководил С.Левченко. Смоленскую область нельзя назвать устойчивым «бастионом» ЛДПР, но оппозиционные настроения для нее очень характерны с начала 1990-х гг. При этом если для Орловской области характерно «лобовое» противостояние «Единой России» и КПРФ, то в Иркутской и Смоленской областях высоких результатов могут добиваться и другие оппозиционные партии.

Интересно, что на думских выборах 2011 г. Орловская область оказалась сравнительно более успешной и для «Единой России» (39% голосов), и для коммунистов (32% — лучший результат партии по стране). Хотя, конечно, во всех трех регионах «Единая Россия» не смогла набрать более 40%. Коммунисты выступили лучше, чем по стране в целом, и в остальных регионах — Смоленской (24,2%) и Иркутской (27,8%) областях, тогда как «Единая Россия» недобрала там голоса (36,2% в Смоленской и 34,9% в Иркутской). ЛДПР пользовалась более высокой поддержкой не в Смоленской области (14,8%), а в Иркутской (17,3%), что соответствует известной тенденции: поддержка этой партии особенно велика в сибирских и дальневосточных регионах (в Орловской области ее позиции слабы, и она набрала 12,2% голосов). Напротив, в Смоленской области особенно удачно выступала «Справедливая Россия», набрав 18,6% голосов. В остальных регионах позиции этой партии находились на среднем уровне или даже ниже среднего (13,4% в Иркутской области и 11,2% в Орловской).

Таким образом, главным соперником «Единой России» во всех трех регионах в последние годы является КПРФ. В Смоленской области еще одним заметным конкурентом выступает «Справедливая Россия», и это продемонстрировали недавние губернаторские выборы, на которых второе место занял именно кандидат этой партии, а уже третье — коммунист; при этом на выборах в областную думу «Справедливая Россия» там, наоборот, выглядела очень слабо (набрала всего 7,6% голосов). В Иркутской области возможными являются всплески голосования за ЛДПР, но, как показывает электоральная история этого региона, они сильно зависят от текущей конъюнктуры. Если другие оппозиционные партии неактивны, то этим в Приангарье пользуется КПРФ.

Несмотря на возникшую уже после думской кампании2011 года нестандартную ситуацию с губернаторами, «Единая Россия» в этих регионах мобилизовалась, провела кадровые замены и стала демонстрировать хорошие результаты на региональных и местных выборах. «Единая Россия» не только не потеряла позиции в годы правления А. Островского и В. Потомского, но, напротив, отладила работу региональных отделений и стала улучшать результаты на выборах. «Губернаторские» же партии, наоборот, не смогли похвастаться блестящими результатами. В Смоленской области это продемонстрировали выборы в законодательное собрание в 2013 г.: «Единая Россия» завоевала 41% голосов, а на второе место вышла даже не ЛДПР (13,5%), а более привычная для местного избирателя КПРФ (15,1%).

Выборы в городские советы Орла и Смоленска, прошедшие совсем недавно, в сентябре 2015 г., закрепили лидирующие позиции «Единой России» в наиболее сложных для партии городских центрах. В Орле «Единая Россия» одержала полную победу над КПРФ, завоевав 41% голосов, в то время как коммунистам достались 26,55% (ЛДПР набрала 10,8%, а «Справедливая Россия» — лишь 4,9%). Выборы позволили единороссам взять городской совет Орла под полный контроль, располагая в нем 30 местами из 38 (у коммунистов — только четыре мандата). В Смоленске расклад по итогам городских выборов оказался более сложным, и «Единая Россия» все-таки немного не дотянула до 40-процентной отметки (за нее голосовали 38,9% избирателей). Но, как и на выборах в областную думу, не ЛДПР (15,4%), а КПРФ (19,6%) стала в Смоленске второй партией. «Справедливая Россия», пытаясь удержать позиции в регионе, выступила неплохо, но оказалась только четвертой (13,1%). Учитывая очень благоприятный результат «Единой России» в одномандатных округах, партия полностью контролирует городской совет Смоленска, располагая 24 мандатами из 30 (у КПРФ — только три, у ЛДПР — два, у эсеров — один).

Что касается Иркутской области, то и там «Единая Россия» как партия в последние годы укрепляла свои электоральные позиции. Именно там, из всех трех регионов, был получен наилучший результат на выборах в законодательное собрание (42,4%). Выборы в городскую думу Иркутска в 2014 г. проходили только по мажоритарным округам и привели к уверенной победе «Единой России» (27 мест из 35, плюс победа ряда поддержанных партией самовыдвиженцев). КПРФ в городской думе Иркутска достался всего один мандат. Губернаторские выборы 2015 г. стали в этих условиях скорее ситуативным сбоем, вызванным системными проблемами в кампании С.Ерощенко.

Таким образом, после думских выборов 2011 г. «Единая Россия» планомерно работала над укреплением позиций во всех трех регионах. Она не смогла резко изменить ситуацию, но ее электоральные рейтинги выросли, что особенно важно — выросли в ведущих городских центрах. Губернаторские замены стали вызовом, с которым партия успешно справилась, не отдавая инициативу КПРФ и ЛДПР. Пока труднее судить о современном развитии электоральной ситуации в Иркутской области, поскольку после неудачных для «Единой России» выборов губернатора в ней не было крупных кампаний. Но, например, выборы главы Иркутского района прошли неудачно для КПРФ, кандидата которой поддерживал С.Левченко.

Социально-экономическая ситуация: кто оседлает волну

Социально-экономическая ситуация в Иркутской, Орловской и Смоленской областях перед выборами остается неустойчивой, она характеризуется разнонаправленными тенденциями и различиями между самими регионами. Эту ситуацию нельзя назвать однозначно негативной и вызывающей только протестные настроения и эмоции, но проблем немало.

Общей тенденцией для всех регионов стала стабилизация ситуации в сельском хозяйстве, от положения в котором зависит значительная часть населения, в том числе в Иркутской области, несмотря на ее индустриально-сырьевой профиль. Так, по итогам первого квартала 2016 г. в сельском хозяйстве наблюдается рост, причем особенно заметный — в самом аграрном регионе, Орловской области (на 6,8%). В Смоленской области прирост составил 2,4%, в Иркутской области скорее можно говорить о стагнации (рост на 0,1%). При общероссийском негативном тренде в строительной сфере, свидетельствующем и о нехватке инвестиций, Орловская область смогла удержать прошлогодние показатели (за январь-май — 99,5% к аналогичному периоду 2015 г.), тогда как в остальных регионах спад превысил общероссийский (92,4% в Иркутской области и всего 84,9% в Смоленской).

Но если экономика во всех трех регионах демонстрирует те или иные признаки оживления, то на социальной ситуации это пока не сказывается, что отрицательно влияет на предвыборный фон. Во всех трех регионах темпы снижения реальных денежных доходов населения стали превосходить среднероссийские. В соответствии с этой тенденцией падают и обороты розничной торговли.

Социальная напряженность во всех трех регионах перед выборами растет, что может обернуться новым всплеском протестных настроений. Региональные власти стремятся исправить эту ситуацию, о чем свидетельствует наращивание социальных расходов. Как свидетельствуют данные на 1 июня 2016 г., наиболее заметным в этом году стало повышение расходов региональных бюджетов на здравоохранение (на 8% в Иркутской области, на 5% в Орловской области, на 3,4% в Смоленской области) и социальную политику (на 7,9% в Иркутской области, на 6,9% в Орловской области, на 3,8% в Смоленской области). В сфере образования Иркутская и Орловская области также нарастили расходы (на 4,1% и 2,1% соответственно), но Смоленская область их понизила на 7,9%.

Тратить средства на экономические статьи регионам становится труднее. Тем не менее общей чертой всех трех регионов стала заметно выросшая забота властей о сельском хозяйстве. В Иркутской области размеры расходов на эту отрасль повысились более чем в полтора раза, в Орловской — более чем на 30%, в Смоленской — на 13,3%. Вместе со стабилизировавшейся, а в некоторых случаях и улучшившейся ситуацией в АПК это может способствовать росту социального самочувствия сельского населения.

Кроме того, власти стремятся повысить расходы на дороги, и это удается сделать в Иркутской (рост на 21,25%) и Орловской (на 11,5%) областях. Однако в Смоленской области с поддержанием дорожного хозяйства стало заметно хуже, и расходы упали почти на 30%. Как и по всей России, сокращаются региональные расходы на ЖКХ (особенно в Иркутской области — на 13,2%). Но здесь позитивным примером служит Орловская область, где эти расходы, наоборот, выросли на 6,3%.

В то же время в специфической ситуации Иркутской, Орловской и Смоленской областей не вполне понятно, как может повлиять на исход выборов улучшение или ухудшение социального самочувствия граждан. Работа региональных властей во всех этих субъектах в социальной и экономической сфере выглядит сейчас неплохо, хотя уровень жизни населения все-таки снижается, и люди могут не увидеть и не оценить эти усилия. Неясно, будет ли результативность работы губернаторов работать на лояльность избирателей к губернаторской партии или к «Единой России».

На наш взгляд, в Иркутской области, где губернатор больше ассоциируется с КПРФ и пришел к власти недавно, что способствует повышенному вниманию к нему, успехи С. Левченко (к тому же возглавляющего партийный список) могут способствовать росту рейтинга КПРФ, а провалы, напротив, способны стать аргументом для сторонников «Единой России». В остальных регионах губернаторы не принимают непосредственного участия в кампании и не занимаются агитацией за «свои» партии. Поэтому в Орловской и Смоленской областях колебания социального самочувствия будут, скорее всего, влиять на лояльность избирателей «Единой России» также, как и по всей стране. Фактически же, занимаясь решением региональных проблем, В. Потомский и А. Островский могут косвенно содействовать относительному электоральному успеху «Единой России».В случае их неудач «Единая Россия» способна дистанцироваться от губернаторов, и эти неудачи не скажутся на ее кампании.

Внутриэлитный и межпартийный консенсус

Выстраивание межпартийных и внутриэлитных отношений всегда составляло проблему в регионах, где к власти приходили оппозиционные губернаторы. Не располагая мощной базой политической поддержки, такие губернаторы постоянно маневрировали, создавая коалиции и не опираясь только на свою партию, поскольку этого было недостаточно. В рассматриваемых нами регионах внутриполитическая ситуация лучше отрегулирована там, где губернаторы были назначены В. Путиным. В этих же регионах наблюдается стремление губернаторов отладить отношения с «Единой Россией», тогда как в отношениях со «своей» партией возникает определенная дистанция.

Одним из важнейших политических шагов А. Островского стало формирование коалиционного многопартийного правительства, что вообще представляет уникальный опыт для российских регионов. С одной стороны, А. Островский сохранил тесные отношения с ЛДПР (как с федеральным партийным руководством, которое он сам и представляет, так и с региональными партийцами). В составе областного правительства на ключевых должностях есть целый ряд представителей ЛДПР. В Совете Федерации Смоленскую область представляет член ЛДПР Л.Козлова.

Однако ЛДПР обладает слишком ограниченным политическим потенциалом, чтобы стать в Смоленской области настоящей «партией власти». Понимая это, А. Островский постепенно выстроил отношения с «Единой Россией», а также постарался создать альянс с КПРФ. В «Единой России» это поначалу вызвало трения и привело к уходу из партии ряда фигур, но в конечном итоге в партии и ее руководстве сложилась выгодная губернатору конфигурация. Лидером регионального отделения партии стал бывший вице-губернатор и нынешний спикер областной думы И. Ляхов, через которого губернатор взаимодействует и с партией, и с депутатским корпусом. Как известно, «Единая Россия» однозначно поддержала А. Островского на губернаторских выборах, а губернатор со своей стороны закрепил альянс с этой партией, сделав ее известного функционера Ф. Клинцевича своим представителем в Совете Федерации.

В отношениях А. Островского с КПРФ ключевым связующим звеном является член этой партии Н. Кузнецов, занимающий пост заместителя губернатора. Коммунисты оказались в непростом положении перед губернаторскими выборами, не желая противостоять А. Островскому, но и не видя для себя варианта вообще не участвовать в выборах. В этих условиях Н. Кузнецов все-таки выдвинулся, уйдя в отставку с поста заместителя губернатора. Но особой активности он не демонстрировал, заняв в результате третье место. Сразу после выборов Н. Кузнецов вернулся в областную администрацию, где и продолжает работать. Коммунисты отнюдь не ослабили свои позиции при А. Островском, демонстрируя стабильные результаты на региональных и муниципальных выборах. Поэтому сложившийся альянс им вполне выгоден, хотя и ограничивает поле для маневра. Губернатор же обезопасил себя от критики коммунистов, что ему тоже очень выгодно.

Однако за рамками «смоленского консенсуса» оказалась «Справедливая Россия», которая не смогла встроиться в правящую коалицию. Кроме того, к эсерам ушли некоторые представители «Единой России», не согласные с политикой А. Островского, что способствовало превращению этой партии в полюс притяжения недовольной региональной элиты. Симптоматично, что представитель этой партии С. Лебедев был наиболее заметным соперником А. Островского на губернаторских выборах и занял второе место, но с небольшим результатом. Однако сильным игроком «Справедливая Россия» в регионе стать не смогла. Об этом свидетельствует и свертывание политической деятельности депутатом Госдумы А. Казаковым, который не баллотируется в новый созыв и уходит из лидеров регионального отделения.

Во внутриэлитных отношениях А. Островскому в определенном смысле повезло, поскольку в регионе не было мощных групп элиты и фигур, способных оказывать противодействие новому губернатору. Бывшие представители исполнительной и законодательной власти, которые по тем или иным причинам потеряли свои позиции, не оказались политической силой, способной к реваншу.

Благоприятные результаты продемонстрировала политика В. Потомского, также стремящегося урегулировать отношения между различными партиями. Специфика положения В. Потомского состояла в том, что он изначально оказался в сложных отношениях с местными коммунистами, лидер которых В. Иконников сам претендовал на губернаторское кресло. Решение В. Путина в пользу В. Потомского было выгодно КПРФ, но во многом не устраивало региональную партийную организацию. В этих условиях В. Потомский продолжал опираться на центральное партийное руководство и искал сторонников среди региональных партийцев. Элементом коалиционного правительства в Орле стало включение в его состав бывшего спикера городского совета Орла С. Ступина, представляющего КПРФ.

При этом В.Потомский уделил повышенное внимание выстраиванию отношений с «Единой Россией», и этот процесс оказался вполне успешным. Поворотным пунктом стали прошлогодние выборы в городской совет Орла, по итогам которых было сформировано руководство города, лояльное и партии, и губернатору (глава города В. Новиков и сити-менеджер А. Усиков), тогда как С. Ступин перешел в областное правительство. Хотя действующий состав областного совета избирался при прежнем губернаторе А. Козлове, с его руководством В. Потомский тоже выстроил хорошие отношения. В отличие от Смоленской области, здесь председатель областного совета и секретарь регионального отделения «Единой России» Л. Музалевский не является выходцем из команды губернатора, но вполне может быть назван его политическим союзником. Это демонстрирует и ход нынешней кампании по выборам областного совета.

Наконец, В. Потомский приложил усилия к выстраиванию отношений с ЛДПР. Об этом свидетельствовало назначение заместителем председателя областного правительства В. Утешева, который баллотировался на пост губернатора от ЛДПР, но много уступил В.Потомскому.

В результате структура партийного консенсуса в Орловской области включает «Единую Россию» (основа), ЛДПР и часть КПРФ. Центральное руководство партии по-прежнему ценит В. Потомского, о чем свидетельствовал и недавний визит Г. Зюганова в Орел. За рамками «орловского консенсуса» оказывается часть местных коммунистов, которые сохраняют амбиции и в настоящее время продвигают своего лидера В. Иконникова в Госдуму, в то время как «Единая Россия» делает ставку на Н.Ковалева. У оппозиционно настроенных коммунистов области налицо и конфликты с отдельными членами команды В. Потомского, например, сруководителем администрации губернатора В.Соколовым. «Справедливая Россия» является в Орловской области слабым игроком. Эта партия не вписана ни в «орловский», ни в «смоленский» консенсус, что гипотетически создает ей потенциал для игры на контрэлитном поле.

Партийный консенсус в Орловской области во многом совпадает с консенсусом внутриэлитным. В отличие от Смоленской области, часть «старых» элит, особенно те, кто был связан с некогда мощной фигурой губернатора Е. Строева, стремилась противопоставить себя В.Потомскому. Это было заметно на этапе губернаторской кампании и выражалось в попытках выдвижения различных фигур старой элиты и бизнеса от «малых» партий. Однако поддержка В. Потомского центром и «Единой Россией» нейтрализовала все эти попытки. Наиболее активная в этом плане группа крупного местного бизнесмена В. Рыбакова осталась «островком» недовольной элиты, но не имеет серьезной политической поддержки.

В то же время говорить о формировании партийного консенсуса не приходится в Иркутской области, хотя губернатор стремится сформировать лояльную элиту, включая в нее выходцев из других партий. Однако С. Левченко приходил к власти именно как представитель левой оппозиции, имея ярко выраженную партийную идентификацию, что не может не повлиять на его дальнейшее правление. В результате иркутский губернатор не способен сформировать союзнические отношения ни с одной из крупных партий, помимо КПРФ.

Другое дело, что кадровый ресурс иркутского отделения КПРФ слишком мал, чтобы сформировать с его помощью полноценное областное правительство. Партийную элиту представляет только министр сельского хозяйства И.Сумароков. С такой же проблемой сталкивались в прошлом и другие «красные» губернаторы. Этот факт, а также поддержка С. Левченко оппозиционными тогдашнему губернатору группами способствовали созданию в Иркутской области коалиции элит, сосредоточившихся сейчас в областном правительстве. Среди ключевых фигур, вступивших в коалицию с губернатором, преобладают выходцы из строительного бизнеса, сменившие не одну партию. Одним из главных союзников С. Левченко является группа А. Битарова, занимающего пост председателя областного правительства (в прошлом секретаря регионального политсовета «Единой России», затем областного депутата от «Гражданской платформы»). Крупной фигурой в правительстве стал бывший мэр Иркутска В. Кондрашов, избранный в свое время при поддержке КПРФ, но переметнувшийся к «Единой России». Наряду с самими А. Битаровым и В. Кондрашовым в областном правительстве есть и представители их окружения, что позволяет говорить о небольших внутриправительственных «кланах».

Однако внутриэлитная коалиция С. Левченко ограничена, и ее создание не устраняет проблему раскола элит, а обостряет ее. Противостоящие губернатору и его союзникам элиты активны в законодательном собрании региона, на уровне местного самоуправления, в том числе в Иркутске. Поэтому особенностью Иркутской области, несмотря на то, что губернатор не опирается только на свою партию, стало наличие мощных и разнообразных элит, которые если не противостоят губернатору, то от него явно дистанцированы.

В такой ситуации неустойчивость позиций С. Левченко рельефно выделяется на фоне более благоприятной ситуации вокруг В. Потомского и А.Островского.Периодически возникают трения в отношениях между ветвями власти. Недавно сорвалась встреча губернатора с представителями Ассоциации муниципальных образований, заявившими о неактуальной повестке предложенного мероприятия. Большим ударом по репутации губернатора стало уголовное дело в отношении его сына А. Левченко, связанное с нарушениями на «семейном» строительном предприятии «Стальконструкция» (уход от налогов, невыплата зарплаты сотрудникам). Действия губернатора способствовали росту напряженности в отношениях между ФПГ: попытки поставить в привилегированное положение группу Р. Троценко в истории с приватизацией иркутского аэропорта вызвали резкое недовольство О. Дерипаски и привели к еще одной негативной кампании. Наконец, проблемы, существующие в регионе, все чаще стали приводить к критике губернатора со стороны федеральных структур. В частности, незаконные вырубки леса, являющиеся проблемой региона, и отсутствие действенных мер по борьбе с ними, вызвали недавно критику со стороны министра природных ресурсов и экологии С.Донского.

Партийные списки: «Единая Россия» ставит на тяжеловесов

Учитывая заметный протестный фон и неустойчивую социальную ситуацию, формирование партийных списков стало одной из важнейших задач в контексте предстоящих выборов. В условиях трех рассматриваемых регионов партии опираются на собственные ресурсы и при этом очень заинтересованы в том, чтобы набрать как можно больше голосов и провести своих представителей в парламент.

«Единая Россия» уделяет самое пристальное внимание потенциально проблемным регионам и выдвинула здесь по спискам целый ряд сильных фигур федерального уровня. Смоленская область соединена с Калужской, Брянской и Тульской, и здесь список возглавил сам С.Неверов. Причем секретарь Генерального совета «Единой России» делает ставку на кампанию именно в Смоленской области, где он одновременно идет по одномандатному округу и активно работает с избирателями. В тройку в этой же территориальной группе входит Н. Валуев (на праймериз он выдвигался по Брянской области). Орловскую область партия объединила с Курской и Белгородской, поставив во главе списка опытнейшего губернатора Белгородской области Е.Савченко.Но для Орловской области важное значение имеет факт включения в территориальную группу Н. Земцова, лидера движения «Бессмертный полк», участвовавшего в праймериз в данном регионе. В Иркутской области, список которой объединен с Бурятией и Забайкальем, на первом месте стоит И. Кобзон, депутатская деятельность которого связана с Забайкальем. Непосредственно в Иркутской области активную кампанию ведет один из лидеров ОНФ Н. Николаев, руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза». Николаев успел стать заметной фигурой в регионе, делая особую ставку на экологические вопросы и выступая с критикой региональных властей.

Таким образом, для мобилизации избирателей «Единая Россия» бросила в бой наиболее значимых игроков. Среди них есть и опытные политики, такие как С. Неверов, и новые лидеры влиятельных общественных организаций, такие как Н. Николаев и Н.Земцов. Выбор в пользу общественников учитывает региональную специфику — важность военно-патриотической проблематики на Орловщине и остроту экологических проблем в Иркутской области. Подкрепить голосование за партийный список может также участие в кампании И. Кобзона и Н. Валуева, хотя в их сферу ответственности попадают и другие субъекты федерации.

Мобилизационный потенциал списков, выдвинутых КПРФ, напротив, представляется не самым мощным. В первую очередь обращает на себя внимание «казус» Иркутской области, где КПРФ использовала сразу две спорные технологии, продвигая «паровозов» и «варягов». С. Левченко возглавил список по области, и его деятельность теперь способна повлиять (возможно, не в лучшую сторону) на голосование. При этом в Госдуму он не идет, но в список не включили и представителей его иркутской команды из числа действующих думских депутатов, Е. Рулькова и В. Примачека (им обещано лишь выдвижение в региональное законодательное собрание в будущем году). Вместо этого «паровоз» С. Левченко призван провести в Госдуму представителя центрального партийного руководства А. Пономарева, который к региону никогда отношения не имел (будучи выходцем из Тамбовской области, где он, впрочем, тоже давно не работает).

Более того, КПРФ еще и выдвинула другого депутата Госдумы, А. Андреева, бывшего пресс-секретаря партийной фракции, в Братском округе. А. Андреев тоже в регионе никогда не работал и в последнее время выдвигался от северных регионов (избран от Архангельской области и Республики Коми), успев также неудачно поучаствовать в выборах главы Республики Коми. КПРФ явно переоценивает «коммунистический потенциал» Иркутской области и полагает, что его можно спокойно использовать в интересах московских партийных фигур, однакона мобилизации избирателей это скажется определенно негативно. Да и интерес к работе на выборах у местной партийной организации при таком подходе явно снижается.

Продвижение московского функционера оказалось главной задачей КПРФ и в списке, включающем Смоленскую и Брянскую области. Этот список возглавляет депутат Б. Комоцкий, еще один представитель личного окружения Г. Зюганова и главный редактор газеты «Правда». В отличие от А. Пономарева, Б. Комоцкий уже избирался примерно от тех же регионов (в прошлый раз Смоленскую область под него объединили с Калужской). Однако активной работы он не ведет и остается малоизвестным населению. Поэтому считать А. Пономарева и Б. Комоцкого сильными федеральными тяжеловесами, способными мобилизовать избирателей на территории, конечно же, нельзя.

Решение КПРФ по Орловской области создает непростую интригу. В данном случае партия объединила два важных для нее региона — Орловскую и Курскую области, добавила Калужскую область и сделала ставку на известных местных политиков. Но первым номером в списке стоит представитель Курской области Н. Иванов, имеющий высокий статус в партии — руководителя Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Лидер орловских коммунистов В. Иконников идет в этой группе вторым, и его избрание по списку маловероятно. Голосов в группе, несмотря на ее размер, хватит, скорее всего, только на один мандат, а в округе Н. Иванов вряд ли изберется (от «Единой России» ему противостоит спикер Курской областной думы Т. Воронина).

Списки «Справедливой России» сформированы так, чтобы мотивировать ряд заметных фигур на активную борьбу и вложение средств в кампанию. При всей слабости эсеров в Орловской области, на этот регион, а также на соседние Калужскую и Липецкую области могут быть брошены немалые ресурсы. По этой группе выдвинут новый для партии кандидат С. Крючек, связанный с влиятельной ФПГ «Синдика», в которой он являлся председателем совета директоров. При успешном результате партии в такой довольно большой группе голосов для прохождения С. Крючека хватит, но за этот результат он и партия будут, разумеется, бороться. Не случайно и С. Миронов демонстрирует повышенный интерес к Орлу, где он недавно побывал с предвыборным визитом.

Еще одним активным игроком является депутат А. Тарнавский, судьба которого зависит от успеха партии в Смоленской и Псковской областях. Поскольку в этих двух регионах в совокупности не так много избирателей, то и голосов для его прохождения может не хватить. Но А. Тарнавский относится к числу политиков, которые не намерены сдаваться и всегда готовы к активной и даже агрессивной кампании. Учитывая, что в Смоленской области позиции «Справедливой России» сильнее, можно ожидать, что именно в этом регионе А. Тарнавский попробует осуществить свой «прорыв».

Напротив, попытка эсеров набрать голоса в Иркутской области выглядит менее убедительной и не подкреплена должными ресурсами. Хотя партия соединила Иркутскую область с Бурятией, этих голосов все равно может не хватить для прохождения лидера иркутских эсеров Л. Егоровой, которая к тому же не является влиятельной персоной в региональной элите. До сих пор она была известна только участием в губернаторской кампании прошлого года, где фактически подыгрывала С. Ерощенко и набрала немного голосов.

Что касается ЛДПР, то она, как и следовало ожидать, делает ставку на своего лидера (он же идет первым номером в списке на выборах в Орловский областной совет). Ее территориальные группы совпадают во всех случаях с одномандатными округами, что по факту означает отсутствие шансов на прохождение их лидеров, и не создает мобилизационный эффект.

Таким образом, из всех партий «Единая Россия» предприняла наиболее серьезные усилия, нацеленные на мобилизацию избирателей в трех проблемных для нее регионах. Учитывая нехватку сильных и влиятельных фигур непосредственно на территории, ставка сделана на федеральных тяжеловесов и перспективных общественников. Разумеется, позитивный эффект при голосовании за список будут иметь и кампании наиболее сильных кандидатов в одномандатных округах, таких как Н. Ковалев в Орловской области. Из остальных парламентских партий интересная мобилизационная тактика со ставкой на ресурсы и заинтересованность самих кандидатов, просматривается у «Справедливой России» в Смоленской и Орловской областях. КПРФ, на наш взгляд, может, напротив, понизить свою мобилизационную эффективность в Иркутской и Смоленской областях, но в Орловской области по-прежнему способна побороться за высокий результат по списку.

Округа: уровни конкуренции

Сложная расстановка сил в Иркутской, Орловской и Смоленской областях способствует также росту конкуренции в одномандатных округах. Стремясь снизить риски, «Единая Россия» успешно использовала процедуру праймериз для отбора лучших кандидатов, и в ряде случаев сделала ставку на тяжеловесов федерального уровня. Одним из примеров стал Смоленский округ, где партию представляет С.Неверов. Другой яркий пример — Орловский округ, в котором выдвинут Н.Ковалев.

Хотя оба политика не являются уроженцами этих регионов, но работу в них они ведут давно. С. Неверов плотно опекает Смоленскую область и фактически стал в ней одним из ведущих политиков. Н. Ковалев уже избирался в Госдуму от Орловской области, но только по спискам. Оба кандидата успешно прошли через праймериз, где заняли первые места (Н.Ковалев опередил по Орловской области Н. Земцова). Сейчас они проводят множество предвыборных акций в регионах и наиболее заметны в своих округах. Большое внимание они уделяют и актуальным социальным проблемам. Например, С. Неверов занимается проблемой задержки зарплат на филиале АМО «ЗИЛ» в Смоленске. В кампанию на территории Смоленской области были вовлечены и другие заметные деятели: Н. Валуев, баллотирующийся по той же территориальной группе, В. Терешкова, В. Третьяк, А.Карелин.

В других случаях «Единая Россия» сделала ставку на сильных политиков непосредственно из регионов, проведя их отбор с помощью праймериз. Как правило, это региональные депутаты, нередко — выходцы из бизнеса. Этот сценарий наиболее типичен для Иркутской области, где деловые элиты традиционно играют ключевую роль в региональной политике. Выходцем из региональной бизнес-элиты является действующий думский депутат С. Тен, выдвинутый в Шелеховском округе. Из числа региональных депутатов на выборы вышли А. Красноштанов (Ангарский округ) и А. Чернышев (Братский округ). Известным представителем деловой элиты из числа лесопромышленников является бывший член Совета Федерации О. Каньков (Иркутский округ).

В Смоленской области можно говорить о новом проявлении консенсусной политики в отношениях между «Единой Россией» и А.Островским. Здесь в Рославльском округе баллотируется от «Единой России» заместитель губернатора О. Окунева, занимающаяся в региональном правительстве социальными вопросами. Очевидно, что именно она пользуется поддержкой губернатора, хотя в округе есть и кандидат ЛДПР. Обращают на себя внимание и совместные акции, проводимые О. Окуневой и С.Неверовым.

Коммунисты выдвигают в округах весьма разнообразный список кандидатов. Наиболее заметными в нем являются действующие депутаты В. Иконников в Орловской области и А. Романов в Иркутской (Шелеховский округ). Причем А. Романов оказался перебежчиком из «Единой России», от которой он избирался ранее. Но, тяготея к лево-патриотическим взглядам и поддержав С. Левченко на выборах, А. Романов не смог на этот раз найти поддержку в «Единой России» и ушел к коммунистам.

Наиболее опытные кандидаты КПРФ находятся в сложном положении, поскольку им противостоят очень сильные соперники. Причем если А. Романов может рассчитывать на поддержку губернатора, то В. Иконников такой поддержкой не пользуется и опирается только на свой партийный ресурс. Оба кандидата способны набрать немало голосов, но для победы ресурсов им не хватает. Еще один действующий депутат — А. Андреев выдвинут в Братском округе, с которым только начинает знакомиться, и на успех тем более не претендует.

Среди относительно новых фигур обращает на себя внимание попытка КПРФ и непосредственно С. Левченко продвигать в Иркутском округе регионального депутата М. Щапова, ставшего недавно с подачи губернатора председателем совета директоров иркутского аэропорта.

Остальные кандидаты КПРФ выглядят гораздо более слабыми. В Смоленской области баллотируются областной депутат и секретарь обкома КПРФ А. Степченков (против С. Неверова) и муниципальный депутат, секретарь Ельнинского райкома А. Митрофаненков (против О. Окуневой). Оба заметны, проводят встречи с избирателями, но им явно не хватает личностного потенциала. Причем не исключено, что более молодой и энергичный А. Митрофаненков способен набрать больше голосов, чем статусный партийный функционер А.Степченков.

В Ангарском округе в Иркутской области может возникнуть специфическая ситуация, напоминающая об элементах (но только отдельных элементах) внутриэлитного консенсуса в регионе. Кандидат «Единой России» А. Красноштанов относится к числу представителей строительного бизнеса, поддержавших С. Левченко, и вполне может претендовать на губернаторскую поддержку. С этой точки зрения выдвинутый в округе областной депутат и первый секретарь Ангарского горкома КПРФ С. Бренюк, будучи человеком из команды С. Левченко, бороться за успех, скорее всего, не будет.

В «Справедливой России» наиболее заметным кандидатом может стать депутат Смоленского горсовета С. Лебедев, пытавшийся противостоять А. Островскому на губернаторских выборах (где он набрал 12,4% голосов). С. Лебедев не пошел, разумеется, против С. Неверова, но намерен побороться с О.Окуневой. Притом он уже пытался привлекать к себе внимание скандальными заявлениями о противодействии, которое ему якобы оказывают власти.

Во всех остальных случаях от эсеров вряд ли можно ожидать активного участия в окружных кампаниях. Возможно, попытается раскрутиться еще один скандальный персонаж — бизнесмен и местный депутат из Братска А. Гаськов, соперничающий с А. Чернышевым и А.Андреевым. В последнее время он известен своим публичным конфликтом с городскими властями Братска, вызванным его коммерческими интересами. Но на сильную и привлекательную для массового избирателя фигуру в рамках всего округа А. Гаськов не тянет.

В остальном «Справедливую Россию» представляют в округах малоизвестные для избирателей деятели, хотя они и являются в некоторых случаях лидерами региональных организаций (Р.Перелыгин в Орловской области, Л. Егорова в Иркутском округе) или депутатами законодательных собраний (М.Атрощенков в Смоленском округе). В Иркутской области больше интриги создает депутат Госдумы И. Грачев, перешедший, вместе со своей супругой О. Дмитриевой из «Справедливой России» в «Партию Роста» и выдвинутый в Шелеховском округе. Ранее И. Грачев курировал у эсеров Иркутскую область, но стать заметной и влиятельной фигурой в регионе не смог. Сейчас он опять пытается напомнить о себе.

ЛДПР делает ставку на своих региональных депутатов и координаторов, и эта линия выдерживается почти во всех округах. В то же время в Смоленской области А.Островский фактически поддерживает кандидатов «Единой России», тогда как ЛДПР активной кампании не ведет. С формальной точки зрения в обоих округах Смоленской области выдвинуты значимые для партии фигуры депутатов областной думы: С. Леонов в Рославльском округе (он же является координатором региональной партийной организации) и А. Герасенков в Смоленском округе. Но массовому избирателю эти имена ни о чем не говорят. В аналогичном положении находятся региональные депутаты от ЛДПР в Иркутской области (Д.Ершов в Шелеховском округе и Г. Любенков в Братском), региональный координатор ЛДПР в Иркутской области В. Галицков (Иркутский округ), а также депутат горсовета А. Куцын в Орловской области. Разве что, учитывая, что КПРФ в Ангарском округе не намерена противостоять А. Красноштанову, это создает потенциал для раскрутки там лидера партийной фракции ЛДПР О. Кузнецова, успевшего к тому же засветиться в прошлом году в губернаторской кампании. Интересно, что в этом же округе выдвинут заметныйкандидат ПАРНАСа О. Жакова, бывшая представительница «Справедливой России», получившая на этих выборах поддержку М.Ходорковского. Именно О. Жакова активно выступает сейчас против А.Красноштанова.

В Орловской области важную роль играют одновременные выборы в областной совет. При наличии сильной кандидатуры Н. Ковалева другим партиям в округе рассчитывать не на что. Поэтому тот же В. Иконников вынужден переориентироваться на областные выборы, где он возглавляет список КПРФ. Именно борьба за областные мандаты выходит для местных коммунистов на первый план — с учетом крайне неудачной кампании на выборах в горсовет и трений с В.Потомским. На прошлых выборах КПРФ набрала 32,4% и имеет 11 мандатов из 50 («Единая Россия» контролирует 31 мандат). Сейчас перед партией стоит непростая задача попытаться сохранить статус-кво, тем более что о расширении фракции говорить было бы наивно.

При этом на оппозиционном фланге на региональных выборах в Орловской области отмечается даже более заметная конкуренция, чем на думских выборах. Как ЛДПР, так и «Справедливая Россия» поставили во главе списков своих федеральных лидеров — В. Жириновского и С. Миронова соответственно. За ними следуют малоизвестные местные партийные лидеры А. Куцын и Р.Перелыгин. Эсеры крайне обеспокоены своим провалом на выборах в горсовет и пытаются сохранить представительство в областном совете (тем более что с их действующими депутатами связаны скандалы). С чуть лучшими электоральными позициями на это претендует и ЛДПР, имеющая сейчас три депутатских мандата.

Проведение параллельных выборов в Орловской области существенно влияет на стратегию всех оппозиционных партий, интерес которых в лице их местных партийных функционеров больше связан с областными выборами. Тем более что «Единая Россия» на областных выборах не только стремится поддерживать хорошие отношения с губернатором, но еще и выставила интересный список. Поставив на первую позицию безусловного лидера в лице Л. Музалевского, «Единая Россия» стремится уйти от образа партии крупных чиновников, подчеркнуть социальную ориентацию своей программы и особую ставку на сферу образования. Поэтому вторым номером в списке идет учительница из Орловского района Н. Дмитриева, а третьим — заведующий кафедрой Орловского государственного университета В.Савин. В этих условиях КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» тем более должны прилагать большие усилия, чтобы удержать свои позиции в законодательном органе.

Более высокий уровень конкуренции и более сложный предвыборный расклад характеризуют, как и следовало ожидать, Иркутскую область, хотя и не все ее округа. Одним из наиболее конкурентных представляется Шелеховский округ, где сталкиваются сильные и опытные игроки — С. Тен, А. Романов и И.Грачев. Другим примером конкурентного округа служит Иркутский — соперничество О. Канькова и М.Щапова. В обоих случаях явно расходятся интересы С. Левченко и «Единой России», и это способствует росту конкуренции.

Уровень конкуренции в остальных округах можно считать средним. В Братском и Рославльском округах единороссам противостоят заметные представители не только КПРФ, но и «Справедливой России», однако потенциал этих соперников ограничен. В Смоленском и Орловском округах кандидаты-тяжеловесы от «Единой России» соперничают, главным образом, с коммунистами, которые по разным причинам им уступают, В. Иконников — в силу ориентации на областную кампанию, А. Степченков — из-за невысокой известности. Пока наименее конкурентная ситуация складывается в Ангарском округе, где КПРФ и С. Левченко не намерены активно бороться с А.Красноштановым. Но здесь подогреть конкуренцию способны ЛДПР и ПАРНАС.

В силу межпартийных и внутриэлитных противоречий предвыборная ситуация в Иркутской области выглядит наиболее конфликтной, что выражается в регулярно возникающих скандалах. Многие кандидаты уже обращались с жалобами друг на друга, требуя снятия с дистанции или обвиняя в незаконном распространении агитационных материалов. Анекдотический характер приобрели выборы в Иркутском округе, где спойлер кандидата «Единой России» Ю. Каньков, выдвинутый «Гражданской платформой», приходится родным братом О. Канькову, но заявляет о политических противоречиях с ним. В скандалах в Иркутской области участвовали и другие кандидаты от малых партий — таких как ПАРНАС, «Партия Роста», «Патриоты России». Например, парнасовцы оспаривали регистрацию А. Красноштанова, а кандидат «Партии Роста» Д. Кучменко в Братском округе жаловался на нарушение правил агитации со стороны А.Чернышева.

Напротив, выборы в Орловской и Смоленской областях, где политические отношения лучше отрегулированы, а в кампаниях принимают участие сильные федеральные фигуры, проходят значительно спокойнее. Сближение В. Потомского и А. Островского с «Единой Россией», хотя и создает проблемы в отношениях с другими партиями, в целом оказывает стабилизирующее влияние на кампанию. При этом в Орловской области остальные партийные игроки имеют возможности для реализации части своих интересов в рамках параллельной региональной кампании.

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В целом Иркутская, Орловская и Смоленская области остаются сложными для «Единой России» регионами, требуя особых усилий с точки зрения организации кампании и вовлечения в нее популярных и влиятельных политиков. Как показывает анализ, на этапе выдвижения кандидатов и их предвыборного продвижения партия с этой задачей справляется и способна добиться на выборах хороших результатов в виде победы во всех одномандатных округах и неплохого уровня голосования за партийный список, приближающегося к уровню 40% или даже превосходящего его. Однако учитывая ресурсы и интересы других парламентских партий, ограниченные или просто отсутствующие возможности для опоры «Единой России» на губернаторов, протестный потенциал и социальные проблемы населения, конкуренция в борьбе за голосование по партийным спискамбудет достаточно высокой.