Населенный пункт Кемъяр Республики Коми строился как поселок лесозаготовителей, которые бы занимались заготовкой леса круглый год. Со всего Советского Союза здесь трудились люди. Со временем они обживались в этом заповедном уголке Коми, создавали семьи. Когда леспромхоз закрыли, жизнь постепенно стала угасать здесь: закрылись детский сад и школа, в поисках работы стали покидать Кемъяр его жители. Реалии наших дней таковы — сегодня в населенном пункте проживает около 200 человек, износ домов составляет 75%. Но главной проблемой, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM жители Кемъяра, по-прежнему для них остается плохая дорога.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Дорога на Кемъяр

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Леса Кемъяра

Фрагменты ушедшего столетия

Кемъяр — поселок в Сыктывдинском районе Коми. В переводе с коми Кемъяр — это возвышение у реки Кем. Официально населенный пункт был зарегистрирован в 1957 году. Возрос спрос на древесину, поэтому и возник вопрос о построении поселка лесозаготовителей.

Как сообщает краеведческий очерк-путеводитель, составленный кемъярской библиотекой-филиалом, удобным местом для строительства рабочего поселка и стал Кемъяр.

В 1954 году на баржах стали вывозить стандартные щитовые дома до нижнего склада. Затем на лошадях привозили их в Кемъяр. В 1955 году строительство приобрело массовый характер.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Кемъяр. Столовая

Также был организован Ибский лесопункт, где преобладала конная вывозка леса. А первая машина появилась здесь в 1957 году — ЗИЛ — 151. В 1958 году стали использоваться агрегатные машины. Люди работали, обживались, создавали здесь семьи. Для удобства кемъярцев были построены детсад-ясли, школа, почта, ФАП, клуб, библиотека, хлебопекарня, столовая, магазины.

В 1959 году был создан Яснэгский леспромхоз, в состав которого вошел Ибский лесопункт. А это время, по данным переписи населения, станет расцветом Кемъяра — тогда в поселке проживало 940 человек. Здесь велась не только заготовка леса, живицы, но и в значительных объемах шли сплавные работы. Особенное внимание в эти годы уделялось дороге, соединяющей Кемъяр с большой землей. «Ежедневно ходили грейдера с Кемъяра до Яснэга и Нювчима (поселки Сыктывдинского района Коми — прим. ИА REGNUM ), чтобы дороги были в отличном состоянии», — рассказали составители краеведческого очерка-путеводителя «Малая родина — Кемъяр» Лидия Голдобина и Нина Гарбуз.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Судьба жителей Кемъяра не оставила нас равнодушными

О времени заката жизни в Кемъяре скупо рассказала ИА REGNUM соцработник поселка Любовь Макарова: «В 90 годах прошлого столетия началась приватизация, и леспромхоз закрыли, постепенно стали закрываться образовательные учреждения, столовая, пекарня». Падает, по данным переписи населения, в эти годы и количество жителей в Кемъяре: в 1990 году — 511 человек проживало в поселке, а в 1997 — всего 398 жителей.

Дорожные страдания

Несмотря на то, что Кемъяр находится всего в 87 километрах от Сыктывкара, добраться сюда непросто, а сегодня, как оказалось, и невозможно. Если год-два назад, заручившись поддержкой знатоков этой местности и оставаясь с ними постоянно на связи по мобильному телефону, можно было преодолеть путь не по основной дороге, по которой идет вывозка леса (на территории сельского поселения «Яснэг», в состав которого входит Кемъяр, работает несколько лесозаготовительных предприятий — прим. ИА REGNUM ), а по тайным лесным тропам. Сегодня же нельзя проехать и по ним — лесную объездную дорогу тоже теперь «облюбовали» большегрузы.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Леса Кемъяра

«Идет вывозка леса, поэтому дорога в Кемъяр находится в безобразном состоянии. Только грейдер разровняет грунт, как следом пройдут КАМАЗы, и по многострадальной дороге вновь не проехать жителям Кемъяра. Бессмысленно что-то строить, чинить: вот, мост сделали весной, а сейчас он уже развалился из-за лесозаготовительной техники», — рассказала ИА REGNUM активный общественник Любовь Макарова.

Хотя, по её мнению, для решения проблемы с дорогой в Кемъяр надо немногое: «Засыпать ее гравием, да мосты построить, и добиться того, чтобы с весны по лето вывозка леса не производилась, а осуществлялась бы только в зимний период. Иначе к нам даже скорая помощь скоро не сможет проехать».

Связь с «Большой землей»

То, что сейчас удаётся иногда дозвониться в лесной поселок, тоже большая удача."Постоянно в Кемъяре перебои с электроэнергией — ветер ли сильный подул, ветка упала на старые линии электропередач. Порой света в наших домах не бывает по двое суток, молчат тогда и телефоны», — продолжает печальную историю дня сегодняшнего поселка Кемъяр Любовь Макарова.

Очаг культуры

Удивительно, что при таких проблемах, но живут же кемъярцы, не думая даже покидать лесной поселок. Средоточием самой активной жизни в Кемъяре является местный клуб. Сегодня он занимает один кабинет в бывшей школе. А в 1962 году это было добротное двухэтажное здание, которое едва вмещало всех желающих отдохнуть, повеселиться после тяжелого трудового дня. Печальные развалины бывшего очага культуры сегодня еще можно увидеть в поселке.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Здание бывшего клуба лесного поселка Кемъяр

Возглавляет клуб Нина Гарбуз, которая вслед за мужем переехала жить в Кемъяр из Прилузского района Коми. По специальности она парикмахер, но поработать по профессии в поселке лесозаготовителей не получилось — сначала в детском саду трудилась, потом возглавила местный очаг культуры. Сегодня здесь собираются талантливые, увлеченные искусством, неунывающие жительницы поселка, без которых не проходит ни одно событие в Кемъяре.

«Клуб для нас — это отдушина! — делится Любовь Макарова. — Здесь постоянно идет какая-то работа, и кипит жизнь».

Библиотека

А по соседству с клубом расположилась поселковая библиотека, которая занимает несколько кабинетов в здании бывшей школы. Заведует книжным царством Кемъяра Лидия Голдобина. По профессии она — электромонтер телефонной связи. Приехала в поселок вместе с мужем из Донецкой области. Работала здесь сначала в пекарне, потом заведующей клубом, а с 1991 года возглавляет библиотеку. На сегодняшний день в библиотеке 70 читателей. Кемъярцы не только с удовольствием читают, но и активно пополняют библиотечный фонд — приносят свои книги. Вот только не все жители Кемъяра смогут совершить путешествие в книжное царство по состоянию здоровья, и Лидия Голдобина приносит книги им на дом.

Среди таких активных читателей и Владимир Игнатенко. Родом он из деревни Косарь Могилевской области. Вместе с супругой завербовался на работу на Север в 70-е годы прошлого столетия. 10 лет своей жизни он посвятил работе водителя могучего МАЗа в леспромхозе. Сегодня передвигается по поселку в инвалидной коляске, которую называет не иначе, как «мой мерседес», в свободное время играет на тульской гармошке и много читает. Книжные истории становятся сюжетами для многих картин, которых в доме художника видимо-невидимо. Таланты отца унаследовал и младший, третий по счету сын Андрей, его картины до сих пор украшают стены бывшей кемъярской школы.

Школа

Сегодня школа Кемъяра представляет печальное зрелище, даже несмотря на то, что здесь разместились библиотека и местный клуб. Словно природный катаклизм заставил обитателей этой страны детства все бросить на произвол судьбы. Всюду царят апокалиптические хаос и мерзость запустения. По воспоминаниям заместителя директора Кемъярской основной школы Владимира Муравьева, школу пытались сохранить очень долго. Из-за нехватки учителей Муравьеву приходилось здесь вести историю, обществознание, МХК, ИЗО, музыку, коми язык, коми литературу, русский язык и русскую литературу и историко-краеведческий кружок.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM В бывшей школе поселка Кемъяр

Время неумолимо. Детвора Кемъяра была переведена в интернат и школу соседнего поселка Яснэг.

Лесная святыня

От печали до радости в Кемъяре ведут тропочки. Направляясь по одной из них, можно обнаружить в здании бывшего детсада действующую православную церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Как выяснилось, с 2008 года святая обитель Кемъяра собирает под своими сводами прихожан. Трудами местного священника, отца Николая Гарбуз, матушки Наталии, местных жителей удалось переоборудовать здание бывших яслей сначала в молитвенную комнату, а потом и в храм. Старинные иконы, переданные в кемъярскую церковь храмами и монастырями Коми, прославились уже в наши дни чудесами мироточения.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM В храме Кемъяра

«Литургию служим в великие праздники, дни почитаемых святых и по воскресным дням, — рассказала матушка Наталия. — В обычные дни каждый день проводим молебны, читаем Псалтырь по усопшим, за здравие, обязательно каждый день звучит в нашем храме молитва об Украине — родине отца Николая».

Кемъяр — поселок контрастов

Радостные новости в Кемъяре чередуются с печальными. Радость в том, что кемъярцы всеми силами пытаются сохранить малую родину, печаль… ее отпечаток лежит уже на многом в поселке. Удручающее впечатление производит столовая — «скелет» — некогда уютный дом тепла, внимания, заботы, который возвышается сегодня в центре поселка.

«Неужели вы в таком помещении людей лечите!» — поинтересовался корреспондент ИА REGNUM, увидев обитель эскулапа, а на вид обычный сарай. Однако дважды в неделю приезжает оказывать медицинскую помощь кемъярцам фельдшер из больницы поселка Яснэг.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Кемъяр. Местный ФАП

А болеют жители поселка часто, особенно зимой. Ведь дома в Кемъяре тоже ветхие, 75 процентов износа. «С 1956 года в муниципальных щитовых домах не проводилось ремонта, — сокрушается Любовь Макарова. В жилищах кемъярцев всегда холодно, зимой нестерпимо».

Некоторые кемъярцы, не ожидая милости от руководства района, сами пытаются отремонтировать свои дома. В один из своих приездов в Кемъяр корреспонденту ИА REGNUM пришлось наблюдать картину, как бывший работник леспромхоза, а сегодня инвалид Александр Осипов одной рукой, вторая — нерабочая, пытался поднять на крышу дома ведро с песком: «Потолок упал, делать некому — вот и приходится трудиться. Дом старый, медленно разрушается, и целый день приходится заниматься его ремонтом. А ведь это не мое жилье, государственное!».

Не может уже сам отремонтировать свой дом Иван Осипов, который приехал в Кемъяр из Горьковской области, когда ему было всего 22 года, сегодня ему уже 80 лет. «С 60 года я все на лесовозе работал», — рассказал Иван Осипов, и вдруг внезапно заплакал: «Так обидно, всю жизнь работал, а теперь оказался никому не нужен…».

И дело тут не в одиночестве старика — гостей к нему приходит предостаточно так, что к вечеру Иван Иванович и устает порой. А дело в том, что жить ему, человеку, всю жизнь и здоровье отдавшему Северу, приходится в развалинах. На зиму из-за холода в доме вынужден был переезжать жить в город к дочери, но летом обязательно возвращался в родной Кемъяр.

«Нет, переселение нам не грозит, — признается Любовь Макарова, — мы очень любим свой поселок и хотим здесь жить. Здесь воздух чистый и красивая природа, вот была бы только у нас дорога, — подводит итог беседы Любовь Макарова. — И дома, в которых можно жить».