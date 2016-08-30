



Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В последние дни улицы городов и шоссе Венгрии заполнили аскетически оформленные синие плакаты с довольно тревожным текстом: «Знаете ли вы, что с начала миграционного кризиса более 300 человек погибли в Европе в терактах?»

И хотя формально эти плакаты заказаны правительственными структурами Венгрии в поддержку голосования на референдуме 2 октября и потому должны быть нейтральны к задаваемому вопросу, формулировка государственных материалов, предназначенных для «информирования о референдуме», не оставляет сомнений о собственной позиции властей во главе с главным мотором голосования, премьер-министром страны Виктором Орбаном.

В начале октября венгры будут голосовать на референдуме по плану Европы по перемещению беженцев на всем континенте. Значение венгерского голосования для разрушения мифа о единодушном восторге граждан ЕС от навязанной Брюсселем и Берлином экспансии «беженцев» настолько велико, что эксперты по обе стороны Атлантики ставят его как общеевропейское событие года, уступающее по калибру только Brexit.

Но референдум по выходу Великобритании из ЕС — уже случившееся прошлое, а венгерский референдум — актуальное политическое будущее.

На континенте (прежде всего, в Германии) развернута масштабная антиорбановская кампания, сравниться с которой по накалу и задействованным инструментам может только кампания против Владимира Путина.

Колоссальные усилия брошены на то, чтобы убедить европейского обывателя, что референдум не решит никакой реальной проблемы общеевропейской политики. Что вопрос референдума не корреспондируется с текущей политикой ЕС в отношении квот переселения. Что все это придумал Орбан для повышения личного рейтинга и рейтинга своей партии.

Виктор Орбан не спорит.

Он просто и недвусмысленно спрашивает венгров об их отношении к их национальному суверенитету: «Согласны ли Вы, что Европейский союз должен иметь право прописать процедуры обязательного к выполнению придания официального статуса негражданам Венгрии в Венгрии без согласия парламента страны?».

Беженцы? Политика Брюсселя? Гуманитарные проблемы? Референдум не спрашивает об этом. Он спрашивает у венгров, дорог ли им суверенитет над их страной и тем, кто будет их соседом по улице.

Боле того. Первоначальное предложение инициаторов референдума включало выдворение беженцев из Венгрии, в случае такого результата голосования, и именно правительство отказалось от такой формулировки — чтобы не дать навесить на венгров ярлык «бесчувственных эгоистов». Достаточно того, что сам Виктор Орбан увешан такими ярлыками: он и «диктатор», и «националист», и «ксенофоб», — на пределе приличий для легитимного лидера европейской страны.

К слову, о легитимности. Разумеется, Виктор Орбан — отнюдь не пламенный романтик, а прожженный политик с сорокалетним опытом. И ставка на то, что венгры захотят сохранить за собой Венгрию, — это не только его позиция, но и вполне продуманная электоральная игра.

И, что очень не нравится противникам референдума, она уже сегодня, до голосования, принесла свои плоды.

В феврале 2015 года рейтинг одобрения его партии «Фидес» был около 27%. Но после того, как миграционный кризис усилился, а Орбан, в отличие от руководителей соседних стран, не подчинился Берлину и занял позицию последовательного, реального отсечения от венгерских границ потока «искателей убежища» из Косово, с Ближнего Востока и из Африки, ее популярность подскочила сразу на пятую часть — до 32% в январе этого года.

Объявление референдума только за один месяц добавило еще пятую часть — в прошлом месяце рейтинг «Фидес» перевалил за 37%. Для венгерской политической сцены, в отличие от польской, не слишком склонной к метаниям и рывкам, это огромная цифра.

Да и опросы общественного мнения показывают — венгров, которые будут голосовать на референдуме «по Орбану», еще в два раза больше, чем тех, кто готов проголосовать «за Орбана». Их 75% (самое недавнее по времени исследование авторитетной службы Závec) — и это очевидный электоральный резерв власти.

Почему же на венгров не очень действует панъевропейская пропаганда, рисующая Виктора Орбана диктатором, бесчувственным к страданиям людей?

Те же издания, признавая этот факт, обвиняют во всем… венгров. Мол, они сами такие — заражены ксенофобией, не до конца выкорчеванной фашистской идеологией, расисты и вообще какие-то не совсем европейцы.

Вот латыши, например. Или те же эстонцы. Отличные европейцы. Как скажешь — так и сделают.

На обывателя «старой Европы», для которого и бывшая территория ГДР — уже земля-загадка, это работает. Но настоящее объяснение роста популярности «Фидес», разумеется, совсем в другом.

Венгры вовсе не евроскептики

По самым последним опросам, только всего 17% хотят выхода страны из ЕС, а 68% респондентов поддерживают членство в Евросоюзе.

Это означает, что поддержка венграми членства в ЕС сегодня не намного ниже, чем это было в момент вступления Венгрии в ударном для Евросоюза 2004 году — даже тогда референдум по вопросу о присоединении к ЕС страны прошел в соотношения 16 к 84 процентам.

Никаких признаков евроскептицизма.

Но ведь и Орбан на самом деле не ксенофоб и сепаратист. Его платформа воспринимается населением как еврореализм — реализм, который так режет глаза Брюсселю и Берлину.

Орбан и его «Фидес» вовсе не во всем пользуются поддержкой венгров. Те же опросы — и местные издания — показывают устойчивое недовольство избирателя постоянными коррупционными скандалами, состоянием здравоохранения и образования. Но его политика еврореализма — то, что венгры принимают, похоже, почти безоговорочно.

Реализм этой политики — в том, что правительство четко разделяет трудовых мигрантов, в которых страна остро нуждается, и «беженцев», не проявляющих ни малейшего желания интегрироваться в венгерское общество и лишь настаивающих на своих гуманитарных правах.

«Фрау Меркель нас пригласила!» — смеются они в лицо немцам, подчеркнуто оскорбляя все немецкое вокруг себя.

Господин Обран приглашает не их — а трудовых мигрантов, профессионалов и просто трудолюбивых переселенцев, готовых «стать венграми больше самих венгров». По крайней мере так звучит официальная версия миграционной политики.

Конечно же, решение выдавать полноценный вид на жительство в стране в обмен на инвестиции — скорее жест, показывающий Венгрию «тихой гаванью» для состоятельных обывателей из стран к востоку от ее национальных границ. Характерно, что с 2013 года венгерское правительство выдало 3649 разрешений на жительство для людей, которые приобрели венгерские облигации в размере €250 000 (в настоящее время увеличилась до €300 000). Большинство из этих инвесторов из Китая, России и стран Персидского залива.

Это число в три раза больше, чем квота лиц, ищущих убежища в Венгрии, навязываемая стране Брюсселем.

Так что дело не в «потоке чужаков» — дело именно в суверенитете, праве самим решать, кто будет жить, работать и вкладывать капиталы рядом с венграми в их стране.

Венгрии остро нужны мигранты

Ассоциация телекоммуникаций, электроники и ИТ-компании недавно сообщила о нехватке 22 000 специалистов в области информационных технологий по всей стране и о том, что собирается покрыть эти вакансии приглашением программистов из других стран к работе в венгерском секторе высоких технологий.

Сектору здравоохранения также не хватает персонала, и сегодня многие врачи в венгерских больницах и поликлиниках, не зная венгерского, общаются с коллегами на английском — а между собой на русском.

Та же ситуация и в других секторах, которые требуют квалифицированной рабочей силы.

И правительство Орбана их активно привлекает.

Так, в прошлом месяце несколько сотен квалифицированных рабочих из Мексики были приглашены производить комплектующие для автомобилей на завод в маленьком городке под названием Сжугу.

При этом безработица среди местного населения в графстве, где находится Сжугу, составляет от 20 до 25 процентов, но местные жители просто не имеют опыта и квалификации, необходимых для получения таких рабочих мест.

Квалифицированные венгры покидают страну в массовом порядке. Центральное статистическое управление Венгрии зарегистрировано 420 000 человек, уехавших на работу в страны «старой европейской экономики», в период с 1989 по 2013 год. По данным Международной организации по миграции, 31 000 венгров переехали за границу только в одном 2014 году, на треть больше по сравнению с предыдущим годом. Почти 7,4% венгров в возрасте от 18 до 49 лет жили в другой стране в 2015 году.

Правильные младоевропейцы из стран Прибалтики просто смирились с тем, что их страны превратились в ясли для младенцев и дома престарелых для немощных стариков — все, кто могут работать, покинули умирающий регион.

Виктор Орбан не может запретить венграм искать заработок в «старой европейской экономике», но и превращать страну в спальный район континента в разгар рабочего дня он тоже не согласен.

И для того, чтобы грамотно управлять массовой трудовой миграцией в страну, ему нужно, чтобы шлагбаум на границе поднимало венгерское правительство, а не никому неизвестные и никем не выбиравшиеся бюрократы из Брюсселя.

В этом — простой и понятный любому венгру смысл еврореализма «Фидес», поддержка которого вынесена на референдум.