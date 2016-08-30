



Япония

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил африканским лидерам 27 августа, что его страна выделит $30 млрд на развитие инфраструктуры, образования и здравоохранения на Африканском континенте.

Бедная ресурсами Япония уже давно заинтересована в освоении огромных природных ресурсов Африки, теперь даже в большей степени, так как зависимость страны от импорта нефти и природного газа выросла после ядерной катастрофы 2011 года на Фукусиме, после чего стране пришлось закрыть почти все ядерные реакторы.

Абэ в ходе шестой «Токийской международной конференции по развитию Африки» в столице Кении Найроби сказал, что программа будет проходить в течение трех лет, начиная с этого года, и включит в себя предоставление $10 млрд на инфраструктурные проекты, которые будут осуществляться в рамках сотрудничества с «Банком африканского развития».

«В сочетании с инвестициями из частного сектора, я ожидаю, что общая сумма составит $30 млрд. Это инвестиции в будущее Африки, инвестиции для совместного роста», — сказал он на встрече, где присутствовали более 30 глав государств и правительств со всей Африки.

$30 млрд, объявленные 27 августа, — дополнение к $32 млрд, которые Япония обязалась предоставить Африке в течение пяти лет на последнем заседании ТМКРА в 2013 году. Абэ заявил, что 67% этих средств уже были предоставлены для использования в различных проектах. «Сегодняшние новые обязательства будут способствовать совершенствованию и дальнейшему расширению начинаний, объявленных три года назад. Мотив — повышение качества существующих программ», — сказал он на встрече.

В целом прямые инвестиции Японии в Африку составили $1,24 млрд в 2015 году, по сравнению с примерно $1,5 млрд годом ранее, в соответствии с данными «Японской организации по внешней торговле».

Присутствие Японии в инфраструктурных проектах распространяется от строительства дорог, портов и аэропортов до установки электростанций. Для сравнения: конкурент Японии в этом регионе, Китай, вложил единовременные инвестиции на сумму $2 миллиарда в богатую нефтью Экваториальную Гвинею только в апреле 2015 года.

По данным японского министерства иностранных дел, новый транш пакета японских инвестиций пойдет на различные энергетические проекты по увеличению производственной мощности (до 2200 МВт) на континенте. Деньги также будут потрачены на обучение 20 000 учителей математики и на развитие науки по всей Африке, а также на 20 000 экспертов, чтобы справиться с инфекционными заболеваниями.

Президент Чада — нынешний председатель Африканского союза Идрис Деби, призвал Токио также поддержать усилия по решению проблем безопасности и проблем, связанных с терроризмом на континенте.

«Важно мобилизовать международное сообщество для борьбы со всеми этими бедами», — сказал он. «Я призываю всех наших партнеров, и в частности Японию, внести свой вклад в Африканский фонд по борьбе с терроризмом, который был создан на высшем уровне на встрече в городе Кигали», — сказал Деби, ссылаясь на совещание АС, состоявшееся в Руанде в июле 2016 года», — пишет издание The Fortune.

Как вы думаете, когда Япония начала свое сотрудничество с Африкой? Некоторые могут предположить, что в 1970-е годы, когда японская экономика достигла полного послевоенного восстановления? Нет. — Тогда примерно 1960-е годы, когда многие африканские страны обрели независимость? На самом деле, нет. Это было в 1927 году, почти 90 лет назад, когда доктор Хидейо Ногути, японский врач, который посвятил свою жизнь медицине, отправился в столицу Ганы, Аккру, пообещав: «Я не вернусь домой, не достигнув своей цели».

Доктор Ногучи пообещал себе найти лекарство от желтой лихорадки, болезни, которая была причиной сотен тысяч смертей в Африке. Он сделал это, несмотря на частичное нарушение зрения. Сам доктор Ногучи в конце концов заболел желтой лихорадкой через год после переезда, который, в конце концов, стоил ему жизни.

«Для людей Африки» — таков лозунг и принцип взаимодействия Японии с Африкой в рамках программы TICAD. Африка, по мнению японских политиков, обладает огромным потенциалом для устойчивого роста. Тем не менее остаются нерешенными проблемы в основополагающих областях, имеющих значение для развития: водоснабжение, производство продуктов питания, здравоохранение, отсутствие качественной инфраструктуры, отставание образования и технической подготовки, политическая нестабильность.

Ровно 50 лет назад трое молодых людей, Хидео Рикитаке, Такеши Инада и Горо Фуруйя, стали первыми добровольцами, которые поехали в Африку для налаживания сотрудничества. Им была поставлена задача — передать технологии по установке электротехнического оборудования и строительной техники в Кении. С тех пор более 15 000 японских молодых людей в 31 странах Африки передали свои навыки в рамках этой программы.

Подход Японии заключается в оказании помощи африканским странам, цель — создать целые отрасли и сосредоточиться на улучшении жизни людей. Именно поэтому инициативы в области экономического развития были в первую очередь ориентированы на сельское хозяйство и легкую промышленность. Именно в этих областях, где технология относительно легко приобретается и быстро дает результат в виде продуктов, которые улучшают благосостояние африканцев, и планируется сосредоточиться. Японцы верят, что это приведет континент к устойчивому процветанию и самодостаточному росту», — пишет The Huffingpost.

До этого, как правило, африканские страны с богатыми природными ресурсами испытывали бурный экономический рост, когда цены на сырьевые товары были высоки. Спад цен негативно сказывается на африканцах и сразу же вызывает понижение заработной платы. Иногда это происходит очень быстро. В связи с этим темпы развития стран Африки зависели от цен на нестабильных рынках сырьевых товаров.

В Эфиопии население осваивает японскую инициативу KAIZEN, которая дает возможность всем рабочим постоянно улучшать свою квалификацию и производительность. Филиал Toyota в Кении учит африканских рабочих обслуживать автомобили, строительную технику и сельскохозяйственные машины. Кенийская ореховая компания, основанная японским предпринимателем, превратилась в поставщика орехов мирового класса с популярным брендом «Out of Africa» (Из Африки). В Танзании японская Sumitomo Chemical передала технологии производства противомоскитных сеток, способствуя предотвращению малярийной инфекции.

Еще в 2013 году Япония объявила инициативу «Африканского бизнес-образования» (ABE) для молодежи, которая приглашает молодых африканцев со всего континента в Японию получить степень магистра в университетах, участвовать в стажировках и стать будущими лидерами в бизнес-сфере. Число африканских молодых людей, обучающихся по этой программе, в скором времени достигнет 1000 человек.

Отношения с Африкой углубляются и по линии государство — частный сектор. Японцы помогают африканским предпринимателям развиваться путем предоставления инвестиций и технологий, а также делясь опытом в ходе производственного процесса. В процессе задействованы университеты Японии и представители более 200 компаний, которые приехали в Найроби для участия в событиях августовского форума.

Доктор Сатоши Омура, который получил Нобелевскую премию в прошлом году, разработал терапевтический препарат «Авермектин» против эндемичных заболеваний, вызываемых паразитическими червями. Лекарство было предоставлено бесплатно странам Африки, в сотрудничестве с компанией Merck & Co; оно спасает каждый год от слепоты 300 миллионов человек. Во время вспышки вируса Эбола Япония также предоставила финансовую помощь Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, направляя экспертов и поставляя лекарственные препараты и медицинское оборудование на сумму $ 84 млн. Кроме того, Япония поставляет диагностическое оборудование и мобильные устройства для тестирования раковых заболеваний.

В этом году Япония представила новое видение развития мирового здравоохранения. Она будет содействовать созданию универсального Медицинского страхования, чтобы предотвратить и подготовиться к возможным кризисам в области общественного здравоохранения в Африке и по всему миру, а также расширить возможности реагирования на чрезвычайные ситуации. Для поддержки этого сектора был объявлен «пакет помощи» в размере $1,1 млрд.

Огромный потенциал Африки быстро становится реальностью. На Африканском континенте в настоящее время проживает 1,2 миллиарда человек, экономика растет более высокими темпами, чем в среднем по миру. Японцы считают, что не может быть никакого глобального развития без развития Африки.

По материалам The Huffingpost, Daily Nation, The Fortune.