Бразилия — страна, известная своей глубокой пропастью между богатой правой элитой и массами не особо состоятельных рабочих, которые поддерживали левых, в том числе Рабочую партию. Ее лидер, отстраненная от должности президента Дилма Руссефф, подверглась импичменту, финальное голосование по которому должно состояться в ближайшие дни.

Аргентина

Сегодняшний политический спектр Бразилии варьируется от правых радикалов (беззастенчиво рассчитывающих на США), тех, кто хочет установить военную диктатуру, тех, кто просто хочет заставить Бразилию следовать более либеральной модели экономического развития, и до левых. Группы, у которых есть финансовые интересы в регионе, желающие заполучить контроль над политическими и экономическими процессами, а также любое будущее правительство Бразилии, должны это учитывать.

«Нельзя сбрасывать со счетов значительное влияние таких гигантов, как Goldman Sachs… Уолл-стрит также связана с самым богатым человеком Бразилии Хорхе Пауло Леманном, мультимиллиардером, который владеет компаниями Heinz-ketchup и Burger King и является мажоритарным акционером Anheuser-Busch и Budweiser, а также близким соратником Уоррена Баффета — связан с его семьей и финансовым капиталом. Неудивительно, что Леманн боролся за свои интересы в регионе и поддерживал финансово уличные акции протеста, призывающие к импичменту.

Ключевые группы протеста спонсировались непосредственно заинтересованными лицами с Уолл-стрит. В частности, известная Koch Brothers [американская семья, которая занимается бизнесом и благотворительностью, владелец Koch Industries — второй по величине частной компании в Соединенных Штатах, известна своей политической деятельностью (годовой доход — примерно $115 млрд)] поддерживала «Движение за свободную Бразилию» (MBL) и «Студентов за Свободу» (EPL) через исследовательский фонд «Экономический Атлас» и «Академию лидерства». Оба фонда породили ключевых лидеров протеста», — пишет издание The Counterpunch.

Примечательно, что Kochs раньше всегда поддерживали республиканцев. «Марк Холден, главный юрисконсульт и старший вице-президент компании KochIndustries, сказал, что его компания будет финансировать политические группы того кандидата, который будет «в состоянии заручиться поддержкой со стороны общественности, обратиться с позитивным месседжем, поддержит вопросы, которые нас заботят, не будет вступать в личную конфронтацию и не будет клеветать», — писало еще в мае 2016 года издание Politico.

«Kochs теперь дали совершенно ясно понять, что они хотят, чтобы именно Хиллари Клинтон стала следующим президентом (таким образом, их средства массовой информации будут в подавляющем большинстве поддерживать Хиллари). Раньше вопрос заключался в том, готовы ли Kochs пойти так далеко, чтобы реально помогать демократам; но в настоящее время уже нет никаких серьезных сомнений по этому поводу: они уже это делают (как можно тише, и не напрямую)», — пишет издание Zerohedge.

Неудивительно, что главные силы, инициировавшие импичмент в Бразилии, как представляется, принимали заказы непосредственно из, или, по крайней мере, сотрудничая с официальными лицами в Вашингтоне. «На самом деле, на следующий день после голосования за импичмент сенатор Алойзью Нуньес был в Вашингтоне и встречался с сенатором-республиканцем Бобом Коркером, председателем и высокопоставленным членом Комитета по иностранным делам Сената, и сенатором-демократом Беном Кардином из команды Хиллари Клинтон. Планировались встречи с представителями самого высокого ранга Госдепартамента, занимающимися Латинской Америкой, а также с представителями лоббистской организации Мадлен Олбрайти — «Стонбридж Груп», покровителем которой является Хиллари Клинтон.

По сути дела, эти встречи лишь показывают желание путчистов сотрудничать со всеми сторонами «Вашингтонского консенсуса»: республиканцами и демократами, частным капиталом и государственными учреждениями, и выполнить главную задачу-маневр — закрепить власть с помощью США.

«Кажется, что все речи Клинтон, произнесенные в Goldman Sachs, не были написаны просто для того, чтобы произвести впечатление на гигантов с Уолл-стрит, не для обещаний о дружественной внутренней политике ее администрации по отношению к финансистам, сколько для того, чтобы показать, что обслуживание ею потенциальных клиентов заслуживает высокой оценки и серьезных вложений, и что она сможет обеспечить лоббирование интересов своих покровителей во внешней политике. Для того чтобы увидеть, как эти интересы могут работать рука об руку с США, нужно просто посмотреть на юг от Бразилии — на яркий пример Аргентины.

В ноябре 2015 г. Маурисио Макри через несколько дней после триумфальных выборов обнародовал свою экономическую команду, которая была напичкана «инсайдерами» с Уолл-стрит и представителями крупных нефтяных компаний и других отраслей промышленности.

С Макри экономика Аргентины оказалась в крепких руках Альфонсо Прат-Гэя (министра финансов), бывалого банкира с Wall Street, неолиберального идеолога и бывшего президента Центрального банка Аргентины. Франсиско Кабрера (ранее руководитель банковского гиганта HSBC и других финансовых учреждений) стал министром промышленности, в то время как другой неолиберальный идеолог, Федерико Стурзенгер стал президентом Центрального банка. Кроме того, новый министр энергетики Хуан Хосе Арангурен — бывший президент подразделения аргентинского нефтяного гиганта Shell.

Макри, конечно, не выступил прямо с заявлением о том, что его администрация — доверенное лицо финансового капитала и крупного бизнеса, но это и так понятно многим, исходя из состава его экономической команды. Он был вынужден капитулировать перед требованиями миллиардера Пола Зингера в феврале, и Аргентине пришлось согласиться выплатить около $5 млрд (75% от стоимости иска) группе Сингера, которая натыкалась на стойкий отказ правительства Кристины Фернандес подчиниться воле миллиардеров с Уолл-стрит. Этим единственным поступком Макри продемонстрировал миру, и особенно финансистам в Нью-Йорке и Лондоне, что Аргентина «открыта для бизнеса».

Не существует никаких сомнений в том, что одна из целей США в Латинской Америке — доступ к сырью: как Бразилия, так и Аргентина признаны основными источниками энергии и других сырьевых товаров в регионе, а Венесуэла остается одним из ведущих мировых производителей нефти. С этой точки зрения данные страны, очевидно, высоко ценятся Уолл-стрит. И тема распространяется гораздо шире: Латинская Америка в настоящее время рассматривается в качестве координационного центра для более широкого распространения гегемонии оси США — Уолл-стрит — Лондон, как в экономическом, так и в политическом плане.

И, возможно, финансисты надеются, что столь обсуждаемые Транстихоокеанское и Трансатлантическое партнерства позволят создать наднациональную корпоративную инфраструктуру, которая подчинит отдельные страны гегемонии корпораций и капитала. Естественно, что левые силы в Латинской Америке и их союзники были основным камнем преткновения на пути реализации этих проектов. Но теперь все должно измениться.

Макри сигнализировал о своем желании использовать МЕРКОСУР в качестве транспортного средства для перехода в TTIP, масштабном соглашении о свободной торговле, которое бы еще более сблизило участников европейского и американского капитала. Он указал на свое желание двигаться навстречу странам Тихоокеанского альянса, три из которых (Чили, Перу и Мексика) уже «на борту» ТРР. Такие шаги стали возможными благодаря, во-первых, устранению правительства Руссефф, которая, хотя и готова была вести диалог по поводу TTIP, не желала подчиняться интересам Вашингтона и Лондона; во-вторых, надвигающемуся избранию Хиллари Клинтон, которая остается главным представителем Уолл-стрит в президентской гонке. Ее приверженность свободной торговле на службе политике США, несмотря на праздную риторику в ходе кампании, хорошо известна.

Клинтон беззастенчиво лгала в ходе национальных демократических дебатов по вопросу о ТРР, сказав, что теперь она выступает против него, несмотря на то, что в 2012 году, в то время как была госсекретарем, заявила, что ТРР «устанавливает золотой стандарт в торговых соглашениях». Сейчас она мимикрировала и говорит о договоре как о «протекционистском… который бы повредил работающим людям».

И, наоборот, Дональд Трамп фактически заявил о своей оппозиции к ТРР, хотя следует отметить, что его аргумент о том, что договор пойдет на пользу Китаю, действительно смехотворен… Таким образом, Хиллари Клинтон в очередной раз выступила в качестве единственного возможного выбора Уолл-стрит.

Может, именно поэтому Чарльз Кох из Koch Brothers, который представляет правое крыло команды, миллиардер из США, недавно открыто признал, что «мог бы поддержать Хиллари Клинтон», а не Дональда Трампа. На самом деле, сейчас эта позиция «в тренде» у ряда очень влиятельных правых мыслителей и стратегов из крыла неоконсерваторов, в том числе у Макса Бута, который описал Клинтон как «более предпочтительную кандидатуру», они считают, что Хиллари знает, как «спасти страну», и называют ее «меньшим злом с большим отрывом».

Почему эти правые неоконсерваторы и неолиберальные идеологи либерального крыла выстраиваются в очередь за Хиллари Клинтон? Есть один простой ответ: Клинтон обеспечит ведение традиционного бизнеса. И когда речь идет о Латинской Америке, самый большой приз здесь — политические изменения на службе экономической эксплуатации и контроля», — делает вывод издание The Counterpunch.

Во времена Уго Чавеса Латинской Америке удалось сбросить ярлык «заднего двора Америки», но теперь нарочито левая Хиллари Клинтон и Уолл-стрит готовы сотрудничать с правыми из США и из самой Латинской Америки. А финансовые круги не скрывают, что хотят восстановить былой контроль. И, что самое печальное, пострадают от этого опять простые люди в регионе…