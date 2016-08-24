Президент Польши Анджей Дуда в последние дни активизировал свои упражнения в геополитике. В Киеве и Дубровнике он уделил немало места умозрительно представляемому району Троеморья (Trójmorza), очерчивая его по Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

rusrand.ru Из презентации доклада доктора исторических наук В.Э.Багдасаряна «Мировой паразитический центр: исторические воплощения»

Выступая в украинской столице в Дипломатической академии, Дуда рассказал о трех приоритетах польской внешней политики: примату международного права, отвержению принципа раздела сфер влияния и расширению пространства свободы. Эти приоритеты польский президент хотел бы видеть в общей политике стран Троеморья, для чего «государства Центральной и Восточной Европы должны усилить свою политическую субъектность в рамках евроатлантического сообщества», то есть действовать в рамках ЕС и НАТО. «В качестве важной части евроатлантического сообщества Центральная и Восточная Европа хочет дополнить и обогатить его, — подчеркнул Дуда. — Для того, чтобы это случилось, необходимо отойти от иерархической модели отношений между политически устоявшимися «центрами» и «периферией». Она приводит к односторонней передаче политических, экономических и культурных шаблонов, которые не чувствуют национальную специфику и местные условия, спрямляют и стандартизируют, опускают многие факторы, составляющие богатое наследие этой части Европы».

Тезисы в Киеве прозвучали 24 августа. А днем позже, 25 августа, в хорватском Дубровнике на форуме «Укрепление Европы: соединяя Север и Юг» польский президент еще раз вернулся к этой теме. Он напомнил, что с самого начала его каденции углубление связей между странами Троеморья было неотъемлемой частью двусторонних и многосторонних президентских контактов. Дуда настроен осуществлять не только транспортные и энергетические инфраструктурные проекты. По его словам, нужно «создать чувство близости народов Троеморья в других областях, научное и культурное сотрудничество, а также обмен нашей молодежью являются важнейшими инструментами для достижения этой цели. Мы создали географическую близость. Задача в том, чтобы выстроить социальную близость». И затем президент Польши снова обратился к идее «центра» и «периферии», повторив сказанное в украинской столице о том, как такие отношения становятся «односторонней передачей политических, экономических и культурных шаблонов».

Апелляция Дуды к понятиям «центр» — «периферия» выглядит, как попытка польского президента дать бой концепции известного американского ученого Иммануила Валлерстайна, автора теории «мир-система». В 1970-х годах Валлерстайн опубликовал свою работу, в которой синтезировал социологический, исторический и экономический подходы к общественной эволюции. В частности он провел анализ зарождения в Европе (начиная с XV века) капиталистической модели. Польша в этом контексте оказывалась на периферии ядра, куда бы последнее не перемещалось. Периферийные страны — слабые. А это положение дел не устраивает Варшаву, которая хочет преодолеть географический детерминизм и выйти в лидеры нового или новых межгосударственных объединений. Отсюда и пропаганда президентом Польши концепции Троеморья, и недавние заявления министра иностранных дел Витольда Ващиковского о некой «польско-румынско-турецкой дуге».

Однако разделяют ли эти идеи за пределами Варшавы? Пока такого впечатления не складывается. Например, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в ходе форума «Укрепление Европы: соединяя Север и Юг» подчеркнула, что инициатива Троеморья не направлена на отход от Европейского Союза, но акцент следует сделать на реализацию конкретных транспортных и энергетических проектов типа «Виа Балтика» и «Виа Карпатия». Журнал Newsweek Polska в свою очередь считает, что соглашений в рамках Троеморья будет добиться непросто, так как вначале надо «убедить партнеров из Риги, Таллина и Братиславы, что у них есть общие интересы с Бухарестом и Загребом, а также помирить Бухарест с Будапештом». Помимо того, встает вопрос об искренности намерений самой Варшавы.

Оппозиционная польская Gazeta Wyborcza отмечает, что правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) идет на создание «экзотических союзов», и критикует декларации о намерении сотрудничать с Турцией, политика которой вызывает «серьезные сомнения» у ЕС, а также Румынией, которая в Европе считается «слабым партнером». Экзотика в польской внешней политике кажется стандартом, отмечает издание, если посмотреть на правительственную теорию построения альянсов в так называемой области Междуморья, от Балтийского моря до Черного, поскольку «трудно себе представить, на чем будет основано сотрудничество государств, имеющих противоречивые интересы даже в вопросе отношений с Россией». При этом газета напоминает, что несколько месяцев назад Ващиковский сознался, что дипломатия под его руководством не будет создавать прочных союзов, а лишь временно сотрудничать с другими государствами.

Но тогда хотелось бы знать, какую именно стратегию выстраивает Варшава. Если посмотреть на внешнеполитические выходы польского «царя», президента PiS Ярослава Качиньского, то в зону его интересов входила Великобритания (в лице экс-премьера Дэвида Кэмерона) и Венгрия. Качиньский в этом году дважды встречался с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, в сентябре планируется их третья встреча. На днях глава правительства Венгрии побывал в Варшаве, где прошло заседание Вышеградской группы с участием немецкого канцлера Ангелы Меркель. Орбан вместе с коллегой из Чехии Богуславом Соботкой призвали к созданию единой европейской армии, предложив рассмотреть эту инициативу на неформальном саммите стран Евросоюза в Братиславе.

Идею создания европейской армии давно лоббируют в Берлине, Париже и Риме. Ранее Польша активно открещивалась от чего-то подобного, считая, что безопасность должна быть в руках НАТО. А что теперь? Не исключено, что в Варшаве могут пересмотреть свою внешнеполитическую линию в той части, которая касается провоцирования напряженности по отношению к Германии. Что бы не говорилось о важности «периферии», но «центр» есть «центр», его фундаментальное значение нельзя недооценивать. Если «Право и Справедливость» сможет монополизировать в Польше отношения с Берлином, отодвинув в сторону остальные политические силы, мы можем увидеть через какое-то время, как в контролируемых партией средствах массовой информации исчезнет антигерманская пропаганда, а между Качиньским и Меркель будет заключен неформальный альянс.

Польскому «царю» выгоден слабый немецкий канцлер, каковой сейчас и является Меркель. В этом случае варшавская «периферия» получает возможности добиться от берлинского «центра» дополнительных уступок для игры в классический геополитический преферанс по правилам, вычисленным Валлерстайном, задвинув проекты Троеморья, Междуморья и прочих «экзотических союзов» на полку.