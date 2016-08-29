У разведывательных органов всех без исключения киевских ведомств работы нынче непочатый край. Русские «шпионы» расплодились настолько, что ими уже, если верить украинским чиновникам и политикам, переполнены не только Бельгия-Голландия с Великобританией, срывающие триумфальное «возвращение Украины в Европу», но даже близкая украинцам по духу, родная, стратегически партнерская Польша. Украинский посол в Варшаве, небезызвестный А. Дещица так прямо недавно и заявил: дескать, все плохое, что творят нынче поляки в отношении украинцев и геноцида на Волыни в 1940-е годы, — это дело рук ФСБ. Как говорится, если человек — идиот, то это надолго. Если он — идиот чрезвычайный и полномочный, это дела не меняет. Гениальный «шпиономанский» тезис посла получил неожиданное развитие. Еще один одиозный представитель «майданного» Киева Ю. Шухевич пошел еще дальше, чем тот, обвинив поляков в том, что их работа на КГБ-ФСБ против Украины уходит корнями в далекое прошлое. В интервью польской «Газете выборчей» этот сын своего отца сказал, что в годы Второй мировой войны поляки массово сотрудничали с коммунистическим режимом (имея в виду, что, значит, УПА правильно их уничтожало). Видно, и сегодня ситуация остается прежней: опять сотрудничают, опять массово, опять гадят украинцам (в интерпретации Ю. Шухевича: «наносят им удар в спину»).

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На таком фоне в сфере украинско-польских отношений П. Порошенко приходится делать хорошую мину при плохой игре. Для него на польском направлении тоже нет хороших новостей. В офисе президента верили, что они вот-вот появятся, их ждали 24 августа, ан, нет, не дождались. Приехал А. Дуда, покрутил хвостом, покрасовался на параде в День независимости, подписал совместную президентскую декларацию, а потом взял и напакостил. Сначала по мелочи: на встрече с украинскими послами заговорил о «людобойстве», то есть о геноциде против поляков. А потом и по-крупному: сам из Киева полетел в Дубровник на Форум стран «АВС» — «Трех морей», а Петра Алексеевича туда не повез и не пригласил.

Формально тут вроде бы все понятно: в новой инициативе участвуют только страны — члены ЕС, Украина же таковой не является. Фактически все сложнее, гораздо сложнее. Вот премьера Сербии А. Вучича они же пригласили. Потом, правда, спохватились и приглашение не подтвердили, но поначалу-то планировали его привлечь, хоть у его страны с ЕС только планы на будущее и «Соглашение об ассоциации» с Брюсселем. И у Киева — планы, и у Киева — «Соглашение». Это во-первых. Во-вторых, практически все двенадцать участников «АВС» из штанов выпрыгивают, когда рассказывают о том, как они поддерживают Киев в его стремлении к полноправному членству в ЕС. Это на словах. На деле, получается, не все так просто. С одной стороны, вроде поддерживают, с другой, — когда дело доходит до дела, сторонятся, в свою компанию не приглашают.

Киевские пропагандисты всех рангов и мастей активно эксплуатируют тезис о «возвращении Украины в Европу», естественно, на постоянной основе, как равноправного партнера, готового давать советы всем кому ни попадя, включая немцев, французов и прочих «старых», богатых европейцев. А тут ее президента даже потолкаться в европейской прихожей, там, где место для «новых», бедных и нищих, не зовут. В Киеве в последнее время принялись строить грандиозные планы относительно «Балто-Черноморской дуги» и украинского лидерства (!) в ней. И вдруг выяснилось, что «дугой» уже занимается кто-то другой, кому и в голову не приходит включать в число ее участников Украину, даже в качестве бедного родственника. Инициатива «Трех морей» — это попытка наполнить содержанием, новой «идеологией» и практическим смыслом как раз то пространство, которое у П. Порошенко называют «Балто-Черноморским», с добавлением к нему Адриатики.

Проект «Трех морей» находится в самом начале своего пути. Форум в Дубровнике носил преимущественно презентационный характер. Собрались, посидели, сфотографировались, да и разъехались. Практическая сторона мероприятия свелась к произнесению общих фраз и лозунгов на абстрактные темы. Вроде того, что пространство «АВС», пространство трех морей — это, как выразилась президент Хорватии К. Грабар-Китарович, «главная артерия Европы». Или, что целью встречи, говоря словами А. Дуды, является проведение «политики укрепления связей», работа по «углублению единства Востока и Запада Европы». Участники занимались продуцированием идей и их обсуждением на четырех панелях. Никаких обязательств, никакой конкретики, включая объемы финансирования и его источники (президент Хорватии заявила, что для развития региона в ближайшие годы понадобится 50 млрд евро). Придумали пока сосредоточить усилия на организации взаимопомощи в случае энергетических кризисов и на всестороннем развитии пространства, очерченного тремя морями — Адриатическим, Балтийским и Черным. Договорились совместными усилиями противостоять геополитическим вызовам, а также попытаться реализовать крупный транспортный проект «Via Baltica» или «Via Carpathia». Подписали совместную «Дубровницкую декларацию» и решили продолжить тусовку в следующем году во Вроцлаве.

Продуцирование идей. В этом деле Петр Алексеевич — большой мастер, по крайней мере, сам себя таковым считает. И его не позвали, как обидно (еще и поиздевались, записав в «Декларацию», что, дескать, их «Трехморье» «открыто для всех заинтересованных государств»). Он бы им там столько идей набросал, что никому бы мало ни показалось. Хотят по экономике, по стратегическим проектам, по каким-то «via»? Извольте, вот вам суперпроект от Порошенко, опередившего их всех с подобными идеями: «Шелковая via», то есть «путь». Можно было бы о нем поговорить, если, правда, забыть о том, что с ним Киев успел опростоволоситься по всем статьям. Захотели киевские паны-достойники «по-шелковому» насолить России, сами наелись соли по уши. Первый же практический шаг по реализации затеи однозначно показал ее утопичность, неработоспособность. Но поговорить-то о нем можно, не так ли? Так нет же, не предоставили хорваты да поляки ему такой возможности, не позвали в «польский город Будапешт», то есть в хорватский Дубровник. Для них, получается, Порошенко — не в счет! А безопасность? Как они вообще смеют об общей безопасности без него говорить? Забыли, что это он их всех от русской «агрессии» хранит?!

…Не рой яму другому, сам в нее попадешь — гласит известная народная мудрость, кажется, даже до сих пор остающаяся общей для русских и украинцев. В Киеве долго и упорно предрекали России «международную изоляцию». Москву сия горькая чаша миновала. А вот Украине от нее, похоже, отвертеться не удалось: перестали на нее в Европе обращать внимание. И привечать — тоже перестали. Следующий прогноз для России от порошенковских ясновидцев: ее экономический крах и разделение на несколько частей. Неужели и он сбудется с точностью до наоборот, то есть не для России, а для Украины? Пока что, увы, все движется именно к такому развитию событий.