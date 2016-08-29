«То, что творится в медицине, — очень страшно. Не дай Бог лечиться в наших больницах. Вас будут доить до последнего». Такое мнение в передаче ИА REGNUM «Люди России» высказал доктор медицинских наук, член экспертного совета по здравоохранению Государственной думы России Алексей Ковальков. «Министр здравоохранения находится в положении мальчика для битья. Денег нет, а выходить из положения как-нибудь надо», — считает он.

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Ковальков уверен, что его поколение шло в медицину не за деньгами, а по призванию, чего, по его мнению, нет ныне.

В ходе передачи известный диетолог затронул важные вопросы похудания, представил видение реформы системы образования, а также рассказал о своем понимании откровенности, хитрости и ума.