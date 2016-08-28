Открытая проектная площадка в Калуге — Лофт «Циолковский — возникла в 2013 году году как «инициатива снизу» и, за довольно короткий срок, объединила неравнодушных горожан. Четыре раза в месяц в «Циолковском» собираются эксперты из разных сфер, студенты, предприниматели, которым не безразлично развитие городской среды. Причем, без всякой указки «сверху». Организатором дискуссий стала группа активистов — сообщество «Футуристика», которое также реализовывает прикладную образовательную программу в сфере урбанистики. В августе 2016 год «футуристы» провели лекции-дискуссии по таким темам как сохранение исторической идентичности, влияние культурных проектов на городское развитие и влияние локальных медиа на развитие городской среды, теория и практика авторского предпринимательства. В октябре стартует системный образовательный поток по трём направлениям: «Эргодизайн городской среды», «Культурологическая урбанистика», «Городская коммуникативистика».

Буньков Денис Панорама Калуги

ИА REGNUM Заседание сообщества «Футуристика»

Об этих проектах и планах на будущее корреспондент ИА REGNUM побеседовал с участником сообщества «Футуристика» и соучредителем культурно-образовательного центра «Лофт Циолковский» Глебом Гурлиным.

«Цель открытых лекций-дискуссий — привлечение деятельных и неравнодушных калужан к обсуждению развития городской среды, проблем благоустройства, культурных проектов, медиа-пространства, авторского предпринимательства. Наша задача — рассказать горожанам как можно самоорганизоваться и повлиять своими силами на городскую среду. Первые дискуссии были посвящены сохранению исторической идентичности, тому, как культурные проекты влияют на городское развитие. Для участия в наших мероприятиях мы приглашаем экспертов — практиков из других городов России. Таких, как урбанист Святослав Мурунов (Центр прикладной урбанистики, Москва), архитектор и эксперт по соучаствующему проектированию Надежда Снегирева («Парки и скверы Татарстана», Казань), куратор проекта Юлия Кривцова («Пространство Текстиль», Ярославль), Алексей Болох — главный редактор портала Downtown.ru, г. Воронеж. К нам приходят состоявшиеся профессионалы в различных сферах деятельности, неравнодушные к судьбе города и мотивированные к активным действиям», заявил Глеб Гурлин.

Иными словами, целью сообщества является создание качественно новых общественных пространств, реализация культурных и образовательных проектов, новых медиа и инвестирование в развитие человеческого капитала. Из ядра сообщества сформировано исследовательское и проектное бюро.

«Людей, которые входят в наше сообщество, многое не устраивает в Калуге. Они постоянно находятся перед выбором: уехать или нет. Калуге очень нужны творческие и деятельные специалисты. но все самое живое и талантливое оттекает в Москву и далее. Чаще всего причина — это личная неудовлетворенность качеством городской среды. Этим страдают многие города, а т.н. сателлиты Москвы в первую очередь. В то же время, в Калуге ситуация намного лучше, чем в других местах. В Калуге есть предпосылки, для того чтобы порешать проблемы с городской средой.

Но пока в нашем городе есть проблема даже с ключевыми культурными мероприятиями — День города и День молодежи. На них не происходит ничего примечательного. И отношение у многих к этим акциям такое: массовое народное гулянье, на котором лучше не присутствовать, а уехать за город. Банальные активности и низкий уровень творческих коллективов может устроить далеко не всех. У нас разработан ряд проектов по созданию серьезных культурных событий международного уровня. Но существующая медийная ситуация такова. что каналов для нашего контента нет. Именно поэтому, мы затеваем городской медиа-портал. где дадим оптимистичный контент. Наша задача — уйти от жалоб на внешние обстоятельства и сделать что-то полезное самим. Что касается власти, то когда появляются такие сообщества и начинают активно действовать, их уже нельзя игнорировать, надо пользоваться этой энергией в хорошем смысле.», подчеркнул Глеб Гурлин.

ИА REGNUM Заседание сообщества «Футуристика»

При этом, участники сообщества «Футуристика» говорят, что нельзя назвать их «обезумевшими энтузиастами». Цели вполне прагматичные — создать комфортную среды для себя и других, а также получить больше возможностей для самореализации.

«В «Циолковский» каждый год приходит активная молодежь, впитывает много нового. А потом… исчезает из города. Они узнают как бывает и не находят в Калуге этого в достаточном количестве. Поэтому, нужно делать не только места и события, но и людей с компетенциями. И, главное, — давать возможность им для реализации своей активности в Калуге. С октября мы начнем образовательную программу, близкую к академическому обучению. В перспективе, планируем в сотрудничестве с одним из вузов создать институт. По опыту Института Стрелка. Перед тем как взяться за проект Лофта «Циолковский» я хорошо изучил деятельность образовательных и культурных центров в большинстве стран Центральной Европы. Реализовал сам десятки проектов в Москве, Калуге и множестве других регионов. Уверен, что городскую среду Калуги можно и нужно менять. Участие в этом процессе станет для молодежи лучшей перспективой, чем поехать в Москву и затеряться среди миллионов.», подытожил Глеб Гурлин