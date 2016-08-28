На прошедшей неделе в Норвегии случился довольно громкий скандал. Глава местной Либеральной партии Трине Скей Гранде играла в Pokemon Go во время заседания парламентского комитета, где обсуждались вопросы реформирования армии, и этот факт стал достоянием общественности.

succo, Todd Frantom Покемоны или солдаты

Нужно отметить, что на заседании рассматривался весьма серьезный вопрос: как в предстоящие 20 лет потратить на армию $20 млрд. В итоге решили, в числе прочего, закупать американские самолеты F-35.

Конечно, выбор игр — личное дело каждого человека, в том числе и политика (хотя время для игр можно было бы подобрать и более уместное). Также понятно, что происшедшее — внутреннее норвежское дело (и там главу либералов уже подвергли обструкции). Но очень уж показательно получилось.

Для тех, кто не знает, расскажем, что Pokemon Go предполагает своеобразное сочетание реальности и виртуальности. Игроки ходят по настоящим улицам и площадям, но ловят при этом воображаемых (нарисованных в виртуальной реальности) покемонов.

Трудно удержаться от политических параллелей. Примерно так в последние годы выстраивается и европолитика по, например, российскому вопросу. Условия вроде реальные, но все ловят каких-то воображаемых путинских покемонов. Которых, видимо, запускают создатели игры сами знаете откуда. Или, в связи с Украиной, наоборот: вроде бы все очевидно, но геймеры то и дело находят какие-то виртуальные демократические ценности.

Скей Гранде, конечно, была не первым политиком, уличенным в игре в рабочее время. К примеру, депутат Верховной рады от блока Петра Порошенко Дмитрий Лозовик на заседании парламента играл на планшете в танки. Должно быть, представлял себя в зоне «АТО».

Другие его коллеги по парламенту выбрали более мирные игры. Некоторые играют в шарики. А вот депутат от радикалов из партии «Свобода» Юрий Бублик и вовсе раскладывал пасьянс. Такое умиротворение даже удивительно. Возможно, парламентарий просто отдыхал душой от «российской агрессии».

Другие политики играют в нерабочее время. Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон признавался в любви к Angry Birds (то-то ему всюду злые путинские птички мерещились). А премьер-министр той же Норвегии Эрна Сульберг, находясь с официальным визитом в Братиславе, ходила по улицам и опять-таки ловила покемонов, чем и вызвала очередной приступ умиления: вот, мол, большие политики, а тоже со слабостями, коммерчески правильными. Такое сочетание популизма с инфантилизмом вообще очень удобно. Политик весь такой человекоподобный, в те же игрушки играет, а потом раз ‑ и купил, где надо оружия за $20 млрд. Все при деле.

Кстати сказать, наверное, только люди, от которых ничего не зависит, могут ловить покемонов на таких совещаниях.

Виртуальная реальность проникает в мировую политику все глубже, и некоторые последствия этого процесса еще только предстоит описать. Помните, какой ажиотаж вызвала сцена из фильма «Брат-2», где персонаж ходит по внутренним помещениям ночного клуба и делает один выстрел за другим, причем снят он точно, как в «стрелялках»? Теперь мы видим то же, только не в кино.

Реальность вообще и современная реальность — в частности очень трудны для осмысления; много всего нужно отрефлексировать. Это вдвойне тяжело, когда столько времени тратишь на facebook и покемонов, а голова так перегружена информационным потоком.

Виртуальные игры, напротив, позволяют упростить ситуацию. Вот покемоны, их надо поймать, и все тут. При этом, поскольку ловля идет в реальном мире, возникают реальные опасности, о которых мы то и дело читаем в новостях: ловцы время от времени, отвлекаясь от действительности, попадают под машины или откуда-нибудь падают.

Постепенно аналогичный процесс распространяется и на политику. По-настоящему решить ту или иную внутри — или внешнеполитическую проблему сложно, надо долго разбираться; куда как проще включить виртуальный режим и ловить покемонов.

И даже если речь идет о стратегиях (в которые, кажется, чрезмерно часто играют политики из Прибалтики и Польши), разница все равно огромна. Одно дело — учесть весь комплекс реальных отношений внутри ЕС или с Россией. И совсем другое — удовлетворяя свое желание показаться стратегом, идти по самым топорным схемам, ничуть не беспокоясь о том, сколь мало они пересекаются с реальностью.

И как ловцы покемонов падают из окон и попадают под машины — так и ловцы политических покемонов рискуют, увлекшись виртуальным, полностью потерять реальное: благосостояние своих фермеров, объемы торговых потоков, ситуацию с миграцией и безработицей и многое, многое другое.

Справедливости ради надо добавить, что за играми в рабочее время попадаются и отечественные политики. Впрочем, некоторые из них, в определенном смысле, могут занести себе это в актив. Скажем, глава агентства по печати Михаил Сеславинский прямо на совещании в администрации президента (речь шла про развитие региональных СМИ) «залип» в планшет. Но, как оказалось, играл он при этом — в шахматы.