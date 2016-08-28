Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 21 — 27 августа стали: Святой престол надеется на примирение двух католических общин Китая; христианские патриархи Сирии выступили за отмену международных санкций; продолжительность жизни на Ближнем Востоке сократилась из-за «арабской весны»; Католическая церковь в Германии — число верующих и священников падает, а доходы нет; на Украине сложилась мрачная гуманитарная ситуация и другое.

Святой престол предлагает приравнять обычное оружие к оружию массового поражения, «используемому для военных преступлений и преступлений против человечества». Об этом, как сообщает Radio Vaticana (Ватикан), заявил на сессии Совета безопасности ООН постоянный наблюдатель в ООН от Святого престола архиепископ Бернардито Ауса. Монсеньор отметил парадокс: с одной стороны, подписываются трактаты и конвенции о запрете химического и биологического оружия и о нераспространении ядерного вооружения, с другой же стороны — «человеческий гений продолжает изобретать новые способы самоуничтожения… Обычное оружие становится все менее обычным, благодаря техническому прогрессу, увеличивающему его разрушительную способность». Ватикан просит пересмотреть традиционную классификацию оружия и включить в соответствующие конвенции, касающиеся оружия массового поражения, также обычное оружие. Архиепископ Ауса заметил, что школы, больницы и другие строения разрушаются именно так называемым обычным оружием, обладающим мощной силой.

Контакты между Святым престолом и Китаем «продолжаются в духе доброй воли с обеих сторон», — заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью Avvenire. «Святой престол, — сказал кардинал, — особенно заботится о том, чтобы китайские католики могли позитивно воспринимать свою принадлежность к Церкви и в то же время быть хорошими гражданами, содействуя укреплению гармонии всего китайского общества». В Китае, говорит госсекретарь, «не существует двух разных Церквей — одна верная папе, а другая подчиняющаяся правительству — но есть две общины, желающие жить в полном общении с преемником апостола Петра». Ватикан надеется, что «в скором времени эти две общины примирятся, примут друг друга, будут отдавать и получать милосердие ради совместного и по-настоящему достоверного возвещения Евангелия».

С призывом отменить международные санкции, которые «препятствуют доставке и распределению продовольствия и помощи» в Сирии, «остановить блокаду сирийского народа» и позволить стране и ее гражданам жить достойно, пользуясь основными правами, как во всем мире, обратились христианские патриархи Сирии к международному сообществу и ко всем нациям, вовлеченным в сирийский конфликт. Призыв, сопровождаемый лозунгами «Остановите блокаду сирийского народа! Отмените международные санкции против Сирии!», подписали патриарх Антиохийской православной церкви Иоанн Х, патриарх католической греко-католической Мелькитской церкви Григорий III Лахам и патриарх Сирийской православной церкви Игнатий Ефрем II. Главы Церквей напоминают, что с самого начала сирийского кризиса последствия экономических и финансовых санкций тяжело отразились на повседневной жизни граждан. Они усугубляют страдания сирийского народа и ведут к обострению кризиса, увеличивая ту тяжесть, которую уже вынуждены нести на себе люди, учреждения, предприятия и все население страны. Отсутствие инвестиций, запрет международных рейсов, а также сокращение импорта и черный список сирийских предприятий, которые не могут выходить на международный рынок, усугубляют атмосферу изоляции, какой дышит народ в Сирии. Запрет на международные банковские операции «ставит людей в положение тяжелого финансового кризиса, приводя к бедности, угрожая отнять у них даже насущный хлеб и лишить человеческого достоинства». Естественный рост цен на продукты первой необходимости и крах местной валюты порождает все новые и новые социальные проблемы. Хотя санкции преследуют политические цели, от них страдает весь сирийский народ, в особенности бедняки и рабочие. «Мы, патриархи, находящиеся в Дамаске, — читаем в тексте обращения, — ясно ощущаем страдания народа и требуем отмены санкций».

Беспорядки, связанные с «арабской весной» и гражданскими конфликтами, прокатившимися по всему Ближнему Востоку в течение последних шести лет, оказали значительное влияние на здоровье людей, проживающих в регионе, передает AsiaNews (Рим, Италия). Война и насилие повлияли на продолжительность жизни в сторону значительного сокращения ее, особенно в Сирии, где она рухнула на 5−6 лет по сравнению с 2000-х годами. «Миллионы людей сталкиваются с нехваткой воды, пагубными санитарными условиями, которые ведут к вспышкам заболеваний», — сообщает Али Мокдад, исследователь из Университета штата Вашингтон, который возглавлял исследование. В период между 2010 и 2013 годами население Йемена, Туниса и Египта потеряли, по крайней мере, три месяца ожидаемой продолжительности жизни. А в Сирии у мужчин она упала с 75 лет в среднем (2010 год) до 69 лет (2013 год), у женщин с 80 до 75 лет, соответственно. Выросла детская смертность. В Сирии в 2010 году она составляла 6%, спустя три года — 9%. Заболеваемость и смертность от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний выросла до 15% в 2013 году (по сравнению с 9,8% в 1990 году) в 22 странах региона Восточного Средиземноморья.

Латинский патриархат Иерусалима заявляет, что Израиль не смог выполнить обязательства по отношению к христианским школам, пишет Vatican insider (Турин, Италия). Как говорится в заявлении патриархата, «христианские школы показывают впечатляющие результаты в рейтинге лучших школ страны, опубликованного министерством образования всего за несколько дней до начала учебного года. И все же, христианские школы в Израиле подвержены риску финансового краха вследствие сокращения бюджета, принятого министерством, которое до сих пор не выполнило обязательства, взятые после прекращения забастовки школ в сентябре 2015 года». В Израиле работают 47 христианских школ. Они находятся в ведении католических, православных, англиканских и баптистских церквей. В них учатся 33.000 христиан, мусульман, друзов и евреев со всех концов страны. Министерство образования Израиля на 45% урезало финансирование этих учебных заведений.

Правительство Египта одобрило давно дебатируемый проект закона о строительстве и реставрации церквей, информирует Agenzia Fides (Ватикан). В то же время, в египетской христианской общине по-прежнему хватает недовольных его положениями. Ряд христианских молодежных групп ходатайствуют о приостановке работы над законопроектом и просят пересмотреть некоторые его статьи. По их мнению, в тексте сохранились возможности сделать строительство новых церквей на самом деле невозможным. По словам Анбы Антониоса Азиза Мины, коптского католического епископа Гизы, «ситуация остается спорной». Он отмечает, что в законопроекте хватает неудобных пробелов. Многие мусульмане также критикуют проект закона и предлагают попросту распространить правила для строительства мечетей на строительство христианских мест отправления культа.

Резкое падение числа священнических призваний в Католической церкви в Германии поднимает вопрос о корнях проблемы, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Согласно данным, опубликованным немецкой Конференцией католического епископата, никогда еще так мало священников не было рукоположено в стране — всего 58 случаев в 2015 году, а ведь еще в 2005 году рукоположили в общей сложности 122 священника. Ряд экспертов критикуют епископат за то, что они действуют поверхностно: приглашают на приходы иностранных священнослужителей и отказываются от традиционной приходской структуры в пользу более крупных «пастырских округов». Эту реформу объясняют необходимостью придать Церкви квази-демократический вид. По словам одного из иностранных священников, который служит в настоящее время в «пастырском округе» в Южной Германии, контакты с прихожанами уменьшаются и фрагментируются. В отличие от его родины, где прихожане просят настоятеля прихода стать посредником в семейных конфликтах, ждут его совета по личным вопросам, приглашают на ужин, немецкие католики предпочитают не впускать священников в свое личное пространство. При этом доходы, которые извлекает Католическая церковь в Германии, остаются неизменно высокими, однако церковная жизнь резко теряет показатели на всех остальных уровнях.

Новый русский православный собор Московской патриархии, построенный рядом с Эйфелевой башней в Париже, обрел свои последние золотые купола, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). Храм должен быть публично открыт в октябре. Для освящения его в Париж прибудет московский патриарх Кирилл, ожидается участие президентов России и Франции Владимира Путина и Франсуа Олланда. Точная дата церемонии будет зависеть, главным образом, от рабочего графика Путина. Строительство церкви началось в 2014 году. Вместе с ней выстроены общественный центр с местами для семинаристов, школа на 150 детей и культурный центр. В Париже уже есть несколько русских православных церквей. Но они находятся в ведении Константинопольского патриархата.

Львовская областная государственная администрация провалила открытие музея митрополита Андрея Шептицкого во Львове, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Еще в июле прошлого года отдельным протокольным поручением правительства ей было поручено проработать вопрос. Но, очевидно, этого так и не сделали. Начальник департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА Кристина Береговская сообщает, что по случаю 150-летия со дня рождения митрополита 29 июля 2015 года в храме Собора Пресвятой Богородицы и Обручника Иосифа открыт музей Андрея Шептицкого. Но какое отношение имеет облгосадминистрация к музею при церкви, который церковь и открыла? Негоже себе приписывать чьи-то заслуги. Конечно, пиариться на имени митрополита легче, чем сделать реальные шаги для создания его музея. Лучший памятник Шептицкому не откроет так величие его духа и историко-культурного наследия его деяний, как уникальные вещи, которых он касался и использовал в повседневной жизни. И обидно, что до сих пор, спустя уже 151 год, не дождался Андрей Шептицкий своего музея в духовной колыбели Украинской греко-католической церкви.

О мрачной гуманитарной ситуации на Украине, которая затронула около 3 миллионов вынужденных переселенцев, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются беженцы, является то, что они подвергаются насилию с обеих сторон конфликта. В докладе, опубликованном в июле 2016 года Amnesty International и Human Rights Watch, осуждаются как российские, так и украинские власти из-за нарушений прав человека и пыток на «спорной территории». Американские исследователи утверждают, что правительство в Киеве оказывает минимум помощи перемещенным лицам, воздвигая перед ними непонятные бюрократические преграды. Люди из районов, пострадавших от войны, часто вынуждены полагаться сами на себя. Украинское правительство выплачивает скромные социальные пособия, предназначенные для частичной оплаты аренды, еды и медицинской помощи беженцам. Вынужденные переселенцы жалуются на унижения, которые они испытывают, пытаясь официально зарегистрироваться в качестве перемещенных лиц.

«Украина является страной все более нестабильной и непредсказуемой с точки зрения экономической деятельности», — заявил в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский. В отношении развития ситуации в стране мировые «мозговые центры» не испытывают оптимизма. Во время встречи с дипломатическим корпусом в Киеве президент Дуда в качестве одного из основных направлений внешней политики Польши назвал отказ от логики международных отношений, основанной на принципе разделения сфер влияния. Но сферы влияния были и будут, замечает Запаловский. Это классическая политика с позиции силы с древних времен. Международная политика базируется на утверждении центров силы. Примером может служить продолжающаяся война на Украине или в Сирии. Да, вы можете сказать, что это вам не нравится, но для прагматики международной политики это не имеет значения.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.