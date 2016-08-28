В Казахстане все по-прежнему: президент Нурсултан Назарбаев акцентирует свое внимание на международной деятельности, премьер-министр Карим Масимов продолжает свой вояж по стране, а местные СМИ внимательно следят за Россией и всем, что с ней связано.

akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Верным курсом…

На прошедшей неделе немало шума наделало сообщение президента Украины Петра Порошенко, переданное через Нурсултана Назарбаева Владимиру Путину о том, что он бы и рад решить вопрос по Донбассу, но Рада ему мешает. Еще большей сенсацией стала новость о том, что Порошенко хотел бы получить политическое убежище в России, если на Украине сложится форс-мажорная для президента и его окружения ситуация. Эта ситуация наглядно показала, чего хочет Порошенко (гарантий от России,) и чего хочет Назарбаев (выступить посредником между Москвой и Киевом). Единственное, что осталось тайной — чего хочет, собственно, сам Путин.

Между тем, в Казахстане после Сочинской встречи началось бурное обсуждение слов Назарбаева. На новостном портале 365info вышел аналитический материал казахстанского политолога Эдуарда Полетаева под заголовком «Только Назарбаев может помирить Россию с Украиной».

По мнению Полетаева, Порошенко оказался в непростой ситуации, поскольку «на протяжении уже десятка лет на Украине ни у одной партии или политика не было и нет поддержки большинства. Поэтому в ответ на любую инициативу Петра Порошенко автоматически возникает неприятие, переходящее в политические противостояния».

«Это говорит о том, что Украина по многим параметрам распалась на ментальном и идеологическом уровне. Загвоздка еще и в том, что Минские соглашения были разработаны в короткое время. Нужно было любой ценой закончить боевые действия, которые грозили кровавой войной. Поэтому эти соглашения достаточно спорны, и в большинстве случаев не выполняются. Так что сегодня необходимо либо требовать соблюдения Минских соглашений (что в нынешних условиях затруднительно), либо предложить новый путь. И в этом случае роль президента Казахстана важна. Тем более что Украина для него — совсем не чужая страна. Он и учился там, и состоялся как специалист. И сам факт того, что Казахстан — государство, не имеющее общей границы с Украиной, заинтересовано в том, чтобы там воцарился мир, — хороший показатель. Наш президент старается продвигать инициативы не только на своем региональном уровне, но и расширять орбиту своего влияния», — говорит политолог.

Эдуард Полетаев полагает также, что президент Казахстана, после того как примирил Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом и замолвил словечко за Порошенко, похоже, стал главным посредником в разрешении конфликтов на пространстве Евразии.

«На фоне того, что СНГ и вообще все пространство бывшего Советского Союза продолжает политически лихорадить (в том числе, к сожалению, есть и вооруженная нестабильность), роль лидера Казахстана многократно выросла. Помимо Назарбаева, на огромной территории нет политика такого масштаба, который не только может усадить за стол переговоров противоборствующие страны, но и полностью всех устраивает. Он для них авторитет, мнение которого значит многое», — резюмирует политолог.

Но восторгаются президентом Казахстана не только казахстанские политологи. К примеру, в материале «Кому хорошо жить на осколках СССР», опубликованном на портале «Свободная пресса», большое внимание уделяется Казахстану и Нурсултану Назарбаеву. В статье, посвященной 25-й годовщине ГКЧП, рассматривается нынешнее положение стран бывшего Советского Союза и то, к чему их привела независимость.

«Если говорить о Средней Азии, то безусловным лидером стал Казахстан. Он смог адаптироваться к новой реальности, сохранил территориальную целостность и уже на протяжении многих лет показывает хорошие темпы развития. Сказалось наличие больших запасов нефти и газа и относительно малочисленное население, которое смогло от этих запасов кормиться», — говорится в публикации.

По мнению профессора сектора философских проблем политики Института философии РАН Владимира Шевченко, своим благосостоянием Казахстан в первую очередь обязан президенту страны.

«У успешных руководителей политический опыт был тесно связан с работой в органах власти Советского Союза. Они понимали: несмотря на произошедшие перемены, преемственность между советским и постсоветским периодом. Они видели, что их новые государства неразрывно связаны с советским опытом. Поэтому такие лидеры смогли сохранить дееспособность органов государственной власти и потом наметить шаги по дальнейшему развитию стран. Под успешными государствами я имею в виду Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, в какой-то степени Армению и даже Туркмению — хоть Ашхабад и принял изоляционистский курс, но всё-таки сохранил самостоятельность в принятии решений», — полагает Шевченко.

Аналогичной позиции придерживается и другой эксперт — заведующий кафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеслав Михайлов:

«Казахстан показал хорошие успехи. Страна развивалась, как республика с двумя основными народами. Казахи не подпали под влияние исламских проповедников. Вся история казахов говорит, что это очень близкий для русских народ. Конечно, не стоит забывать роль личности в истории. Думаю, что если бы во главе СССР был не Горбачев, а Назарбаев, то и не распалась бы страна. В новых условиях Назарбаев смог избрать четкий путь развития. Его заслуга — новое наполнение евразийства. Он первый выдвинул идею сочетания европейских ценностей и евразийских традиций. И он всегда поддерживал интеграционные процессы, сейчас сыграл роль в примирении России и Турции», — уверен эксперт.

Столкновение неизбежно?

Как известно у любой медали есть две стороны. Вот и активность президента Казахстана в международных делах, затрагивающих российские интересы с одной стороны обернулась хвалебными статьями в его адрес, а с другой — вызвала пристальное изучение политических процессов в Казахстане. Причем опять-таки в первую очередь со стороны российских политологов.

«На фоне проблемных соседей можно сказать, что в Казахстане нет тяжелых региональных, межэтнических или клановых конфликтов. Двадцать пять лет мирной жизни при независимости — лишнее тому подтверждение. С одной из угроз этому благополучию — падением цен на нефть — Астана пока справляется. А вот переживет ли безболезненно вторую, грядущую смену элит — большой вопрос», — с такой интригующей преамбулы начинается статья эксперта Московского центра Карнеги Петра Бологова «Три угрозы для Назарбаева: насколько стабилен Казахстан».

По мнению автора, главные угрозы для безопасности и стабильности Казахстана делятся на три типа — связанные с исламским экстремизмом, с сепаратизмом (региональным или этническим) и с клановой междоусобицей. И, судя по материалу, экстремизму и сепаратизму Назарбаев пока что противостоит, хоть и с переменным успехом.

«Рано или поздно Нурсултан Назарбаев оставит президентский пост, и его преемнику, кем бы он ни был (в качестве возможных наследников называют его старшую дочь Даригу, премьера Масимова, Тимура Кулибаева, племянника президента Самата Абиша), придется столкнуться не только с переделом сфер влияния на самой верхушке властной пирамиды, но и с амбициями нового поколения управленцев. Сегодня Казахстаном по-прежнему управляют в основном чиновники предпенсионного возраста, воспитанные еще советской системой. Однако постепенно набирают силу и так называемые болашаковцы — стипендиаты президентской программы «Болашак», запущенной Назарбаевым еще в начале 1990-х. Пока все эти чиновники, бизнесмены, пиарщики и преподаватели, получившие образование в престижных европейских и американских вузах, еще не сформировались в полноценную новую элиту, но новые проблемы, с которыми сталкивается Казахстан, могут ускорить этот процесс», — полагает Бологов.

Передача власти от Назарбаева к преемнику — тема для Казахстана старая и заезженная. Но при этом не утратившая своей актуальности, поскольку никто не знает, кто будет преемником, как будет проходить отречение от престола, и самое главное — когда это случится.

И если Бологов считает, что проблемы у преемника возникнут после его назначения, то, по мнению казахстанского политолога, директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева, проблемы могут возникнуть гораздо раньше:

«В отличие от развитых зарубежных стран, основными гарантами передачи верховной власти у нас будут выступать не официальные институты, а неформальные группы и отдельные влиятельные персоны. Это обстоятельство во многом и обуславливает всевозможные сомнения и страхи среди населения и элиты относительно своего будущего в постназарбаевском Казахстане. Пока что со стороны Акорды (резиденция президента Казахстана — ИА REGNUM ) проглядывается намерение выстроить в перспективе модель своего рода коллективного преемника в лице взаимно уравновешивающих друг друга президента, парламента и правительства при главенствующей роли Лидера нации. Соответственно этому, данные посты займут лица, которым наиболее доверяет сам Нурсултан Назарбаев и которые не вызовут негативной реакции ни среди остальной части элиты, ни у большинства населения, ни у руководства соседних стран. Но, с другой стороны, не факт, что все пойдет именно по такому сценарию» — считает Чеботарев.

Встречай, Россия!

Кстати, в вышеупомянутой статье Бологова есть одна интересная деталь — доля русских в Казахстане упала с 35% в 1990 году до 20% на текущий момент.

«Руководство республики перекроило границы областей таким образом, чтобы снизить процент русских жителей в местах их компактного проживания. При этом на территории, покинутые после распада СССР русскими, немцами, украинцами, заселялись оралманы — казахи, вернувшиеся на родину из других стран», — отмечает эксперт фонда Карнеги.

Эти данные подтверждаются и координатором проекта казахстанского Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Ольгой Симаковой.

«В эмиграционных потоках по-прежнему преобладают славянские группы населения — русские, украинцы, белорусы, а также татары. Основные страны достижения — Россия, Украина и страны вне СНГ: Германия, Израиль, Канада, США. Отрицательное сальдо миграции характерно для северо-восточных и центральных областей Казахстана — регионов преимущественного проживания русского населения: Акмолинской, Восточно-Казахстанской (ВКО), Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской (СКО) областей. В 2012—2015 гг. возрастает отрицательное сальдо миграции, в 2015 г. оно составило 13,4 тыс. человек. В последние годы Казахстан покидают не только русские и «русскоязычные» граждане, но и этнические казахи», — говорится в проведенном Симаковой исследовании «Эмиграция русских: приглашение к размышлению».

В исследовании приводятся результаты опросов респондентов.

«Средние значения в ответах на вопрос о самочувствии представителей той или иной национальности в Казахстане говорят о стабильности ситуации в сфере межэтнических отношений: более половины (59% в 2009-м и 61% в 2010 г.) респондентов отметили удовлетворенность положением собственной этнической группы в обществе. Однако результаты опроса в разбивке по этническим группам показывают, что русские респонденты более критично оценивают положение собственной национальной группы, чем казахи и другие этносы. Полноценными гражданами Казахстана чувствуют себя почти в два раза меньше русских, чем казахов (41 против 73%), и чуть более половины других этнических меньшинств (54%). В два раза больше русских — 42% и в 1,7 раза — другие меньшинства против 21% казахских респондентов отметили, что в положении их этноса имеются проблемы. Чувствуют притеснения, ущемления по национальному признаку, унижения национального достоинства 15% русских и 10% респондентов других национальностей, против 3% у казахских респондентов», — говорится в исследовании.

Однако авторы этого труда не теряют оптимизма:

«Делать вывод о новой волне массовой эмиграции русских за пределы страны на основе только лишь анализа статистики, без учета результатов опросных методов, которые позволяют получить представление о намерениях людей, было бы неправильно. А намерения таковы, что среди русских, проживающих в Казахстане, по результатам пилотного опроса, 60% сказали, что никуда не хотели бы переезжать с места своего проживания. По результатам опроса, сменить место жительства хотели бы 36% русских, принявших участие в опросе. Исследование показало, что из этих 36% подавляющее большинство желающих сменить место своего жительства — 76% — ориентированы именно на внешнюю миграцию. Только 13% хотели бы переехать в пределах страны. Обращает внимание, что пространственная мобильность русских имеет четко заданное направление. В выборе стран-реципиентов первую строчку занимает Российская Федерация», — утверждают авторы исследования.

Они также задались вопросом, а что именно побуждает казахстанских русских бросить все и уехать на историческую родину? Респонденты отметили следующие причины: социально-экономические, семейно-личностные и политические мотивы.

«Основным выступает социально-экономический блок, в основе которого неудовлетворенность уровнем жизни и перспективами реализации. Например, Казахстан заметно проигрывает России по уровню развития социальной поддержки и обеспечения. Не в пользу Казахстана выступает и устоявшееся мнение о том, что представителям нетитульного этноса сложнее добиться успеха, делать карьеру на госслужбе. Считается также, что в Казахстане при приеме на работу оценка чаще всего будет осуществляться не по уровню квалификации, а по наличию связей», — пояснили опрошенные.

Кстати, 10% респондентов в качестве причины для переезда назвали нестабильную социально-политическую обстановку.

Террористы и все-все-все

Факты, которые назвали респонденты в качестве мотивов для выезда из Казахстана, вполне понятны. Более того, особого подтверждения они не требуют. Достаточно просто почитать новости. К примеру, немало шума в казахстанском обществе наделали слова Дариги Назарбаевой, которая 23 августа посетила город Туркестан.

«Город Туркестан можно назвать сердцем казахстанского туризма. Сюда туристы приезжают отовсюду, с ближнего и дальнего зарубежья. История мавзолеев везде написана лишь на казахском языке. Вы хотите сказать, чтобы русские не приезжали? Или не хотите, чтобы иностранцы приезжали? Это неправильно. Сейчас есть большие возможности для развития туризма», — заявила вице-премьер на встрече с местной общественностью.

Как сообщает «Радио Азаттык», ряд СМИ в стране слова Дариги Назарбаевой, сказанные на казахском языке «Сонда орыстар келмесін дейсіздер ме?» — перевели на русский, как «Вы что, не признаете русских?», что вызвало недовольство ряда пользователей социальных сетей.

Что касается нестабильной социально-политической обстановки, то серия терактов, произошедших в Казахстане в этом году, тоже влияет на принятие решения «покинуть страну».

Кстати, о терактах. Еще одной актуальной темой, которой посвятили свое внимание казахстанские СМИ на этой неделе, стала проблема терроризма и экстремизма. Поводом послужила очередная обезвреженная группа экстремистов, которая планировала теракты в Алма-Атинской области.

По мнению казахстанского эксперта Алибека Киманова, то, что в этой группе состояли как граждане Казахстана, так и граждане Киргизии — это «тенденция на перспективу».

«Киргизия вошла в ЕАЭС, следовательно, увеличился транзитный товарный и гуманитарный поток. Стало проще передвигаться, и этим преимуществом, по всей видимости, пользуются все, в том числе и члены экстремистских групп. Полагаю, что экстремистские силы рассматривают территорию Киргизии как зону большей свободы своих действий и транзитную базу на маршруте проникновения на север, то есть к нам и дальше по географии. Это диктует сращивание тамошних и здешних радикалов», — говорит Киманов.

Исходя из вышеизложенного, эксперт полагает, что выход в этой ситуации может быть только один:

«Сегодняшнее положение требует продолжения укрепления наших внешних рубежей. Раз мы видим сращивание по линии наших граждан и граждан Киргизии, Казахстану можно было бы укреплять целевое оказание содействия соседнему и, вообще, можно сказать, родственному государству. Уверен, партнерская готовность соседей будет достаточно высокой, и у них есть соответствующий экспертный и профессиональный потенциал. А для нас это превентивная работа на дальних подступах. Интерес взаимный», — полагает он.

Особое внимание проблеме терроризма намерен уделить и казахстанский парламент, работа которого возобновится 1 сентября, после летних каникул. Об этом, в частности, сообщил спикер Мажилиса (нижняя палата — ИА REGNUM ) парламента Нурлан Нигматулин.

«Последние события во Франции, Бельгии, России, Турции, и, к великому сожалению, в нашей стране, свидетельствуют о том, что весь мир столкнулся с невиданной ранее по масштабу угрозой — террористической активностью приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений. Последние события еще раз показали, что терроризм существует вне всяких границ и не имеет ничего общего с национальностью и религией, и является на сегодняшний день всеобщей угрозой для всего цивилизованного мира. И для пресечения и воспрепятствования терроризму нам необходимо обеспечение всем необходимым инструментарием, в том числе соответствующей законодательной поддержкой», — заявил он.

Ну и напоследок. Неожиданное продолжение получила история олимпийского скандала, связанного с боксерским поединком между казахстанским спортсменом Василием Левитом и россиянином Евгением Тищенко. Напомним, казахстанские болельщики посчитали, что победа Тищенко была присуждена незаслуженно, поскольку бой выиграл Левит. Дальнейшее отстранение рефери, которые судили бой Тищенко с Левитом, от судейства только укрепили казахстанцев в их убеждении в том, что российский боксер должен был отказаться от золотой медали в пользу своего соперника.

Однако сам Левит, вернувшись в Казахстан, заявил, что даже если бы Тищенко решился на такой поступок, то он бы не принял медаль из его рук.

«По-человечески, я его понимаю. Какой спортсмен захочет отдать свою медаль? Неважно, как он ее выиграл, туда кто приехал — все хотят выиграть, и каждый радуется тому, что он получил. Поэтому зачем он должен отдавать ее? Это ему принадлежит. Я бы просто ее не принял. Мне дали «серебро», зачем мне вторая медаль?» — заявил боксер.

К слову, в том, то Левит — чемпион, уверены не только простые болельщики, но и президент Казахстана.

«Боксеры Адильбек Ниязымбетов, Василий Левит, мы с вами хорошо знаем, что их надо считать обоих «золотыми» призерами этой Олимпиады. Поэтому я уравнял их в награждении и в поощрении с теми, кто получил золотые медали. Вы оправдали мои ожидания и всех болельщиков Казахстана, подтвердив высокую планку международной спортивной славы нашей страны», — подчеркнул Назарбаев на встрече с олимпийскими спортсменами.