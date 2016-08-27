По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По официальной информации, были обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах в свете договоренностей, достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге 9 августа, а также проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии, отмечена важность совместных усилий в русле борьбы с терроризмом.

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Это первый телефонный разговор между лидерами двух стран после начала Турцией военной операции в Сирии. Одновременно в Москве через СМИ была организована «утечка» информации со ссылкой на «дипломатические источники» о том, что Москва и Анкара достаточно плотно обмениваются различного рода сведениями, постоянно поддерживают связь между генштабами двух стран. При этом «источники» не исключают, что в ближайшее время столицу Турции могут посетить высокопоставленные представители оборонного ведомства РФ, которые «сверят со своими коллегами часы по сирийскому вопросу».

В целом Москва осторожно оценивает действия Анкары, призывая ее согласовывать шаги с официальным Дамаском. Насколько это удастся в действительности — покажет время. Пока же вице-президент США Джозеф Байден уверяет в том, что «в Турции произошел переворот в сознании, способствующий пониманию того факта, что ИГИЛ (запрещено в России) — экзистенциальная угроза для страны». В свою очередь и федеральное правительство Германии, поддерживая право Анкары «действовать против террористических организаций», также обозначает для нее главную цель — ИГИЛ (запрещено в России). Но в то же время официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер счел необходимым уточнить — «Турция заинтересована в том, чтобы на севере Сирии не было зоны, находящейся под полным контролем курдов. Это необходимо принять к сведению», так как «турецкая военная операция бесспорно является дальнейшей эскалацией сирийского конфликта».

Сама же Анкара оценивает задачи иначе. По словам Эрдогана, операция направлена против курдских группировок, контролирующих часть северных районов Сирии, которые, кстати, выступали в роли важных союзников США в борьбе с ИГИЛ (запрещено в России). Поэтому возникает вопрос: Вашингтон «сдал» сирийских курдов, или речь идет о промежуточной тактической операции с неясными пока целями? Госсекретарь США Джон Керри на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым относительно перспектив сирийского урегулирования заявил, что «мы за единую Сирию, не поддерживаем независимую курдскую инициативу», а «работа с ними, с некоторыми элементами курдских сил, велась на очень ограниченной основе». Лавров, в свою очередь, отметил, что «курды должны оставаться частью сирийского государства». Все это пока говорит только о представлении будущего Сирии двух министров, и в этом будущем курды, как и другие этнические меньшинства, будут или смогут претендовать на особый статус.

Пока в «сухом остатке» мы имеем два идущих одновременно параллельных процесса: участие Турции в боевых действиях на севере Сирии и достигнутое в Женеве Лавровым и Керри в результате длительных переговоров всего лишь устного базового соглашения о шагах, необходимых, как передает Associated Press, для восстановления перемирия в Сирии. Группа американских и российских экспертов останется в Женеве, чтобы в ближайшие дни до конца проработать все детали плана. «Нам не нужно соглашение, которое нельзя реализовать», — подчеркнул Керри. Действительно, а кому такое нужно в принципе? Проблема в другом. Как пишет французское издание Slate.fr, Турция имеет с Сирией, некогда входившей в состав Османской империи, 900 километров общей границы. У двух стран одна почти общая история, большие общины курдов, суннитов, алевитов и алавитов. Помимо этого, именно через Турцию и Сирию проходят одни и те же линии межрелигиозного раскола. В этом смысле Турция, в отличие от США, России, Ирана и даже Саудовской Аравии, находится в особом положении. Все запуталось так, что в Анкаре с удивлением обнаружили, что оказались в ситуации войны сразу на несколько фронтов.

Первый: Рабочая партия Курдистана (РПК), ведущая не первый год борьбу на территории Турции за статус курдов и тяготеющая к своим сирийским собратьям. В частности, РПК начала формировать параллельную государственную систему на юго-востоке Турции. Второй фронт: ИГИЛ (запрещено в России). По мнению турецких экспертов, «до недавнего времени Турция по-настоящему не боролась с ИГИЛ (запрещено в России), потому что оно вело в Сирии борьбу как с правительственными войсками, так и с активистами курдского «Демократического союза». Теперь Анкара ведет борьбу с ИГИЛ (запрещено в России), которое в Сирии вступила в системное боевое противостояние с турецкими войсками, а в самой Турции использует тактику террора. Помимо этого, Анкара не определилась четко и в отношении Дамаска, против которого еще недавно активно выступала. Плюс к этому, Эрдоган ведет борьбу и внутри самой Турции, сражаясь с так называемым «параллельным государством», которое связывают с именем известного богослова Гюлена. Наконец, приток беженцев в Турцию — еще одно последствие войны.

Вырваться из этой ситуации Анкара может в случае, если вступит в мирные переговоры с РПК, договорится с Дамаском, заручится поддержкой США (с целью нейтрализации сирийских курдов), что позволит сосредоточиться на главном враге — ИГИЛ (запрещено в России). И, конечно, важнейшую роль будут играть ее отношения с Россией и Ираном, когда ЕС выпадет из этого расклада. Но, как ни крути, именно Анкара, вошедшая в сирийскую войну посредством наземных операций, оказывается сейчас в центре большой сирийской игры, а не Дамаск. Для США появляется возможность переложить всю геополитическую нагрузку на Турцию, не рискуя при этом ничем, тогда как для Анкары — это вопрос выживания. Ведь несмотря на оптимистичные заявления министра внутренних дел Ефкана Ала, военные операции в юго-восточной части Турции пока не дали желаемых результатов.

РПК, ИГИЛ (запрещено в России) и сирийские курды способны расширить границы своего наступления, что обязательно включит в эти границы и Турцию. Как раз это самая интересная логическая схема, возникшая после ввода турецких войск на территорию Сирии. Помимо того, на горизонте появилась угроза в случае действий Турции «вне сценария» на возникновение конфликта с Ираном. Как пишет один из турецких экспертов, это «способно охватить Ближний Восток больше, чем в свое время «Манифест» Маркса Европу». И вот очередные сообщения. Турция намерена ввести в Сирию третью группу танков, если отряды курдской народной самообороны и «Демократического союза» (PYD) не покинут город Манбидж, находящийся на западном берегу реки Евфрат. Война расширяется и поглощает новые пространства.