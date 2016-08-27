24 августа на портале Конференции католического епископата США (USCCB) появилась совместная декларация американских и иранских религиозных лидеров. Она датирована 18 августа, а поводом для ее появления называется прошедшее с 5 по 10 июня в Риме совещание, посвященное налаживанию эффективной коммуникации между американскими и иранскими религиозными лидерами. В обращении, которое подписали председатель комитета USCCB за международный мир и справедливость епископ Оскар Канту, почетный архиепископ Вашингтона кардинал Теодор МакКаррик, ректор Университета Аль-Мустафа Али Реза Арафи и директор Управления по международным контактам Общества семинарий Кума доктор Абдул-Маджид-Хаким-Элахи, обращается внимание на то, что христиане и мусульмане привержены политике мирного сосуществования и взаимного уважения.

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«Мы считаем, что разработка и применение оружия массового уничтожения и террористических актов является аморальным, — говорится в декларации. — Мы вместе работаем в пользу мира без оружия массового уничтожения. Мы призываем все страны отказаться от приобретения такого оружия и призываем тех, кто владеет им, избавиться от этого оружия неизбирательного действия, в том числе химического, биологического и ядерного оружия. По тем же причинам мы выступаем против любых актов терроризма, особенно тех, которые нацелены непосредственно на невинных гражданских лиц, вне зависимости является ли в этом случае преступником государство, негосударственная группировка или физическое лицо. Мы также отвергаем неизбирательные санкции и другие меры, которые причиняют вред невинным гражданским лицам, особенно наиболее уязвимым слоям населения.

Мы поддерживаем законное право на самооборону и подтверждаем право наций на использование соразмерной и точечной силы для защиты своих граждан от беззакония и ради восстановления их прав. Мы осуждаем насильственное изгнание людей из родных земель и подтверждаем их право на возвращение, а также говорим об ответственности международного сообщества за облегчение восстановления прав. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены распространением экстремистских идеологий, поверхностное чтение и ошибочную интерпретацию религиозных текстов, отрицающие присущую каждому человеку ценность и достоинство, независимо от религиозных убеждений. Мы призываем религиозных и общественных лидеров противостоять распространению идеологий, которые возбуждают сектантство и насилие».

Обращение, в котором не сказано ничего такого, о чем бы не говорили раньше, появилось на интересном фоне. Американских католиков в последнее время крайне беспокоит позиция по Ирану, декларируемая как Республиканской, так и Демократической партией. 15 августа американский католический портал National Catholic Reporter опубликовал обзор принятых в этом году предвыборных платформ «слонов» и «ослов», сделав вывод, что обе партии до сих пор пышут угрозами в адрес Тегерана и являются даже «более воинственными, чем четыре года назад». Позиция республиканцев понятна и последовательна. Они проводят линию, которая утверждает, что соглашение шести мировых держав с Ираном по его ядерной программе и одобренное Советом Безопасности ООН — это «личное соглашение между президентом (Бараком Обамой — С.С.) и его партнерами по переговорам» и необязательно для следующего президента США.

Удивительна как раз позиция демократов. Кандидат в президенты США от этой партии Хилари Клинтон, считает издание, продавила тезис, что Вашингтон может в одностороннем порядке прибегнуть к военным действиям против Тегерана в ответ на «потенциальные нарушения ограничений по ядерной программе». Впрочем, еще во время президентской кампании 2008 года Клинтон обвиняла Обаму в «наивности» и «безответственности» в связи с его желанием наладить дипломатическое сотрудничество с Ираном. Платформа «демократов» утверждает, что «Тегеран является ведущим спонсором терроризма», хотя многие аналитики говорят, что Саудовская Аравия играет более существенную роль в этом отношении. Еще одни сомнительные обвинения в адрес Ирана связаны с тем, будто бы он засветил свои пальчики почти в каждом конфликте на Ближнем Востоке. Хотя в двух региональных конфликтах, имеющих наиболее важное значение для Вашингтона — в Ираке и Афганистане — иранцы были на той же стороне, что и Соединенные Штаты.

Следует отметить, что сегодня из стана активных противников соглашения с Тегераном начинает выпадать Израиль. В начале августа этого года израильский министр энергетики Юваль Штайниц заявил, что Иран до сих пор уважает условия «спорного» ядерного соглашения, которое было подписано в июле прошлого года и вступило в силу в январе, хотя еще слишком рано оценивать его долгосрочные выгоды. «Это плохая сделка, но факт есть факт: в течение первого года мы не заметили никаких существенных нарушений со стороны иранцев», — подчеркнул министр. Таким образом, та часть Демократической партии, которая ставит акцент на возможность продолжения Тегераном ядерных военных исследований, оказывается в определенной степени дезавуированной. И остается лишь вопрос защиты Хиллари Клинтон интересов Эр-Рияда, что на фоне обвинений Фонда Клинтонов в получении денег от монархий Персидского залива (в частности, Саудовской Аравии и Катара) может сыграть существенную роль в президентской кампании в Соединенных штатах.

Конференция католического епископата США в свое время очень много вложила в подготовку соглашения с Тегераном по ядерной программе. Представители USCCB активно сотрудничали с государственным департаментом. Еще весной 2014 года епископы совершили визит в Иран, после чего отчитывались об итогах поездки перед госдепом. В апреле 2015 года епископ Канту обратился к американским конгрессменам с просьбой не «подрывать» сделку между Тегераном и «шестеркой» посредников. Он заявил, что «как мы уже отмечали в прошлом, угрозы Ирана в адрес своих соседей, особенно Израиля, способствовали нестабильности в регионе», но «мы надеемся, что соглашение станет первым шагом в обеспечении большей стабильности и диалога на Ближнем Востоке». А в августе того же года ряд американских католических организаций приняли решение о создании неофициальной коалиции в поддержку ратификации в Конгрессе США соглашения и отмены санкций против Тегерана. Это отвечало задачам и администрации Обамы, и Ватикана, который неизменно выступал за сотрудничество с Ираном. Как отреагирует Святой престол, если придет к выводу, что некоторые американские политики его попросту использовали в комбинации против Ирана? Ватикан имеет хорошую память и играет на длинные дистанции.