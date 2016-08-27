



Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

Украинская православная церковь

Каноническая УПЦ за два последних года увеличила количество приходов почти на 4%. Об этом на брифинге сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич): «За два года со времени избрания Блаженнейшего митрополита Онуфрия количество наших приходов увеличилось на 484. Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил 43 пастырских визита в епархии, освятил 23 новых храма в разных уголках нашей страны. Канонизировано 13 новых святых». По состоянию на 1 января 2016 года в УПЦ насчитывалось 12.334 церковные общины.

Западноукраинские прихожане УПЦ организовали 184-й крестный ход из Каменца-Подольского в Почаевскую Лавру. Сообщается, что в мероприятии, продолжавшемся 6 дней (20−25 августа), приняли участие около 20 тыс. человек. Это уже второй за месяц крестный ход на Тернопольщине, предыдущий собрал 5−8 тыс. человек.

Министерство культуры Украины ответило отказом на просьбу УПЦ предоставить Церкви право на богослужения в храме Малой Софии.

«Еще в феврале 2016 года с соответствующей просьбой к Минкульту обратился Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. И только сейчас министерство ответило отказом», — сообщили в пресс-службе УПЦ.

Софийский собор находится в ведении национального заповедника «София Киевская», который, в свою очередь, подчинён Минкульту, поэтому именно это министерство определяет порядок и характер мероприятий, проводимых на территории собора. В настоящее время право проводить богослужения в храме Малой Софии имеют только раскольники из т.н. Киевского патриархата. В УПЦ просили министерство о поочерёдном богослужении, однако получили отказ, подкреплённый отсылкой к социологии: от 35% до 44% опрошенных якобы считают себя прихожанами «Киевского патриархата». Аргумент УПЦ о в 2,5 раза большем количестве приходов на решение Минкульта не повлиял.

Это не единственная причина для напряжённых отношений между УПЦ и правительством Украины, в частности, Минкультом. В начале августа директор департамента по делам религий и национальностей Андрей Юраш во время пресс-конференции обвинил УПЦ в давлении на министерство. Это заявление, в свою очередь, было вызвано решением Синода УПЦ обратиться к главе правительства Украины в отношении искусственных препятствий, чинимых работниками министерства во время регистрации/перерегистрации подразделений УПЦ. В министерстве же настаивают, что уставы, подаваемые для регистрации, имеют отклонения от законодательства Украины, в частности возражения вызывает вопрос подчинённости общин УПЦ епархиальному архиерею. «Законом установлен срок от одного до трех месяцев, в течение которого орган, проводящий регистрацию должен зарегистрировать устав или отказать в регистрации с указанием причин такого отказа. А отправления уставов на доработку законодательством вообще не предусмотрено. О каких законах можно говорить, если они руководствуются исключительно своими желаниями», — спорит с чиновником председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов уже во время своей пресс-конференции.

По мнению религиозного эксперта Юрия Решетникова, высказанного изданию «Фраза», речь может идти о вещах более серьёзных, чем любовь Минкульта к мелким пакостям:

«Очевидно, что нормальное подчинение этих приходов своим руководящим центрам будет несколько осложнять реализацию подобных планов. Поэтому, с одной стороны, делается попытка дезорганизовать структуру УПЦ путем нерегистрации ее уставов, а с другой — активизировать переход её общин в УПЦ КП [обиходное наименование «Киевского патриархата» — Ред]».

Будни раскольников

«Патриарх» Филарет, в эфире телеканала «Эспрессо TV» заявил, что война в Донбассе имеет свои положительные стороны: «Мы видим: то, что мы страдаем, приводит к лучшему. Армия наша стала крепче. Если бы не война, она была бы слабой. Украина была разобщена внутри различными партиями и течениями… Но благодаря страданиям и войне украинский народ объединяется. Разве это не лучше? Лучше!».

Чтобы его не поняли превратно, Филарет уточнил, что не хочет того мира, за который молились участники Всеукраинского крестного хода канонической УПЦ. Напомним, он проходил с 4 по 27 июля 2016 года, состоял из двух колонн верующих, которые стартовали из Святогорской (Донецкая область) и Почаевской (Тернопольская область) лавр. «Западный» и «восточный» крестные ходы встретились в Киеве на праздничном богослужении в честь годовщины крещения Руси.

Т.н. Киевский патриархат в очередной раз оказался втянутым в скандал вокруг «добровольческого» батальона «Торнадо». Страсти вокруг него не утихают с прошлой весны, когда впервые были обнародованы факты насильственных действий (в т.ч. сексуального характера), которые допускали бойцы и командование батальона в отношении мирных жителей Донбасса. Этим летом были обнародованы новые данные: в телефоне комбата батальона Онищенко были найдены фото и переписка шокирующего характера. В разгар обсуждения пользователи соцсетей вспомнили, что ещё в 2015 году Филарет наградил Онищенко медалью «За жертвенность и любовь к Украине». И награда до сих пор не отозвана.

В одном из сёл Ровенской области был задержан сельский голова Михаил Олейник, экс-настоятель храма раскольников в селе Старожуков. Правоохранители задержали мужчину в момент получения взятки в размере 500 тыс. грн, которую он получил в обмен на обещание содействия в вопросах землеотвода.

Автокефалия

Один из представителей т.н. Киевского патриархата — «митрополит» Луцкий и Волынский Михаил, комментируя для сайта volyn.ua июньское обращение Верховной рады Украины к Варфоломею (депутаты просили предоставить Украине автокефалию), заявил, что за обращением стоит именно КП. Кроме того, он заявил, что ожидает положительного ответа на просьбу уже в следующем году: «Я думаю, что уже в этом году мы увидим какую-то интересную информацию, а может, и завершение. Максимум — это следующий год. Естественно, я не пророк, я не могу так четко сказать. Но вот мое такое внутреннее ощущение, что мы будем иметь серьезные заявления и серьезные шаги, потому что это сделала крупнейшая церковь, Киевский патриархат, определив свою позицию в этом вопросе. И это сделала власть».

СМИ также отмечают, что депутаты парламента Украины, инициировавшие обращение, за которое затем проголосовала Рада в целом — греко-католики.

В УПЦ тоже есть своя партия, поддерживающая идею автокефалии. В очередной раз они активизировались в годовщину смерти предыдущего предстоятеля УПЦ (Владимира). Митрополит Александр Драбинко (негласный лидер партии «автокефалистов» в УПЦ) пригласил церковных иерархов на малую родину Владимира для проведения поминального богослужения: «На деле цель была иной: провести «смотр» сторонников автокефалии, показать общественности, на скольких людей он может повлиять», — сообщил изданию «Вести» источник в окружении Драбинко.

«Драбинко — один из «любимчиков» Петра Порошенко, входит в его круг общения, — объясняет происходящее политолог Константин Бондаренко. — И эта акция является попыткой «приватизировать» митрополита Владимира, сыграв в нечистоплотную игру «Вы с Владимиром или церковью». Кроме того, Драбинко поддерживает связи в среде УПЦ Киевского патриархата. Сейчас он пытается слепить церковь без Филарета и Онуфрия, «автокефальную», но угодную власти, чтоб возглавить ее. И предлагает этот проект Петру Порошенко — но пока это авантюра».

Напомним, что Пётр Порошенко действительно уделяет повышенное внимание теме автокефалии. Так, президент Украины проигнорировал крестный ход УПЦ, однако показательно принял участие в аналогичном мероприятии раскольников, которое проводилось 28 июля. При этом он заявил следующее: «Православная церковь на Украине крайне нуждается в неотложном внимании со стороны Вселенского Константинопольского престола. Он единственный, кто способен помочь православным Украины объединиться и урегулировать канонический статус украинской церкви в структуре мирового православия».

На самом деле это даже не авантюра, а подготовка нового раскола, подаваемого под соусом объединения. Ведь очевидно, что подобное конструирование может привести только к появлению очередной псевдо-церкви.

Захваты храмов

Провалом закончилась попытка «Правого сектора» провести акцию протеста (а при достаточном количестве участников акции протеста легко перерастают в захват) у тернопольского кафедрального собора в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Несмотря на воскресный день и предварительное уведомлении горожан о мероприятии, присоединиться к активистам никто не захотел. А самих их набралось всего полтора десятка человек. Следует отметить, что это не первая попытка «Правого сектора» помешать богослужению и запугать верующих этого храма. Дело в том, что это единственный храм канонической УПЦ в Тернополе.

На Житомирщине (село Желобное) готовится захват храма и шансов у т.н. Киевского патриархата здесь явно больше. В селе конфликт между двумя общинами — УПЦ и самопровозглашённого патриархата, причём первая зарегистрирована в 1991 году, а вторая — в апреле этого года. Тем не менее её представители готовятся отнять храм у его нынешних владельцев: «Мы пытались донести до собравшихся тот факт, что в церкви община УПЦ служит по закону. А беззаконием как раз является желание некоторых этот храм захватить», — рассказывает представитель Житомирской епархии по урегулированию межконфессиональных отношений и защиты прав верующих протоиерей Сергей Грицаюк изданию «Союз православных журналистов». Однако представители конфликтующей общины пока не намерены идти на компромисс.

В соседнем регионе (Винницкая область, село Никифоровка) произошёл крайне показательный случай войны за храмы. Местной церковной общине не только удалось отстоять свой храм, но и убедить пришедших их выселять активистов в их неправоте:

«Мы разъяснили собравшимся, что представляем Украинскую православную церковь — единственную каноническую структуру на Украине. И люди поняли наши разъяснения, — комментирует случившееся для «Союза православных журналистов протоиерей Василий Гончарук, благочинный Немировского района Тульчинской епархии. — Мне вообще кажется, что многие проблемы сейчас возникают из-за того, что священники не могут четко объяснить верующим: мы никакая не «Московская», как кому-то кажется, мы именно Украинская Церковь. Причем единственная признанная Православная Церковь на Украине».

Больше всего сторонников т.н. Киевского патриархата печалит, что прошли золотые времена, когда всё это делалось намного проще: «Сейчас нельзя сделать, как когда-то в 90-е годы: пришли, открыли, заняли церковь. Сейчас это решается всё в судебном порядке, нужно иметь юристов, нужно быть подкованным и стремиться это сделать. Ну, стараемся», — перечисляет «отец» Евгений (Ровенская епархия КП) журналисту «Громадского TV» преодолеваемые трудности.

Вопрос захвата храмов на Украине, похоже, достиг уже тех масштабов, когда даже внешние патроны действующей украинской власти не могут его не замечать. В августе проблему прокомментировали в Госдепартаменте США. И хотя речь в представленном документе идёт о проблемах религиозной свободы за 2015 год, он не теряет актуальности, ведь все перечисленные проблемы (поддержка захватов местной властью, привлечение ультраправых группировок) существуют до сих пор.

«При бездействии полиции и поддержке со стороны радикальных группировок, в том числе активистов «Правого сектора» — политической партии, некоторых представителей местных органов власти, а также предпринимателей, УПЦ-КП активизировала усилия по захвату ряда храмовых зданий УПЦ МП. Некоторые из инцидентов происходили после того, как местные власти передавали приходские юрисдикции из УПЦ МП в УПЦ-КП, как сообщается, против воли некоторых членов прихода… Иногда, активисты «Правого сектора», как сообщается, приводили с собой «боевые породы» собак в село с целью усилить давление на сторонников УПЦ-МП», — отмечается в отчёте.

Аналитик Украинского института стратегий глобального развития и адаптации Руслан Халиков, комментируя отчёт Госдепа для издания «Корреспондент», указывает, что «…авторы отчета не принимают позицию ни одной из сторон, однако внимательно отслеживают роль Правого сектора в некоторых случаях борьбы за храмы, в том числе и в Тернопольской области».

Храмы на Украине не только захватывают, но и обворовывают. Накануне Дня независимости в Здолбуновском районе Ровенской епархии из трёх храмов похитили ящики с пожертвованиями. «Настоятелем сельской церкви в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста являюсь уже более 20 лет. За это время обворовывали четыре раза, но впервые воров интересовали только деньги», — отмечает изменения в потребительских настроениях преступников протоиерей Александр Данилюк в комментарии для прессы. В епархии отмечают, что это далеко не первый случай — считая с апреля, в области ограблено уже 7 храмов. Действуют, скорее всего, одни и те же преступники, поскольку кроме пожертвований ничего не берут. Впрочем, они не всегда удовлетворяются только деньгами: в конце июля из храма в Киеве вор унёс церковную утварь, в том числе дарохранительницу со Святыми Дарами.

Курьёзы

В оформление Сампсоновского храма (находится на месте Полтавской битвы и имеет соответствующий дизайн) прихожане и настоятель вынуждены были внести изменения. Дело в том, что на одной из стен храма висел герб Российской империи — его закрыли иконой Богоматери с младенцем. Доработке подверглась и картина, на которой конь Петра I попирает желто-голубое знамя. Именно этот момент вызвал наибольшее возмущение одного из советников министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Попытки пояснить, что это шведский флаг (жёлтый крест на синем поле), ни к чему ни привели. Теперь знамя имеет нейтральный серый цвет.

В Житомирской области (город Барановка) произошла похожая история. Правда, там «патриоты» закрасили лик Христа с желто-голубым нимбом на стене храма. Формулировка побудительных мотивов оставляет больше вопросов, нежели даёт ответов: «Любые проявления или даже намеки на сепаратизм или «русский мир» мы будем искоренять».

Настоятели украинских храмов (в СМИ не уточняет, какого именно патриархата) осваивают любопытную практику «налогообложения»: вывешивают «должников» — жителей, которые вовремя не внесли пожертвования. За лето отмечено как минимум два таких случая — во Львовской и Ивано-Франковской областях (канонических церквей там всего несколько, а вот представителей раскольников — гораздо больше.

«Раньше на службе люди могли ходить с тарелкой для пожертвований, чтоб все желающие могли бросить в неё деньги, только по желанию. Община приняла решение отказаться от подобной практики, заменив её фиксированным сбором средств. К примеру, бывают такие люди, которые никогда не ходят в церковь, но они обращаются, если необходимо отслужить похороны или что-то другое. Священник всегда помогает им. Прихожане решили, что будет справедливо привлечь эту категорию людей к полноценной церковной жизни», — объясняет логику принуждения к благотворительности настоятель храма во Львовской области Иван Баранич для интернет-сайта «Страна».

В конфликт вокруг одного из храмов Винницкой области, оказался вовлечён даже депутат ВР Украины: «Депутат Верховной рады Украины Анатолий Матвиенко решил забрать у местных верующих Свято-Успенский кладбищенский храм в городе Бершадь, который ранее помогал строить. Земля, где уже построен и действует храм, находится в собственности у депутата. Матвиенко решил снова подарить храм, отдав его Бершадскому городскому совету», — сообщает пресс-служба УПЦ. Община, в свою очередь, предлагает передумавшему депутату выкупить у него храм.

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