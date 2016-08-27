Размышляя над высказыванием Георга Гегеля, можно сделать вывод о том, что пусть и невозможно дать ответ на вопрос: «Повторяется ли история?», этот урок мы не усвоили и, как следствие, мы вынуждены были не раз столкнуться с определенными трудностями. В этой связи в настоящей статье я проведу сравнительный анализ поджога Рейхстага Гитлером (1933 г.) и ситуацией в Турции до и после переворота…

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В ночь на 27 февраля 1933 года был подожжён парламент Германии (Рейхстаг). Гитлер представлял правительство меньшинства. Через неделю планировались всеобщие выборы, и Гитлер использовал все доступные средства для установления единоличного правления. Поджог парламента наряду с единоличным правлением принес Гитлеру также и неограниченную власть. После попытки совершения переворота 15 июля Эрдоган получил неограниченную власть. Да такую, что впервые за всю историю республики политики сменили судей-членов Конституционного суда и генералов армии.

Пожар в Рейхстаге вспыхнул одновременно в разных частях здания. На месте преступления был задержан голландский каменщик Маринус ван дер Люббе. Он был объявлен коммунистом, а поджог был приписан коммунистам. На самом деле, Люббе не видел раньше это здание, а также не обладал способностью находиться одновременно в разных местах. Более того, он не проживал ни в Германии, ни в Берлине, и не имел никаких связей с кем-либо из Германии… Почему-то государственные органы, которых не смогли проинформировать о готовящемся перевороте, обвинили военных сторонниками Гюлена, без труда задержанных еще на мосту и в других местах в самом начале переворота. Однако согласно просочившимся в прессу показаниям солдат и офицеров, все они были направлены туда в рамках операции…

Поджигая одну часть здания, Люббе не имел и малейшего представления о том, что в это же время там находились и другие люди, которые подожгли другие части здания, чтобы поджог осуществился наверняка… В вечерние часы накануне переворота в аэропорту и на мосту появились «чрезмерно патриотичные люди», выкрикивающие речевки против армии. Впервые по всей Турции имамы мечетей в это ночное время стали призывать на молитву, хотя на тот момент время намаза еще не подошло, и призывали людей выйти на улицы. Тролли от ПСР (Партии справедливости и развития), мэр Анкары и еще тысячи людей, словно сговорившись, призывали людей выходить на улицы, используя похожие сообщения.

По обвинению в связи с активистом в ту же ночь был арестован лидер Германской коммунистической партии (KPD), а также ведущие болгарские коммунисты… В ночь свершения переворота начали арестовывать ведущих государственных служащих, в том числе передовых генералов армии, членов Конституционного суда, судей Верховного суда и Высшего административного суда. Не знаю, как так «совпало», что все они были оппозиционерами ПСР…

В ночь этого события ведущие фашисты, казалось, были наготове. Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс, Герман Геринг и Вильгельм Фрик тотчас поспешили к месту поджога и превратили его в место для митинга. Гитлер в тот вечер определил виновного: Международный коммунизм напал на единство и мир Германии! В ночь переворота президент, премьер-министр, ведущие лица ПСР начали рассказывать людям на улицах «истории проявленного героизма» и пытались внушить людям, что существует террористическая группировка ФЕТО, имея в виду Гюлена…

Гитлер обратился со словами: «Это знак от господа. Отныне пощады не будет. Мы перережем головы всем, кто повстречается нам на пути. Немецкий народ больше не может проявлять сострадание. Любой коммунист будет убит, где бы он ни повстречался. Депутаты-коммунисты должны быть повешены уже сегодня ночью. В этой стране будет истреблено всё, что связано с коммунизмом. Пощады не будет также и для социал-демократов, причастных к поджогу»… Обращение Эрдогана в день переворота было похоже на гитлеровское: «Произошедшее — большая милость от Аллаха. Это действие, которое послужит поводом для зачистки Вооруженных сил Турции, которые должны быть предельно чисты». Высказывания министра экономики открыли новую эру в правовом беспределе: «Мы применим для них такое наказание, что они будут умолять даже не о смертной казни, а взмолятся о том, что лучше подохнуть, чем всё это терпеть».

Уже на следующий день от имени президента был издан декрет «Об охране народа и государства», отменявший действующую Веймарскую конституцию. Таким образом, на деле была отменена демократия и все правила, касающиеся прав человека. Полиции представилось право на арест без указания причин, а суду — право отказа обвиняемому в правовой помощи. Поджог Рейхстага стал важным шагом для перехода в фашизм. Здесь были посеяны первые семена концентрационных лагерей, поскольку за короткое время были арестованы 100 тысяч членов Германской коммунистической партии и социал-демократов… Сразу после переворота было объявлено чрезвычайное положение. Для проведения обысков в домах и на рабочих местах подозреваемых — отныне достаточно «разумного подозрения». В отношении «Конституционного строя и преступлений против действия этого строя» наряду с прослушиванием при отсутствии условия «основанного на конкретном доказательстве» и технического мониторинга предоставлена возможность назначения секретного следователя. В понимании Эрдогана был предпринят важный шаг для перехода к президентской системе. Арестовано около 30 тысяч из числа государственных служащих, работников министерств, представителей движения «Хизмет», оппозиции, под следствие попало в общей сложности 76 тысяч человек.

Гитлеровская партия начала охоту на ведьм против коммунистов и социал-демократов, обвинив последних в разжигании восстания. Все коммунисты Берлина из своих домов были помещены под арест, все депутаты от Германской коммунистической партии были задержаны. Аннулировалась возможность предвыборной подготовки партии. Накануне выборов были закрыты все издания, близкие к партии. Были арестованы немецкие интеллектуалы, журналисты и писатели мирового масштаба… Под предлогом «угрозы для демократии» Эрдоган начал оказывать давление на все системы государства, под особый контроль попали органы СМИ и судопроизводство. Чего только стоят конституционные поправки, принятые на основании принятых в одну ночь временных законов. Все системы были собраны в одном центре. Большинство неправительственных организаций, ассоциаций и органов СМИ было закрыто. ПНД (Партия националистического движения) не смогла даже провести свой съезд. Принято решение об аресте членов Верховного суда и Высшего административного суда. Высшим советом судей и прокуроров отстранены от занимаемых должностей 2 тысячи 745 судей. Члены Конституционного суда также арестованы. Сняты с должностей порядка 2 тысяч ректоров, проректоров и деканов, некоторые арестованы. Огромные холдинги прибраны к рукам государственной силой.

Несмотря на то, что Маринус ван дер Люббе признал свою вину, доподлинно неясно, кто именно совершил поджог Рейхстага. Среди представителей общественности Германии и мировой общественности и ныне бытует мнение, что принудившие Маринуса совершить поджог, и вершившие над ним суд, были одни и те же люди… До сих пор непонятно, кто совершил переворот. Мировая общественность подозревает, что обвинившие в причастности к перевороту, и спланировавшие переворот — это одни и те же люди.

Для зарождения немецкого фашизма необходимо было поджечь Рейхстаг. Борьба с гитлеровским «фюрером» залила кровью всю планету. Как мир, обожженный Гитлером, отреагирует на борьбу с эрдогановским «президентством»? На самом деле, это весьма любопытный вопрос.