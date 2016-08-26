После того, как Анкара впервые направила на сирийскую территорию танки и спецназ, к сирийскому «уравнению» стали прибавляться турецкие «переменные». Дамаск назвал действия Турции нарушением национального суверенитета, что является фактом с юридической точки зрения. Анкара заявляет, что действует в формате возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена в России). Но эта коалиция не имеет мандата на действия в Сирии, тогда как, например, Москва действует в соответствии с Договором «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой» от 8 октября 1980 года.

ИА REGNUM

Напомним, что президент Сирии Башар Асад обратился к России с официальной просьбой об оказании военной помощи 30 сентября 2015 года. При этом речь шла лишь о применении военно-космических сил для оказания поддержки сирийских сухопутных войск с воздуха без проведения наземной операции. По факту, пишет турецкая газета Milliyet, в Сирии в дополнение к существующей «прозападной» коалиции действует и другая коалиция — «восточная» — состоящая из России и Ирана, хотя юридически она и не оформлена. Две коалиции сталкиваются с «подводными течениями», которые в очередной раз пришли в движение, когда Турция, помимо членства в западной коалиции, вступила в процесс сближения с Москвой и Тегераном.

Именно в этот момент и началось турецкое вмешательство в районе сирийского города Джараблус. Согласно косвенным признакам, Вашингтон был информирован о готовящейся операции Анкары в северной Сирии, на что намекают турецкие СМИ, говоря о прикрытии вторжения со стороны ВВС США. Это, кстати, подтвердил и вице-президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. А значит можно говорить о реанимации или появлении нового турецко-американского альянса в сирийском «уравнении». В то же время турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара, помимо США, уведомила о начале военной операции на севере Сирии Иран и Россию. Но тут выявляются определенные нюансы.

Дело в том, что накануне кампании в турецких СМИ появились сообщения о готовящемся визите в Тегеран президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Внешнеполитические ведомства двух стран вели интенсивную подготовку этого визита. Но тут самолеты российских ВКС, которые выполняли операции в Сирии с иранской базы Хамадан, быстро покинули ее, обещая «вернуться в следующий раз». Вслед за этим стал «провисать» и визит Эрдогана в Тегеран. Как сообщало иранское информагентство IRNA, ссылаясь на источник в МИДе Ирана, «в данный момент никаких дат, в которые может состояться поездка Эрдогана в Тегеран, не установлено».

Далее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляет, что «сотрудничество России, Ирана и Турции не подменяет никаких уже существующих форматов по решению различных кризисов». Это означает, что, возможно, Анкара, может быть — и Тегеран, оглядываясь на Вашингтон, сделали шаг назад на сирийском направлении. Если это так, то, на наш взгляд, такая договоренность между Анкарой и Тегераном могла состояться во время срочного визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Иран, который, по данным Milliyet, накануне турецкой операции в Сирии, «обсуждал с иранскими чиновниками пути решения усугубляющегося сирийского кризиса».

Если Чувушоглу обсуждал сирийский вопрос с иранскими представителями, а не с Россией, становится более понятна следующая история. Вначале турецкое правительственное информагентство Anadolu заявляет о запланированной на 26 августа встрече в Турции начальников турецкого Генерального штаба Хулуси Акара и его российского коллеги Валерия Герасимова. Фактически переговоры должны были пройти сразу после начала турецкими войсками операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Но затем становится известно, что генерал Герасимов отложил визит. Как сообщили некоторым российским СМИ источники в нашем военном ведомстве, «министерство обороны запросило информацию у турецкого военного ведомства о планах проведения воздушной кампании в небе Сирии, чтобы избежать воздушных инцидентов, так как впервые турецкие военные самолеты будут интенсивно наносить удары по целям в Сирии и могут встретиться в воздухе с российскими боевыми самолетами».

Эти реальные признаки нового поворота в сирийском конфликте обязательно скажутся на расстановке сил в самой Сирии. По оценке многих европейских экспертов, Анкара, заявляя о желании нанести удар по ИГИЛ (запрещена в России), первичной считает задачу блокирования попыток учредить на севере Сирии единого, контролируемого курдами образования, что грозит появлением нового государства — Западного Курдистана. Руководитель Центра по исследованию арабского мира университета в Майнце профессор Гюнтер Майер полагает, что «для Турции так называемой «красной линией» всегда была река Евфрат», а Джараблус находится на западном берегу этой реки.

Сейчас сообщается, что город перешел под контроль сил Свободной сирийской армии, за спиной которой стоят турецкие войска. Если сирийские курды отобьют его, то сомкнут находящиеся по обе стороны реки курдские зоны. Хотя США оказали давление на курдов, потребовав, чтобы те отказались от попыток прорываться через Евфрат на северо-запад страны, велика вероятность завязнуть в битве за Джараблус. А Вашингтон окажется перед нелегким выбором в выработке своих дальнейших действий в отношении курдов и Турции. Для Анкары есть другая опасность — может получиться так, что она все больше и больше станет вовлекаться в сирийский вооруженный конфликт, расширяя свои задачи, в то время как ИГИЛ (запрещена в России) попробует открыть фронт на территории самой Турции.

Уже после вторжения в Сирию на КПП у города Джизра в провинции Шырнак на юго-востоке Турции было взорвано здание управления полиции, есть убитые и раненые. Если выяснится, что за этим взрывом стоит Рабочая партия Курдистана (РПК) или ИГИЛ, то это будет свидетельствовать об изменении их стратегии. Может случиться и так, что взрывоопасный потенциал Сирии и Ирака уравняется с турецким, что позволит другим внешним игрокам играть на тактических и стратегических противоречиях. Реальные цели и намерения участников этой «игры» станут понятны позже из их действий, а не слов или дипломатических маневров.