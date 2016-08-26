



Монголия

В июне 2016 года произошло интересное событие — визит госсекретаря США Джона Керри в Монголию (в прошлый раз здесь была Хиллари Клинтон в 2012 году). По итогам визита Керри назвал страну «оазисом демократии», заодно «тонко» указав на «недемократичных» соседей Монголии — Китай и Россию. Также он добавил, что стране следует и дальше идти по выбранному пути к «полной демократии», хотя при этом отметил, что не призывает страну портить отношения с соседями. Попытки США перетянуть Монголию в свою сферу влияния не новы — этот процесс идёт фактически с момента распада СССР. Обратимся к военному сотрудничеств между этими государствами.

От визитов к совместным учениям и боевым действиям

Первые контакты между военными двух стран начались уже в 1992 году — с этого момента Улан-Батор посещали американские военные разного уровня, например главнокомандующий военно-морскими силами США в Тихоокеанском регионе. В США ездили министр обороны Монголии, глава Генштаба и др. Результатом стало то, что с 1996 года в США начали обучать монгольских офицеров, стали проводиться совместные учения. При этом с этого момента подразделения, участвовавшие в учениях, получали некоторое количество американского снаряжения. В тот временной промежуток такой уровень военного сотрудничества с США был вполне обычным и для постсоветских республик.

Следующим серьезным фактором сближения военных США и Монголии стало американское вторжение в Ирак в 2003 году. Монгольские миротворческие силы с первого же года участвовали в войне в составе польского контингента. Позже монгольские военные отправились и в Афганистан. Взамен вооруженные силы Монголии несколько раз получили военную помощь от США — общей суммой около $20 млн. И сейчас американцы продолжают в заметной степени оснащать миротворческие подразделения, составляющие важную долю монгольской армии (самую боеспособную и обученную). К примеру, после учений Khaan Quest 2016 (эти американо-монгольские учения носят ежегодный характер с 2003 года) ВС Монголии получили малые разведывательные беспилотники RQ-11 Raven.

Были слухи и о более серьезном уровне военного сотрудничества: к примеру, китайские СМИ сообщали в уже далеком 2006 году, что США намерены разместить в Монголии разведывательную аппаратуру для слежки за Китаем и Россией. Надо сказать, что тот же СССР действительно использовал территорию Монголии для радиоэлектронной разведки приграничных территорий Китая, так как география очень этому способствует.

Россия поставила Монголии в разы больше оружия, чем все остальные страны

Конечно, на данный момент американская доля военной техники и оборудования очень небольшая, — намного больше Монголия получила в последние годы у России. Это и бронетранспортёры БТР-70М и БТР-80, и два дивизиона модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-125 «Печора-2М», и 100 танков Т-72А, а также — в июне 2016 года — четыре истребителя Су-27. Тем не менее сказать, что это обязательно поможет удержать Монголию от вступления в НАТО, нельзя. Примеров обратных ситуаций на том же постсоветском пространстве достаточно (например, Украина). С другой стороны, полностью перетянуть Монголию на свою сторону для США будет очень непросто (а о таком желании прямо заявил министр обороны США Доналд Рамсфелд еще в 2005 году, заговорив о возможном размещении американских военных в Монголии), так как страна не имеет выхода к морю и граничит исключительно с Россией и Китаем. Понятно, что рычаги воздействия на монгольское правительство у Москвы и Пекина очень мощные, и, в случае попытки Улан-Батора полностью «уйти на запад», обе страны могут синхронно их использовать.

США против китайского «Шелкового пути»

Тем не менее перспективные инфраструктурные проекты, предполагающие создание мощных транспортных коммуникаций между Китаем и Россией через территорию Монголии, вряд ли могут нравиться США. Особенно учитывая то, что товары, которые потекут по этим дорогам, в итоге окажутся на европейском рынке. В этом смысле американцы будут готовы всячески жертвовать интересами Монголии, лишь бы затормозить экспансию китайского «Шелкового пути» на этом направлении. Опять же — конфиденциальное размещение в стране разведывательной аппаратуры, о чем мы говорили выше, тоже может быть выгодным в данной ситуации, особенно если планы Китая разрушить или нарушить не удастся.