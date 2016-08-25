То есть формально кабинет Мариано Рахоя существует, министры регулярно ходят на работу, получают зарплату и составляют кое-какую статистику. На этом все. Реализовать существующее «планов громадье» они не в состоянии. Прав нет. С 27 октября прошлого года, в полном соответствии с законодательством, каждый член правительства стал обязанным написание своей должности начинать с букв «И.О.».

stihi.ru Коррида

За два месяца до всеобщих парламентских выборов (20 декабря 2015 г.) правительство утратило право издавать законы. До момента формирования нового кабинета старый оставался лишь в качестве исполнителя собственных наработок, созданных им за четыре предшествовавших года.

Ситуация в результате выборов сложилась патовая, договориться о том, кто будет новым премьером, лидирующим в Конгрессе (нижняя палата испанского парламента), фракциям не удалось. Сроки прошли, 2 мая 2016-го парламент распустили, а 26 июня провели новые выборы.

Сегодня история повторяется. Чаши весов опять в практическом равновесии. По стране бродит призрак третьих всеобщих выборов за год.

Два претендента, которые хотят, но не могут

Исполняющий обязанности главы правительства лидер Народной партии Мариано Рахой очень хочет «продолжения банкета». Настолько, что даже пытается пригласить идеологических противников-социалистов с Педро Санчесом во главе совместно поруководить государством.

Но сорок лет до этого, то есть весь демократический период истории современной Испании (точка отсчета — день смерти диктатора Франко), социалисты и народники успешно сменяли друг друга. Побеждая на выборах безапелляционно, набирая абсолютное большинство и потому формируя кабинет, ни на кого не оглядываясь, ни с кем не договариваясь и не привлекая в него чужаков.

Теперь в Испании не так. Слева — социалисты (PSOE, 85 мест в парламенте) плюс популисты (Podemos, 71). Справа — народники (Partido Popular, 137) плюс прогрессисты (Ciudadanos, 32). Абсолютное большинство начинается со 176 мандатов. Которых ни одной, ни другой стороне не достичь без привлечения политической мелочи, нескольких фракций, обладающих местами в Конгрессе численностью от 1 до 9.

Рахой понимает, что выставлять свою кандидатуру, не имея гарантированного большинства, — политическое самоубийство. Санчес идти на союз отказывается, прекрасно зная, что в плане определения политики будущего правительства первую скрипку будет играть не он, зато все шишки за неверные шаги достанутся именно ему.

Король повлиять на ситуацию может как максимум словами «ребята, давайте жить дружно», которые названные выше двое пропускают мимо ушей.

Грядет прецедент

Повторные выборы в странах ЕС уже случались — в Греции в 2012-м. Но чтобы третьи — такого прецедента нет. Евросоюз смотрит на Испанию с нетерпением и неудовольствием: в Германии, Австрии, Голландии, Финляндии ведущим партиям удавалось, сохраняя свою политическую ориентацию, строить коалиционные правительства. В Испании социалисты отказываются поступиться принципами и даже хотя бы откликнуться на предложение народников вступить в переговоры. «Все или ничего» (последнее правильнее трактовать как «спокойная оппозиция») — эта позиция PSOE Евросоюз уже нервирует. Пиренейское королевство — одно из звеньев евросоюзной машины, и политическая нестабильность (провоцирующая и экономическую, между прочим, тоже) раскачивает все Содружество двадцати семи. Которое и так уже тошнит от «брекзита».

Не вечная инерция

Испания чуть замедлила экономический прогресс, но пока еще движется с крейсерской скоростью. Благодаря тому, что бюджет 2016 года был принят 20 октября 2015-го, за неделю до даты потери правительством правоспособности. ВВП со скрипом, но подрастает. По инерции. Безработица неохотно, но снижается. По инерции. Но инерция — вещь конечная, имеющая перспективу к затуханию. И.о. правительства не может принимать бюджет на 2017-й.

Разрабатывать его, строго говоря, может. Но просто, чтобы чем-то занять свое рабочее время. Потому что если впоследствии кресла займут министры, имеющие другую политическую ориентацию, то все, что написано народнопартийным пером, будет вырублено социалистическим топором.

Реформы фактически встали: запущенные ранее в целом завершены, не запущенные запустить не хватает полномочий.

За время работы в статусе и.о. правительство потеряло трех министров. Глава Министерства индустрии, энергетики и туризма Хосе Мануэль Сория сгорел на «панамских бумагах», первое лицо испанского здравоохранения Альфонсо Алонсо отставился, выставив свою кандидатуру на пост главы автономии Страна Басков, а министр развития Ана Пастор переквалифицировалась в председатели Конгресса. Их функции распределили между оставшимися — новых и.о. министров и.о. премьера назначить не имеет права. Вряд ли работа за себя и за того парня кого-то в правительстве сильно обрадовала и кому-то добавила энергии.

Утка, хромающая на обе ноги

Отсутствие правомочного руководителя кабинета обрекло Испанию на 300-дневную паузу на участие в саммитах первых лиц государств. Американская «хромая утка» все же остается в своем президентском статусе, испанская же хромает на обе ноги, имея право только наблюдать за процессами со стороны, в них не вмешиваясь. Ни один здравомыслящий руководитель государства не будет вести судьбоносных переговоров с испанским коллегой, лишенным правоспособности. Риск того, что подписанное с таким лицом соглашение может не дождаться ратификации, слишком велик: новая метла, это почти стопроцентно, захочет вымести то, что было до нее. Гарантий же, что в испанском «доме» будет хозяйничать старая метла, — никаких. Так что вся международная активность страны сведена к декоративным визитам короля, формально — первого лица государства, фактически же — не более чем его иконой. И каким-то встречам по супертревожным поводам вроде свершившихся терактов. Которые в последние полтора года регулярно трясут Европу, но на испанской территории не происходят.

Рахой посещает исправно заседания совета Евросоюза, посвященные то «брекзиту», то миграционному кризису, но его роль в них сегодня — вежливый зритель. Он даже не имеет возможности возразить плану приема иммигрантов, спущенному на Мадрид из Брюсселя.

И.о. премьера Испании вынужден был из-за своего статуса, отказаться от поездки в Вашингтон на саммит по ядерной безопасности. В Варшаву на натовскую встречу «товарищей по оружию» Рахой все же съездил, но опять-таки только в качестве наблюдателя. Завернувший в Мадрид по пути из польской столицы в американскую президент США Барак Обама наговорил испанскому правителю много теплых слов относительно темпов восстановления экономики королевства после кризиса, однако завершил свои речи выражением беспокойства возникшим торможением в реформировании из-за политического пата.

Рахой планирует поехать в Китай 4 сентября на встречу G20. Если к тому времени ему удастся вновь стать полномочным премьером. Ну, а если нет… То все равно собирается поехать. Как свидетельствуют источники в Монклоа (резиденция главы правительства) одного из ведущих испанских изданий АВС, «Испания не может себе позволить потерять свое место в мировой элите и обязана там хотя бы просто поприсутствовать».

Чем сердце успокоится?

До нынешнего 300-дневного «автопилотирования» рекордным периодом, в течение которого Испания оставалась «без руля и без ветрил», считались 62 дня, которые после выборов потребовались Хосе Марии Аснару в 1996 году на то, чтобы быть утвержденным в качестве премьера.

Сколько времени будет тянуться сегодняшняя ситуация? В общем-то, осталось недолго. В ближайшие пару недель, по оценкам аналитиков, Рахой должен либо выставить свою кандидатуру на пост главы кабинета, либо «сняться с пробега», и в этом случае на кресло попытается взобраться Педро Санчес. У любого из двух претендентов с момента первого голосования в Конгрессе по кандидатуре главы правительства будет ровно два месяца на то, чтобы сколько угодно раз баллотироваться (но с перерывами между голосованиями не менее 48 часов) и победить. Или не победить. В последнем случае двухмесячные дебаты сыграют просто роль двухмесячной отсрочки приговора. Испании к третьим всеобщим выборам за год.