«Кажется, еще немного, и ГТРК останется только сжечь». Так отреагировал пользователь соцсети на телесюжет о демонстрации дипмиссией Латвии в Калининграде свастики. Судя по извращённой логике, надо сжечь ГТРК «Калининград», чтобы журналисты этой государственной компании больше не сообщали о провокациях, подпадающих под ст. 20.3 КоАП РФ (в данном случае — «публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской до степени смешения»).

Национальный архив Республики Беларусь Мемориал «Хатынь» в Белоруссии, названный по имени деревни, где фашисты сожли заживо 149 человек, в том числе 75 детей

Инициативу «сжечь ГТРК» внёс не какой-то аноним либо малоизвестный пользователь. Это сделал узнаваемый в российском эксклаве человек. Более того, женщина. Бывшая белорусская, а затем российская тележурналистка, ныне — начальник информационно-коммуникативного отдела в Музее Мирового океана Калининграда.

Метод «сжечь» ещё помнят жители белорусских деревень. Два года назад этот чудовищный метод увидела в действии Одесса. Казалось бы, автор этого призыва должен был быть проклят как минимум в соцсетях. А как максимум поставлен вопрос перед работодателем (к слову, как и ГТРК «Калининград», федеральной структурой), достоин ли такой гражданин рулить информационно-коммуникативной составляющей?

Но что мы видим? Калининградская общественность, тусящая в «Фейсбуке» (это журналисты, пресс-секретари, бывшие чиновники, краеведы, а также те, кто относит себя к интеллектуалам и интеллигенции), не только не осудила выходку музейного работника, но вместе с ней вдосталь поглумилась над руководством ГТРК «Калининград».

Реакция директора ГТРК «Калининград» Николая Долгачёва на призыв сжечь филиал ВГТРК

В этом потоке оскорблений и высмеивания общественность договорилась до того, что свастика — это «древний славянский символ», приносящий исключительно добро и счастье. До сих пор такая мотивировка «работала» лишь в Прибалтике, где неонацистам симпатизируют местные элиты. Сегодня мы наблюдаем, как в Калининграде — предельно сложном историческом и геополитическом регионе — подобная дьявольская подмена понятий нашла благодатную почву. Оказалось, что эта почва хорошо унавожена сознанием калининградской молодёжи с, как сейчас можно говорить, «активной жизненной позицией». На мой взгляд, это прямые последствия т.н. «ползучей германизации» Калининградской области.

Сей калининградский интеллектуальный перегной плюёт на определение Конституционного суда РФ от 2015 года, где чёрным по белому сказано, что «использование нацистской символики, равно как и символики, сходной с нацистской до степени смешения, может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны». При этом, КС особо подчеркнул, что данная символика причиняет страдания «безотносительно к её (символики) генезису».

Этот перегной плюёт на простую человеческую память, где свастика — будь хоть трижды славянским, балтийским, индийским и прочим символом — после 1933 и особенно после 1941 года — с молоком матери ассоциируется с гитлеровским нацизмом. Прежде всего, с убийствами миллионов детей в концлагерях. Свастика перестала быть «символом Солнца» 70 лет назад.

Подобная проблема, но гораздо серьёзнее, существует и в Германии. Да, свастика и руны СС там запрещены, но чудовище, породившее их, в немецком общественном консенсусе всё больше превращается в некоего хедлайнера индустрии шоу-бизнеса. Немецкий писатель Гельмут Ортнер, родившийся через пять лет после окончания Второй мировой войны, с ужасом пишет о новом поколении немцев: «Гитлер очаровывает, развлекает и хорошо продаётся». Одновременно в Германии находятся провокаторы, которые, издеваясь, затевают судебные процессы по типу — является ли перечёркнутая свастика нарушением запрета на нацистскую символику?

Стратегическая цель всего этого очевидна — стереть у населения планеты память о зверствах, который принёс фашизм. Как красиво говорят на западе: «Перевернуть страницу истории», как это произошло с агрессором Наполеоном (он теперь торт, не более).

Но одновременно на Западе куётся новая история, где Советский Союз, освободивший от нацистского рабства пол-Европы, представляется главным злом. Поэтому — кто не с нами, антифашистами, тот против нас, тот с Гитлером против нашего народа.