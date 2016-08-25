Воспитание патриотизма интересовало украинскую региональную прессу на неделе с 18 по 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Многие из нас до сих пор так и не вытравили из себя советский дух, который сейчас превратился в неприятный душок, пишет «Подолянин» (Каменец-Подольский). А как иначе можно расценить недавние 20 коллективных обращений жителей Каменца с абсолютно идентичными текстами о том, чтобы оставить улице Красноармейской ее большевистское название, данное в честь победы частей Красной Армии над Украинской Народной Республикой, и не переименовывать ее на улицу героев Небесной Сотни? Психологически можно понять людей старшего возраста, большая часть жизни которых прошла в координатах иной идеологической системы, но стоит думать не только о прошлом, но и о будущем, о молодежи, которая не исповедует заскорузлых идеологем юности своих дедушек и бабушек, и передать ей город без одиозных названий из тоталитарного прошлого. Хотя и наше националистическое крыло, будучи на словах сторонниками идеалов свободы, достаточно часто тяготеет к методам, апробированным большевиками. Это, в частности, нетерпимость к мнению другого, если она не совпадает с твоей. В таком случае оппонента могут едва ли не маразматиком обозвать.

Сразу две новые книги — «Время национализма» и «Модерный национализм» — привез недавно в Ивано-Франковск Виктор Тимченко, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). Прибыл к нам из Германии, туда, на родину жены, он переехал еще в 1990 году. В написанных на украинском языке книгах речь идет об устоях и перспективах националистических движений в мире. Писал их с «прицелом» не на западных, а именно на украинских читателей. Трудно не удивляться вслед за Тимченко агрессивности представителей либерально-демократического направления в политикуме. Под лозунгом борьбы за «общечеловеческие ценности», которые якобы должны быть лучше национальных, они на самом деле выступают за денационализацию общества. Умаляя же значение нации, либералы, тем самым, «подрывают культурно-исторические корни каждого человека». Как антипод национализма Тимченко рассматривает в своих книгах глобализм. Это явление, начало которого он связывает еще с античных времен Александра Македонского, все больше дает о себе знать в современном мире. Наступление глобализма на всей планете может остановить только национализм как его действенный противовес.

22 августа, накануне Дня независимости Украины, в Чернигове прошел круглый стол, где обсуждалась политика распространения современных патриотических ценностей, передает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Основным документом, по которому работают черниговские педагоги, является «Концепция национально-патриотического воспитания детей и молодежи в учебных заведениях города», которая будет действовать до 2017 года. В первом квартале 2016 года было проведено 125 встреч школьников с участниками «АТО» и волонтерами. Во втором квартале — 120. Управления образования сотрудничают с общественными организациям «Единая семья Черниговщины», «Женская волонтерская сотня Че» и «Сокол». Второй год подряд внедряется военно-спортивная детско-юношеская игра «Джура». Этим летом «Гражданский корпус «Азов» провел две смены лагеря для детей, где проводилось военно-патриотическое воспитание. Финансировался лагерь за волонтерский счет. Однако, как отметил общественный активист Александр Гашпар, сумма в 33 тыс. грн, которая выделяется на патриотическое воспитание в Чернигове, чрезвычайно мала по сравнению с другими городами. Так, в Луцке на подобные мероприятия дают 670 тыс. грн, не говоря о Киеве, который заложил под это 47 млн грн. А в Хмельницком действует целый Центр национального воспитания молодежи.

К Дню независимости Украины активисты попросили независимости для Днепропетровской области, отмечает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). На сайте Единой системы местных петиций появилась петиция, призывающая дать региону специальный экономический статус, она набрала 936 голоса при 900 необходимых. Полное название петиции — «Принять закон об усилении полномочий днепропетровской общины и укреплению системы государственного управления в Украине». Адресована она президенту Украины. Законопроект, который предлагают активисты, должен упрощать процесс принятия решений независимо от центральной власти и перераспределение налогов в пользу региона.

Как информирует «Провінція» (Черкассы), в селе Шевченково Звенигородского района украли бронзовый памятник Тарасу Шевченко. «Электрики ремонтировали линию и увидели, что скульптуры нет. Позвонили в сельсовет. Там вызвали полицию, — говорит Людмила Шевченко, директор национально-культурного заповедника «Родина Тараса Шевченко». — Это не первое посягательство на памятники Кобзарю. В прошлом году похитили бронзового ягненка из скульптуры «Тарас путешествует». Причем, во второй раз. Первый исчез раньше. Сделали его копию. Но забрали и ту. Виновных не нашли». По словам Сергея Семилуки, председателя села Шевченко, в Интернете появилось сообщение о продаже скульптуры. «Просят 50 тыс. грн, — говорит Семилука. — Думаю, что это шутка. Памятник стоит больше. Это авторская работа. Даже как металлолом его оценивают в 70 тыс. грн».

А на Тальнивщини, по сведениям портала «Прес-Центр» (Черкассы), у братской могилы евреев похитили ограду. Акт вандализма обнаружили члены еврейской общины, когда убирали территорию. «Я обратилась в полицию, но мне там сказали, что знают об этом и уже ищут преступников», — рассказывает председатель еврейской общины Тальное Валентина Титлер. Родственники расстрелянных евреев не стали ждать окончания расследования и обратились за помощью к меценату Владимиру Мовчану, который откликнулся на просьбу. И уже в ближайшее время за его счет будет восстановлено ограждение, поставят у братской могилы и удобную скамейку. 16 августа тальновские евреи и гости из Умани и Германии без особой помпезности положили венки к братским могилам вблизи трассы Тальное-Умань и посетили братскую могилу на старом еврейском кладбище, куда перезахоронили расстрелянных во время войны евреев. Представителей власти на мероприятии не было. Городской совет возложил венки позже, а районные руководители вообще проигнорировали.

С фасада Сампсоновского храма, расположенного в Полтаве на Поле Полтавской битвы, убрали желто-голубой флаг и два российских герба, сообщает «Полтавщина» (Полтава). В июле советник главы МВД Украины Михаил Апостол обнародовал фотографии храма, на фасаде которого содержались изображения двух современных гербов Российской Федерации и Петра I, «конь которого бил копытами желто-голубой шведский флаг». Некоторые из рядовых полтавчан восприняли флаг как украинский, а гербы — как оскорбление. Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко во время круглого стола по преобразованию Поля Полтавской битвы в национальный музейный комплекс заявил, что в условиях войны недопустимо, чтобы музей выражал идею триумфа Российской империи, русского оружия и русского мира.

После скандалов с паломниками Украинской православной церкви Московского патриархата, которые во время крестного хода несли иконы русского царя Николая II и изображения царской семьи в Почаевской лавре, Московский патриархат не остановился и пошел еще дальше, начав строительство купальни в честь царской семьи на месте природного источника вблизи Почаева, возмущается портал «За Збручем» (Тернополь). По его мнению, «очевидно, что теряя паству среди украинцев, УПЦ МП и Почаевская лавра решили сделать ставку на верующих из РФ и православных монархистов-фашистов. Несмотря на это, для жителей близлежащих сел в этой ситуации тоже есть позитив — к источнику в честь русского царя-украинофоба Московский патриархат по полевой дороге проложит асфальтированную».

А в самом Тернополе депутаты городского совета вопреки позиции и просьбе мэра Сергея Надала проголосовали против идеи Украинской греко-католической церкви обустроить Христианский центр развития детей и юношества, а также Кабинет психологической поддержки воинов «АТО», рассказывает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). УГКЦ предложила на месте заброшенной аптеки организовать Христианский центр развития детей и юношества. Там же планировали открыть и Центр помощи воинам «АТО». Униаты обратились с этой просьбой в Тернопольский городской совет. Но депутаты отказались давать разрешение на пользование помещением, мол, «им не хватает информации». По крайней мере, таким было объяснение председателя фракции «Самопомощь» Андрея Грицишина и его однопартийца Андрея Шкула, которых неожиданно поддержали коллеги из «Свободы» и «Блока Петра Порошенко». Депутаты захотели «изучить вопрос», что на их сленге означает «ожидание взятки». Ну, а пока они «изучают вопрос», Церковь должна ждать (ибо не понимает депутатский сленг). Ждут также дети, которые могли бы получить место для полезного времяпрепровождения. Ждут военные, которым некуда больше обращаться.

Россия остается в тройке крупнейших импортеров в Ровенскую область, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). До сих пор не утих скандал вокруг российских «пазов», которые областное управление образования закупило для перевозки ровенских школьников. Областные депутаты даже заявили, что будут требовать у президента и парламента запретить закупку российского товара за бюджетные деньги. Но о том, чтобы ограничить торговлю с Россией, молчат. Ведь говорят, что среди областных избранников-бизнесменов есть те, которые активно пользуются российским сырьем. Затихли и активисты, которые в 2014 году призвали бойкотировать российские товары. А супермаркеты, которые тогда маркировали российскую продукцию, бело-сине-красные флажки с прилавков уже давно убрали. Мало того, в некоторых ровенских магазинах даже нет альтернативы российским товарам. К примеру, многие торгуют спичками только из России, несмотря на то, что на Ровенщине работает единственная на Украине спичечная фабрика. По данным Ровенской таможни, по сравнению с прошлым годом, импорт российских товаров вырос на 8%. В основном потому, что в область начали вдвое больше завозить российских пластмасс и полимерных материалов и в четыре раза больше минерального топлива, нефти и нефтепродуктов. А вот экспорт ровенских товаров в Россию неуклонно падает. В основном из области теперь вывозят в Россию электрические машины, котлы, камни и мебель.

Призывы разорвать отношения с «Мордором» звучат на Украине спорадически, однако, как ни странно, на разрыв первой идет Москва, а не Киев, замечает «Zaxid.net» (Львов). Хотя и Киев время от времени выступает с инициативой сказать: «Russia, good bye!». В марте 2016 года комитет Верховной рады по иностранным делам подготовил проект постановления о прекращении дипломатических отношений с РФ. Сначала он был одобрен, но на повторном рассмотрении отклонен и не выносился на голосование в парламенте. Против этого выступил Порошенко, а МИД в специальной справке аргументировал, почему такой шаг не будет отвечать интересам Украины. Прежде всего, это усложнит процесс дипломатического урегулирования войны в Донбассе. Далее. В российских тюрьмах находятся украинские граждане. Без дипломатической поддержки Украины будет еще труднее их защищать и извлекать из неволи. Еще сложнее с заключенными крымчанами, которых судят или на «аннексированном» полуострове, или на территории «настоящей» России. Де-факто им навязано российское гражданство, украинского консула к ним банально не пустят. Периодически вопрос об осужденных обсуждают украинский и российский омбудсмены, есть определенный диалог между министерствами юстиции, обеспечивающий правовое сопровождение политических решений. Итак, резкий разрыв дипломатических отношений может испортить этот пусть и неприятный, но необходимый диалог.

Венгры не считают коренных жителей Закарпатья украинцами, а признают их русинами, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). В соседней с украинским Закарпатьем Венгрии русины вместе с украинцами имеют статус национального меньшинства, в парламенте Венгрии имеют своего представителя с консультативным правом голоса. Недавно венгерские и русинские дети из Закарпатья отдыхали в лагере в Венгрии, для того, чтобы лучше узнать друг друга и укрепить свою национальную идентичность. Об этом заявил Аттила Фюлоп, заместитель государственного секретаря Венгрии, который отвечает за отношения с гражданским обществом. По его словам, в Венгрии в течение многих веков живут вместе и принимают участие в развитии государства люди 13 национальностей, среди них и русины. Венгерский чиновник добавил, что сохранению национальности русин в значительной степени способствовала Греко-католическая церковь. На Украине же русины не признаны и считаются этносом украинским. Украина боится признавать русинскую национальность, переводя «стрелки» на то, что это российский проект и он направлен на раскол государства.

На Николаевщине в Кривом Озере несколько сотен местных жителей собрались у дома забитого до смерти сотрудниками полиции Александра Цукермана — люди требуют справедливого расследования преступления, информируют «НикВести» (Николаев). Трагедия случилась накануне ночью. Александр вернулся домой подвыпивший и поскандалил с женой. «Приехала «ментовка», он немного побушевал. Прибежала его мама, усадила в автомобиль, стоящий в гараже, и он заснул. Но менты вытащили его из машины во двор и забили насмерть дубинками, ногами и руками. Перед этим ему одели наручники, руки были за спиной. Он начал харкать кровью, мама закричала. А они ему сказали: «Ты еще не этим будешь харкать», — рассказала местная жительница Инна. Вечером 24 августа рядом с Кривоозерским отделением полиции было неспокойно. Люди подожгли автомобильные шины около двух входов на территорию ведомства. Кто-то из присутствующих взорвал петарду. Пришло около 50−60 человек. В сторону полицейских время от времени летят гневные крики. В 23:15 собравшиеся пошли штурмом на ворота отделения, сломали их и попытались приблизиться к зданию. В свою очередь полицейские стали стеной, прикрывшись щитами. В их сторону полетели камни.

Оскорбительным для местного населения называют новое название села Красный Перекоп сами его жители, пишет «Новий день» (Херсон). В рамках декоммунизации Верховная рада Украины переименовала его в Зеленый Под. Общество требует переименовать еще раз. По словам председателя сельсовета Галины Лобунько, «люди не приняли нового названия, поскольку она оскорбительно для них, раньше община выступала с предложением вообще не переименовывать Красный Перекоп, однако их не послушали. Люди хотят, чтобы село переименовали в Перекоп, потому что целые поколения привыкли к этому названию. Причем на возвращении слова Красный в старом названии мы не настаиваем». Но в Украинском институте национальной памяти утверждают, что для очередного переименования Зеленого Пода нет никаких оснований. Такой ситуации не возникло бы, если бы местная община вовремя предложила свое название села. Она этого не сделала, настаивая на сохранении старого названия, что противоречило закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Село Красный Перекоп основано в 1929 году и названо в честь наступательной операции Южного фронта Красной Армии в ноябре 1920 года против армии Врангеля.

«Таймер» (Одесса) анализирует избирательную кампанию по выборам президента Приднестровья. До недавнего времени предвыборная гонка представлялась весьма понятным событием: два основных претендента — действующий президент Евгений Шевчук и председатель Верховного Совета ПМР Вадим Красносельский устроили классическое выборное состязание. Телевизионные сюжеты, всплески «чернухи», на стороне Шевчука — админресурс, за Красносельского — «прогрессивная общественность», жаждущая перемен, «команда профессионалов». Словом, все как всегда. Не было интриги и в том, кого поддержит «Холдинг» — так говорят об ООО «Шериф», дающем половину всего бюджета Приднестровской республики, и от позиции которого традиционно зависит личность победителя. Он выступает на стороне Красносельского. Однако с некоторого времени в СМИ активно начал выступать Геннадий Кузьмичев, бывший глава МВД, очевидный соперник также бывшего милиционера Красносельского. Традиционно в Приднестровье большим уважением пользуются связи с Россией — и Кузьмичев в начале августа презентует движение «Русский Форпост», причем, делает это в Москве. Особо освещается налаживание контакта с Ялтинской ячейкой «Единой России» — очевидно, все это делается ради получения «красивых» фото для демонстрации в Приднестровье. Для чего кандидату в президенты покидать «свое поле»? Ответ очевиден: Кузьмичев — это просто «техник», который должен «оторвать» голоса Красносельского, обладающего куда большим рейтингом. И надо признать, это у него получается: так, многие сотрудники МВД, благодарные Красносельскому за улучшение жилищных условий, уже находятся в замешательстве, не зная, кого следует выбрать из двух бывших милицейских министров. Ситуация для претендентов на президентское кресло еще больше осложнилась после того, как о выдвижении заявил Григорий Маракуца, экс-председатель Верховного совета Приднестровья. Едва ли его можно считать чьим-то «техником», поскольку «угрожает» он обоим основным кандидатам; похоже, Маракуца и в самом деле в состоянии выступить в качестве «третьей силы», как он себя, собственно, и позиционирует.