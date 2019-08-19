Турецкая армия начала наземную операцию под кодовым названием «Щит Ефрата» на территории северной Сирии в районе сирийского города Джараблуса. Официальные представители Анкары утверждают, что это ответная реакция на обстрел с территории Сирии приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп. Почему именно Джараблус? Потому что он является «главным препятствием на пути курдских организаций, расположенных по обе стороны границы — турецких и сирийских курдов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Напомним, что еще в начале этого года официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявлял, что «у Москвы есть серьезные основания подозревать, что идет интенсивная подготовка к военному вторжению Турции в Сирию». Это было время холодных отношений, связанное с атакой на российский бомбардировщик. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опровергал тогда обвинения Москвы. Но сегодня в очередной раз все изменилось. До начала военной операции турецких сил в Сирии в регионе произошли важные изменения. Москва и Тегеран выступили с заявлением о том, что территориальная целостность Сирии является для них приоритетом. Россия, Иран и Дамаск ведут борьбу против ИГИЛ (запрещено в России). Недавно сирийские ВВС, пожалуй, впервые нанесли удар по позициям в районе Хасеке YPG (отряды курдской народной самообороны) и «Демократического союза» (PYD), которые Турция считает сирийским крылом Рабочей партии Курдистана. А ведь ранее США заявляли, что PYD является не террористической организацией, а союзником США в регионе.

Но есть и другие нюансы. Эрдоган, выступая в Анкаре с сообщением о начале операции, заявил, что ее целью является «устранение угрозы, исходящей со стороны ИГИЛ (запрещено в России) и сирийских курдов». В свою очередь вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш отметил, что «события в Джараблусе — это вопрос национальной безопасности страны», и Турция не может допустить, чтобы он оставался в руках джихадистов. В то же время Куртулмуш несколько расширил географию, объявляя, что турецкая армия намерена «забрать из рук ИГИЛ (запрещено в России)» не только Джараблус и иракский Мосул. Далее. Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала определил еще одну цель «Щита Ефрата»: «Наша цель — помочь умеренной оппозиции в Сирии». Как расшифровывает телеканал CNN Turk со ссылкой на военные источники, речь идет о «создании прохода для сил умеренной оппозиции для зачистки Джараблуса».

И даже этим не исчерпывается перечень особенностей. По словам Ала, «данная операция осуществляется при поддержке авиации международной коалиции». Под последним подразумевается коалиция по борьбе с ИГИЛ (запрещено в России), возглавляемая США. После очищения Джараблуса турецкая армия намерена начать продвижение к Раке, на эту операцию отводится около двух недель. В то же время турецкое информагентство Anadolu констатирует, что под флангом международной коалиции авиаудары в районе Джараблуса наносили только самолеты ВВС Турции. При этом, президент Эрдоган уточнил, что «Анкара готова взаимодействовать по Сирии как с международной коалицией, так и с Россией» (так только готова или уже участвует? — С.Т.). Наконец, турецкие СМИ сообщают, что Анкара официально проинформировала Москву об операции «Щит Евфрата». Уверенности в проведении военной операции Турции придал факт улучшения российско-турецких отношений, а это наводит на мысль о том, что по определенным позициям в сирийском вопросе Анкара и Москва пришли к общему знаменателю, хотя конкретные механизмы сотрудничества еще не разработаны или только разрабатываются.

Но одно дело официально декларировать общую борьбу против ИГИЛ (запрещено в России), другое — сотрудничать или не сотрудничать по вопросам сирийских курдов или так называемой умеренной сирийской оппозиции. Так, представитель курдской Партии демократического союза (ПДС) в Москве Абдесалям Али заявил, что «операция Турции — это чистая оккупация соседней страны» и что «сирийские демократические силы, поддерживаемые возглавляемой США коалицией, считают неизбежными столкновения с турецкими войсками, если те продолжат наступление на Джараблус». Как добавил Али, «если турки будут расширять свое присутствие, этого не избежать, они знали, что выдворение ИГИЛ (запрещена в России) из Джараблуса было вопросом времени со стороны сирийских демократических сил. Очевидно, что они не хотят допустить того, чтобы курды взяли Джараблус». При этом представитель ПДС опроверг заявления Турции, будто бы ее поддерживает возглавляемая США коалиция. В свою очередь представитель партии во Франции Халид Иса выступил с призывом «немедленно вывести турецкие войска с территории страны».

Отметим, что для ИГИЛ (запрещена в России) сейчас главными являются три врага: Дамаск и президент Башар Асад, поддерживаемые американцами курды в Сирии и Ираке, правительственные иракские войска. Турция считает врагами ИГИЛ (запрещена в России) и сирийских курдов, делая ставку на силы так называемой умеренной оппозиции. В тактическом направлении Анкара в ходе войны в Сирии оказывалась все больше втянутой в конфликт интересов. В Турции с беспокойством наблюдали за ростом влияния курдов на севере Сирии и Ирака. В ходе войны курдским подразделениям даже удалось увеличить подконтрольные им территории. Если так пойдет и дальше, прогнозировали в турецком руководстве, то курдам удастся провозгласить собственное государство, что даст проживающим в Турции курдам импульс в борьбе за автономию или даже независимость.

Эти опасения на протяжении сирийской войны вызывали то, что долгое время турецкие спецслужбы опосредованно поддерживали ИГИЛ (запрещена в России), допуская победу джихадистов над сирийскими курдами. В то же время и джихадисты негласно рассматривали Турцию как своего рода союзника. Ныне этот альянс распался. Боевики воспринимают действия Анкары как объявление войны, а это повод начать видеть в Турции своего врага. Куда приведет такая стратегия в долгосрочной перспективе оценивать сложно. Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что «мы находимся в контакте с турецкими официальными лицами, а также с представителями курдских организаций в Сирии и работаем над тем, чтобы не допустить роста напряженности». При этом Тонер подчеркнул, что хотел бы напомнить обеим сторонам, что именно «ИГИЛ (запрещена в России) является главным и общим врагом, с которым мы все воюем».

С одной стороны, джихадисты отступают везде — от Ирака до Ливии. В то же время в регионе ведется многоходовая игра. ИГИЛ (запрещена в России) не скрывало цели втянуть Турцию через курдскую проблему в более масштабный конфликт. В этой связи странно было бы рассчитывать, что в Вашингтоне, Москве и Брюсселе никто не понимает те сложности, с которыми может столкнуться Турция в Сирии. В конце концов, если Анкаре не удастся блицкриг, она окажется в «сирийкой ловушке», будет втянута в крупный региональный вооруженный конфликт, вырваться из которого станет непросто.