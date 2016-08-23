«Посмотрите, украинцы, нам есть чем вас защищать!» — заполошно голосил П. Порошенко, призывая людей прийти поглазеть на организованный им по модели пира во время чумы праздничный парад. А на что, собственно, смотреть? Практически вся техника, выведенная на парад 24 августа, используется в Донбассе для обстрелов жилых кварталов. Какая же это защита? Это — «антитеррористическая операция» центральной власти против части собственного народа, объявленной «сепаратистами» и «террористами» за то, что позволила себе подумать о повторении шага, сделанного в этот самый день 25 лет назад гражданами Украинской ССР: в соответствии с демократическими принципами и процедурами проголосовать за дистанцирование от центра.

Риторика, предшествовавшая параду и сопровождавшая его, столь же лжива, сколь и его техническое обеспечение. В том, например, что вещал по поводу 25-летия независимости и самого парадного действа П. Порошенко, крайне проблематично было отыскать хотя бы одно слово правды. Не отставали от него и соратники-подельники из всевозможных министерств и ведомств, а также штатные пропагандисты всех мастей, спущенные по такому поводу с цепи. Особого внимания заслуживает анонс от министерства обороны, сообщавший о том, что на параде 24 августа будут продемонстрированы образцы новой парадной и повседневной формы военнослужащих. Техника вся старая, допотопная, а форма — новая. Яркое свидетельство приоритетов киевского оборонного ведомства, не требующее комментариев. На воре, как говорится, и шапка горит. Главнокомандующий, кстати, любит при каждом выезде в войска щеголять в новой форме. То с таким воротником, то с таким, то с эдаким. Видимо, он тоже в доле в освоении средств, выделяемых армии якобы на борьбу с «агрессором». Может, вся затея с войной нужна, чтобы по-тихому шить новую форму, пакуя в банки и пакеты «черный нал»?

«Власть этим парадом дает отчет о том, куда идут деньги», — сказал П. Порошенко. Имел в виду одно, прозвучало и было воспринято публикой совсем по-другому. Украинцы содрогнулись, увидев в центре столицы старорежимную технику советских времен, выкрашенную по случаю парада свежей краской и украшенную малопонятными для большинства людей крестами. О бронеавтомобилях отечественного производства, о разного рода темных историях, с ними связанных, можно было бы говорить много и долго, но зачем? И так ясно: всю эту рухлядь можно демонстрировать исключительно как наглядное свидетельство коррупции в особо крупных размерах в высших эшелонах киевской власти, к тому же на крови соотечественников. Зачем показывать, если эти машины пригодны только для проезда на параде, к участию в боевых действиях они не готовы. Если гнать их, то стоило бы и «рюкзаки Авакова» по Крещатику пронести.

Проблемная внешняя и внутренняя, причем не только социальная и экономическая, но и гуманитарная, политика давно превратилась в визитную карточку официального Киева. При П. Порошенко она из проблемной превратилась в безумно-провальную. Демонстрация боевой техники на Крещатике говорила только об одном: о провале военной доктрины, о развале оборонной промышленности, о преступном стремлении власти воевать во что бы ни стало, любой ценой. Во времена СССР бытовал анекдот: на военном параде следом за техникой и расчетами воинских подразделений на Красной площади появляется «коробка» из людей в строгих черных костюмах и с черными дипломатами в руках. «А это кто?» — недоумевают иностранные гости. «Это — орлы из Госплана, — объясняет им сопровождающий. — Оружие страшной разрушительной силы». Следуя логике анекдота, 24 августа по Крещатику следовало бы пустить расчет в составе Яценюка, Турчинова, Авакова, Климкина, Парубия и других во главе с Порошенко, давно переплюнувших по степени разрушительности Госплан.

Провоцируя новые и новые смерти сограждан, П. Порошенко цинично вещает о «единой Украине», Украина же остается расколотой страной. Украинцы остаются разобщенной нацией, лишенной и истории, и ориентиров на будущее. Искусственно лишенной. Никаким парадом и уж тем более той пародией на парад, которую предъявили гражданам 24 августа, этот раскол не преодолеть. При «майданной» власти ситуация продолжает ухудшаться и сегодня выглядит настолько угрожающе, что наводит на мысль о необратимости процесса самораспада уже не только украинской национальной государственности, но и национальной идентичности.

Безудержное стремление официального Киева проводить парады и прочие пышные акции, используя их для похвальбы и одурманивания населения, свидетельствует о том, что режим окончательно зашел в тупик. «Теперь у меня только два выхода: или я ее веду в ЗАГС, или она меня — к прокурору», — говорил герой «Кавказской пленницы». У режима П. Порошенко остался один-единственный выход: быть с позором изгнанным и досрочно уйти в политическое небытие и забвение.

Военный парад в Киеве стоит в ближайшее время проводить только по случаю окончания «АТО». Тогда бы за ним с радостью наблюдала вся страна, тогда бы Украина вновь стала единой. Пусть ненадолго, всего на несколько часов, но стала бы. Вопрос в том, кто, когда и как объявит о том, что злополучная «антитеррористическая» афера окончена? Парадный Порошенко на подобное со всей очевидностью неспособен.