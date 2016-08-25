



bgproxy.net Противостояние полиции и «мирного майдана»

Прекратить истерику

Празднование 25-летия независимости Украины проходит в жанре истерики. Майданные власти очень мало говорят собственно о стране. В основном они говорят о том, как украинцы с их 7-тысячелетней цивилизацией дали отпор врагу, который всей своей мощью наваливается на Украину.

Что разговор об Украине они подменяют разговорами о мифическом враге и воображаемой войне — это неудивительно. Стране под этим руководством похвастаться нечем. Разве что — очередными миллиардными долгами, очередными политическими убийствами, катастрофическим ухудшением уровня жизни, ростом преступности и гражданской войной.

На то врага и выдумывали, чтобы переводить стрелки. Но удивляет уровень истерии. Твиттер Петра Порошенко выглядит так, словно он лично и только что выиграл войну. Дошло уже до слов «вата» и «колорады» их уст главы государства. Видимо, что-то такое Порошенко знает, что заставляет его так нервничать.

К 25-летию зависимости

Разоблачать ложь украинской пропаганды несложно. Украина в нынешних границах создана Советским Союзом. Всё без исключения, благодаря чему она жива, создано Российской империей и Советским Союзом. Советский Союз никого так не поддерживал, как УССР и украинскую культуру. Советский Союз создал Украину, но украинские политики из всего советского унаследовали только совковое.

Несложно и переименовать 25-летие независимости в 25-летие зависимости и конспективно пересказать, как Украина из свободной республики с огромными запасами и силами превратилась в управляемое послом США нищее государство с десятками миллиардеров, неподъемными тарифами, олигархическими СМИ, многомиллиардными долгами и гражданской войной.

Несложно и смеяться над всё новыми историческими мифами, в которых древние укры создают цивилизацию раньше римлян, казаки плавают на подводных лодках, а Бетховен ворует сюжеты из укрофольклора. Весь этот морок интенсивно накачивается, но он не перестает от этого быть мороком ‑ и сгинет немедленно после того, как жители Украины придут в себя.

Достаточно просмотреть новости двух последних дней, чтобы поздравить Украину с дном независимости. Украина, теряя миллиарды, закупает газ в Европе на $45 дороже, чтобы не делать этого в России. Из зарубежных лидеров на сегодняшнем празднике был только польский президент. Донбасский конфликт обсуждают без Порошенко. Вице-президент США Джо Байден, не стесняясь, рассказывает, как он заставил Порошенко сменить генерального прокурора.

Упущенные шансы

У получившей независимость в границах 1991 года Украины был единственный шанс на процветание: в соответствие с законами природы и истории исходить из своего пограничного («у края») положения между Россией и Западной Европой, заимствовать и сохранять лучшее, быть экономическим и культурным мостом.

Но украинские политики в 2013 году окончательно выбрали другой путь: создать государство исторического мифа, политической истерики и экономического воровства. Как в финансовой сфере жизнь не по средствам не может не довести до банкротства, так и в области идеологии накачивание враньем не может не привести к краху. В Киеве два эти процесса идут параллельно.

Из России наблюдать за всеми этими процессами непросто. Раздражение от киевского воровства и вранья то и дело сменяется хохотом от доносящихся оттуда исторических мифов и экономических программ. Можно было бы расслабиться, взять попкорн и получать удовольствие, если бы там не жили наши братья, а территория страны не была бы столь стратегической.

Будущее начинается сегодня

Законы природы и законы истории не дадут долго существовать такому государству. Нельзя бесконечно увеличивать дистанцию между реальностью и риторикой. Нельзя бесконечно обворовывать население и залезать в кредитную петлю. Нельзя бесконечно раздавать оружие, растравлять низменные чувства и думать, что всё обойдется. Не обойдется.

Опросы общественного мнения на Украине противоречат друг другу. То они сообщают, что граждане скучают по СССР, то — что они поддерживают целостность страны. Но чем дальше, тем понятней, что страна в таких границах не может жить ни спокойно, ни сыто. Объяснять этот факт можно по-разному: через идеологию, через экономику, через историю. Но факт остается фактом, и двадцати пяти лет достаточно, чтобы в этом убедиться.

У страны должно быть что-то общее; если соединяются две слишком разные части, они должны попробовать найти компромисс; в условиях внешнеполитической борьбы кое-кому это невыгодно, а выгодно сделать из Украины Антироссию.

Найти исполнителей этого плана нетрудно, но они по необходимости будут наглыми, нечестными, неумными и кровожадными; они ведут и будут вести страну к обнищанию (потому что нельзя не воровать) и расколу (потому что нельзя не поднимать ставки); вопрос только в том, что из этого случится раньше.

Поэтому предстоит выбрать между нормальной жизнью ‑ и укромифом. Между нормальной жизнью — и нищетой ради ведения «войны с Россией» под руководством «демократов». Для жителей Одессы и Харькова тут вообще нет вопроса. Нужен только спусковой крючок пробуждения. Кто-то должен открыть окошко, чтобы проветрить комнату от дыма покрышек.

И для граждан России, и для миллионов украинцев, живущих и работающих здесь, и для тех, кто имеет несчастье жить под управлением майданного правительства, киевские проблемы и киевские глупости не повод ни для злорадства, ни для смеха. Это повод готовиться к тому неизбежному моменту, когда государство Украина прекратит свое существование.