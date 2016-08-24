



Украина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в подарок от американских друзей получил прослушку двухлетней давности телефонных разговоров Сергея Глазьева, советника Президента России. Эта новая американская гуманитарная помощь так его впечатлила, что на вчерашней пресс-конференции он объявил в розыск вместе с Глазьевым министра обороны России Сергея Шойгу, его заместителей, целую группу других российских генералов и адмиралов. И меня заодно.

Прежде всего приношу соболезнования двум братским народам — украинскому и американскому. Понимаю, что долг платежом красен, и администрация президента Обамы, одержавшая благодаря младшим братьям из Киева историческую победу над Полом Манафортом из команды ненавистного Трампа, должна была как-то поделиться с казачеством плодами своей радиоэлектроники. Но неужели это всё, на что способны братья по оружию? Обидно за налогоплательщиков.

Гора родила мышь. Но она и ее бы не родила, если бы не прибегла к нарезке, компиляции и подтасовке прослушанного материала. Весь пафос этого труда состоит в сформулированном на его основе выводе о причастности группы подозреваемых к убийству 2 с лишним тысяч и ранению свыше 8 тысяч украинских военнослужащих. Хотелось бы, приступая к разминке, спросить: а какое вообще отношение эти смерти и ранения имеют к прослушанным словам Глазьева или его деятельности? Он вооружал, ранил, убивал или, может быть, требовал этих действий от своих абонентов?

Следующий вопрос: почему обвинения против Сергея Шойгу и российских военных пришпилены к моим или еще чьим-то разговорам с Глазьевым? В какой части опубликованного материала содержатся ссылки или хотя бы упоминания о существовании Шойгу, его заместителей, российской армии или, на худой конец, Черноморского флота?

Я совершенно не собираюсь оправдываться перед Луценко, Порошенко и Ко, за то, что после переворота в Киеве оказался в Севастополе и Крыму. И оттуда, — впрочем, так же, как и из Москвы, — пытался оказать поддержку людям на Украине, русским и русскоязычным, выступившим против этого переворота и последующих устрашающих акций, включая немедленную отмену скромных гарантий русскому языку в регионах Украины. Вслед за Ахматовой, «я был тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Жил бы в 1936, был бы в Испании.

Вместе с Сергеем Глазьевым и многими другими своими единомышленниками мы создали общественный фонд «Мы все — Беркут!», оказывавший конкретную помощь людям, пострадавшим в результате событий на Майдане и последующих репрессий со стороны узурпаторов. В Харькове, Одессе, Львове и по всей Украине. Я постарался внести свой вклад в обеспечение права населения Крыма на свободное волеизъявление — права, которого они были лишены и требовали все 23 года нахождения Крыма в составе независимой Украины. Но надо быть очень дешевым пропагандистом или генеральным прокурором (что в условиях Украины одно и то же), чтобы пытаться представить референдум в Крыму и начатую Киевом гражданскую войну в Донбассе следствием распоряжений Глазьева, Затулина или даже Шойгу.

Вот Глазьев говорит мне, что надо бы не забыть о гражданском активисте Кнырике и других протестантах после того как Верховный совет Крыма уже утвердил новым главой крымского Правительства Сергея Аксенова. Вот я, находясь в это время в Крыму, берусь донести это мнение до крымских властей. Ну и что? Это свидетельство их подконтрольности? Может быть, под давлением из Москвы этот Кнырик получил необычайную должность и решающие полномочия, повлияв тем самым на возвращение Крыма в Россию? Да нет же. Граждане Украины в Крыму, Владимир Константинов и Сергей Аксенов, в 2014 году сами принимали решения.

Генеральная прокуратура Украины силится доказать, что в плачевных итогах украинской политики виновата власть России — исполнительная и законодательная. С этой целью меня с трогательной настойчивостью именуют депутатом Государственной думы, хотя к 2014 году я уже 2 года как им не был. Я был тогда и остаюсь теперь директором Института стран СНГ — неправительственной российской организации, которая, конечно, отчитывается перед налоговыми органами, но никак не перед советником Президента России.

Кстати, о советнике, о Сергее Глазьеве. Нашей дружбе скоро 25 лет. Я хорошо знаю, что события на Майдане, последующий госпереворот и разрыв между Россией и Украиной Глазьев, уроженец Запорожья, воспринимал и продолжает воспринимать как личную трагедию. Слишком долго он и я пытались предупредить и руководителей Украины разных лет, и самую широкую украинскую аудиторию о гибельных последствиях отказа от демократизации, федеративных реформ, русского языка и выдвижения на первый план пещерного национализма. Сынок секретаря Ровенского обкома Компартии Украины Юрий Луценко, разучивший в годы оранжевой революции бандеровские песни, считает фашизм внутренним делом самостийной Украины, а мы с Глазьевым — нет.

Пользуясь пиар-акцией Генпрокуратуры, из щелей поперла «молодь Украины». Журналист Виталий Портников обвинил в неблагонадежности телеведущего Савика Шустера, приглашавшего меня в былые годы на свои эфиры. Портников предупреждал, что я провокатор, но современники его не понимали. Я, в свою очередь, должен повиниться перед Украиной: не успел ее предупредить, что Портников — педераст. В результате Портников возомнил себя геем и начались несчастья. И если кто-то считает, что я преувеличиваю, обратитесь к истории «революции достоинства», в которой обделенный любовью Портников сыграл такую важную роль. В любом случае важно понимать, на какие закаленные в боях журналистские кадры опираются национально мыслящие умы сегодняшней Украины.

Прокуратура Украины ждет, когда Шойгу, Глазьев, Затулин и весь российский генералитет явятся в Киев с повинной. Дело не скорое. Надо бы пока провести капремонт или переехать в лучшее помещение. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.