Почему Газпром решил досрочно закончить геологоразведку в Таджикистане? Давит ли Кремль на Душанбе? Почему российские СМИ остро реагируют на переименование улиц в республике? Ответы на некоторые из острых для Таджикистана вопросов в обзоре публикаций ведущих местных и региональных СМИ.

gazprom.ru Геологоразведочные работы «Газпром» в Таджикистане

Не щедрые недра

«Газпром», не дожидаясь окончания срока действия, сдает лицензию на разработку двух газовых месторождений Сарыкамыш и Западный Шохамбары в Таджикистане, назвав дальнейшую их разработку нецелесообразной.

По словам главы представительства Gazprom international в Таджикистане Игоря Шаталова, за годы работы в этой стране (с 2003 года — ИА REGNUM ) компания потратила 6 млрд рублей, из которых около 1,5 млрд ушли на налоги.

«Если бы все же нашли и газ, и нефть в Таджикистане, добыли и продали, то чисто дисконтированный доход компании был бы минус $371 млн после всех продаж, а при этом Таджикистан в виде налогов получил бы чисто $500 млн, при этом не вложив ни единого цента», — пишет «Азия-Плюс».

Будет ли свернута деятельность компании в Таджикистане полностью, пока неизвестно, все будет зависеть от решения высшего руководства «Газпрома», которое уведомлено об экономической невыгодности работы в стране из-за «неприемлемой налоговой политикой страны».

Пикантности ситуации придает заявление начальника Главного управления геологии Мурода Джумазоды, сделанное буквально месяц назад, в середине июля, о том, что Gazprom International запросила у таджикского правительства разрешение на начало работ по бурению второй скважины на площади Сарыкамыш.

«Геологические изучения подошли к концу, но госкомиссия по запасам пока не получила данные компании, и мы не знаем, есть там промышленные запасы газа и нефти или нет. Но компания намерена продолжить работу в Таджикистане», — заверил журналистов Джумазода.

Шаталов это заявление опроверг, но отметил, что не исключает теоретической возможности продолжения работы в стране: «Мы не запрашивали вторую скважину у правительства Таджикистана и не собираемся этого делать, так как считаем, что разработка с учетом нынешней налоговой системы экономически неэффективна. Мы теряем больше, чем вкладываем».

«Что касается запроса на работу на других площадях, в частности на севере Таджикистана, то, прежде чем запросить у правительства разрешение, в Таджикистан приедет группа специалистов, будет всё тщательно изучаться, в том числе налоговый и таможенный режим. Будем смотреть, есть ли возможности и перспективы. Это долгий процесс, и решение принимается не за один-два дня», — подчеркивает глава представительства.

С нецелесообразностью работы «Газпрома» в Таджикистане соглашаются и эксперты.

По словам сотрудника Российского института стратегических исследований Аждара Куртова, для сворачивания деятельности в стране у компании есть как минимум три причины. Во-первых, в условиях высокогорья пласты углеводородов залегают на гораздо большей глубине, и себестоимость бурения в горной местности значительно превышает аналогичные затраты на разработку месторождений в равнинных зонах. Другим странам невыгодно разрабатывать природные ресурсы в Таджикистане, так как «любая хозяйственная деятельность в горах в несколько раз дороже, чем исследования на равнине».

Во-вторых, он отмечает, что на близлежащих территориях нет потенциальных потребителей таджикского газа, и добытое голубое топливо может пойти только на внутреннее пользование, «а пример соседней Киргизии показывает, что население предпочитает не платить за электроэнергию и природный газ».

Третьим фактором эксперт выделяет и вопрос безопасности, который не может не волновать любого инвестора.

«Таджикистан — прифронтовое государство на границе с Афганистаном. Постоянная угроза военного вторжения — один из тех политических рисков, который обязаны оценивать все инвесторы. «Исламское государство» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в десятках стран, в том числе в РФ — ИА REGNUM ), в отличие от талибов, имеет планы по распространению на территории бывшего СССР, и, прежде всего, в Центральной Азии. Вести разведку в таких условиях небезопасно», — заключает Куртов.

Тем временем радио «Озоди» обращает внимание на тот факт, что Таджикистан нуждается в собственном природном газе, так как ранее импортировал от 1 до 1,5 млрд кубометров в год из Узбекистана, однако тот год за годом снижал объемы поставок природного газа в Таджикистан, и с 2012 года эти поставки прекратил вовсе.

Сегодня же приходится переводить производство на уголь, параллельно разыскивая иностранных инвесторов для добычи газа на таджикской территории.

«Независимая газета» пишет, что в сворачивании работ «Газпромом» некоторые эксперты видят давление Москвы на Душанбе в принятии решения по вопросу вступления в ЕАЭС.

«Вступление Таджикистана в ЕАЭС дает определенные гарантии российскому бизнесу. Москва заинтересована в этом и с военно-политической точки зрения: в республике расквартирована 201-я военная база, находится оптико-электронный узел системы контроля космического пространства «Окно». Однако возможное вступление Таджикистана в ЕАЭС не устраивает Ташкент и Пекин, так как ведет к усилению организации в регионе. Не исключено, что Китай именно по этой причине может приостановить сотрудничество с Таджикистаном», — говорит завсектором экономического развития постсоветских стран Института экономики РАН Елена Кузьмина.

Несколько иного мнения придерживается независимый таджикский экономист Бехруз Химо:

«Не думаю, что это давление Кремля на Таджикистан. Дело именно во все более неподъемной для Москвы цене для сохранения своего влияния. Но поиск углеводородов «Газпромом» выгоден Таджикистану, потому что кроме России может прийти только Китай, но попросит льготные условия. Таджикистану необходимо пойти на уступки и предоставить «Газпрому» налоговые льготы», — говорит аналитик.

Он также отмечает, что при любом раскладе инвестиции «Газпрома» в Таджикистан — почти благотворительность. «Для России и «Газпрома» тоже будет символично оставаться в Таджикистане даже при экономической невыгодности, поскольку влияние Москвы в соседних с ним странах уже ослабло», — заключает «НГ».

Улицы носят имена великих людей

19 августа «Известия» со ссылкой на собственный источник в мэрии сообщили о том, что власти Душанбе намерены переименовать ряд столичных улиц, которые названы в честь советских героев, деятелей науки и культуры.

«Власти опираются на мнение комиссии по переименованию. Но кто там сидит? Они трогают святое — имена героев Великой Отечественной. Понимаю, если это имена революционеров, людей, которые довольно опосредованно относятся к истории Таджикистана, но советские герои! Улицы переименовываются в честь очень достойных людей, но так не сохраняется история. Мы уничтожаем памятники прошлого. Но накопление ценностей происходит не за счет уничтожения старых памятников, а за счет сохранения прошлых и накопления новых. Тогда и новые памятники будут иметь какую-то ценность. Надо бороться за то, чтобы вернуть эту память», — прокомментировал ситуацию таджикский историк Гафур Шерматов.

В российских СМИ такая новость была встречена с большой настороженностью и даже возмущением.

«КоммерсантЪ», пытаясь предположить, как размышляют таджикские чиновники, приходит к выводу о том, что Таджикистану не стоило бы оскорблять патриотических чувств народа страны, которая регулярно оказывает финансовую и военную помощь и трудоустраивает таджикских безработных.

«Я бы, наверное, принял во внимание тот факт, что в России, от которой моя страна так сильно зависит, к памяти о Великой Отечественной войне особое отношение. И что переименование улиц, названных в честь героев той войны, в соседней стране могут воспринять болезненно, как некую демонстрацию. А что демонстрировать Душанбе в отношении Москвы? С Украиной все понятно: там целенаправленно проводят курс на максимальное дистанцирование от России, поэтому и улицы переименовывают, и памятники сносят. Но Таджикистан такого курса не провозглашал. Напротив, он входит в региональные объединения с Москвой, получает от нее кредиты, военную помощь. Наконец, в России работают сотни тысяч таджиков, пересылая домой огромные, по меркам местного бюджета, деньги», — рассуждает автор.

Дни.Ру и вовсе отмечают, что «с советским прошлым активно борются во всех республиках Центральной Азии и на Украине», подчеркивая, что в стране сносят памятники Ленину и «аналогичные процессы происходят в Узбекистане и Казахстане».

Вопрос о переименовании ряда улиц в таджикской столице был задан и официальному представителю МИД РФ на брифинге 18 августа. Мария Захарова несколько обтекаемо, но высказалась в поддержку противников переименования.

«Ряд авторитетных историков, представители ветеранских организаций и даже студенческие коллективы Таджикистана высказались за сохранение названий улиц, с которыми связаны славные страницы истории наших народов. Хотелось бы выразить надежду, что к этому мнению авторитетных людей и особенно к мнению ветеранов местные власти прислушаются», — прокомментировала вопрос Захарова.

По словам начальника управления Комитета по языку и терминологии Таджикистана Абдурахими Зулфониёна, «переименование улиц и проспектов проводится на основе законодательства страны. Это не имеет отношения к национализму, а является признаком восстановления национальных ценностей таджикского народа», а об обращении ветеранов и студентов «честно говоря, ничего не слышал, к нам такие документы не поступали».

«Этот шум-гам в российских СМИ удивляет многих в Душанбе, мол, почему Россия так реагирует на переименование улиц в таджикской столице?» — пишет радио «Озоди» (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) и приводит слова опрошенных экспертов, которые не видят в переименовании некоторых душанбинских улиц ничего возмутительного.

«Вызывает удивление тот факт, что власти страны, которая тоже давно не коммунистическая, ждут от других стран сохранения коммунистического наследия. В самой России активно идет процесс переименования географических названий. Например, город, в котором я живу, раньше назывался Ленинград, сейчас Санкт-Петербург», — говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин.

А по мнению таджикского аналитика Парвиза Муллоджонова, «Россия воспринимает как антироссийский шаг любые проявления отдельных стран по возврату к своим историческим и культурным истокам», — пишет издание.

Отметим, что в Таджикистане в 2016 году был переименован ряд географических объектов, в числе которых последний город с русским названием — Чкаловск, который теперь называется Бустон.

Тогда госинформагентство Таджикистана подчеркнуло, что переименования произведены для «осуществления патриотических предложений и чаяний народа о восстановлении их исторических названий, пропаганды национальных ценностей, принятия во внимание мест их расположения, содействия повышению чувства национального достоинства, особенно пробуждение исторической памяти молодого и подрастающего поколений о богатой культуре предков и современной государственности созидательного таджикского народа». К слову, сами жители, несмотря на переименование, как и прежде называют город Чкаловском.