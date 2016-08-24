Премьер-министр Казахстана Карим Масимов, ранее известный активный пользователь Twitter и любитель блог-туров, после очередного назначения на пост главы правительства в апреле 2015 года с публичной деятельностью полностью завязал. Однако летом 2016 года казахстанский премьер вновь активизировался в сети: восстановил свой Twitter-аккаунт и завел страничку в Instagram, где в частности публиковались отчеты о его поездке по регионам.

Василий Верещагин. После удачи (фрагмент). 1868

Кроме того, премьер-министр пошел на поводу у общественности, которая вновь потребовала решить вопрос о возврате из России в Казахстан черепов национальных героев — Кенесары-хана и Кейки-батыра.

В это же время президент Казахстана Нурсултан Назарбаев активно занялся международной миротворческой деятельностью: помирил Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом и замолвил перед российским президентом словечко за Петра Порошенко.

Что происходит в Казахстане? Какие мотивы движут Назарбаевым и Масимовым? Об этом корреспондент ИА REGNUM побеседовал с известным казахстанским политологом, главным редактором Казахстанской биографической энциклопедии Данияром Ашимбаевым.

ИА REGNUM: Данияр, не так давно в одном из интервью вы заявили, что «скоро мы увидим сценарий, где будет разыгран вотум недоверия правительству». С учетом вашего прогноза, как можно расценить внезапную активность премьера и его вояж по стране?

Все мы видим, что эти поездки носят по большей части экскурсионный характер, и никаких судьбоносных для страны решений во время них не принимается. Вы посмотрите, что конкретно премьер предлагал в последнее время. Напрашивается только один вывод: эти поездки — чистый пиар. Рекламный ход даже не для населения, а ориентированный на одного конкретного человека в стране, чтобы показать ему, что правительство без дела не сидит, а ездит, ходит, летает по стране, делает «няшные» фотографии и решает проблемы. Но проблемы не решаются.

А все потому, что никто в стране не знает, что делать дальше. Да если бы даже и знали — мы все прекрасно понимаем, что в нашей стране решения принимаются не по каким-то объективным экономическим причинам, а исходя из интересов 10−15 физических лиц. Именно поэтому те решения, которые принимают у нас высшие политические чиновники, не вызывают у общества ничего, кроме издевки. И я не думаю, что сами чиновники этого не понимают. Понимают! Но уже ничего другого придумать они не в состоянии. А придумать надо. Надо идти на риск, наступать на чьи-то интересы. Ведь нельзя сказать, что в стране денег нет. Деньги есть. Себестоимость нашей нефти не такая гигантская, чтобы она не приносила доход даже с учетом нынешних низких цен. Да только в этом доходе сидят интересы конкретных финансовых групп, банков, посредников, корпораций и так далее.

В бюджетной политике — то же самое. Государство продолжает выделять миллиарды на инвестиционные проекты нацкомпаний, но эти деньги оседают на депозитах в банках второго уровня, а в практическую экономику не идут. А если и идут, то на такие проекты, которые, кроме сожаления и раздражения иных эмоций не вызывают. То есть система отмывания капитала как работала, так и работает. В условиях кризиса, когда страна живет все хуже и хуже с каждым днем, можно умерить аппетиты, перестать покрывать потери сверхприбыли отдельных олигархов или близких к правительству людей за счет остальных. Но этого не делается. И те, кто это понимает либо не хочет, либо не может изменить это. И вместо этого пытаются закрыть эту дыру массой сомнительных и бессмысленных заявлений.

ИА REGNUM: На фоне информации о поездке Масимова по стране прозвучала новость, что группа гражданских активистов инициировала сбор подписей под петицией об отставке премьер-министра. Сайты, на которых была размещена эта петиция, заблокированы. Эта инициатива, действительно, гражданская? Или же это хорошо срежиссированный сценарий, который даст официальный повод отправить Масимова в отставку?

Никогда в истории Казахстана требования общественности не имели значения. Весь вопрос только в том, выполняет ли премьер свои обязательства перед главой государства: брать на себя риски и решать проблемы.

Можно ли сказать, что наше правительство берет на себя ответственность и проводит политику, направленную на улучшение ситуации в стране? По-моему, нет! Если отдельные министры, замминистры, руководители департаментов работают нормально, то вся система в целом не работает. И это вызывает вопрос об эффективности всей политической системы в стране и ее вменяемости. Но сейчас говорить об этом бессмысленно.

Поэтому, я не думаю, что общественные петиции способны что-либо изменить. Они могут стать одним из формальных поводов, но, по сути, для отставки правительства может быть только одна формулировка — та, которую Медведев использовал по отношению к Лужкову: «освобожден в связи с утратой доверия». Так и у нас: доверяет ли президент Масимову — как человеку, как премьеру и как чиновнику? Опять-таки возникает вопрос: если Масимова снимут, то будет ли новый премьер достаточно самостоятельным, чтобы вести свой скорректированный курс? Если у нас нет такого человека, то и смысла снимать Масимова тоже нет. Поэтому отставка правительства ничего, по сути, не изменит. Она может лишь снять психологическое напряжение, сбросить тот негатив, который накопился у общества от деятельности нынешнего Кабмина.

Взять к примеру, ту же ситуацию с головой Кенесары, которая, по преданию, якобы улучшит благосостояние страны. Если у правительства нет другого плана по спасению экономики, кроме надежды на голову хана, то такому правительству — грош цена.

ИА REGNUM: Параллельно с версией о том, что премьер пытается избежать отставки, есть еще одна: якобы в стране запущена операция «Преемник», и Карим Масимов рассчитывает принять бразды правления в свои руки. Поэтому и ездит по стране, чтобы заручиться поддержкой региональных элит. Насколько эта версия жизнеспособна?

Про операцию «Преемник» у нас говорят из года в год. Но уверенности в том, что власть у нас поменяется, с каждым годом все меньше и меньше. Годы идут, сроки проходят, но президент ни разу еще не дал даже намека, что собирается уходить на какую-либо другую работу. И в этих условиях понятно, что выбор преемника остается за ним.

На данный момент, согласно Конституции, в случае ухода президента по каким-либо причинам, пост главы государства займет Токаев (спикер верхней палаты парламента Касымжомарт Токаев — ИА REGNUM ), который в последнее время, кстати, тоже слегка активизировался. Но не исключено, что у президента есть некий конверт c именем преемника, который хранится в администрации и будет распакован в последний момент. В то же время, президент никуда не собирается. Президент намерен провести ЭКСПО, президент намерен поучаствовать в Совете Безопасности ООН.

С другой стороны, Масимову нет никакого смысла ездить по регионам, поскольку центр принятия решений находится в Астане. И единственным политическим рычагом в Казахстане является воля президента. Кого он выберет, тот и займет его место. При этом, я бы хотел отметить, что он — не дурак. Президент — практик, опытный политик. Человек, который в высших органах Казахстана работает не с 1989 года, когда он стал председателем ЦК Компартии Казахстана, а с 1979 года, когда он стал отраслевым секретарем ЦК. И его аппаратному опыту и хватке мало кто может составить конкуренцию. И понятно, что президенту важно оставить после себя человека, который не только сможет обеспечить преемственность власти и политики, но и не предаст его после смены.

ИА REGNUM: Под это описание, пожалуй, подходит только Дарига Назарбаева…

Я бы не был так уверен в этом, особенно, если вспомнить те конфликты, которые были когда-то между президентом и дочерью. К тому же, преемником должен быть человек, который разбирается и в политике, и в экономике, у которого есть опыт работы и в правительстве, и в администрации, и на местах, и который может продавливать нужные решения.

У Дариги Нурсултановны такого опыта нет. Она работала на «Хабаре», работала в парламенте. Это, безусловно, важный политический опыт, но не управленческий. Поэтому я не думаю, что в сценарии «Преемник» ключевая роль отводится Дариге Назарбаевой. Сейчас все зависит от нее самой: от конкретных достижений на посту вице-премьера, от людей, которые входят или еще войдут в ее команду, от того, насколько ей удастся навести порядок в социальной сфере, в которой из-за кризиса все проблемы стоят особенно остро. Будучи депутатом, она все эти проблемы ставила достаточно остро, теперь должна показать свой потенциал, как практик. Именно сейчас определяются ее шансы на будущее.

ИА REGNUM: Допустим, за активностью премьера действительно стоит исключительно лишь популизм и самопиар. Любая пиар-кампания должна быть доведена до логического конца, достичь какого-то эффекта. С этой точки зрения, весьма странным выглядит премьерский флеш-моб по возвращению голов Кенесары-хана и Кейки-батыра. Особенно странным кажется то, что Масимов дал обещание поднять этот вопрос на встрече с Медведевым, но в итоге, судя по стенограмме переговоров, поднял вопрос только о голове Кейки-батыра. Зачем нужно было обманывать людей?

Думать о том, что Россия сознательно прячет голову Кенесары — это дебилизм. Скорее всего, она давно потерялась в запасниках музеев. И то, что премьер сначала заговорил о голове Кенесары, а потом присовокупил к этому голову Кейки-батыра, скорее всего, говорит о том, что вопрос с головой Кейки-батыра уже отработан, и Россия эту голову с удовольствием отдаст.

ИА REGNUM: Пока премьер развлекается поездками по городам и весям и занимается поиском голов, президент активизирует свою деятельность на международном уровне. Это у нас такая новая политика разделения обязанностей?

Международная сфера — это президентский блок. Казахстан внес свой вклад в миротворческие процессы и в создание различных диалоговых площадок. Есть такая старая байка, распространяемая злыми языками, что главной внешнеполитической задачей Астаны является получение Нобелевской премии мира. Поэтому Казахстан и принимает активное участие во всех миротворческих процессах. Может быть, это и имеет под собой какие-то основания.

Но есть и другие, более логичные объяснения. У Казахстана нет военной мощи, мы не являемся региональной сверхдержавой. Поэтому задача внешней политики Казахстана — обеспечить хорошее отношение к нам всех внешних игроков: от Москвы, Пекина, Вашингтона, Брюсселя и так далее. Нам надо, чтобы никто не рассматривал негативных сценариев по отношению к нам. С этой задачей Казахстан справляется.

Эта же задача подразумевает обеспечение стабильной внешнеэкономической деятельности, спокойную торговлю нефтью и «деполитизацию» «наших» счетов в зарубежных банках. Но на этом внешнеполитическом фоне наш президент действительно заслуживает Нобелевскую премию. Другой вопрос, что, как утверждают те же злые языки, пока президент Нобелевку не получит, никакого преемника не будет.

ИА REGNUM: На встрече с Путиным в Сочи Назарбаев сообщил, что Порошенко и рад бы выполнить Минские соглашения, но Рада ему мешает. Тем самым, казахстанский лидер дал сигнал, что он занялся разрешением российско-украинского конфликта. Между тем, по мнению казахстанского политолога Эдуарда Полетаева, только Назарбаеву под силу помирить Путина и Порошенко. Если это так, то почему президент не сделал этого раньше?

Здесь вопрос не в Назарбаеве, а в том, что Москва не рассматривает нынешние киевские власти, как легитимные. И переговоры по Киеву Москва готова вести с Вашингтоном, Берлином, Парижем и даже с Варшавой, но никак не с самим Киевом. Поэтому участие Назарбаева в переговорах между Путиным и Порошенко по большей части декоративное. Кроме того, я не думаю, что сейчас кто-либо готов к переговорам по принципиальным вопросам. Сейчас все ждут, как пройдут выборы в США. То есть до ноября, пока не пройдут президентские выборы в США и думские выборы в России, которые, конечно, менее значимы, все серьезные переговоры будут заморожены.

ИА REGNUM: То есть, если победит Трамп, то ситуация разрешится в пользу России, а если Клинтон — то наоборот?

Не факт. Что Трамп, что Клинтон не производят впечатление людей, способных управлять сверхдержавой с ядерным арсеналом. Адекватность обоих вызывает вопросы. Но от того, кто из этих двух — Труляля или Траляля — победит, будет зависеть дальнейшая конфигурация мировой политики.

ИА REGNUM: А чья победа — Труляля или Траляля — более выгодна Казахстану?

У наших финансовых воротил налажены отношения как с республиканцами, так и с демократами. Поэтому каких-то принципиальных изменений не будет. Но свою долю сумасшествия может внести каждый из этих двух кандидатов в президенты США…

Вообще, в нынешних условиях стабильность и уверенность в будущем становятся факторами переменными. К тому же, у нас сейчас полный аут с эффективностью государственного аппарата. И за всеми этими проблемами маячит еще вопрос преемственности власти. То есть, будущее на данный момент выглядит пугающим. И винить в этом некого.

ИА REGNUM: И какой выход?

На данный момент сценария выхода нет. Картина будущего представляется невнятной и в негативных тонах.

ИА REGNUM: И что, даже голова Кенесары не поможет?

Я думаю, что нам не помогут ни голова Кенесары, ни золото Колчака, ни еще какие-либо мифы. Своя голова в конце концов должна быть. Ситуацию может стабилизировать рост цен на нефть. Но такой рост, если он произойдет, будет, по сути, дозой наркотика умирающему организму.