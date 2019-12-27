



Литва

Литва подвела окончательные итоги тендера на покупку боевых машин пехоты (БМП) для своей армии, подписав контракт с немецко-голландским концерном ARTEC на поставку 88 колесных БМП Boxer за 385,6 млн евро. Первые БМП вооруженные силы Литвы получат в 2017 году, при этом контракт планируется выполнить к 2021 году. Чем интересна эта сделка и сделает ли она литовскую армию сильнее?

БМП в максимальной комплектации

В рамках тендера конкурентом немецкого Boxer выступал американский колесный БМП Stryker. Проигравшая конкурс машина примерно вдвое легче (17,2 тонны, против 33 тонн), а соответственно, хуже бронирована и слабее вооружена — и это при примерно равной стоимости. С другой стороны, Stryker более подвижен и подходит для быстрой переброски авиацией, но это маловажный факт для литовской армии, которой вряд ли придется проводить военные интервенции в тысячах километров от своей территории.

БМП Boxer создан на модульной платформе, что характерно для любой современной военной техники. В данном случае Литва заказала самую тяжелую и «навороченную» версию Boxer — БМП будет оснащаться башней израильского производства, с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) Spike LR и 30-мм автоматической пушкой. Однако стоимость этого «удовольствия» не мала — примерно 4,4 млн евро за одну единицу. Это практически соответствует цене основного боевого танка Leopard 2A6 немецкого производства. Что же касается аналогичной техники российского производства — то гусеничный БМП-3 со 100-мм и 30-мм пушками, а также ПТУР, стоит не более 2,85 млн евро за единицу.

Деньги на ветер?

На данный момент ВС Литвы не обладают боевыми машинами пехоты — на вооружении имеются лишь американские бронетранспортеры M113A1 в количестве до 200 единиц (по другим данным, до 130 единиц). В этом смысле покупка Boxer кажется логичной. С другой стороны, как мы уже могли отметить, по аналогичной стоимости можно было приобрести те же танки Leopard 2A6, или же купить с хранения более ранние модификации всё того же «Леопард-2». Огневая мощь литовской армии в таком случае выросла бы сильнее, особенно учитывая то, что танков на вооружении страна пока не имеет.

В глобальном же смысле — что покупка 88 БМП, что покупка танков — эта сделка ситуацию для Литвы не меняет. Особенно учитывая то, что своим предполагаемым противником руководство страны выбрало Россию. Если представить на секунду, что между странами действительно возник военный конфликт, то становится понятно, что 100 единиц бронетехники явно не смогут внести какие-то ощутимые изменения в конечный результат боев. Особенно с учетом того, что прибалтийские государства практически не имеют внятной системы противовоздушной обороны (бронетехника станет простой мишенью для российской авиации).

Милитаризация Прибалтики продолжается

В любом случае постоянная милитаризация прибалтийских стран не может не беспокоить. Пока ещё армии Эстонии, Литвы и Латвии вызывают только улыбку при их сравнении с ВС России. Однако, с учетом их постоянного усиления и пополнения техникой, а также обращая внимание на то, что в странах в рамках НАТО могут быть развернуты системы ПВО — вплоть до зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия Patriot, Прибалтика скоро может начать восприниматься как некий плацдарм для Североатлантического союза и США. Плацдарм, направленный против России. Ко всему прочему, помимо Прибалтики, туда войдут также и скандинавские государства. Ясно только одно — прибалтийские государства от такого сценария точно не выигрывают.

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