



Александр Горбаруков ИА REGNUM «40%. Мы не собираемся столько платить, пока не введут справедливый налог...»

Генеральный директор Apple Тим Кук, который держит основную прибыль своей компании за границей, признался в интервью The Washington Post, что это слишком дорого — платить налоги в США. Кук всегда очень энергично защищал налоговую политику Apple, почти в стиле Трампа. Примечательно, что именно Трамп (как это и принято у республиканцев) добивается снижения налогов для богатых, а не Хиллари — борец за права геев, коим является Кук.

«На самом деле Кук дал понять, что сейчас (при демократах) 35%-ная ставка корпоративного налога в Америке выглядит устаревшей и нереалистичной. Кук считает, что имеет право не переводить деньги в США, пока страна не примет «справедливую норму». Является ли налоговая система США конкурентоспособной? — Едва ли, — считает Кук. Не так давно в одном исследовании налоговая система США заняла 94-е место из 100, чуть ниже Зимбабве, поэтому у нее еще все впереди.

Apple, как и многие другие ТНК, говорит, что налоговая система США неисправна, и они правы. Но Куку не был задан вопрос, что он думает о предложенной 15%-ной ставке корпоративного налога Дональда Трампа. Ведь он не поклонник Трампа, но это не глупый вопрос», — пишет издание Forbes.

«40%. Мы не собираемся столько платить, пока не введут справедливый налог. Нет никаких двух мнений по этому поводу. Это законно делать или незаконно? Это законно. В настоящее время таково налоговое законодательство. Это не вопрос патриотизма или не патриотизма. Не верно утверждение, что чем больше вы платите, тем более вы патриотичны», — говорит Кук в интервью Washington Post.

Кук предпочитает Хиллари Клинтон Трампу, и это понятно: права ЛГБТ и т.п. И тем не менее его кандидат не делает ничего для снижения ставки корпоративного налога. Клинтон пошла совершенно в другую сторону. Кроме того, именно она предложила новый налог на вывод капитала из страны. Неужели Кук готов платить только за права ЛГБТ? И почему он так оптимистичен по поводу Сената, который, как он «очень надеется», «уладит проблему высоких налогов».

«Я настроен оптимистично и думаю, что в 2017 году произойдет какая-то реформа корпоративного налога», — сказал он в интервью. «США необходимо инвестировать в инфраструктуру — так что было бы здорово, если бы они приняли налоговые поступления после налоговой реформы и инвестировали их в инфраструктуру и строительство дорог, мостов и аэропортов».

Бюджет Apple на данный момент сопоставим с бюджетом средней европейской страны, скажем, Финляндии. Как сообщается в СМИ, компания имеет $230 миллиардов только в наличных. Жаль, что большинство из них находится за границей (в основном в Ирландии), куда Америка не может дотянуться и обложить эти средства налогом.

Кук уже давно пытался дистанцировать Apple от налоговых «уловок» своей любимой родины. «Согласно отчету 2013 года постоянного подкомитета Сената по налоговым расследованиям, вырисовалась мрачная картина, в соответствии с которой компании Apple только с помощью офшоров удалось избежать оплаты $9 млрд налогов в 2012 году. Кук же заявляет, что Apple не сделала ничего незаконного. Тем не менее сенатор Левин утверждает, что компания Apple вывела миллиарды, и что компании, зарегистрированные в Ирландии, не являются налоговыми резидентами ни в одной стране.

Такие компании-гиганты, как Apple, Starbucks и Hewlett-Packard, кладут огромную часть дохода в карманы иностранных компаний, и Сенат США не одинок в своей критике. G20 («Большая двадцатка») и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) называют это налоговыми манипуляциями. А ЕС все еще думает, что делать с налоговыми выкрутасами Apple», — пишет Forbes.

«Кук выступает за движение компании в сторону большей политической активности, в отличие от основателя Стива Джобса, который умер в 2011 году, когда Apple была в меньшей степени вовлечена в дела в Вашингтоне. Кук политически вовлечен по всему идеологическому спектру: открытый гей, страстный защитник лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов», — пишет о нем издание The Hill. Поэтому Кук и радеет за демократов и Клинтон, которые сделали его мечты о легализации гей-браков реальностью. И собирает для них деньги.

«Хиллари Клинтон говорит сторонникам сенатора-социалиста Берни Сандерса: «Ваше дело — наше дело». И в то же время генеральный директор Apple Тим Кук проводит сбор средств для Клинтон, выписывая чеки не меньше чем на $50 000.

Краудфандинг кампании Сандерса реально привлек $228 556 686! Более 7 миллионов индивидуальных доноров вносили свой вклад в среднем в размере всего около $27! Переводы менее чем $200 — около 60% пожертвований Сандерса!

Хиллари Клинтон заявила сторонникам Сандерса, что она «женщина из народа» и что «наша страна нуждается в ваших идеях, энергии и пассионарности». Клинтон весьма нуждается в голосах социалистов — это правда. Но, как пишет сайт Open Secrets, Клинтон не склонна тратить много времени на 27-долларовых участников политического процесса.

Из своих $264 374 319 Хиллари получила от «небольших индивидуальных доноров» всего $50 842 138, или 19% пожертвований до $200. Клинтон, в отличие от Сандерса, разжилась за счет партийных комитетов, которые подняли для нее еще $110 211 121, чтобы показать свою любовь. Менее 14% доноров Хиллари дали небольшие суммы.

«Силиконовая долина получила прозвище «Долина демократов» — пишет сайт Tech Crunch, потому что более 83% жителей долины сделали взносы на президентские кампании 2008 и 2012 годов.

Силиконовая долина продолжает оставаться «Долиной демократов», и в 2016 году более чем 99% взносов из Силиконовой долины ($8,6 млн) ушло демократам. Но средний вклад в пользу Хиллари Клинтон был $1276, по сравнению с всего лишь $178 для Сандерса.

Размер среднего пожертвования из Силиконовой долины для Хиллари Клинтон значительно вырастет после 24 августа 2016 года, день, в который Кук проведет сбор средств для «первой женщины в американской истории, баллотирующейся на пост президента». Кук официально будет собирать деньги для «Фонда Победы Хиллари», согласно приглашениям, полученным, например, изданием Buzzfeed News. Фонд Клинтон — это совместный комитет по сбору средств, который будет способствовать кампании Клинтон, Национальному комитету Демократической партии и 38 партийным штабам в штатах. Клинтон фокусируется на крупных участниках политического процесса; и сбор средств Кук делит на три различных уровня: $50 000, $10 000 и $2700. Широкой огласке взносы не предаются.

Секретности вокруг усилий Кука добавляют еще и данные «Викиликс», которая подняла вопрос о том, что в ходе президентской кампании Клинтон через ее фонд «отмываются» деньги. Говорят об этом в основном юристы, представляющие сторонников Сандерса, они обвиняют Национальный комитет Демократической партии США и его бывшего председателя Дебби Вассерман-Шульц. Apple, Inc., и кампания Клинтон отказалась давать комментарии по этому поводу изданию BuzzFeed.

Недавно Кук провел сбор средств для республиканца, спикера палаты представителей Пола Райана — событие, которое раскритиковали все видные демократы, в том числе лидер меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси [политик-демократ, лидер фракции меньшинства впалате представителей Конгресса США и депутат палаты представителей (с 1987 г.) от 12-го избирательного округа штата Калифорния]», — пишет издание Breitbart.

«Перевод миллиардов долларов на международные офшоры с непонятным налоговым резидентством, казалось, плохо вяжется с мантрой «мы платим все налоги, которые должны» — мантрой «хорошего гражданства». Нет никаких сомнений, что компания играла в продуманную игру, возможно, разумнейшую из всех времен. Apple и другие компании США «припарковали» триллионы в офшорах, якобы только из-за ставки налога в США. Кук сказал, что это не имеет ничего общего с патриотизмом, ведь речь идет о долларах. И хотя Кук подвергает критике Трампа, предполагается, что глава Apple не может не согласиться с предложением Трампа ввести 15%-ную ставку корпоративного налога. Что касается г-жи Клинтон, ее Сандерсо-питаемая популистская база, безусловно, хочет обложить налогом все корпорации… К сожалению, нужно признать, что даже если Конгресс сможет договориться по законодательству, это займет много времени», — пишет Forbes.

А у США его нет. Об этом не принято кричать в передовых изданиях, но бюджет трещит по швам. Дефицит огромен и, в принципе, не далек от положения «треста, который лопнул». «Федеральное правительство в прошлом месяце зафиксировало самый большой дефицит бюджета с февраля 2016 года. Дефицит на 10% выше, чем год назад.

«Расходы на проценты по государственному долгу поднялась на 8%, расходы на Medicaidдо 4%. Дефицит достигал годового пика в $1,4 трлн в 2009 году, когда правительство боролось с рецессией, он опустился ниже — до $1 трлн — в 2013 финансовом году», — пишет издание Market Watch.

«Министерство финансов заявило в среду, что дефицит составил $112,8 млрд в июле — самый высокий показатель с февраля 2016 года; в июле 2015 года он составил $149,2 млрд. За первые 10 месяцев текущего бюджетного года, который заканчивается 1 октября, дефицит составил $513,7 млрд, по сравнению с $465,5 млрд годом ранее.

Правительство получает дефицит, когда тратит больше, чем собирает в виде налогов и других доходов. До сих пор в этом бюджетном году государственные доходы остались ровными по сравнению с предыдущим годом, но расходы выросли на 2%. Они выросли из-за процентных платежей по дефициту и Medicaid — программы здравоохранения для бедных. Доход от корпоративных налогов в этом году упал на 12%, что отражает общее снижение прибыли бизнеса. Бюджетный департамент Конгресса прогнозирует, что дефицит в 2016 году составит $590 миллиардов, в основном из-за более низких, чем ожидалось, доходов.

Накопленный дефицит бюджета добавит к цифре федерального долга, теперь это почти $19,4 трлн. Эта цифра включает в себя $5,4 трлн, которые правительство должно, в основном за заимствования для социального обеспечения.

Американский «Центр ответственного бюджета» считает, что бюджетный план Хиллари Клинтон, в том числе закон о «Доступной медицине», добавил бы еще $250 миллиардов к долгу еще лет на десять.

Что касается оценки налоговых планов и расходов Дональда Трампа, кандидат-республиканец предложил обновленный экономический план на этой неделе. Ранее план Трампа добавил бы $11,5 трлн долга на более чем десять лет, в основном за счет массовых сокращений налогов. Новый план, который уменьшает снижение налогов, прибавил бы «значительно меньше» к текущему долгу — хотя сам по себе план Трампа уменьшить налоги на предпринимательскую деятельность увеличит долг на $2,55 трлн в течение 10 лет», — цитирует группу американских экспертов издание The Salt Lake Tribune.