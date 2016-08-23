



p.calameoassets.com Газета «Русский инвалид». 1914

Даже если считать правовым решение Международного параолимпийского комитета (MPC) и швейцарского «Басманного суда» — Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне об отказе допустить к Параолимпиаде-2016 в Рио команду России, то сам этот факт раскрывает всему миру глаза на моральную деградацию Запада, на его до сих пор тщательно скрываемую неправедность и античеловеческую сущность.

Надо понять, что речь — вовсе не о спорте, а о политике. Спорт — это один из поводов для перманентной, «мирными» средствами войны с Россией, ее «цивилизованного» уничтожения. Как Гитлер истреблял евреев, так современный Запад стремится к тому же в отношении русских, шире — славян. Просто в условиях гибридной войны их уничтожают «гуманно» — ставя в угол напоказ всему миру. При этом выказывается какой-то тошнотворный, даже нечеловеческий садизм и сладострастие русофобов.

Не перестает удивлять и лицемерие Запада. Оно сродни тому, как гитлеровцы называли свои «лагеря смерти» некими «лагерями трудового воспитания», и что за чистую монету воспринимали проверяющие их лицемеры из Международного Красного Креста. Решение, касающееся российских параолимпийцев, — коллективное наказание невиновных за мифическое преступление, неизвестно кем совершенное. Так что виденье международных спортивных чиновников о справедливости и праведном суде сравнимо с расстрелом взятых в заложники ни в чем не повинных мирных жителей за чье-то посягательство на примат Сильного. Вообще, за решением Международного параолимпийского комитета (MPC) просматривается американский след, ибо происшедшее сильно напоминает американский суд Линча.

Истинная сущность Запада

Не в силах противостоять экономически слабой путинской России, которая упорно и последовательно настаивает на равноправии в международной жизни, взбесившийся Запад идет на омерзительные нарушения декларируемых им самим идей гуманизма. В отсутствие аргументов в предлагаемой Россией жизни по единым для всех правилам злобный Запад вынужден идти на все более позорящие его же козни и гадости. Но что при этом ценно: как бы этого ни хотелось Западу, одновременно люди мира убеждаются, что нравственное богатство, которое зиждется на Добре, способно противостоять созданному на Силе богатству экономическому. С возрождением современной России в международной жизни на деле стал реализовываться давний русский постулат: «Не в силе Бог, а в правде!» И это начинают видеть жители Запада. Так как же не поблагодарить за это манипулируемые WADA, CAS и MPC и их очумевших хозяев-русофобов?!

Англосаксам не удалось в полной мере расправиться с олимпийской сборной России, так они решили отыграться на спортсменах с физическими недостатками. Гадливость такого антигуманного решения лишний раз, но на этот раз особенно отчетливо, показывает истинное мурло Запада, самозванно объявившего себя светочем мировой цивилизации. Между тем западные ценности, права человека, мораль не были словами только тогда, когда Запад имел непререкаемое экономическое и военное превосходство над остальными народами. Причем его могущество обеспечивал безжалостный грабеж колоний, в которых, помимо всего, массово уничтожалось местное население. Примеров — множество.

А ведь по сути уже то было тем же нацизмом и геноцидом, только с той разницей, что этим Злом озаботились лишь в силу того, что Гитлер вознамерился покорить (да все то же — колонизировать), но только уже не «каких-то там туземцев», а своих же — прежде всего европейцев. Поздно став государством, Германия обнаружила, что ее обделили — все заморские территории были уже захвачены. И только тогда Запад осудил то, что сам вытворял многие века. Есть и другие аналогии. Разве сильно отличается массовый завоз в США в качестве рабов жителей Африки и нынешнее, организованное Германией миграционное наводнение в Евросоюзе?

Вот что надо понимать, когда имеешь дело с Западом.

Сколько можно плакаться?!

Зажатый в угол разоблачениями своего истинного звериного оскала, Запад и в данном случае не испытывает, да и не испытает, ни стыда, ни угрызений совести. Это ему неведомо по определению. Вот почему бессмысленны российские протесты и призывы, вопли и стенания («шок», «нокаут», «беспредел», «гром среди ясного неба»). За этим — призыв к порядочным людям вспомнить о совестливости, человечности, сострадании. Да полноте, неведомы Западу такие понятия! Если только на словах или для показухи. Читаешь плаксивые заголовки новостей и поражаешься ахам и охам, наивности российских спортсменов и спортивных функционеров: «Исинбаева назвала беспощадным и жестоким решение о недопуске россиян на Параолимпиаду», «Беспрецедентная наглость»: реакция на отстранение сборной РФ от Параолимпиады», «Депутат Шестаков: Олимпиада и Параолимпиада начинают походить на открытый чемпионат США«…И даже такое, юридическое заявление — «Долгов: решение по параолимпийцам вызвало серьезнейшие вопросы с точки зрения прав человека». Да что вы говорите — только теперь?! Господа! Да, Запад искренне не понимает Россию, когда речь заходит о несправедливости в нравственном плане.

И еще. В России сейчас модно кликушествовать: «Нас боятся, мы им покажем!» или «Нас хотят запугать — не получится!» Все это больше напоминает «Мы им покажем, если они нас догонят». Да плевать на Западе хотели на такие сантименты. На прошедшей Олимпиаде США и Великобритания оторвались от всех стран, став первыми по количеству золотых и общему числу медалей.

Наконец, неужели кто-то верит, что англосаксы озабочены тем, как отразятся на россиянах и России западная несправедливость и хамство? Для Запада важно другое — убедить правдами-неправдами, то есть официальным враньем, своих обывателей в том, что Россия действительно империя Зла, а потому по замыслу «вашингтонского обкома» любые новые санкции и репрессии против России в будущем должны найти понимание широких народных масс на самом Западе. И это будет работать, пока саморазоблачение этой «пропаганды» не достигнет той черты, когда она будет столь несуразна, что над ней будут смеяться все.

А потому и разговаривать с этими прохиндеями-русофобами надо на доступном им языке. Многое уже — предлагается. Но ясно, что надо заявлять, и многократно, и на самом высоком уровне, что все эти «моки», с его «вадами» и «касами» — либо сами жулики, либо рупоры политических жуликов, что с ними нельзя иметь дело, пока спортивная жизнь в мире не нормализуется и не перестанет быть вотчиной англосаксов.

Таллин, 23 августа 2016

P.S. В любом случае — хватит плакаться и изумляться дури и сытости комфортного (за чужой счет) Запада. Непозволительно вести себя так, чтобы россиян и Россию воспринимали в лучшем случае как бедных родственников.