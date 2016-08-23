«Что нас не убивает, то делает нас сильнее»

Дистанция

Не успели высохнуть слезы радости за победы российской сборной на Олимпиаде в Рио, как снова переполняют эмоции, только на этот раз негативные. Сборная Российской Федерации отстранена от участия в Параолимпийских играх, которые стартуют в Рио-де-Жанейро 7 сентября.

Международный спортивный арбитраж (CAS) отклонил апелляцию российских параолимпийцев и дисквалифицировал Параолимпийский комитет России (ПКР). Такое решение комиссия приняла по итогам доклада независимой комиссии WADA о допинг-системе на государственном уровне в РФ. Как напоминают СМИ, согласно этому докладу, в 2012—2015 годах бесследно исчезли 35 положительных проб российских параолимпийцев.

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которую не допустили до участия в Олимпиаде-2016, комментируя отстранение российских параолимпийцев, заявила, что CAS поступил слишком жестоко. По ее мнению, «это несправедливо и нечестно, беспощадно и жестоко».

«Мы ждали, что допустят основную часть, но видите, что произошло. Они приняли ужасное решение», — подчеркнула спортсменка.

«Ходите с гордо поднятой головой — так, как будто вы победили, потому что для России вы были, есть и будете героями», — отметила Исинбаева.

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике и сенатор Татьяна Лебедева предложила юристам, представляющим интересы параолимпийцев сборной России, подать иск в Европейский суд по правам человека.

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Депутат Мособлдумы, член Комитета по вопросам спорта Андрей Голубев заявил, что отстранение сборной России от участия в Параолимпийских играх продиктовано политическим давлением и желанием устранить сильных конкурентов, как это уже было сделано на Олимпийских играх несколькими неделями ранее.

Он уверен, что причина отстранения в тех результатах, которые показывают спортсмены: «Наши спортсмены с ограниченными возможностями показывают силу духа, воли и на протяжении ряда лет на Параолимпийских играх показывают подавляющее большинство преимуществ во всех основных видах программы. Устраняется главный конкурент, и решается задача политического давления на нашу страну. Это политическое решение, конечно».

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Министр спорта России Виталий Мутко также заявил, что вердикт CAS носит политический характер — это решение не юридическое: «Это решение не лежит в правовом поле».

Он подчеркнул, что для отказа параолимпийцам, обратившимся за справедливостью в CAS, не было причин.

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А вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») считает, что реакция Спортивного арбитражного суда на иск Параолимпийского комитета России с требованием допустить российских параолимпийцев к играм в Рио-де-Жанейро подрывает основы международного спортивного и Параолимпийского движения.

По его мнению, это ставит под сомнение достижения других атлетов. Решение СAS он назвал неправомерным, говорящим об «очередной попытке давления и сдерживания нашей страны, стремлении принизить роль России в происходящих мировых процессах».

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Более резкие заявления позволил себе депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев. «Международный олимпийский комитет и Международный параолимпийский комитет в своем желании выслужиться перед политическими хозяевами на Западе уже сошли с ума. Когда они отстраняли от участия в Олимпиаде отдельно взятых спортсменов за употребление допинга в прошлом либо за положительные пробы в настоящем, это еще поддавалось какой-то логике и какому-то объяснению. Но когда они перешли к отстранению федераций, а сейчас уже и целых олимпийских сборных целой страны, это уже какой-то спортивно-политический беспредел», — отметил он.

Лебедев подчеркнул, что МОК и Международному параолимпийскому комитету пора поменять свой лозунг на «Спорт без политики никуда». Депутат уверен, что «СССР бы направил военные корабли в адрес той страны, где заседают судебные органы или Олимпийский и Параолимпийские комитеты».

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»Решение CAS может означать начало развала паралимпийского движения»

Омбудсмен при МИД РФ: Отстранение паралимпийцев вызывает вопросы

Однако российский флаг все же появится на торжественной церемонии открытия Параолимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. Его пронесут спортсмены сборной Белоруссии.

Председатель Параолимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявил: «Я как руководитель Параолимпийского комитета Беларуси не собираюсь молчать ни здесь, ни в Бразилии. Я даже поручил взять на открытие Игр в Рио белорусские и, однозначно, российские флаги. У меня точно они там будут».

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Решениями Спортивного арбитражного суда возмущены и пользователи сети. Авторы постов в своих оценках говорят о позоре и лицемерии, а некоторые даже о фашизме и людоедстве.

А вот немецкое издание Bild радуется отстранению российской сборной. В статье «Суд окончательно выкинул Россию из Рио» автор пишет: «Хотя бы вторая часть Олимпийских игр в Рио начнется без России! Спортсменам-инвалидам Владимира Путина не разрешили выйти на старт в Рио».

Еще немного почти о спорте…

23 августа СМИ сообщили, что Россия не собирается выплачивать взносы в фонд WADA. Так, «Р-Спорт» со ссылкой на постановление правительства РФ от 19 августа пишет, что пункт о дополнительных добровольных выплатах в фонд Всемирного антидопингового агентства (WADA) исключен из реестра взносов на 2017 год. Ежегодно эта сумма составляла €300 тыс.

Как уточняется, взнос Российской Федерации в Фонд искоренения допинга в спорте будет теперь составлять €150 тысяч в год.

Тем временем в Следственном комитете РФ продолжается расследование уголовных дел в отношении бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и чиновников, работавших во Всероссийской федерации легкой атлетики в 2009—2013 годах. Как пишет «КоммерсантЪ», пока WADA не предоставило конкретных доказательств применения допинга российскими спортсменами.

Журналисты обращают внимание, что Родченков являлся руководителем РУСАДА (одно из подразделений WADA) и административно подчинялся только Всемирному антидопинговому агентству. Следствие допускает, что он мог получить от своего руководства команду об уничтожении допинг-проб.

«Для расследования всех обстоятельств следствию необходимо допросить президента WADA Крейга Риди, а также независимого эксперта Ричарда Макларена, который подготовил доклад для указанной организации», — пишет издание.

Опять держитесь?

Пожалуй, одно из самых громких заявлений 2016 года от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое еще долго будут вспоминать, это его слова пенсионерке в Крыму: «Денег нет, но вы держитесь…».

Напомним, что в мае 2016 года в ходе визита в Крым Медведева спросили про низкие пенсии и неправильную индексацию этих пенсий. «А ее нигде нет, индексации. Просто нет денег. Найдем деньги — будет индексация», — сказал Медведев.

Сегодня, 23 августа, по итогам совещания с правительством премьер-министр РФ заявил, что вторая волна индексации пенсий будет заменена разовой денежной выплатой. По его словам, выплата может быть разовой и составить пять тысяч рублей.

Он подчеркнул, что решение о необходимости единовременных выплат для пенсионеров является непростым для российского бюджета. Однако Медведев уверен, что «оно поможет нашим пенсионерам компенсировать потери от роста цен».

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Вместо полноценной индексации пенсионеры получат 5 тыс. рублей в 2017 году

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов, разовая выплата вместо второй индексации пенсий в 2016 году немного повысит доходы пенсионеров, но сам характер выплаты позволит правительству в будущем все же сократить расходы на пенсионеров.

«Если проиндексировать пенсию, тогда ее надо было бы платить и далее, в течение 2017 года. А может быть, будет совсем плохо, а пенсии-то останутся на прежнем уровне. Так бы средняя пенсия стала с индексацией к концу 2017 года более 16 тыс., а так она останется 13 тыс.», — отметил эксперт.

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