Детство директора «Мосфильма» Карена Шахназарова было бедным, но счастливым. «После войны люди очень любили детей», — вспоминает кинорежиссер, происходящий из древнего карабахского дворянского рода, что в себе крайне ценит. «Решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Карабаха», — уверен Шахназаров, рассказавший в передаче ИА REGNUM «Люди России» о своем отношении к Богу, о любви, а также о том, когда плакал в последний раз…

ИА REGNUM Карен Шахназаров