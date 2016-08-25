Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюзу каждый служит по-своему

За два года, проведенные им в главном кабинете страны, президент утратил остатки доверия общества. Из того, что обещали гражданам новая власть и ее первое лицо, не выполнено ничего. В условиях наблюдаемого ныне в Украине разрыва коммуникации между государством и обществом режим не в состоянии даже на словах предложить людям то, что могло бы их всерьез заинтересовать. С первых дней пребывания пятого главы украинского государства у власти его легитимность определял внешний фактор. Срок президентских полномочий сменщика В. Януковича зависит не от избирателей, а от зарубежных друзей. Проблема обманутых ожиданий и несбывшихся надежд украинцев, поэтому, беспокоит П. Порошенко мало, гораздо меньше, чем мнение заокеанских кураторов и европейских благожелателей. Тем не менее, обещания сыплются, как из рога изобилия, расцветая все новыми и новыми красками. 19 августа в Харькове президент сыпанул народу очередную порцию «приманок». На сей раз их оказалось три: «безвизовый» режим с ЕС, «финансовая подушка» от Брюсселя для проведения того, что власть именует реформами, наконец, «победа».

Хоть президентские обещания не столь сказочны, как, например, идея министра образования Л. Гриневич о получении украинским языком статуса языка международного общения, они не лишены элементов преувеличения и абстрагирования от реальности. Преувеличение в большей мере проявилось, пожалуй, в первой из новых «обіцянок-цяцянок» от П. Порошенко: поверить в то, что до момента, когда «безвизовый» режим падет на головы украинцев, остались «считанные недели», трудно. Тем более, если вспомнить, что впервые хозяин Банковой заманивал сограждан подобным образом еще в конце 2014 года, обещая свободный въезд в Европу с 1 января 2015-го (!). Абстрагирование наблюдается в последнем из обещаний. Глава державы уточнил, что, говоря о победе, имеет в виду успех «объединенной сильной Украины», важнейший вопрос, с этой идеей связанный: каким путем, какими средствами гарант Конституции и главнокомандующий ВС Украины собирается добиваться поставленной цели, — остался открытым. Точнее говоря, даже не одной цели, а сразу нескольких. Во-первых, победы. Во-вторых, обеспечения единства Украины, расколотой в настоящий момент без преувеличения вдоль и поперек. В-третьих, превращения страны из failed state, каковым она ныне является, в «сильную Украину».

Если присмотреться внимательнее, то в новых президентских обещаниях нет ничего нового. Все это — старое, стиранное-перестиранное пропагандистское тряпье, наспех перелицованное на новый лад. Харьковские «цяцянки» рассчитаны на примитивное сознание, на полных идиотов, неспособных вспомнить, что им говорилось и обещалось не далее, как вчера. Именно так — как к идиотам — власть в Украине относится к гражданам.

Сегодня П. Порошенко обещает «безвизовый» (беру это слово в кавычки, потому что речь идет не о безвизовом режиме, а только о либерализации визового) режим с такой же помпой, как на «майдане» и сразу после него обещал «Европу» в виде формальной ассоциации Украины с ЕС. И с тем же неприкрытым цинизмом. Соглашение об ассоциации подписано, жить украинцам стало хуже. Два года назад обещали Европу, сегодня обещают, говоря словами самого П. Порошенко, «безвизовую дверь» туда. Если так дальше пойдет, то завтра не останется ничего другого, как обещать «окно» на румынской границе, вроде того, в которое в свое время попытался пробраться на Запад Остап Бендер, правда, без особого успеха. Не стоит забывать и о том, что пользы от «безвиза», даже если бы его все-таки ввели, для большинства граждан будет ровно столько же, сколько от ассоциации, то есть, ноль целых, ноль десятых. Чтобы ехать в Европу жить, у них нет средств. Права на то, чтобы ехать туда работать, либерализованный визовый режим не предоставляет. Да, и в схеме практического применения нового порядка пересечения украинцами границ стран-членов Евросоюза неминуемо возникнет неразбериха, особенно, на первых порах. Многим из них придется возвращаться восвояси с далеких европейских границ, потратив зря — имени Порошенко и его «безвиза» — уйму нервов, денег, времени.

П.Порошенко обещает «финансовую подушку» от ЕС с тем же пафосом, с которым прежде обещали кредиты от МВФ. Кредитов теперь нет, развлекать-завлекать публику чем-то надо, вот он и вспомнил об обещанной когда-то Еврокомиссией Киеву макроэкономической помощи. О той самой помощи, о которой от самих европейцев ни слуху, ни духу уже больше двух месяцев. Брюссель кормит обещаниями П. Порошенко, П. Порошенко кормит обещаниями украинцам. А им — украинцам — радость!

П.Порошенко в Харькове обещает «победу», а было время, когда он сулил украинцам мир, позиционируя себя президентом-миротворцем. Теперь он говорит не о мире, а о победе. И это в то время, когда общественная поддержка войны в Украине, вопреки агрессивной пропаганде и нагнетаемой прорежимными СМИ истерии, сокращается с каждым днем! Украинское общество продолжает оставаться расколотым и разделенным, однако, бОльшая его часть со всей очевидностью хочет не продолжения войны до победы, а мира здесь и сейчас. Вопрос, слышит ли президент людей, готов ли прислушаться к мнению большинства, не просто звучит как риторический, а повисает в воздухе. Не слышит! Не только не собирается прислушиваться, но готов обвинить всех и каждого в том, что они думают не так, как думает он сам в угоду тем, кто привел его к власти.

Обещая «безвиз» и «финансовую подушку», президент предпочел сделать вид, что не заметил прозвучавшего за несколько дней до этого призыва редколлегии сайта «Украинская правда» (именно того, с которым активно сотрудничал убитый месяц назад в Киеве П. Шеремет) к Западу не давать ему ни того, ни другого из-за его личного соучастия в саботаже важнейших реформ. Комментариев не последовало, хотя от П. Порошенко их ждали и в стране, и кое-где за ее пределами. Не странно ли? Увы, нет, для Украины, изо всех сил пытающейся имитировать Европу, не странно. Наоборот, вполне естественно. Имитация остается имитацией, как не прикрывай ее европейским флером. Отказываться же от нее в пользу перехода к политике защиты не мнимых, а реальных, национальных интересов киевский режим не собирается, и никогда не соберется.

«Обіцянки — цяцянки, а дурневі — радість», — гласит украинская народная мудрость. Особой радости от «обіцянок» П. Порошенко украинцы, понятное дело, не испытывают. С каждой новой волной «доброты» граждане понимают его все хуже и хуже. Дистанция между действиями власти и чаяниями людей достигла угрожающих размеров. Украинцы о П. Порошенко даже анекдотов не рассказывают, настолько он им мерзок и противен. Какой там защищать его от гипотетических путчистов! Ему стакан воды никто бы не подал, если бы в этом возникла необходимость. Никто! Включая многих сотрудников его же Администрации. В истории с безвизовым режимом, которым хочет осчастливить нацию кум В. Ющенко, оторванность режима от народа, от национальных интересов проявилась весьма отчетливо. В ответ на деланный оптимизм гаранта в соцсетях — тишина. В экспертной и журналистской среде — непонимание и молчаливый протест. Пока что только завуалированный, ведь СБУ и Генпрокуратура не дремлют. Символическим отражением таких настроений стало предложение колумниста сайта «КП»: «меняю «безвиз» на свободу слова».