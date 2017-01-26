С середины 2015 года в Брянской области более половины объектов, включенных в план приватизации, не были проданы. Остальные все-таки нашли своего покупателя, но их цена оказалась намного ниже рыночной. Несмотря на это, эксперты все равно советуют избавляться от всего, что приносит убытки, чтобы облегчить бюджетную нагрузку. Однако областные власти не всегда прислушиваются к экспертам: к примеру, сейчас правительство области задумалось о том, чтобы достроить фабрику «Брянское мороженое», которая оказалась в перечне нереализованных объектов, передает корреспондент ИА REGNUM. Самый дорогой лот в плане приватизации за последний год готовится стать «фабрикой двух губернаторов»: Николая Денина, который мечтал ее построить, и Александра Богомаза, который, видимо, не знает, что делать с таким неоднозначным наследством.

Анна Кумицкая ИА REGNUM

Приватизация областного имущества — часть «майских» указов президента России. Ее конечные цели — пополнение бюджета и привлечение инвестиций в регион. Однако эти цели в большинстве своем не достигаются — предприниматели просто не хотят покупать имущество, которое выставлено на торги.

В 2015—2016 году управление имущественных отношений Брянской области в десяти случаях из восемнадцати не смогло продать имущество. В остальных — лоты продали, но далеко не с первой попытки, да и, к тому же, за меньшие деньги, чем планировали. К примеру, здание площадью в 552 квадратных метра и земельный участок в 867 «квадратов» в Брянске на бульваре 50 лет Октября пытались продать два раза. Первый аукцион был назначен на 27 августа 2015 года. Он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. После, уже в октябре, была назначено продажа посредством публичного предложения. На этот раз продать удалось, но вместо 7,6 млн рублей (рыночная стоимость) бюджету досталось только чуть больше 1,6 млн рублей.

Такая же ситуация была и с другими объектами, которые в итоге были приватизированы: склад, гараж и земельный участок на улице Объездной в Брянске хотели продать почти за 9,8 млн рублей, получилось — за 4,5 млн рублей; ООО «Дятьковская типография» выставлялась за 3,26 млн рублей, продалась за 1,63 млн рублей (по минимальной цене). В общей сложности проданное с августа 2015 года имущество было реализовано за 12,3 млн рублей. Его начальная цена составляла 27,9 млн рублей. Таким образом, из-за снижения цены бюджет недополучил примерно 15,6 млн рублей.

«Проблемным моментом в реализации прогнозного плана приватизации является отсутствие спроса на предлагаемое к продаже областное имущество, даже при снижении цены продажи до 50% от начальной цены продажи», — сообщили в управлении имущественных отношений Брянской области, отметив, что причиной может быть ухудшение экономической ситуации в стране, следовательно, и в регионе.

Подобная ситуация складывается и с продажей имущества администрации Брянска. С начала 2016 года было проведено 19 аукционов, по 10 объектам недвижимости они не состоялись дважды. При этом, как отмечают в городском управлении имущественных и земельных отношений, при повторном аукционе цена снижается на 10%, после него уже следует продажа путем публичного предложения.

Не продается? Достроим

В исключительных случаях после неудачной первой продажи имущества правительство Брянской области решает использовать его иначе. К примеру, административное здание и здание научно-методического центра по адресу Гагарина, 10 власти хотели продать за 20,8 млн рублей. Аукцион, назначенный на 26 октября прошлого года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия покупателей. Тогда имущественное управление решило не выставлять лоты на повторный аукцион, а изменить условия приватизации. Сейчас прорабатывается возможность передачи этих зданий, одно из которых — объект культурного наследия, в аренду, чтобы сохранить и отреставрировать его.

И если эта новость порадует жителей, которые пытались отстоять исторический памятник, то следующая вызовет некоторое недоумение. Она касается фабрики «Брянское мороженое», за строительство которой в свое время сильно ратовал экс-губернатор Николай Денин. Фабрику попытались продать два раза. Ее начальная стоимость составляла почти 329 млн рублей. Однако на оба аукциона не поступило заявок. Теперь в имущественном управлении уже говорят о том, что фабрику, возможно, будут достраивать, чтобы продать ее после — уже дороже.

«Объекты, входящие в состав фабрики мороженого, являются объектами незавершенного строительства. В настоящее время прорабатывается вопрос о завершении строительства фабрики мороженого, что придаст большую привлекательность областному пакету акций», — говорится в официальном ответе управления.

При этом, по мнению экономистов, не только сама идея строительства фабрики за бюджетный счет отдает безумством, но и идея окончания строительства не вполне удачна. В первую очередь, из-за того, что велика вероятность, что покупателей не найдется и на достроенную фабрику.

«Совсем не понятно, удастся ли отбить деньги, вложенные в строительство, или снова будут убытки. Это бизнес-проект, и когда региональные власти решают зайти в эту сферу, расплачивается бюджет. Сейчас лучше продавать хоть за что-то. Хоть какие-то деньги вернутся, а чиновники снимут с шеи бюджета фабрику, которая не приносит прибыль», — считает ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич.

ИА REGNUM напоминает, что ранее огорченный неудачной попыткой продать фабрику нынешний губернатор Александр Богомаз назначил «главным по мороженому» депутата Анатолия Бугаева, который во времена Денина возглавлял бюджетный комитет и поддержал выделение денег на строительство фабрики.

«Жаль, что тут нет Бугаева. Я бы его спросил, как он собирается реализовать проект фабрики мороженого. Фабрику мороженого никто не хочет взять. Вот площадка. Тогда отдаем ее Бугаеву, так как он этим занимался. Пусть предложит, как ее запустить», — сказал губернатор на одном из заседаний правительства региона.

Кто будет новым «главным по мороженому», если фабрику все-таки решат достроить, а главное — чем это обернется для областного бюджета, не понятно.