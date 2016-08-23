Сборная России (за исключением Дарьи Клишиной) не участвовала в олимпийских соревнованиях по легкой атлетике, вследствие чего все медали в такой дисциплине, как бег с препятствиями, выиграли спортсмены из других стран. Но для нашей команды вся Олимпиада и была один сплошной бег с препятствиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпиада-2016

Пять с половиной препятствий

Препятствие первое: избирательное применение антидопингового законодательства и отстранение части сборной, включая почти всех легкоатлетов, всех тяжелоатлетов и много кого еще. Те или иные виды «помощи» организму используют спортсмены если не всех, то большинства стран; возглавляемые чиновниками из Великобритании и США антидопинговые власти по политическим причинам прицельно вели «борьбу» именно с тем допингом, что распространен в России.

Препятствие второе: информационная кампания, в которую включились и спортивные чиновники, и часть журналистов. Некоторые из них ангажированы, другие заинтересованы в раздувании скандалов и поиске врагов — так оно интереснее пишется, третьи просто пошли за первыми и вторыми. Всерьез рассматривался вариант дисквалификации всей команды, «чистых» вместе с «нечистыми». Результаты экспертиз ВАДА с более чем сомнительными доказательствами регулярно сливались в прессу для подготовки общественного мнения. Газета Bild не публиковала статистику о медалях сборной России. Юлию Ефимову на пресс-конференции довели до слез.

Препятствие третье стало логическим продолжением первых двух: атмосфера в сборной была далека от оптимизма, все опасались новых дисквалификаций, а проверок на допинг прошли, к кажется, больше, чем все остальные спортсмены вместе взятые. Возможно, некоторых спортсменов это только разозлило, следовательно — воодушевило; но для большинства этот психологический пресс работал только в минус.

Препятствие номер четыре сборная России разделила со всеми прочими участниками: это — организация игр. Зеленая вода в бассейне, трупы на побережье, плавающие диваны, обрушения причалов для яхт, отключения электричества, ограбления и изнасилования — никто, наверное, и не ждал от Бразилии безупречного качества, но никто также и не предсказывал, что все будет настолько печально.

Пятое препятствие сборная России придумала себе сама. Это — поведение ее тренеров и руководителей в некоторых силовых видах спорта, а именно — истории про пощечины спортсменкам и про оскорбительные слова в адрес собственных атлетов. Возможно, это перегибы на местах и следствие излишнего рвения, но сути дело это не меняет: в и так не лучшей атмосфере все это было не только некрасиво, но и контрпродуктивно.

Препятствие номер шесть лишь слегка наметилось, но не отметить его нельзя. Препятствие это — особые условия для сборной США. Пока россиян судили за допинг, в американской команде открыто рассказывали о программе электростимуляции мозга для улучшения результатов — что тоже допинг, но ненаказуемый. И, конечно, женская эстафета, которую американкам дали перебежать по совершенно надуманным основаниям — факт, не имеющий прецедентов.

Справедливости ради надо отметить, что судьи не всегда благоволили «главной сборной», а кое-кого и дисквалифицировали, но истории про стимуляцию и про перебегание следует запомнить. На будущее.

Еще выше и еще сильнее

Каков итог? Сборная России больше не находится в одинаковых условиях со всеми остальными. Чтобы выигрывать, мы должны быть не просто выше. Мы должны быть выше на голову. И при разумной политике нашим спортсменам это вполне по силам.

Российский спорт не является «ангельским во плоти», и стимуляция результатов у нас тоже есть. Значит, нужно быть осмотрительнее. Не в том смысле, чтобы прятать концы, а в том смысле, чтобы научиться помогать спортсменам и без вреда для их организма, и без ущерба для медального зачета.

Второй вывод спортивные чиновники во главе с главой ОКР Александром Жуковым уже сделали. Они признали, по тем видам спорта, где у отечественных федераций есть нормальный контакт с общемировыми, компромисс был достигнут, и о дисквалификации команды речи не шло. Значит, нужно держать этот контакт; избрание Елены Исинбаевой в комиссию МОК показывает, что процесс пошел.

Напрашивается и более активная информационная работа. О вышеупомянутом перебегании женской эстафеты следует напоминать до тех пор, пока не подействует. Фантастическая наглость американской команды и предвзятость легкоатлетической федерации (такой смелой, пока надо было бороться с Россией) очевидны настолько, что дальше некуда. Нам нужно научиться работать с очевидным.

Спортсмены сделали все, что зависело от них. Счастливая Софья Великая с закрытыми глазами, пляшущая после победы гандбольная сборная, фантастические синхронистки — после каждого из этих телевизионных кадров детей в спортивных школах станет больше, и медалей на будущих Олимпиадах — тоже.

Теперь очередь государства и бизнеса. Не нужны ни медальные планы, ни огромные деньги. Вполне достаточно разумных средств, их эффективного использования и создания благоприятных условий, в том числе по популяризации спорта. С остальными тренеры и атлеты справятся сами.

Бегать с препятствиями они умеют, но чем меньше препятствий нужно будет преодолевать по ходу самих игр, тем больше сил останется на завоевание наград.