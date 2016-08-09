После того, как вооружённая группа «Сасна црер», захватившая 17 июля заложников на территории полка полиции Армении, сдалась властям, в Армении основной темой политических дебатов продолжает оставаться Карабахское урегулирование, а точнее те уступки, на которые готова пойти армянская сторона.

Photolure Графити с изображением боевиков«Сасна црер»и надписью «патриоты» на одной из улиц Еревана

Многие в Армении считают, что захват полка ППС произошёл именно потому, что на переговорном процесс по Карабаху обсуждаются такие уступки, которые неприемлемы для большей части армянского общества, и что о переговорном процессе нет никакой официальной информации. Одно из первоначальных требований вооружённой группы также были связаны с Карабахом: «Сасна црер» требовала у властей высказать четкую позицию по карабахскому вопросу.

Тема Карабаха не была забыта членами группы и после того, как они оказались под арестом. 11 августа, находящийся в СИЗО Вардашен член «Сасна црер» Варужан Аветисян распространил разъяснение в связи с появившимися в СМИ мнениями о том, что группа выступает за формирование правительства национального согласия, о чем говорил президент Армении Серж Саргсян сразу же после разрешения ситуации с захватом полка ППС.

Варужан Аветисян заявил, что группа «Сасна црер» ратует за деколонизацию Армении, включая Арцах (армянское название Карабаха — ИА REGNUM ). «В колонизированной стране объективно не может быть сформировано правительство национального согласия. Как правило, оно формируется из представителей парламентских партий, в то время как в колонизированной стране парламент и его депутаты не выражают волю народа», — сказано в заявлении Аветисяна.

По его мнению, в партийных элитах, безусловно, есть не скомпрометировавшие себя люди, которые также выступают за деколонизацию. «Но только после свержения нынешнего режима мы предлагаем сформировать Правительство народного (а не национального) согласия, которое должно придерживаться в отношении освобожденных территорий Арцаха позиции «Ни пяди земли», — отмечает Аветисян.

По его словам, в таком правительстве должны быть люди, которые видят перестройку армянского государства в свете превращения его в важный региональный фактор. «А такое государство не может существовать в российско-турецком формате и в рамках противоречащих международному праву Московского и Карсского договоров. Это правительство должно быть сформировано с видением в перспективе Кура-Араксинской Армении», — пишет член «Сасна црер».

На деколонизацию Армении, по мнению Варужана Аветисяна, необходим как минимум год. В рамках этих мероприятий нужно провести десоветизацию, пересмотреть договора с Россией, в частности, о российских пограничниках в Армении, о российской военной базе в Армении, о выходе из ОДКБ и ЕАЭС.

«За этот период должен быть избран Временный парламент, который назначит Временное правительство. Ответственность за осуществление данной программы должен взять на себя народ», — резюмирует Варужан Аветисян.

На заявления о сдаче территорий в Карабахе заявляют, что пока официальный Степанакерт не участвует в переговорном процессе, о каких-либо договорённостей не может быть и речи.

В конце прошлой недели бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян заявил, что «недавно в Москве армянская сторона подтвердила, что готова сдать территории» (районы не входившие в состав Нагорно-Карабахской автономной области при СССР — ИА REGNUM ). Более того, по словам Самвела Бабаяна, Армения больше не в состоянии противостоять внешнему давлению, «будь то со стороны посредников или Азербайджана». «Мы не можем сопротивляться и становимся говорящим «да» объектом», — сказал он.

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, отвечая на заявления Самвела Бабаяна, подчеркивает, что армянская сторона не могла в Москве согласиться на сдачу территорий. «Конечно, я считаю это невозможным, какие у него есть данные? То есть, если эти переговоры идут в закрытом режиме, кто знает, о чем там говорили? Давайте подходить логически: сколько раз Ереван заявлял, что для официального Еревана приемлем любой вариант, который приемлем для официального Степанакерта. Тысячи раз говорилось это, при всех президентах», — заявил он.

«Теперь, если официальный Степанакерт не участвует в переговорном процессе, как может официальный Ереван сказать подобное… даже страны-посредники, которые говорят, что они посредники, а не судьи, не могут заставить кого-либо. Тот же Путин до этой встречи открыто сказал: мы никому не будем навязывать какой-либо вариант. А мы вновь спекулируем. Что, больше других тем нет? Если мы говорим, что должны охранять наши границы, не лучше ли призывать людей приезжать в Арцах. Арцах должен быть не только для флешмоба, фотографирования, давайте селиться, жить здесь и охранять эту землю. Но нельзя постоянно говорить о чем-то, что просто не существует», — в беседе с радио «Азатутюн» сказал Давид Бабаян.

«В настоящее время циркулирующий план урегулирования предполагает также возвращение азербайджанских беженцев в Шуши и Лачин. То есть, мы возвращаемся в 1988-й год», — выразил обеспокоенность Самвел Бабаян.

Между тем, замглавы аппарата президента Нагорного Карабаха утверждает, что невозможно вернуться к границам 1988-го или 1991 годов и таким образом решить вопрос статуса. Давид Бабаян привел пример Кельбаджара, чтобы показать, какими опасностями чревата сдача лишь одного района. «Скажем, Карвачар [Кельбаджар],. откуда берут начало наши водные ресурсы, две важнейшие для Армении реки — Арпа и Воротан, которые питают озеро Севан. Фактически, они спасают Севан от опасности высыхания. А если они что-то бросят туда? Ведь сделали же это азербайджанцы, отравили наши водные ресурсы, так же, во время войны?» — сказал он.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян и вовсе считает недопустимым постоянные разговоры о компромиссах с армянской стороны.

«Я считаю, что говорить о подобных вопросах — это пораженчество, поскольку до сих пор я не слышал со стороны Баку какого-либо заявления об уступках. Говорить об этом можно будет тогда, когда Баку заговорит об уступках», — заявил Шаварш Кочарян 18 августа.

Замминистра подчеркнул, что пока там об этом не говорят, даже поднимать такие вопросы как минимум некорректно.

«Совсем другое, когда, говоря о переговорных процессах, армянские стороны заявляют, что, да, мы в целом готовы к компромиссам, но пока позиции с азербайджанской стороны все более ожесточаются, то армянской стороне говорить о компромиссах бессмысленно», — отметил он.

На вопрос о том, что требует армянская сторона от Азербайджана в качестве уступки и какие у нас ожидания, Шаварш Кочарян подчеркнул, что цель армянской стороны очень четкая — Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, и безопасность народа НКР и государства должна быть гарантирована.

По мнению Ваге Гукасяна, автора статьи «Сасна црер» и Нагорно-Карабахский конфликт», сложив оружие и сдавшись, члены группы «Сасна црер», фактически, смогли сформировать такое социальное отношение и атмосферу, которые непосредственно оказывают давление на власти Армении. «С другой стороны, однако, общественный протест и существующее давление власти попытаются использовать как козырь в переговорном процессе по Карабаху, показывая России, что не могут просто так пойти на уступку территорий», — считает автор статьи.

Резкой критике действия «Сасна црер» в свете Карабахского урегулирования подверг пресс-секретарь оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), возглавляемой первым президентом Армении Левон Тер-Петросяном, Арман Мусинян.

В своей статье Мусинян задаётся вопросом: «Если мы не хотим вернуть Азербайджану ни пяди земли, эта вооружённая затея помогла этому делу?». «Если ответ на этот вопрос положительный, то получается, что раз в месяц захватывая территорию полную оружием, убивая полицейских, удерживая заложников, подвергая насилию граждан и журналистов мы ещё более усиливаем Армению и напрочь исключаем не только возвращение Азербайджану пяди земли, а и его стремление решить вопрос военным путём», — пишет Мусниян.

По его мнению, яснее ясного, что двухнедельное противостояние, кроме ослабления Армении ни к чему другому не привело и не могло привести. «И яснее ясного, что некоторые политические силы и индивидуумы используют сложившуюся ситуацию совершенно в других целях. Они каждый день ждут возможного поражения Армении в Карабахском вопросе, чтобы использовать это всенациональное несчастье для прихода к власти», — резюмирует пресс-секретарь АНК.