



Эстония

Празднование годовщины восстановления независимости Эстонии отметили с небывалой пропагандистской помпой. Что особенно понятно, поскольку речь идет о молодом государстве. До его учреждения в 1918 году народ был несколько веков под гнетом иноземцев — датчан, шведов и немцев, плюс двести лет в составе Российской империи и пятьдесят — под «советской оккупацией», как Таллин юридически безграмотно, но сознательно трактует жизнь Эстонской ССР в составе СССР.

Если вплоть до Второй мировой войны основным историческим врагом считались немецкие бароны, которые были непосредственными угнетателями эстонских крестьян и в составе Российской империи, то после Второй мировой войны — уже только русские. Запоздалое становление юной нации не могло быть гладким, оно по сей день сопровождается ксенофобией и национализмом, к сожалению, даже в форме государственной русофобии. Причем последнее активно культивируется местными политическими элитами с прямого одобрения Запада.

Кому вершки, кому корешки

С одной стороны, для этого есть объективная основа — цивилизационно Эстония формировалась в значительной степени под влиянием западноевропейской культуры (на гербах Финляндии и пограничной с Россией Нарвы изображены сверху — прямой меч, внизу — кривая сабля, что свидетельствует о естественной границе между востоком и западом на Евразийском континенте). С другой стороны, русофобия стала мощным инструментом власти для манипулирования самими эстонцами, их усмирения (в силу социально-экономических проблем) под предлогом угрозы (естественно, сегодня — мифической) со стороны России. Титульная нация мирится с русофобией уже только потому, что составляющие треть населения русские (более 25%) и русскоязычные жители (более 5%) подвергаются дискриминации. Узаконенная этническая дискриминация позволяет эстонцам жить лучше за счет местных русских и русскоязычных. И чисто обывательски это можно понять (будь на их месте русские, картина, скорее всего, была бы аналогичной).

Еще в середине 2000-х годов Комитет ООН по расизму констатировал, что «неэстонское население отторгнуто на окраины социально-экономической и общественно-политической жизни». Ситуация принципиально не изменилась, ее стали маскировать красивыми словами или имитировать ослабление межэтнического напряжения. Отчасти последнее даже удается. И благодаря полицейским мерам подавления, в том числе и среди эстонцев, инакомыслия. И благодаря активному взращиванию русских коллаборационистов, которым предоставляют карт-бланш на публичное верноподданничество и русофобию.

Дело зашло так далеко, что, как сообщает портал pronedra.ru, даже Главком НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил о том, на чем русские политики Эстонии настаивали все последние 25 лет: «Следует работать с правительствами прибалтийских государств, чтобы граждане русского происхождения не чувствовали себя обделёнными, были включены в руководство страной…» И пусть это «ценное указание» не предполагает решения проблемы по существу, а лишь создание видимости русского и русскоязычного представительства во власти, сигнал этот говорит о том, сколь далеко зашли в Эстонии с этнической дискриминацией.

Ее постоянно осуждает Россия, а Евросоюз и ООН из года в год рекомендуют смягчить проблему, на которую постоянно обращают внимание международные правозащитные организации. И вот тому свежее подтверждение издания rus.postimees.ee: «Территориальная сегрегация в Эстонии нарастает. Национальные группы в Эстонии, владеющие эстонским и русским языками как родным, предпочитают находиться друг от друга подальше. Это отмечает опубликованная в издании Demographic Research статья ученых Тартуского университета. Поднятая в СМИ немаловажная проблема порой не получает должного общественного резонанса, хотя в данной сфере нам следовало быть более внимательными, чтобы избежать тяжелых последствий».

Но Эстония и в ус не дует, ссылаясь на свое историческое прошлое. Этим (задержка в становлении государства и нации) вполне можно объяснить идеологию и практику моноэтнизма, даже понять и в чем-то и оправдать такое несоответствие западным ценностям. И это, увы, позволяет признать Эстонию слабым государством, а потому относиться к ней с толикой снисходительности.

Подросток в мужской тоге

Все так, если бы не одно «но». Эстония вошла в Евросоюз, взяв на себя обязательства быть на деле демократической страной и правовым государством. Наконец, почти четверть века Эстонией игнорируется принятая в 1993 году при активном участии США Венская декларация Всемирной конференции ООН по правам человека. Как сообщало ЮСИА в новости *ERF202 от 29/6/93, представитель американской делегации Джон Шеттак подчеркнул: «Слабое развитие страны ни в коем случае не может считаться оправданием нарушений прав человека».

Но и этот совет за все годы восстановленной независимости не был услышан. В эти праздничные для Эстонии дни бывший премьер-министр Андрус Ансип, получивший за осквернение праха советских воинов, освобождавших Таллин в 1944 году от немецкой оккупации, и посвященного им памятника «Бронзовый солдат» поощрение Запада (выдвижение на работу в Еврокомиссии), цинично заявил (цитата портала rus.postimees.ee): «Если задуматься о том, что потом произошло в Украине, где схема событий была очень похожа на то, что происходило в Эстонии вокруг Бронзового солдата за несколько лет до демонтажа, то я думаю, что та цена, которую пришлось заплатить эстонскому обществу за решение этой проблемы, была относительно невысока».

Это циничное заявление — ложь: никакой межэтнической напряженности в нулевых годах в Эстонии не было, просто две основные общины жили обособленно (одни — ориентированные на Запад, другие — на Восток), но и те, и другие — по эстонским законам. На самом деле желание искоренить в неэстонцах духовные скрепы с родиной своих предков — Россией и стало причиной зачистки «русского поля», вытравливания из памяти неэстонцев, да и многих эстонцев, советского (русского периода). И для этого прибегли к гестаповским мерам подавления народного недовольства, приведшим к глубокому межэтническому расколу общества. Кстати, по просочившейся в СМИ информации почему-то засекреченный анализ эстонской Полиции безопасности о рисках переноса памятника призывал власти быть с этим осторожными. Короче, сокрытие правды позволяет сегодня спекулировать на теме «Бронзовых ночей» — массовых беспорядков, которые возникли как раз из-за провокации правительства Ансипа.

Тем возмутительнее, что европарламентарий от Эстонии Урмас Паэт посмел назвать «государственной провокацией» Москвы выпущенную недавно в России монету номиналом 5 рублей с изображением Бронзового солдата. На самом деле за этим демаршем смотрится недовольство эстонской политэлиты тем, что ей своеобразно напомнили о неприглядности их собственной провокации против русского и русскоязычного населения и России. Ультранационалистическая парламентская Эстонская консервативная народная партия назвала выпуск монеты «насмешкой над страданиями эстонского народа». Со страданиями согласиться можно, но при чем тут освобождение Европы от гитлеризма?

Детскость государственного мышления в Эстонии обнаружило и курьезное в преддверии 25-летия со Дня восстановления независимости Эстонии обращение в канцелярию президента РФ руководителей общественно-правовой радиотелевизионной корпорации Эстонии ERR — они попросили главу Российского государства поздравить ЭР с этим небольшим юбилеем???

«Во всём виновна Россия»

Понятно, что в праздники говорят, прежде всего, об успехах. Вот и в дни торжеств эстонские СМИ завалили общество множеством цифр, характеризующих поступательное развитие страны вперед. Например, ВВП на душу населения (в долларах США) с 1991 года вырос по состоянию на прошлый год в пять раз! Много и прочей положительной цифири, которая не может говорить о росте за любой значительный промежуток времени. Но меньший или больший рост мог бы быть и при сохранении «советской оккупации» — прогресс неизбежно задевает любые страны.

И вот что удручает: замалчивается, что с восстановлением независимости катастрофически выросло социальное расслоение населения, особенно с учетом нацменьшинств. Более того, рост ВВП на душу населения не мог не вырасти и потому, что более ста тысяч жителей за эти же годы уехали в поисках работы за рубеж, а население сократилось на 270 тысяч человек (и это при миллионной численности эстонцев).

Одно из самых распространенных объяснений собственных промахов и недостатков — во всем виновна Россия. Только что премьер-министр Рыйвас пошло объяснил медленный (в четыре раза меньше прогноза) рост эстонской экономики во втором квартале действиями России. Но почему только в этом квартале и какие именно соседа действия, глава правительства не упомянул. Для пущей убедительности ссылаются и на профессиональных российских оппозиционеров-русофобов. И не важно, что они несут чушь, ведь по Геббельсу она должна сработать. Вот и ставшая журналистом Deutsche Welle дочь Бориса Немцова Жанна рассмешила даже эстонцев, заявив в интервью местной газете Postimees: «Ваш президент — абсолютно уникальный человек… Эстонии удалось стать процветающим государством во всех смыслах, в том числе — в экономическом».

Действительно, на фоне всех союзных республик бывшего СССР, включая Россию, многие важные показатели развития за четверть века у Эстонии — наилучшие. Но какова их оборотная сторона, цена успеха? Вот изложенное в газете Pealinn мнение самого выдающегося в Эстонии политика, истинного государственника, руководителя оппозиционной Центристской партии Эдгара Сависаара: «Я считаю, что Эстония — страна-иждивенка. Если не считать, что мы подпитываем другие страны рабочей силой… Европа явно движется в сторону закручивания гаек. Недавно среди людей был проведен опрос: на сколько еще, по их мнению, хватит Евросоюза. Большинство считало, что от силы еще на десять лет».

Сегодня в Эстонии уже никто не возникает (чтобы не прослыть «рукой Москвы») по поводу того, что финансы Эстонии оказались в руках шведов, вся розничная торговля — финнов, остальное — других стран Запада. Все помалкивают по поводу того, что по указке из-за океана Эстония искусственно вставляла палки в колеса выгодного для нее самой газопровода «Северный поток 1», а теперь — «СП 2». И таких примеров действий себе в ущерб, только бы лягнуть Россию, увы, много.

Самообман или лицемерие?

Всю эту неприятную картину затмевает государственная пропаганда, играющая на обостренных национальных чувствах эстонского народа, которые реализуются в тотальной русофобии. Известный эстонский журналист Индрек Треуфельдт в праздничной передаче Эстонского телевидения общественно-правовой корпорации ERR пафосно заявил, что исторически Эстония оказалась на стыке двух цивилизаций, и народ сделал выбор в пользу Запада. Но тут же сфальшивил, объяснив этот выбор: «В советское время нас заставляли одинаково думать, одобрять и осуждать». Батюшки! А сегодня в Евросоюзе и НАТО иначе? Интересно, сегодня в России этого по большому счету как раз нет, но русофобию в Эстонии все равно только разжигают.

Что это — самообман или лицемерие? И то, и другое. Ибо полное подчинение Таллина (при сохранении государственного флага, гимна и герба) Брюсселю, но особенно Вашингтону и Лондону, подобострастное отношение эстонской элиты к их указаниям сегодня уже даже не высмеивается — с этим смирились. Эстония, по сути, стала доминионом США. Это свершилось, хотя еще в 2008 году известный ученый и лидер общественного мнения, профессор Рейн Эйнасто предупреждал в интервью газете Postimees, что «выбранный Эстонией курс на американизацию управления приведет нас к катастрофе».

И это подтверждает тот же националист (в понимании — патриот своей страны), но не русофоб, Эдгар Сависаар (за что его люто ненавидит правящая эстонская элита и их спонсоры): «Сегодня мы стали игрушкой в мировой политике. Когда все начиналось, то есть во времена Народного фронта, нас слушали и в Москве, и в Вашингтоне; и слушали порой больше, чем какую-то великую державу». Он же объяснил еще одну важную причину сравнительного благополучия Эстонии (хотя та же эстонская пенсия в разы меньше финской). Это — милитаризация. И хотя Эстония, не в пример большинству более успешных стран НАТО, лихо выделяет из госбюджета 2% на военные расходы и даже более, но уже по другим его, «мирным», статьям такая воинственность и противостояние по заказу Вашингтона с Россией окупается сторицей за счет помощи Запада. И снова вождь эстонской «Поющей революции»: «Я никогда не предполагал, что мы станем прифронтовой страной. Я рассчитывал на дружеский мир. Ведь у нас прекрасные соседи: финны, латыши, русские».

Это — тоже итог 25 лет восстановленной независимости. И как не вспомнить эстонского коммуниста Виктора Кингисеппа, утопленного после расстрела за свой острый язык в Балтийском море. Одна из его статей почти столетней давности называлась «Под игом независимости». Другой классик, вождь мирового пролетариата писал несколько раньше, что каждый народ имеет право на самоопределение, но этим правом либо надо уметь пользоваться, либо делать это не обязательно.

А за народ, простых эстонцев, всех эстоноземельцев, для которых обретение своего государства — это свой праздник, можно только порадоваться. Поскольку бывает, что праздник празднику — рознь.

Таллин, 22 августа 2016