Перспективы сотрудничества России с Китаем с введением санкций становятся все более очевидными. Интерес китайцев виден во многих направлениях. Ставки на взаимное притяжение интересов делаются не только на межгосударственном уровне — не менее активно взаимодействуют с Китаем и регионы России. Новосибирская область, наряду с другими регионами страны, участвует в процессе формирования гуманитарных и экономических связей между Россией и Китаем.

alles Сибирь

Для Новосибирской области Китай является одним из стратегических партнеров. В 2015 году во внешнеторговом обороте области доля Китая была самой большой — 27,7% от общего объема торговых операций. Значительную часть экспорта составлял антрацит. Область поставляет в Китай полимеры, черные металлы и изделия из них, а также лом цветных металлов, древесину, продукцию машиностроения. По импорту в регион Китай лидирует на протяжении многих лет — более 40% от всех импортируемых товаров (как народного потребления, так и промышленной продукции) ввозится в регион именно из Китая.

Весной 2016 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с генеральным консулом Китая в Екатеринбурге Тянь Юнсяном предложил организовать генконсульство Китая в областном центре Новосибирской области.

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Областные власти также неоднократно заявляли о своих переговорах и их результатах с китайскими представителями. И, судя по всему, новосибирские: и городские, и областные власти, на взаимоотношения настроены позитивно и даже уверенно. Тем более что географическое положение Новосибирска позволяет рассматривать город в качестве мультитранспортного узла и центра Сибирского федерального округа. Но чем же может быть интересна Новосибирская область для китайцев и на сколько для региона выгодны такие взаимоотношения?

Общие тренды

Генеральный директор Транспортно-логистической компании «Transitplus International ltd» Дмитрий Портнягин считает, что перспективы китайского инвестора в Новосибирской области безграничны.

«Их можно разглядеть в нескольких крупных направлениях: сельское хозяйство, туризм, инфраструктурное строительство, девелопмент, инвестиции в промышленный сектор, лесная промышленность. В пользу выбора со стороны иностранного инвестора именно Новосибирска играют такие преимущества как-то, что именно этот город представляет из себя удобный логистический узел, откуда отправляются грузы на разные направления, а также регион привлекателен свободными полями под сельхозпроекты и высокоразвитой аграрной наукой. Например, если смотреть на сельхознаправление, то в области не раз рождались попытки создания крупных агрохолдингов с целью обрабатывать новые земли, но из-за неграмотных бизнесстратегий инвесторы уходили в зону долгов, а земля вновь зарастала. Так простаивает сейчас 200 тыс. га брошенных земель. Также интересно должно быть китайцам вкладываться в российскую инфраструктуру — в Новосибирске это участки платных дорог, входящих в стратегию Автодора по строительству сети скоростных автомагистралей по принципам концессий и ГЧП до 2030 года, а также строительство семи мостов до 2030 года, которые значатся в генплане города. Безусловно, будет развиваться туризм — в целом китайскую туриндустрию вообще можно назвать самой быстрорастущей и одной из богатейших. Новосибирску тут главное не растеряться и вести грамотную маркетинговую стратегию по продвижению основных достопримечательностей. Также будут расти отношения в плане внешней торговли легкой промышленостью, в которой Китай всегда занимает первое место», — считает эксперт, отмечая, что для китайцев выгодно, в первую очередь, «ослабленный рубль и лояльность российского правительства к инвесторам из Азии в силу затянувшегося режима санкций». Он подчеркивает, что сейчас китайская экономика не может похвастаться регулярным ростом — фондовый рынок с момента крупнейшего обвала в 2015 году постоянно переживает потрясения, а юань впервые за долгие годы подвергся обесцениванию, поэтому инвесторы могут увидеть в России, и в частности в Сибири и Дальнем Востоке, за счет их географической близости, «тихую гавань для своих инвестиций».

«Важно отметить, что Новосибирская область является одним из деловых центров для таких площадок как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), российско-китайское ЭКСПО (в этом году уже четвертый раз по счету), Новосибирский экономический форум, в рамках ШОС проводятся также «Студенческий форум» и «Совещание министров науки и образования» ШОС. Регулярно правительство Новосибирской области подписывает ряд соглашений с китайскими партнерами, что эффективно сказывается на внешнеторговых связях и интеграции бизнеса в регион, так уже в 2014 году доля стран ШОС во внешнеторговом обороте региона составила больше 40%. Сотрудничество ведется и в культурных и в образовательных проектах, в большей степени в них задействованы два ведущих ВУЗа — Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет», — сказал Дмитрий Портнягин, комментируя ИА REGNUM взаимоотношения Новосибирской области и Китая.

При этом Портнягин подчеркивает, что «Новосибирский экономический форум», имел исключительно азиатскую окраску. В частности, на нем обсуждалась практика ведения бизнеса с Поднебесной, Кореей, Вьетнамом и другими странами этого региона. Благодаря этим встречам создаются такие организации как, например, «Международный фонд дружбы и сотрудничества между Китаем и Россией», при этом во главе угла на равных условиях как торговля, так и научно-образовательные интересы. Одной из ключевых тем на форуме были именно вопросы обеспечения товарных поставок грузов между странами.

«Иными словами, возможности экономического сотрудничества Китая и новосибирского региона, впрочем, как и со всей Сибирью, безграничны. То, что китайцы засматриваются на наши огромные территории в Сибири с целью создать на ней промышленное «гетто» с обреченной на гибель экологией, скорее, большое заблуждение. В реальности же в России достаточно мощная законодательная база и структура пропуска «иностранного бизнеса» на свою территорию, которая не допустит варварского использования природных ресурсов. Другой вопрос, что местная бизнес-элита сейчас не имеет достаточного опыта или возможностей, чтобы построить крепко стоящий на ногах бизнес, а у Китая есть и опыт, и возможности, и главное желание эффективно работать с Россией и ее ресурсами», — считает эксперт.

Агропромышленный комплекс

Что касается перспектив китайского бизнеса в сфере АПК Новосибирской области, то здесь стоит вспомнить о том, что, начиная с декабря прошлого года сибирские регионы (Алтайский край; Томская, Красноярская и Новосибирская области) получили разрешение с китайской стороны на поставки пшеницы. Уже около 30 крупных новосибирских предприятий аккредитованы для этих целей. Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов подмечает, что на протяжении 40 лет такой возможности не было.

«Ранее к зерну из Сибири Китай предъявлял ряд жестких требований по спецификации зерна и вот, наконец, местные производители смогли предложить продукт, полностью соответствующий им (скорее тут больше роль сыграла российская конфронтация с западом, но по официальным заявлениям все выглядит немного иначе). Теперь же для сибирских регионов это является крайне позитивным фактором — из-за территориальной удаленности от южных морских портов, логистически доставлять зерно до этих транспортных артерий крайне невыгодно, поэтому для новосибирских производителей западные экспортные направления были закрыты. Помимо Китая, зерно будет идти на экспорт в Южную Корею и Японию. Как известно второй год подряд РФ собирает рекордный урожай зерна с максимальным значением в 116 млн тонн (по другим прогнозам, 105 млн т). При этом элеваторов для хранения зерна в стране всего насчитывается на 40 млн тонн, остальное надежно хранить просто негде, поэтому внешний рынок будет перенасыщен российским предложением, а значит цены будут снижаться, открытие китайского рынка — спасательный круг для отрасли и для Новосибирской области, которая планирует собрать также богатый урожай в размере 2,4 млн т (2,3 млн т годом ранее), учитывая, что некоторые производители зерна заведомо сообщают цифры несколько ниже реальных то, возможно, что зернохранилищ на всех не хватит, поэтому выход на Китай будет своевременным», — сказал ИА REGNUM Лукашов.

Кроме зерна Новосибирский регион ведет переговоры о поставках продуктов переработки зерна. Пока перспективы экспорта довольно однобоки. О глубокой переработке зерна как раз можно будет задуматься, если китайские инвесторы увидят целесообразность вкладывать деньги в строительство на территории области мелькомбинатов, что послужит созданием новых рабочих мест и усилением экономики. Что касается объемов поставок, то до конца текущего года область будет поставлять пробные партии пшеницы нового урожая — 10−30 тыс. т, а также рапса до 50 тыс. т. Среди крупных поставщиков можно отметить «Новосибирскую продовольственную корпорацию» — ее объемы пробных поставок с учетом прошлогоднего урожая в общем объеме составляют 130 тыс. т. Планируется, что всего Сибирь поставит в Китай до конца года 200 тыс. т. Таким образом, можно сказать, что Новосибирская область является лидером по объемам.

В целом согласно социологическим опросам, которые привел ИА REGNUM Лукашов, в Поднебесной потребители оценивают продукты из России как более качественные и продажа их на внутреннем рынке может стать своеобразным трендом, продвигать который будут лозунги здорового питания и братства с Россией. Снятие запрета на зерно из Сибири только подтверждает эту мысль.

«В целом китайские инвесторы могут заходить в Новосибирский регион с целью объединения активов с активными местными игроками. Таким образом, можно сделать предприятия более эффективными или усилить его новыми землями и посевами. Учитывая то, что государство субсидирует агросектор, направление АПК не выглядит таким рискованным, а при правильной агротехнике (а в Китае она в богатом ценовом ассортименте), а также при страховании посевов, налоговых льготах земледельческое направление может окупиться довольно быстро, при вложениях на выращивание 1 тонны того же зерна экспортная маржинальная маржа может составлять от 6−7 тысяч рублей», — сказал Дмитрий Лукашов.

Образование

В сфере образования взаимоотношения Новосибирской области и Китая выглядят пока не так эффектно, при том что сфера образования для китайцев интересна. С учетом девальвации рубля для них обучение в Новосибирске становится выгодным, особенно когда речь идет о магистерских программах в области технических наук. Но здесь для китайских студентов возникает вопрос — где жить? Международный студенческий кампус, строительство которого обсуждается не первый год, по факту не построен. Китайские студенты может и приезжали бы в Новосибирскую область обучаться, и привносили бы тем самым свои финансовые вложения в экономику, но им банально жить негде — не создана в сибирском регионе еще соответствующая инфраструктура.

С 2014 года между новосибирской гимназией №1 и экспериментальной школой иностранных языков Мяньяна происходят обмены — осенью новосибирские дети отправляются в Китай, а зимой и весной в регион приезжают китайские школьники. Число китайских студентов в Новосибирске уже несколько лет остается стабильным. Для примера, в НГТУ ежегодно поступают порядка 70−80 студентов. Помочь увеличению потока китайских студентов может и создание большего количества бюджетных мест.

Стоит отметить, что в Новосибирске работает несколько организаций, занимающихся продвижением китайской культуры и налаживанием сотрудничества между Россией и Китаем. Одна из них — Институт Конфуция.

Туризм

Жители Юго-Восточной Азии охотно приезжают посмотреть сибирский регион в качестве туристов. Тем более что сейчас власть и бизнес Новосибирской области активно работают над развитием регионального туризма. В лидерах въездного туризма — Юго-Восточная Азия, те направления, с которыми регион связывают прямые авиарейсы. С пятью городами Китая у Новосибирска открыто регулярное авиасообщение.

Как ранее говорила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко, китайские туристы активно едут в регион в рамках соглашения по безвизовым групповым спискам. «Если в 2013 году было около 200 принятых наших китайских друзей, то в 2015 году их количество увеличилось до 5,5 тысяч. И сейчас ожидаем прирост, потому что наши операторы, турфирмы, которые занимаются приемом иностранных граждан, активно работают в этом направлении», — заявила Фоменко.

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Как уточнили ИА REGNUM в региональном правительстве, в Новосибирской области действует соглашение о безвизовом обмене с Китаем, семь компаний области получили право безвизового обмена туристами.

По данным организации «Мир без границ», в 2015 году Новосибирск назван одним из популярных городов и регионов России (после Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутской области) для посещения китайскими туристами. По итогам 2016 года пассажиропоток туристов из Китая и Южной Кореи в Санкт-Петербург, Москву, Сочи и обратно через аэропорт «Толмачёво» может составить порядка 70 тыс. пассажиров, считают в правительстве региона.

При этом, некоторые эксперты говорят, что у китайцев популярен, так называемый, «красный туризм», туризм связанный с советским прошлым. И сгодня Новосибирской области стоит поработать над турами, ориентированными именно на китайскую аудиторию.

Все зависит от реальных предложений

Взаимоотношения должны быть выгодны обеим сторонам, иначе это не взаимоотношения. И насколько выгодными окажутся эти отношения для Новосибирской области, сегодня зависит от тех инициатив, которые, регион сможет предложить китайской стороне. Исполняющий обязанности завкафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов отмечает, что новосибирские власти в их стремлении публично озвучивать свои желания о привлечении китайских инвесторов в регион вполне логичны — «разворот на Восток» дает о себе знать.

«Сейчас может сложится впечатление, что Китай — это курица, несущая золотые яйца. В реальной жизни же все по-другому, и нам нужно предлагать форматы общения, чтобы китайцам было интересно, чтобы они инвестировали в нашу экономику. Если мы сможем предложить выгодные, в том числе, и нам, форматы сотрудничества, значит они будут эффективны. Новосибирской области намного сложнее в этой ситуации, чем другим регионам, поскольку область не богата природными ресурсами, в которых, прежде всего, заинтересован Китай. Поэтому нам нужно проявить очень серьезную смекалку для того, чтобы заинтересовать китайских партнеров. И здесь, прежде всего, интересн сектор с высокой добавленной стоимостью — наш Академгородок, наши наработки в области высоких технологий. Наверное, китайцам это будет интересно. Опять же возникает вопрос, как выстроить формат, который позволит взаимодействовать с Китаем, но не позволит китайцам увезти какие-то технологии, скопировать их у себя, то есть вопрос защиты интеллектуальной собственности. Вопрос в том, есть у нас такие специалисты, которые смогут разработать грамотные и правильные условия взаимодействия или нет. В частности, в сфере информационных технологий, ядерных технологий, технологий новых материалов, в сфере биоинженерии и так далее», — отметил ИА REGNUM эксперт.

Он подчеркнул, что можно использовать и автотранзитные возможности Новосибирской области: Китай — Казахстан — Новосибирская область. Но здесь встает уже другой вопрос — вопрос качества новосибирских дорог. Можно, конечно, рассмотреть возможность привлечения китайцев к строительству дорожной инфраструктуры региона. Но и эта инициатива упирается в вопрос: насколько «автодорожному лобби» захочется подпустить иностранцев к этому «хлебному месту»?

«А вдруг они построят дороги, которые лет десять не будут разрушаться, да еще и построят дешевле. Для наших бизнесменов приход в Новосибирскую области китайских бизнесменов — дополнительная конкуренция, это нужно будет как-то оптимизировать свое производство, улучшать качество, повышать производительность труда, поэтому наши бизнесмены не очень заинтересованы в такой конкуренции. Здесь вопрос тогда в том, что руководители сверху должны как-то продавливать и действительно повышать конкурентоспособность. Но никто особо не ждет китайский бизнес с распростертыми объятиями», — комментирует Денис Борисов, добавляя, что китайцы — люди очень практичные, и если Новосибирская область сможем им предложить конкретные промышленные кооперации, то взаимодействие может и получится.

«Но у нас же чаще всего все на уровне идеи: «А давайте». А дальше не идет, детально прорабатывать не хотят. Для китайцев интересна добыча природных ресурсов, здесь Новосибирская область не особо интересна, им интересно сельское хозяйство — здесь регион может заинтересовать. Сотрудничать с Китаем Новосибирской области, безусловно, выгодно. Выгодно это и для китайской стороны. Но как будут распределяться пропорции этой выгоды — зависит от конкретной работы и предложений со стороны Новосибирской области. Если мы сможем выработать форматы и обговорить условия, предложить какую-то структуру, которая позволит увеличить нашу выгоду в этих отношениях, я думаю, китайцы не будут против. Если не сможем, то получим какой-нибудь один процент», — подытожил экономист.

Ометим, что связи Новосибирской области и Китая начались еще в 1994 году, тогда был заключен меморандум об установлении побратимских связей между городами Новосибирск и Мяньян (провинция Сычуань). В 2007 году подписан протокол о побратимстве Новосибирского района и города Цзиси (провинция Хэйлунцзян), в 2011 году — договор об установлении побратимских связей между городами Искитим и Карамай (Синьцзян-Уйгурский автономный район), в 2013 году — договор об установлении побратимских связей между городами Новосибирск и Шэньян (провинция Ляонин); соглашение об установлении побратимских связей между городами Бердск и Фукан (Синьцзян-Уйгурский автономный район). А в 2014 году — соглашение о побратимских связях между Новосибирским районом и городом Цзиси (провинция Хэйлунцзян).