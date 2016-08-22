



Иван Шилов ИА REGNUM Авиация России

Уже почти неделю мировые СМИ пестрят заголовками о том, что Россия открыла новую авиабазу на Ближнем Востоке — на сей раз в Иране. И действительно, с военного аэродрома «Хамадан» уже было выполнено несколько боевых вылетов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолёты нанесли удар по позициям боевиков ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ) и других бандформирований. Одновременно с этим министр обороны Ирана Хосейн Дехган на пресс-конференции отметил, что авиабаза предоставлена России для дозаправки военной авиации и выполнения боевых вылетов в Сирию. При этом Дегхан не исключил, что в будущем, при возникновении такой потребности, российская авиация сможет получить в свое распоряжение еще один аэродром. Как же меняют ситуацию с военной точки зрения данные события?

Подробнее: Минобороны Ирана: России может быть предоставлена вторая военная база

В разы больше бомб

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 и ранее несколько раз применялись для нанесения бомбовых ударов по позициям террористов в Сирии. Тогда они взлетали с аэродрома «Моздок», расположенного в Северной Осетии. При этом маршрут полёта приходилось прокладывать через Каспийское море, исключая вхождение в воздушное пространство Грузии или Азербайджана. При таком маршруте расстояние, которое приходилось пролететь бомбардировщикам, примерно равнялось показателю боевого радиуса Ту-22М3 при нормальной нагрузке (12 тонн) и превышало 2000 километров (а с учетом возможности нанесения ударов по нескольким целям и вовсе могло достигать 2500 километров). Так как Ту-22М3 не имеет системы дозаправки в воздухе (она снята по договоренности с США, так как иначе самолёт попадал в разряд стратегических), то бомбовую нагрузку приходилось сокращать (по разным данным, примерно до 6 тонн) — лететь с риском, что топлива может не хватить, попросту глупо.

При использовании же аэродрома «Хамадан» в Иране расстояние до целей в Сирии составляет 700−1000 километров. При этом, учитывая наличие базы «Хмеймим» в Латакии, из Ирана имеется реальный смысл «работать» по целям только в восточных районах Сирии, а значит, речь идёт и вовсе о расстояниях 700−800 километров. На такой небольшой дистанции те же Ту-22М3 можно нагружать не только стандартной нагрузкой в 12 тонн, но и «навешивать» груз до 24 тонн. Понятно, что эффективность такого боевого вылета в несколько раз превышает таковую при полетах из «Моздока».

Что же касается самого аэродрома «Хамадан» — то это серьезная военная авиабаза, имеющая две длинные взлетно-посадочные полосы (примерно по 4000 метров), против одной в «Хмеймиме» (длиной 2800 метров). Естественно, условий для эффективного применения бомбардировочной авиации здесь больше.

«Хмеймим» — постоянная авиабаза РФ

Авиабаза «Хмеймим» в сирийской Латакии, как известно, недавно была передана России в бессрочное пользование. Она будет модернизирована, здесь будут возведены строения для постоянного базирования военнослужащих и техники. Её значение также велико — она позволяет, в отличие от иранского «Хамадана», оперативно реагировать на угрозы в западных областях страны. Для этого здесь и располагается тактическая бомбардировочная авиация и штурмовые вертолёты.

Тем не менее почти годовой опыт бомбардировок показал, что имеющейся интенсивности всё-равно недостаточно для окончательной победы над ИГИЛ (запрещена в России) и другими террористическими организациями. В войне наметился некоторый перелом — правительственные войска Сирии из обреченного на поражение состояния превратились в силу, проводящую наступательные операции. Однако, эти наступления не отличаются слишком высокой эффективностью и идут с огромным трудом. Особенно непростая ситуация складывается в окруженном террористами Дейр-эз-Зоре и в битве за Алеппо.

Поэтому на данном этапе повышение интенсивности бомбардировок за счет авиабазы в Иране может сыграть положительную роль — более крупные и статичные цели должны уничтожаться дальней авиацией из «Хамадана», а оперативные задачи и поддержку войск на поле боя уже выполнит авиация с «Хмеймима».

Российская авиация в «Инджирлике»?

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что при возникновении надобности и соответствующем запросе авиабаза «Инджирлик» может быть использована Воздушно-космическими силами РФ. Имеет ли такой сценарий реальные перспективы, а главное смысл?

На данный момент «Инджирлик» активно используется союзниками Турции по НАТО — США, Великобританией и Германией, а также авиацией Саудовской Аравии и Катара. Понятно, что в такой конфигурации российская авиация много «места» тут не получит. Помимо того, что соседство для российских ВКС в нынешних внешнеполитических реалиях здесь «сомнительное», большого смысла в базе с 4−6 самолётами нет. Да и сама база располагается в районах Турции, охваченных войной с Рабочей партией Курдистана.

Таким образом, никакой необходимости для России использовать для борьбы с ИГИЛ (запрещена в России) авиабазу «Инджирлик» нет. Да и совсем недавние серьезные разногласия в отношениях РФ и Турции вряд ли позволяют полагаться на Анкару и её руководство как на военных союзников.