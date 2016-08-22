«Китай далек от сирийского конфликта с точки зрения географии. Расстояние между Пекином и Дамаском составляет 6900 километров, что, в отличие от Евросоюза, делает КНР недосягаемой для миллионов беженцев, покинувших раздираемую войной страну», — напоминает читателям англоязычная Japan Times, рассуждая об усилиях Пекина по примирению Дамаска с так называемой вооруженной оппозицией. Что же привлекает Китай в Сирии?

Иван Шилов ИА REGNUM «Шелковый путь»

Сирия любой ценой!

Всё дело в том, что Третья мировая война, превратившая Ближний и Средний Восток в главный театр боевых действий, переходит в свою решающую стадию. А Поднебесная продолжает бороться за контроль над городами «Шелкового пути». Так, 16 августа, когда мировые СМИ облетела новость об использовании ВКС России авиабазы в иранском Хамадане, директор департамента международного военного сотрудничества Центральной военной комиссии КНР Гуань Юфей прибыл в Дамаск на переговоры с министром обороны Сирии Фахдом Джасемом аль-Фрейджем. Дамаск согласился принять китайских военных советников и гуманитарную помощь, которая поставляется в арабскую республику с начала гражданской войны. «Вооруженные силы Китая и Сирии имеют давние дружественные отношения, и китайские военные готовы укреплять обмены и сотрудничество со своими коллегами из САР», — заявил Гуань по итогам встречи.

И здесь нет никакой сенсации, поскольку диалог между Дамаском и Пекином активизировался ещё после 2003 года, когда президент Башар Асад стал свидетелем интервенции США и Великобритании в Ирак. Его ответный визит в Пекин состоялся в 2004 году. Спустя двенадцать лет Асад был вынужден заявить: «Разгром терроризма неминуем, пока есть такие страны, как Иран, Россия и КНР, уважающие принципы и поддерживающие право народов на самоопределение. Спасибо им за это».

На кону стоит не только власть над сирийским Алеппо, ключевым транспортным участком, связывающим КНР, Иран и Ирак с Восточным Средиземноморьем, но и будущее таких сирийских городов, как Дамаск, Хомс, Тартус, Пальмира, Ракка и Дура-Европос. Так выглядит планируемая линия коммуникаций между Поднебесной и странами Евросоюза, которая до выхода в Сирию идёт через Казахстан (Тараз, Алма-Ата, Туркестан), Таджикистан (Ходжент, Истаравшан), Узбекистан (Андижан, Коканд, Ташкент, Самарканд, Шахрисабз, Бухара), Туркмению (Туркменабад, Мерв, Ургенч, Ниса), Иран (Керманшах, Хамадан, Казвин, Йезд, Мешхед, Саддарвазех, Себзевар, Нишапур, Тус) и Ирак (Багдад, Мосул, Самарра, Фалуджа, Ктесифон, Баакуба). Однако у Пекина и Тегерана сужается пространство для маневра из-за того, что в иранском Курдистане и Белуджистане растет активность боевиков, которая сдавливает артерии сухопутного и морского «Шелкового пути».

«Север-юг» через Иран, Азербайджан и Россию?

Проблема лежит на поверхности: дестабилизация северо-западных и юго-восточных провинций ИРИ — угроза газопроводу Иран-Турция и нефтеналивному порту Бендер-Аббас на берегу Персидского залива и Ормузского пролива. Это позволяет США блокировать не только иранский экспорт, но и китайский проект «Шелкового пути». А если взглянуть на картину шире, то в данную панораму вписывается и Россия, о чем с тревогой пишут аналитики американского разведывательного агентства Stratfor: «Проект транспортного коридора «Север-Юг» длиною 7,2 тыс. км впервые обсуждался в 2008 году. Он предусматривал строительство железной дороги, транспортной и портовой инфраструктуры, которая должна была простираться от Ирана до России через территорию Азербайджана. Но на деле реализация проекта затрудняется ошеломляющим числом участников и планируемыми затратами в $400 млн». «В случае реализации коридор «Север-Юг» серьезно повлияет на геополитический расклад в регионе. Он должен соединить Иран с балтийскими портами России, обеспечив тем самым Москве железнодорожное сообщение к берегам Персидского залива и Индийского океана. По крайней мере на бумаге это означает, что груз может перевозиться из Мумбаи в иранский порт Бендер-Аббас и далее в Баку. Затем грузы пересекают границу России, следуя от Астрахани до Москвы и Санкт-Петербурга с выходом в Европу. И этот проект в настоящее время развивается — железнодорожное сообщение между Ираном и Азербайджаном находится на стадии строительства», — резюмируют сотрудники «теневого ЦРУ».

Вопреки планам Вашингтона и его союзников по НАТО, диалог России и Ирана развивается быстрее, чем ожидалось. Не случайно Тегеран предоставляет ВКС РФ авиабазу в Хамадане, городе, расположенном посередине коридора «Север-Юг». Этот нюанс Stratfor не замечает, но зато делает недвусмысленный намек: «К большому огорчению Тегерана и Москвы, Баку демонстрирует готовность сотрудничать с Западом. Правительство Азербайджана принимает участие в таких проектах, как Баку-Тбилиси-Джейхан, и дает понять, что хочет участвовать в строительстве Трансанатолийского трубопровода Баку-Тбилиси-Карс. Это позволило бы соединить Каспийское и Черное моря. Тем более что участие Азербайджана в транспортном коридоре «Север-Юг» обеспечит ему преимущество перед основным соперником — Арменией». То есть американцы дают понять, что сотрудничество Баку с западными столицами — фактор, перечеркивающий китайский «Шелковый путь». А перечеркнуть его можно только одним апробированным способом — войной Азербайджана с Нагорно-Карабахской Республикой.

Газопровод Иран-Европа вновь на повестке дня…

Наряду с коридором «Север-юг», в 2008 году был также запущен проект газопровода Иран-Европа, названный прессой Персидским газопроводом. Меморандум о строительстве трубы был подписан 17 ноября между министерством нефти ИРИ и министерством энергетики и природных ресурсов Турции. Тогда Анкара обязалась ежегодно поставлять в Евросоюз до 35 млрд кубометров иранского газа. Логистика прокладывалась через следующие города — Агры, Эрзурум, Эрзинджан, Гюмюшхане, Сивас, Йозгат, Кыршехир, Кырыккале, Анкара, Эскишехир, Кайсери, Конья, Бурса, Балыкесир, Чанаккале и Эдирне. Затем труба, по замыслу проекта, выходит в страны ЕС — Грецию, Италию, Швейцарию, Австрию, Германию, Францию и Испанию.

Стройку общей протяженностью в 3,300 тыс. км и стоимостью в $100 млн планировалось завершить к 2014 году, но она так и осталась на бумаге по причине нарастающих геополитических рисков, связанных с «арабской весной», международными санкциями против ИРИ и дестабилизацией Турции. Более того, кураторы проекта надеялись к тому времени проложить по дну Каспия газопровод из Туркмении, который потом планировали соединить к газотранспортной инфраструктурой Азербайджана. Идея провалилась.

Хотя Тегеран не унывает. Управляющий директор National Iranian Gas Company (NIGC) Хамидреза Араки заявил о возможности увеличить поставки газа в Турцию на 6 млн кубометров в сутки, передает телеканал Press TV. Не исключено, что этому вопросу уделялось пристальное внимание на переговорах (глав МИД ИРИ и Турции) Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушлоглу, по итогам которых Анкара высказалась за увеличение закупок иранского газа. В свою очередь председатель турецкой Bosphorus Gaz Али Шен (Şen) уточнил, что рост закупок газа из ИРИ возможен только в том случае, если Россия не построит «Турецкий поток» до 2019 года. Ресурсный потенциал Ирана сложно переоценить, но все планы пока разбиваются о жестокие геополитические реалии. Ведь не случайно тестовая поставка (в середине августа с.г.) 2 млн баррелей иранской нефти в польский Гданьск осуществлялась даже не через Суэцкий канал, куда не пустили танкер, а в обход Африки через мыс Доброй надежды, подобно кораблю Васко да Гамы в далеком XV веке.

Хатай как альтернатива Алеппо

Как ни странно, но клинч мировых держав в Сирии увеличивает необходимость контроля над национальной территорией Турции. Выше автор этих строк говорил о значимости Алеппо и других сирийских городов для «Шелкового пути». Однако у китайцев есть альтернатива сирийскому маршруту, которая уже систематически подвергается атакам. Речь идет о пограничной (с САР) турецкой провинции Хатай, расположенной на берегу Восточного Средиземноморья. Причем география террора смещается к южным границам Турции. Так, например, 15 августа на границе Хатая и сирийской провинции Идлиб был взорван автобус, унесший жизни 25 человек. А 21 августа на курдской свадьбе в соседней (южной) провинции Газиантеп (кстати, расположена в 97 км от Алеппо) произошел кровавый теракт, в результате которого погибли 50 человек. Случайно ли?

В начале июля Yeni Şafak и вовсе смаковала сюжеты о том, как сирийская военная разведка в союзе со сторонниками Фетхуллаха Гюлена пытается якобы аннексировать Хатай. Кстати, термин «аннексия» в данном случае приобретает особое звучание, поскольку провинция Хатай, именуемая в годы французского колониального владычества в Сирии как санджак Александретта, была передана Парижем Кемалю Ататюрку 23 июля 1939 году, что до сих пор вызывает возмущение сирийцев. По договору, Анкара гарантировала французам нейтралитет на случай немецкого нападения, но в реальности все обстояло наоборот: в годы Второй мировой войны, с осени 1942 года по апрель 1944 года, Турция поставляла нацистской Германии крайне необходимый для военной промышленности хром. Тем не менее сейчас важно другое — как Китай собирается инкорпорировать Турцию в железнодорожную сеть «Шелкового пути»?

Решение принято. 18 августа в Исламабаде власти Пакистана, Ирана и Турции договорились о создании железнодорожного и автомобильного коридора Исламабад-Тегеран-Стамбул. Что дальше? На южном направлении Китай будет прорываться к Средиземному морю через турецкий Хатай. Война в Сирии не оставляет Пекину другого выхода.