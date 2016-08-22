Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 14 — 20 августа стали: апостольский викарий Северной Аравии ждет от умеренных мусульман более решительной позиции; Россия не в состоянии заменить Евросоюз и США в качестве партнеров Турции; между Москвой и Тегераном есть понимание по Сирии; доклад Amnesty International — это манипуляция информацией; от госдепартамента США ждут дел в защите свободы вероисповедания; Одессу посетил апостольский нунций на Украине и другое.

Диалог — это единственный способ достучаться до человеческого сердца, глухого из-за «экзистенциальной незащищенности, приводящей к страху перед другими». Об этом пишет папа Римский Франциск в специальном послании к участникам митинга дружбы народов в Римини, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Призыв понтифика прокомментировал апостольский викарий Северной Аравии Камилло Баллин. «Эта тема очень злободневна, особенно в Италии, которая наиболее открыта к принятию людей, спасающихся от войны и от сложных ситуаций. Очень важно сохранить в нас чувство братства и понимание другого человека», — подчеркнул прелат, отмечая, что сам он проживает в арабских странах уже 47 лет и неоднократно встречался с ужасающими ситуациями, в каких оказываются местные жители: голодом, социальной и религиозной дискриминацией. Отвечая на вопрос, что происходит сейчас в арабском мире, апостольский викарий заявил, что современная эпоха отмечена, с одной стороны, знаменитой «арабской весной», а с другой — трансформацией социальных революций в фундаменталистские, силами радикальных исламистов. Монсеньор отметил, что очень сложно предвидеть развитие событий, так как последователи «умеренного» ислама не выражают своего отношения к происходящему насилию. Несколько недель назад, после убийства нормандского священника, они пришли в католические храмы, однако, по мнению прелата, это было, скорее, событие эмоциональное и не выражало реального протеста против терроризма. «Разве нам удастся убедить мир, что ислам не является жестоким, если «умеренные» мусульмане никогда не устраивали публичных гражданских демонстраций и не заявляли, что подлинный ислам вовсе не таков? Необходима гораздо более серьезная и решительная позиция, в том числе и политическая, нужны интервью в газетах, конкретные и сильные выражения: следует заявить во всеуслышание, что такое не может быть истинным исламом. Однако ничего подобного не произошло и не происходит», — подчеркнул Баллин.

18 августа в Белоруссию прибыл новый апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер. В аэропорту «Минск» его встречали все члены Конференции католических епископов Белоруссии. «Я очень рад ступить наконец на белорусскую землю. Было очень интересно наблюдать из самолета, какая же красивая страна Белоруссия! Во многом она напомнила мне о Венгрии — так много полей и в моей стране», — сказал представитель папы. Он рассказал, что в начале должен познакомиться с ситуацией в Католической церкви, состоянием диалога с Православной церковью и другими вопросами. В октябре состоится встреча нунция с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Архиепископ Пинтер отметил, что недавно разговаривал со Франциском и «практически первым, о чем зашла речь, был последний визит Лукашенко в Рим и его встреча с понтификом, а также приглашение посетить Белоруссию. Папа сказал, что мы найдем время и возможность для этого визита. Я не могу сказать, когда или как, но думаю, что сказанное понтификом — это что-то позитивное для Белоруссии», — заметил он.

Послание Путина Киеву: лидер Кремля в Крыму вновь говорит о своей готовности к политическому решению конфликта в Донбассе, пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). В статье о визите российского президента на полуостров издание цитирует Путина, который в ходе заседания Совета безопасности РФ подтвердил, что Россия активизирует меры по обеспечению безопасности жителей Крыма и туристов, и выразил надежду на то, что в Киеве восторжествует здравый смысл. Глава России высказал очень негативное суждение о нынешнем украинском правительстве, сообщив, что оно не в состоянии объяснить людям значительные ошибки, допущенные им в социально-экономической сфере. Тем не менее, Путин сказал: «Я надеюсь, что эти провокации не являются окончательным выбором наших партнеров: мы не намерены сворачивать дипломатические отношения с Киевом, несмотря на поведение украинских властей мы будем стараться создавать возможности для развития контактов и поддерживать их». Не удивительно, что после этого президент назначил Дмитрия Ливанова, бывшего министра образования, специальным торговым посланником с Украиной. В то же время рост насилия на Украине вызывает беспокойство.

Как и следовало ожидать, после подавления попытки государственного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается подороже продать сотрудничество Анкары с Европой и Соединенными Штатами, передает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Эрдоган готов отстаивать геополитический статус своей страны с еще меньшей щепетильностью, чем в прошлом — этот новый этап он начал с вылета в Санкт-Петербург к Путину. Турецкий президент хочет показать Западу, что он не изолирован и у него есть возможность маневрировать на других площадках. Москва, с ее изменчивыми отношениями с Европой и США, кажется идеальным партнером. Путин, который не упускает возможности презентовать Россию в качестве мировой державы и насыпать соли на хвост Западу, похоже, решил сыграть в эту игру и приветствовал Эрдогана как «дорогого друга», с которым было раньше досадное недоразумение. Нужно ли беспокоиться Европе относительно обновленного сотрудничества между московским царем и турецким султаном? Не тот контекст. Активность Эрдогана на международном уровне отчасти связана с его идеей сделать Турцию ключевым игроком на Ближнем Востоке и частично вызвана необходимостью получить поддержку внутренней политики. В краткосрочной перспективе президент может пугать Запад тем, что он больше не будет останавливать беженцев, бегущих из Сирии и Ирака, что пугает европейские государства. Однако в средне‑ и долгосрочной перспективе его позиция является гораздо более неопределенной и шаткой. С экономической точки зрения Россия не в состоянии заменить Евросоюз в качестве партнера Турции. Москва могла бы частично заменить США в качестве военного партнера, если Эрдоган действительно решит выйти из НАТО, но и в этом случае баланс будет отрицательным. Путин и Эрдоган совершили различные ошибки в своей внешней политике. Их отношения лишены гибкости, их не слишком трудно будет разъединить. Например, ЕС и США могут предложить Москве сотрудничество в борьбе с ИГИЛ (запрещено в России), прекращении длительной сирийской войны и споре за Украину. ЕС должен разработать идею действительно общей внешней политики, на этом этапе также необходимо задуматься о путях и пределах взаимодействия со странами авторитарными или не полностью демократическими.

L'Osservatore Romano рассказывает о «понимании между Москвой и Тегераном по Сирии». Военно-воздушные силы России начали бомбардировки сирийской территории, вылетая с военной базы Хамадан (Иран). Москва также проводит тактические учения Каспийской флотилии с участием ракетных кораблей. Подтверждение готовности Ирана поделиться с Россией своими площадками исходит от главы Совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани. «Сотрудничество между Тегераном и Москвой в борьбе с терроризмом является стратегическим, — подчеркнул Шамхани, — и в этом отношении мы координируем потенциалы и структуры». Шамхани объявил, что Иран помогает Сирии, не преследуя каких-либо собственных интересов и только ради противодействия растущей угрозе терроризма. Он также предупредил соседние страны в регионе Персидского залива относительно финансирования террористов. «Позвольте мне ясно сказать, — отметил Шамхани, — поддержка терроризма будет иметь весьма значительные издержки для этих стран». Но не один лишь Тегеран активизировать свое присутствие в Сирии. Пекин объявил, что он намерен предоставить не только гуманитарную помощь гражданскому населению, но и помочь обучить Вооруженные силы сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом.

Информационная война с помощью лжи и декларативных заявлений, которая ставит своей целью сбить с толку международное общественное мнение, а также местное население. Так мелькитский католический патриарх Григорий III Лахам в интервью AsiaNews (Рим, Италия) охарактеризовал доклад Amnesty International, которая заявила, что якобы 18 тысяч человек скончались от пыток и лишений в тюрьмах сирийского правительства с марта 2011 года. Как говорит предстоятель Мелькитской католической церкви, это «цифры» нельзя ни проверить, ни обосновать. Он отмечает, что Amnesty International не является «независимым источником», эту организацию в вопросах сирийского конфликта часто ловили на том, что она манипулировала информацией. «За этими якобы откровениями стоит политическая повестка в контексте информационной войны, как это имело место в прошлом», — отметил патриарх, напомнив фиаско пропагандистской кампании по обвинению Дамаска в применении химического оружия. Григорий III считает, что доклады такого рода являются «маневром» для дискредитации «сирийского правительства и России» в то время, когда зарождается новая ось Москва-Тегеран-Пекин, чтобы противостоять амбициям США в регионе. Прелат сказал, что его взгляды разделяет значительная часть сирийского населения, которое чувствует себя жертвой «грязной войны», приведшей в течение пяти лет к 250 тысячам смертей и 11 миллионам беженцам. «Мы говорили на протяжении многих лет, что преодолеть терроризм сможет лишь создание настоящего международного альянса, но есть конфликт интересов, — подчеркнул Григорий III. — Единственный голос правды — это папа Франциск, который не устает призывать помочь его любимой Сирии и обличает лицемерие международного сообщества». По словам предстоятеля Мелькитской католической церкви, на самом деле ситуация в некоторых районах Сирии, находящихся под контролем правительства, как Дамаск и Хомс, является относительно спокойной, с февраля не было никаких серьезных насильственных инцидентов. Самые большие проблемы сегодня на границе с Турцией и в Алеппо.

Республиканцы и демократы до сих пор пышут угрозами в адрес Ирана, отмечает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Несмотря на подписанное шестью странами и Тегераном соглашение по иранской ядерной программе, которое было ратифицировано Советом Безопасности ООН, нынешние предвыборные платформы Республиканской и Демократической партий оказались более воинственным по отношению к Ирану, чем четыре года назад. Республиканцы утверждают, что договор с Тегераном не более, чем «личное соглашение между президентом и его партнерами по переговорам», и необязателен для следующего президента США. Удивительно, но они даже утверждают, будто бы это соглашение каким-то образом позволяет Ирану быть «спонсором терроризма в регионе» и «злоупотреблять правами человека» в отношении своих граждан. Поэтому президент-республиканец должен сохранить все варианты действий против Тегерана. Демократическая платформа одобряет сделку. Но настойчивость Хиллари Клинтон привела к тому, что в свою платформу Демократическая партия включила угрозу в одностороннем порядке прибегнуть к военным действиям против Ирана в ответ на «потенциальные нарушения ограничений по ядерной программе». Обе партии идут единым курсом. Иран оказался единственной страной, которая упоминается по имени в республиканской платформе как «спонсор исламского терроризма», несмотря на то, что большинство террористических групп — это салафиты, которые решительно выступают против иранского режима. Тегеран принимал непосредственное участие в борьбе с такими организациями в Сирии, Ираке и других местах. Аналогичным образом Демократическая платформа утверждает, что «Иран является ведущим спонсором терроризма», хотя многие аналитики утверждают, что Саудовская Аравия играет более существенную роль в этом смысле. Как ни странно, Демократическая платформа призывает Соединенные Штаты «сохранить наше надежное сотрудничество в сфере безопасности» со странами Персидского залива, такими, как Саудовская Аравия. Еще одни сомнительные обвинения в адрес Тегерана связаны с тем, будто бы он засветил свои пальчики почти в каждом конфликте на Ближнем Востоке. Хотя в двух региональных конфликтах, имеющих наиболее важное значение для США — в Ираке и Афганистане — иранцы были на той же стороне, что и Соединенные Штаты.

Защитники религиозной свободы высоко оценили ежегодный доклад госдепартамента США о свободе вероисповедания, но настаивают на том, что за словами должны последовать дела, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом заявил отец Томас Риз, глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), которая консультирует госдеп. По словам председателя подкомитета Палаты представителей по глобальным правам человека конгрессмена Криса Смита, Белый дом должен делать больше, «чем время от времени поднимать вопросы, вызывающие озабоченность». Он ждет, что администрация будет использовать адресные санкции, отказы в выдаче визы и другие меры, а также привлекать отдельные лица к ответственности за религиозные преследования. USCIRF высоко оценила внесение государственным департаментом в список «стран, вызывающих особую озабоченность» 10 государств, правительства которых «наиболее активно преследуют религиозные меньшинства или бессильны остановить религиозно-мотивированное насилие и терроризм». Это Китай, Бирма, Эритрея, Северная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Судан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Еще семь стран, по мнению Комиссии, заслуживают быть в этом списке — это Центрально-Африканская Республика, Нигерия, Ирак, Сирия, Пакистан, Египет и Вьетнам. Между тем, Вашингтон решил не применять репрессивные меры в отношении четырех стран, вызывающих особую озабоченность. USCIRF подчеркивает, что такие изъятия подрывают саму идею составления списка, поэтому эмбарго должно быть ограничено по времени. Смит в свою очередь подверг критике «решение преуменьшить факты нападений на верующих во Вьетнаме, Пакистане, Индии и на Кубе при одновременном расширении дипломатических, экономических и военных связей с этими странами». В частности, подчеркнул конгрессмен, США не могут делать вид, что не замечают, как в Индии религиозные меньшинства сталкиваются с насилием, а усилия Дели по предотвращению инцидентов малы и несерьезны.

Одессу посетил апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Приезд особого гостя стал историческим событием для униатского Одесского экзархата и всей одесской общины. Экзарх Одесского и администратор Крымского экзархата владыка Михаил (Бубный) вместе с администратором храма, собором священников и прихожан приветствовали папского дипломата на церковном дворе. Апостольский нунций обратился к прихожанам с проповедью, подчеркнув, что «греко-католики восточного обряда является частью вселенской католической Церкви. Как тело нуждается в двух руках и двух глазах, так и Католическая церковь нуждается в христианах восточного обряда, ими она обогащается, дополняется и подчеркивает вселенскость Христовой Церкви». Гуджеротти заверил, что папа Франциск близок к украинцам не только духовно и молитвенно, но и собрал значительную финансовую поддержку для пострадавших в зоне «АТО», ведь Святейший отец помнит и очень переживает за украинский народ.

Необычным взглядом на серию романов о Гарри Потере поделилась итальянская писательница Сильвана Де Мари, рассказывает Radio Vaticana. Она утверждает, что в этой книге содержатся основные черты иудео-христианского мировоззрения. По ее мнению, в «Гарри Поттере» говорится о покаянии. К сожалению, замечает писательница, этот элемент, присутствующий в последнем диалоге Гарри и Волан-де-Морта, по непонятным причинам был удален из фильма. Если бы Волан-де-Морт смог почувствовать угрызения совести, его изуродованная душа могла бы быть спасена. В книге есть уверенность в бессмертии души, и Гарри видит то, во что превратится Волан-де-Морт, если не раскается: в плачущего младенца. Несомненно, в романе присутствует и концепция личной свободы. Именно человек делает выбор, решает, совершать поступок или нет. Вина за Шоа лежит на каждом отдельном солдате, а не на двух психопатах Гитлере и Гиммлере, пишет Де Мари. Иначе от любого «мозгового замыкания» на земле погибали бы миллионы людей. После всего пережитого Гарри Поттер вполне мог сделать выбор в пользу зла. Мало того, в нем есть даже осколок души Волан-де-Морта. Но это не мешает ему взять на себя ответственность и сделать этический выбор. Заклинание, по словам Де Мари, это ни что иное, как метафора способности человека творить собственную реальность через слово и мысль. Если мы созданы по образу и подобию Бога, а Бог является Творцом, то и мы сами — творцы.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.