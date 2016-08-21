В середине 1860-х годов в свет вышли первые русские морские карты побережья нынешнего Приморского края. «Карта западного берега Японского моря от залива Святого Владимира до залива Америка» была подготовлена на основе донесений и материалов, собранных экспедицией Василия Бабкина. Изучение побережья проводилось на шхуне «Восток» — первом русском паровом судне, работавшем на Дальнем Востоке.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Вид на остров Петрова

В ходе экспедиции моряки изучили и описали многие заливы и бухты приморского побережья, острова, расположенные по пути следования «Востока». Среди них — небольшой остров в Японском море, которому было присвоено имя Александра Петрова. К моменту открытия русскими остров был необитаем на протяжении нескольких столетий.

В те годы Петров, хорошо известный в сообществе русских мореплавателей, командовал пароходом «Лена», который курсировал между Благовещенском и Николаевском (ныне Николаевск-на Амуре, город в Хабаровском крае). В этом же Николаевске он преподавал в морском училище, которым одно время руководил Бабкин. Через 26 лет после открытия острова, названного в его честь, Александр Петров вышел на пенсию в чине контр-адмирала. Скончался он в начале 1899 года, похоронен в Санкт-Петербурге.

Открывший остров Василий Бабкин умер в Воронеже в 1876 году. Его именем названы улица в Находке, мыс в заливе Посьета и бухта на острове Русском.

Работавшие в XX веке на острове археологи установили, что людям остров Петрова был известен еще за несколько тысяч лет до Рождества Христова. Не исключено, что тогда он был мысом, а затем, в результате природных катаклизмов, перешеек, соединявший его с большой землей, был разрушен. Сейчас остров расположен примерно в 700 метрах от континента.

В раннем средневековье остров стал резиденцией бохайских князей — об этом свидетельствуют найденные здесь украшения и утварь. После падения государства Бохай здесь жили чжурчжени. Сейчас этого народа не существует, его генетическими потомками считаются удэгейцы — этнос, населяющий некоторые районы Приморья и насчитывающий чуть более 1,5 тыс. человек. Еще одни потомки чжурчженей — тазы (дацзы). Этот народ, насчитывающий сегодня всего около 300 человек, сформировался в середине XIX века в результате заключения браков между китайскими мигрантами и удэгейскими женщинами.

После падения государства чжурчженей остров облюбовали «морские разбойники» илоу. Они превратили его в крепость — до сих пор здесь заметен крепостной вал, остатки «фанз» (жилых домов), печей для переплавки руды.

Исследования свидетельствуют, что в XII веке люди оставили остров и больше не селились на нем. В XX веке он вошел в состав Лазовского заповедника, который расположен в Приморском крае.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Лазовский заповедник. Вход запрещен

Как говорят ученые, уникальность острова Петрова заключается в том, что здесь на протяжении нескольких веков не было лесных пожаров, что позволило сохранить в этих местах уникальную экосистему. Здесь растет тис, корейский кедр, липа, бархат амурский, лиана, маньчжурская береза, монгольский дуб, лещина, элеутерококк, лимонник и др. На острове обитают кабаны, белки, иногда сюда заплывают пятнистые олени. Поговаривают, что бывает здесь и амурский тигр.

К счастью или к сожалению — кому как больше нравится — побывать на острове Петрова не так-то просто. Это достаточно отдаленная территория на краю нашей страны. Из Владивостока мы ехали к побережью Японского моря целый день, и далеко не весь путь пролегал по хорошей дороге. Плюс к этому желающие посетить остров должны озаботиться получением разрешения в заповеднике.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Экотропа на острове Петрова

В настоящее время на острове оборудована экотропа длиной около 2,7 км — она опоясывает остров по периметру. Экскурсия, которую проводят сотрудники Лазовского заповедника, длится около двух часов, в течение которых посетителей познакомят с растительным миром, расскажут об истории освоения острова людьми. Не обойдется и без легенд.

Например, одна из них гласит, что если выпить воды из источника, расположенного у тропы, то женщины вскоре забеременеют, а мужчины избавятся от алкогольной зависимости. Причем пить нужно, не зачерпывая воду руками или сосудом, а наклонившись, губами из самого источника. Не исключено, что ранее в этом месте был колодец, который со временем осыпался и осел. Если туристы не хотят «вскоре беременеть» или «бросать пить», можно просто умыться — тогда вы внешне помолодеете и не будете в течение года стареть.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Люди около «волшебного источника» на острове Петрова. Женщина слева пьет воду

Есть на острове деревья, гласит другая легенда, имеющие уши. Если в них прошептать свои сокровенные желания, то желания эти исполнятся. В роли «ушей» выступают наросты на стволах и дупла.

Кстати сказать, экскурсоводы по-разному относятся к этим легендам. Мужчина, сопровождавший нашу группу, например, сердился, когда его спрашивали о легендах и просил «не нести чушь». «Это все придумали для туристов, это дурь, неправда», — говорил он. Впрочем, остановки для совершения ритуалов он делал и терпеливо ждал, когда туристы попьют воды из «волшебного источника» или пошепчутся с деревьями.

Другие экскурсоводы, судя по рассказам следовавшей за нами группы, не то что терпимо относятся к «легендам острова Петрова», но и сами активно их рассказывают и обсуждают.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Тисовая роща на острове Петрова

Главная достопримечательность острова — тисовая роща. Собственно, с нее и начинается экскурсия. Тис — загадочное и ядовитое дерево. В древности некоторые народы считали ядовитой даже его тень, были убеждены, что в тени этих деревьев нельзя спать. Но, с другой стороны, бытовали мнение, что тиса боятся злые духи, поэтому его иногда использовали как оберег. Не исключено, что чжурчжени или илоу, привезшие на остров Петрова тис, высадили рощу в ритуальных целях. Впрочем, есть и более прозаические версии появления тисовых деревьев на острове.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Кроны тисов практически полностью закрывают небо

Как бы то ни было, сейчас роща является яркой местной достопримечательностью. Кроны тиса настолько плотно сомкнулись вверху, что здесь всегда сумрачно, влажно, практически нет привычных для Сибири и средней полосы России ярусов — подлеска, подроста, достаточно скуден почвенный покров. Зато здесь есть лианы, раскинувшиеся на десятки метров. Все это создает хоть и немного тревожную, но в целом сказочную атмосферу.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Тисовая «восьмерка». Кто-то видит в переплетении стволов не восьмерку, а повернутый символ бесконечности

Экскурсионная тропа проходит по высочайшей точке острова — это 114 метров над уровнем моря, а затем тропа спускается к бухте Тирха, названной так в честь Тихоокеанского института рыбного хозяйства, экспедиция которого работала здесь в 50-х годах прошлого века. Впрочем, любители легенд шепнут вам, что на бохайском языке «тирх» означало «любовь», и в этой бухте чжурчжени не то первую брачную ночь проводили, не то прыгали со скалы в море, чтобы воссоединиться с умершим любимым человеком. Бухта очень живописна и, видимо, именно поэтому настраивает туристов на выдумывание красивых легенд. Любуются бухтой со специальной смотровой площадки, спуститься к берегу и искупаться в лазурном море не разрешают.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Бухта Тирха

Остров Петрова считается одной из самых ярких достопримечательностей Лазовского заповедника и Приморского края. В период высокого туристического сезона (а он, признаться, не очень-то продолжительный и длится с июля по сентябрь), если повезет с погодой, остров ежедневно посещают десятки туристов.

Автору этих строк с погодой не очень повезло — на протяжении тех нескольких дней, что на берегу бухты Петрова проходила Школа экологической журналистики «Живая тайга», остров был окутан туманом, лишь изредка показывая свои очертания. Впрочем, этот туман вокруг острова напоминал первый фильм про Кинг Конга (там остров, на котором жила гигантская горилла, был скрыт от мира туманом) и нагонял дополнительной «мистики» для тех, кому она была нужна.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Вид на остров Петрова

«У природы нет плохой погоды», — есть такая поговорка. И она достаточно справедлива, скажут вам ценители пейзажей. Ведь в разных погодных условиях и пейзажи раскрываются по-разному: они могут быть мечтательными, суровыми, светлыми, бесперспективными, обнадеживающими… Судя по личному опыту и фотографиям, виденным мною в интернете, остров Петрова тоже может быть таким — разным и поэтому прекрасным.