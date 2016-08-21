Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев начинает в понедельник, 22 августа, государственный визит в Польшу по приглашению своего коллеги Анджея Дуды. Как сообщает пресс-служба казахстанского президента, он пробудет в стране два дня. Планируется, что главы двух стран обсудят пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, ожидается участие Назарбаева в казахстанско-польском бизнес-форуме. После чего он совершит официальный двухдневный визит в Сербию, где встретится с президентом Томиславом Николичем, где лидеры «обсудят ключевые аспекты двусторонних отношений Казахстана и Сербии». Наконец, с 1 по 5 сентября Назарбаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай в рамках саммита G-20, а также проведет двусторонние переговоры с Цзиньпинем по основным направлениям сотрудничества Астаны и Пекина.

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Все три точки международных визитов главы Казахстана связаны воедино. По сути, он повторяет маршрут председателя КНР, который в июне этого года отправился в Польшу и Сербию (правда, вместо Казахстана у него был Узбекистан). Китайское информагентство Синьхуа отмечало, что Польша является «важным узлом в китайской инициативе «Пояс и путь». Эта программа предполагает эксплуатацию высокоскоростного наземного и морского пути Китай-Европа с налаживанием грузовых железнодорожных перевозок, железной дороги Белград-Будапешт, моста через Дунай в Белграде, газопровода Китай-Центральная Азия. В этом контексте в рамках казахстанско-польских отношений у обеих стран есть интерес к совместному использованию транспортно-транзитного потенциала двух государств. Через Казахстан и Польшу пролегает самый короткий сухопутный маршрут из Азии в Европу, отсюда такое повышенное внимание у Астаны и Варшавы к инициативе «Пояс и путь». Польские власти также заинтересованы в открытии прямого авиасообщения между Варшавой и Астаной. В свою очередь казахстанское правительство выступило с идеей отменить визы для поляков с 1 января 2017 года.

«В целом, визит президента Казахстана в Польщу и Сербию связан с одним очень важным обстоятельством — дело в том, что эти страны первыми из европейских государств откликнулись на призыв Цзиньпина присоединиться к инициативе «Пояс и путь», то есть решили вместе развивать железнодорожные и автоперевозки из Китая в Европу, — заявил ИА REGNUM казахстанский эксперт Марат Шибутов. — А это транспортное сообщение в настоящее время может идти только через Казахстан, что означает необходимость специальных договоренностей Варшавы и Белграда с нами относительно ставок за транзит и оформления грузов. Кроме того, что касается Польши, Астана подписала соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом и поэтому отношения с каждой европейской страной будут понемногу подвергаться ревизии с целью их наращивания». По мнению эксперта, здесь рано говорить пока что о каких-то серьезных экономических выгодах, главное — начать сотрудничество и отработать механизмы взаимодействия.

А чего хочет Польша? Отметим две позиции. По словам главы Польско-азиатской торговой палаты Януша Пехочиньского, Казахстан может стать не только хабом для польской экономики в Средней Азии, но и помочь сблизиться Евросоюзу и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). «Две недели назад я был в Минске, говорил с политиками, бизнесменами и менеджерами. Мне сказали, что к диалогу должны привлекаться не только поляки и белорусы, но также и казахи, и русские. То есть понимание, что разговор должен быть и в широком составе», — заметил Пехочиньский в разговоре с казахстанскими журналистами. И добавил: «Вообще, то, что происходит в последние месяцы — миграция в Европе, терроризм, сирийский конфликт — это примеры того, что политика не делает то, для чего она создана. Политика должна решать проблемы, а не строить новые. Для того и очень важен польско-казахстанский диалог, двух братских стран. Наряду с выгодами для наших стран, визит президента Нурсултана Назарбаева, я думаю, преследует цель улучшения сотрудничества ЕС и ЕАЭС. Этой встречей мы посылаем сигнал — мы хотим мира и сотрудничества. Польша и Казахстан способны это сделать».

Однако следует понимать, что Пехочиньский до недавнего времени являлся вице-премьером и председателем Польской крестьянской партии (PSL), которая на правах младшего партнера входила в коалиционное правительство, возглавляемое «Гражданской платформой» (РО). В октябре прошлого года по итогам парламентских выборов власть в кабинете министров единолично захватила партия «Право и Справедливость» (PiS), которая пересматривает государственную политику по широкому кругу направлений, в том числе занимается ревизией внешнеполитической концепции. Поэтому предложения главы Польско-азиатской торговой палаты рискуют попросту повиснуть в воздухе. Так, Варшава разрабатывает и приступает к реализации новой энергетической политики. Польские власти хотели бы снизить роль российского фактора в поставках нефти за счет, в частности, достижений договоренностей с Ираном. Эта тема звучала во время беседы польской радиостанции RMF FM с послом Казахстана в Польше Алтаем Абибуллаевым (назначен в мае этого года). Его подробно расспрашивали, может ли Астана помочь Польше в проникновении в Иран и могут ли поляки добиваться энергетической безопасности с помощью Казахстана. Абибуллаев дипломатично ответил: «Из того, что я знаю о международном соглашении по Ирану, там нет ни слова о том, что правительства Казахстана и Польши не могли бы с правительством Ирана вместе сотрудничать в какой-либо сфере».

Некоторые польские эксперты убеждены, что Польша с ее инфраструктурой по приему, хранению и переработке нефти должна исключить сотрудничество с Россией и сделать ставку на Саудовскую Аравию и Иран. При этом они видят трудности в сохранении положительного баланса в случае, если начнутся серьезные поставки энергоносителей с Ближнего Востока. Польский портал Defence24. pl предлагает «с точки зрения общих интересов рассмотреть введение системы взаимозачета товарами, что могло бы гарантировать уменьшение рисков от колебаний валютного курса». Но что такого может Ирану предложить Польша, чтобы покрыть стоимость будущего импорта нефти? Вопрос. Не говоря уже о том, что Варшаве трудно будет сделать вид, будто нет России в регионе, куда она хочет проникнуть. Поэтому все-таки, видимо, ситуация может вырулить в том направлении, который обозначил Януш Пехочиньский — если Польша захочет иметь дело с Казахстаном не только в рамках инициативы «Пояс и путь», ей придется говорить со всем ЕАЭС.