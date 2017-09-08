ЛГБТ-спецоперация «Дети»
Эта статья носит упреждающий характер. Обычно реакция нашего общества на те или иные безобразия соответствует пословице «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Видимо, такая пословица неспроста появилась именно в России. Но в данном случае дожидаться грома нельзя, потому что, когда он грянет, сопротивляться будет поздно.
Мы уже писали о том, какое серьезное влияние на современную политику оказывают извращенцы и их пособники. Продвижение прав ЛГБТ, взятое на вооружение США, служит мощным оружием разрушения культуры, нравственности, семьи и, в конечном итоге, государственного суверенитета, поскольку крепкая, нравственно здоровая семья — это оплот независимого государства. Там же, где границы культурно-нравственных норм размыты и извращены, процветают корысть, эгоизм, предательство. И, конечно же, таким развращенным людям не до защиты интересов государства. В погоне за удовольствиями они даже детей своих бросают и предают.
Международные организации, которые, как стало уж совсем очевидно в последние годы, проводят проамериканскую политику, тоже включились в активную защиту содомитов. Недавно промелькнуло сообщение: в ООН ввели специальную должность ЛГБТ-защитника в мировом масштабе. Согласно информации родительской организации Family Watch International, новая должность называется «ЛГБТ-царь». Не знаем, как насчет царя — в официальном пресс-релизе он назван Независимым экспертом по правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров — но доподлинно известно, что он будет собирать жалобы извращенцев со всех концов Земли и давить на правительства в соответствующем направлении. Представители России, а также еще 17 стран, выступили против этой должности, но с перевесом в 5 голосов она была-таки учреждена.
Однако в России продвигать права ЛГБТ довольно затруднительно. Общество явно к этому не расположено. И чем больше информации о той вакханалии, которая творится на Западе, тем отчетливей протест наших граждан, которые не хотят, иметь все это у себя дома. Даже такие жаргонные неологизмы, как «толерасты», «либерасты», «Гейропа» свидетельствуют о настроениях в российском обществе. С какого же боку зайти? На каких струнах сыграть? К какой манипуляции прибегнуть, чтобы добиться поставленных целей? Об этом мы и хотим рассказать.
«Онижедети» со спецэффектом
Тараном, как мы думаем, станет опять-таки защита прав детей. Только не простых, а «детей ЛГБТ». Расчет понятен. Защита детских прав — это новая манипулятивная технология, которая приходит на смену разоблаченной и потому уже не эффективной «защите демократии», позволившей западной олигархии разрушить или ослабить многие государства. В то же время дети вскоре становятся взрослыми, поэтому, учредив права «детей ЛГБТ», придется продвигать их, и когда они вырастут. А значит, придется наделить их правами, в которых пока что им наше законодательство отказывает: правом заключать браки, усыновлять детей, работать, не скрывая своей ориентации, в детских учреждениях и силовых структурах, занимать государственные посты и т.п.
Логика безупречна, но есть одна загвоздка: где взять детей-содомитов, причем в достаточно большом количестве, чтобы при помощи масс-медиа раздуть из этого социальную проблему и объявить их особой социальной группой, нуждающейся в защите? На пути к вожделенной цели стоят две преграды: запрет гей-пропаганды среди несовершеннолетних и отсутствие секс-просвета в российских школах. Комитет по правам ребенка при ООН и чиновники Совета Европы который год бьются в конвульсиях, требуя отмены первого и введения второго, но пока безрезультатно. Против выступили Православная Церковь и другие религиозные конфессии, родительские сообщества, честные детские психиатры. Важную роль сыграл и Павел Астахов, обратившийся к главе Министерства образования и науки РФ с негативной оценкой по поводу введения предмета полового воспитания в школьную программу и раскритиковавший предложения по реализации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, поскольку это означает тот же самый секс-просвет, только под другим соусом.
Без снятия барьеров на пути интеллектуального растления несовершеннолетних проводникам содомии весьма затруднительно продвигать «права детей ЛГБТ». Они, конечно, пытались через эти барьеры перепрыгнуть, организовали группу в соцсетях, устраивали пикет, на котором стоял парень с заклеенным ртом — дескать, бедняга вынужден молчать о своей «ориентации». Благодаря мужественным выступлениям депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова и его помощника, главы Питерского отделения «Народного собора» Анатолия Артюха эти прыжки «поверх барьеров» удалось пресечь. Роскомнадзор внес сообщество «Дети-404» в список запрещенных, но координатор проекта Елена Климова хоть и была оштрафована по решению суда на 50 тыс. рублей, униматься не желает. По данным прессы, сетевое сообщество возобновило свою деятельность в альтернативном паблике, а Климова попросила петербургских подростков анонимно описать свои специфические проблемы и пообещала отправить собранную информацию Уполномоченному по правам ребенка Санкт-Петербурга Светлане Агапитовой.
Не прошло и 25 лет
Поэтому сейчас необходимо с утроенным вниманием отслеживать и пресекать любые попытки интеллектуального развращения детей. Слава Богу, в этом отношении активность общества заметно повысилась, и важно, чтобы она повышалась дальше. Тем более что в последнее время и до власти, наконец, стало доходить, насколько опасно заигрывание с разрушителями здоровой морали. Несколько НКО, занимающихся «профилактикой СПИДа», одна за другой были признаны иностранными агентами. В начале 2016 года в реестр иностранных агентов внесли омскую НКО «Сибальт» и НКО «Социум» г. Энгельса. В июле аналогичная участь постигла еще две организации — «Эсверо» и Фонд им. Андрея Рылькова. Политической стороной деятельности борцов со СПИДом заинтересовалась и Москва. Специалисты по информационным войнам пришли к выводу (не прошло и 25 лет!), что программы профилактики СПИДа — это часть гибридной войны Запада против России, и что самым действенным способом борьбы с распространением заразы является пропаганда нравственного образа жизни, а вовсе не раздача шприцов и презервативов. И уж никак не секс-просвет для детей.
Хочется подчеркнуть, что признание какой-либо некоммерческой организации иностранным агентом — отнюдь не пустая формальность. Раньше, как сообщает РИА «Иван-чай», вышеупомянутые и другие НКО выступали экспертами в Общественной Палате РФ, определяли методологию борьбы со СПИДОм и направляли общественное мнение в нужную им сторону. Теперь, надеемся, они этой возможности лишатся.
Опасные игры с гендером
Нельзя смотреть сквозь пальцы и на манипуляции с так называемым гендером. Содомизация детей на Западе, как правило, начинается не с факта физического растления или изнасилования, а с того, что детям в рамках «гендерного воспитания» объясняют:
«Ты можешь быть мальчиком, а чувствовать себя девочкой, и это нормально. Хочешь носить платья — носи, хочешь играть в куклы — пожалуйста. Никто не может тебе этого запретить. И стремиться к сексу с мальчиком тоже нормально, тем более что ты чувствуешь себя девочкой. Да если бы и не чувствовал, что с того? Тебя все равно может тянуть к мальчикам. И вообще — твоя сексуальная ориентация ни в коей мере не связана с твоим биологическим полом. Главное — кем ты себя ощущаешь, какой у тебя гендер».
То есть, с помощью гендерных манипуляций людей с самого раннего детства дезориентируют, запутывают, сводят с ума и подталкивают к извращениям, сексуальным перверзиям. Это губительно не только для нравственности, но и для психики. Опасно как для мальчиков, так и для девочек. По мнению некоторых ученых, для девочек еще опасней, чем для мальчиков. Длительные исследования американского профессора, доктора Лайзы М. Даймонд показали, что все женщины, за которыми она наблюдала в рамках своего исследования на протяжении десяти лет, став лесбиянками, впоследствии продолжали «искать свою сексуальную идентичность», причем с годами их замешательство в этом отношении часто возрастало. Заметим кстати, что когда человек испытывает замешательство по поводу таких базовых представлений о себе, как пол, это свидетельствует о нешуточном помрачении рассудка, спутанности сознания. Когда спутанность сознания прогрессирует, больной может путаться не только в вопросах половой самоидентификации, а, к примеру, уходит из дома и не понимает, кто он, откуда, как его зовут и т.п. (Картина, в чем-то сходная с болезнью Альцгеймера, старческим слабоумием.)
Поэтому родительской общественности, а в нормальном государстве и ответственной власти необходимо пресекать на корню все «гендерные» эксперименты, являющиеся на деле скрытой пропагандой извращений. Надо добиваться от Роскомнадзора запрещения такой деструктивной, противоестественной пропаганды в интернете и СМИ, в мультфильмах, фильмах и книгах, предназначенных для детей и подростков. Экспертные советы, состоящие из грамотных, а главное, честных специалистов, призваны сыграть тут важную роль. Но и обычные люди не должны дремать, считая, что кто-то что-то сделает за них. Столкнувшись с распространением подобных безобразий, нужно обращаться в Прокуратуру, а то и в Следственный Комитет, памятуя о том, что за попытками развращения детей (в том числе и под видом просвещения) всегда стоят педофилы. И крокодиловы слезы по поводу притеснений юных геев — тоже пропаганда, выдаваемая за сочувствие. Истинная защита, как мы уже написали, это охрана детей от растления.
Кстати, новейшие научные исследования опять-таки показали, что мужской гомосексуализм крайне опасен для физического здоровья. Не вдаваясь в подробности, скажем, что даже неповрежденная оболочка прямой кишки проницаема для вируса СПИДа. Именно поэтому в подавляющем большинстве ВИЧ-инфицированные — это гомосексуалисты.
«Нет!» диктатуре содома
Если же ЛГБТ-активисты начнут предъявлять обществу не анонимных, как вышеупомянутая Елена Климова, а реальных детей с противоестественными сексуальными наклонностями, первый вопрос, который должен встать, — это «Кто их развратил?» И расследовать сей вопрос обязаны компетентные органы с тем, чтобы привлечь преступников к ответу. Педофилы должны отвечать по всей строгости закона, а в тех случаях, когда в развращении виновны другие несовершеннолетние, которые еще не подлежат уголовной ответственности, к ответу за ненадлежащее воспитание следует привлекать их родителей или лиц, замещающих родителей. Если же зачинщиком развратных действий был сам предъявленный подросток, насмотревшийся порнографии, то опять же надо разбираться с его родителями, а в каких-то случаях — и с учителями, поскольку сейчас дети зачастую смотрят порнографию на смартфонах, находясь в стенах школы под присмотром учителей.
А развращенному ребенку, конечно же, нужно оказывать психологическую помощь. Но не создавать ему комфортных условий для дальнейшего разврата, а действительно лечить. Впрочем, если предложенная нами стратегия действий будет взята на вооружение, мы думаем, желающие предъявить «детей ЛГБТ» с именами и фамилиями вряд ли найдутся.
Главное — не упускать ситуацию. Западное общество прошляпило момент, когда еще реально было остановить гей-безумие, и теперь живет в условиях, которые можно назвать диктатурой Содома. К нам же постепенно стало приходить понимание грядущей опасности.
«Лидером традиционалистов, — говорит известный американский психолог Пол Кэмерон, один из не многих западных ученых, кто открыто выступает против диктата извращенцев, — безусловно следует считать Россию во главе с Владимиром Путиным, который отстаивает семейные ценности и борется против дезинтеграции общества. Если бы сейчас состоялись выборы президента планеты, Путин на них легко обошел бы Обаму. Ведь, в отличие от американского лидера, он прекрасно понимает, чем может закончиться «крестовый поход» за права геев».
Но для того, чтобы в таких сложных геополитических условиях выстоять, власти нужна поддержка общества. Того самого гражданского общества, о котором грезили наши либералы, но которое в реальности обретает совсем нежелательное для них лицо.