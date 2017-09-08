Эта статья носит упреждающий характер. Обычно реакция нашего общества на те или иные безобразия соответствует пословице «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Видимо, такая пословица неспроста появилась именно в России. Но в данном случае дожидаться грома нельзя, потому что, когда он грянет, сопротивляться будет поздно.

Медаль материнства 1 степени. СССР. 1944

Мы уже писали о том, какое серьезное влияние на современную политику оказывают извращенцы и их пособники. Продвижение прав ЛГБТ, взятое на вооружение США, служит мощным оружием разрушения культуры, нравственности, семьи и, в конечном итоге, государственного суверенитета, поскольку крепкая, нравственно здоровая семья — это оплот независимого государства. Там же, где границы культурно-нравственных норм размыты и извращены, процветают корысть, эгоизм, предательство. И, конечно же, таким развращенным людям не до защиты интересов государства. В погоне за удовольствиями они даже детей своих бросают и предают.

Международные организации, которые, как стало уж совсем очевидно в последние годы, проводят проамериканскую политику, тоже включились в активную защиту содомитов. Недавно промелькнуло сообщение: в ООН ввели специальную должность ЛГБТ-защитника в мировом масштабе. Согласно информации родительской организации Family Watch International, новая должность называется «ЛГБТ-царь». Не знаем, как насчет царя — в официальном пресс-релизе он назван Независимым экспертом по правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров — но доподлинно известно, что он будет собирать жалобы извращенцев со всех концов Земли и давить на правительства в соответствующем направлении. Представители России, а также еще 17 стран, выступили против этой должности, но с перевесом в 5 голосов она была-таки учреждена.

Однако в России продвигать права ЛГБТ довольно затруднительно. Общество явно к этому не расположено. И чем больше информации о той вакханалии, которая творится на Западе, тем отчетливей протест наших граждан, которые не хотят, иметь все это у себя дома. Даже такие жаргонные неологизмы, как «толерасты», «либерасты», «Гейропа» свидетельствуют о настроениях в российском обществе. С какого же боку зайти? На каких струнах сыграть? К какой манипуляции прибегнуть, чтобы добиться поставленных целей? Об этом мы и хотим рассказать.

«Онижедети» со спецэффектом

Тараном, как мы думаем, станет опять-таки защита прав детей. Только не простых, а «детей ЛГБТ». Расчет понятен. Защита детских прав — это новая манипулятивная технология, которая приходит на смену разоблаченной и потому уже не эффективной «защите демократии», позволившей западной олигархии разрушить или ослабить многие государства. В то же время дети вскоре становятся взрослыми, поэтому, учредив права «детей ЛГБТ», придется продвигать их, и когда они вырастут. А значит, придется наделить их правами, в которых пока что им наше законодательство отказывает: правом заключать браки, усыновлять детей, работать, не скрывая своей ориентации, в детских учреждениях и силовых структурах, занимать государственные посты и т.п.

Логика безупречна, но есть одна загвоздка: где взять детей-содомитов, причем в достаточно большом количестве, чтобы при помощи масс-медиа раздуть из этого социальную проблему и объявить их особой социальной группой, нуждающейся в защите? На пути к вожделенной цели стоят две преграды: запрет гей-пропаганды среди несовершеннолетних и отсутствие секс-просвета в российских школах. Комитет по правам ребенка при ООН и чиновники Совета Европы который год бьются в конвульсиях, требуя отмены первого и введения второго, но пока безрезультатно. Против выступили Православная Церковь и другие религиозные конфессии, родительские сообщества, честные детские психиатры. Важную роль сыграл и Павел Астахов, обратившийся к главе Министерства образования и науки РФ с негативной оценкой по поводу введения предмета полового воспитания в школьную программу и раскритиковавший предложения по реализации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, поскольку это означает тот же самый секс-просвет, только под другим соусом.

Без снятия барьеров на пути интеллектуального растления несовершеннолетних проводникам содомии весьма затруднительно продвигать «права детей ЛГБТ». Они, конечно, пытались через эти барьеры перепрыгнуть, организовали группу в соцсетях, устраивали пикет, на котором стоял парень с заклеенным ртом — дескать, бедняга вынужден молчать о своей «ориентации». Благодаря мужественным выступлениям депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова и его помощника, главы Питерского отделения «Народного собора» Анатолия Артюха эти прыжки «поверх барьеров» удалось пресечь. Роскомнадзор внес сообщество «Дети-404» в список запрещенных, но координатор проекта Елена Климова хоть и была оштрафована по решению суда на 50 тыс. рублей, униматься не желает. По данным прессы, сетевое сообщество возобновило свою деятельность в альтернативном паблике, а Климова попросила петербургских подростков анонимно описать свои специфические проблемы и пообещала отправить собранную информацию Уполномоченному по правам ребенка Санкт-Петербурга Светлане Агапитовой.

Не прошло и 25 лет

Поэтому сейчас необходимо с утроенным вниманием отслеживать и пресекать любые попытки интеллектуального развращения детей. Слава Богу, в этом отношении активность общества заметно повысилась, и важно, чтобы она повышалась дальше. Тем более что в последнее время и до власти, наконец, стало доходить, насколько опасно заигрывание с разрушителями здоровой морали. Несколько НКО, занимающихся «профилактикой СПИДа», одна за другой были признаны иностранными агентами. В начале 2016 года в реестр иностранных агентов внесли омскую НКО «Сибальт» и НКО «Социум» г. Энгельса. В июле аналогичная участь постигла еще две организации — «Эсверо» и Фонд им. Андрея Рылькова. Политической стороной деятельности борцов со СПИДом заинтересовалась и Москва. Специалисты по информационным войнам пришли к выводу (не прошло и 25 лет!), что программы профилактики СПИДа — это часть гибридной войны Запада против России, и что самым действенным способом борьбы с распространением заразы является пропаганда нравственного образа жизни, а вовсе не раздача шприцов и презервативов. И уж никак не секс-просвет для детей.

Хочется подчеркнуть, что признание какой-либо некоммерческой организации иностранным агентом — отнюдь не пустая формальность. Раньше, как сообщает РИА «Иван-чай», вышеупомянутые и другие НКО выступали экспертами в Общественной Палате РФ, определяли методологию борьбы со СПИДОм и направляли общественное мнение в нужную им сторону. Теперь, надеемся, они этой возможности лишатся.

Опасные игры с гендером

Нельзя смотреть сквозь пальцы и на манипуляции с так называемым гендером. Содомизация детей на Западе, как правило, начинается не с факта физического растления или изнасилования, а с того, что детям в рамках «гендерного воспитания» объясняют:

«Ты можешь быть мальчиком, а чувствовать себя девочкой, и это нормально. Хочешь носить платья — носи, хочешь играть в куклы — пожалуйста. Никто не может тебе этого запретить. И стремиться к сексу с мальчиком тоже нормально, тем более что ты чувствуешь себя девочкой. Да если бы и не чувствовал, что с того? Тебя все равно может тянуть к мальчикам. И вообще — твоя сексуальная ориентация ни в коей мере не связана с твоим биологическим полом. Главное — кем ты себя ощущаешь, какой у тебя гендер».

То есть, с помощью гендерных манипуляций людей с самого раннего детства дезориентируют, запутывают, сводят с ума и подталкивают к извращениям, сексуальным перверзиям. Это губительно не только для нравственности, но и для психики. Опасно как для мальчиков, так и для девочек. По мнению некоторых ученых, для девочек еще опасней, чем для мальчиков. Длительные исследования американского профессора, доктора Лайзы М. Даймонд показали, что все женщины, за которыми она наблюдала в рамках своего исследования на протяжении десяти лет, став лесбиянками, впоследствии продолжали «искать свою сексуальную идентичность», причем с годами их замешательство в этом отношении часто возрастало. Заметим кстати, что когда человек испытывает замешательство по поводу таких базовых представлений о себе, как пол, это свидетельствует о нешуточном помрачении рассудка, спутанности сознания. Когда спутанность сознания прогрессирует, больной может путаться не только в вопросах половой самоидентификации, а, к примеру, уходит из дома и не понимает, кто он, откуда, как его зовут и т.п. (Картина, в чем-то сходная с болезнью Альцгеймера, старческим слабоумием.)

Поэтому родительской общественности, а в нормальном государстве и ответственной власти необходимо пресекать на корню все «гендерные» эксперименты, являющиеся на деле скрытой пропагандой извращений. Надо добиваться от Роскомнадзора запрещения такой деструктивной, противоестественной пропаганды в интернете и СМИ, в мультфильмах, фильмах и книгах, предназначенных для детей и подростков. Экспертные советы, состоящие из грамотных, а главное, честных специалистов, призваны сыграть тут важную роль. Но и обычные люди не должны дремать, считая, что кто-то что-то сделает за них. Столкнувшись с распространением подобных безобразий, нужно обращаться в Прокуратуру, а то и в Следственный Комитет, памятуя о том, что за попытками развращения детей (в том числе и под видом просвещения) всегда стоят педофилы. И крокодиловы слезы по поводу притеснений юных геев — тоже пропаганда, выдаваемая за сочувствие. Истинная защита, как мы уже написали, это охрана детей от растления.

Кстати, новейшие научные исследования опять-таки показали, что мужской гомосексуализм крайне опасен для физического здоровья. Не вдаваясь в подробности, скажем, что даже неповрежденная оболочка прямой кишки проницаема для вируса СПИДа. Именно поэтому в подавляющем большинстве ВИЧ-инфицированные — это гомосексуалисты.

«Нет!» диктатуре содома

Если же ЛГБТ-активисты начнут предъявлять обществу не анонимных, как вышеупомянутая Елена Климова, а реальных детей с противоестественными сексуальными наклонностями, первый вопрос, который должен встать, — это «Кто их развратил?» И расследовать сей вопрос обязаны компетентные органы с тем, чтобы привлечь преступников к ответу. Педофилы должны отвечать по всей строгости закона, а в тех случаях, когда в развращении виновны другие несовершеннолетние, которые еще не подлежат уголовной ответственности, к ответу за ненадлежащее воспитание следует привлекать их родителей или лиц, замещающих родителей. Если же зачинщиком развратных действий был сам предъявленный подросток, насмотревшийся порнографии, то опять же надо разбираться с его родителями, а в каких-то случаях — и с учителями, поскольку сейчас дети зачастую смотрят порнографию на смартфонах, находясь в стенах школы под присмотром учителей.

А развращенному ребенку, конечно же, нужно оказывать психологическую помощь. Но не создавать ему комфортных условий для дальнейшего разврата, а действительно лечить. Впрочем, если предложенная нами стратегия действий будет взята на вооружение, мы думаем, желающие предъявить «детей ЛГБТ» с именами и фамилиями вряд ли найдутся.

Главное — не упускать ситуацию. Западное общество прошляпило момент, когда еще реально было остановить гей-безумие, и теперь живет в условиях, которые можно назвать диктатурой Содома. К нам же постепенно стало приходить понимание грядущей опасности.

«Лидером традиционалистов, — говорит известный американский психолог Пол Кэмерон, один из не многих западных ученых, кто открыто выступает против диктата извращенцев, — безусловно следует считать Россию во главе с Владимиром Путиным, который отстаивает семейные ценности и борется против дезинтеграции общества. Если бы сейчас состоялись выборы президента планеты, Путин на них легко обошел бы Обаму. Ведь, в отличие от американского лидера, он прекрасно понимает, чем может закончиться «крестовый поход» за права геев».

Но для того, чтобы в таких сложных геополитических условиях выстоять, власти нужна поддержка общества. Того самого гражданского общества, о котором грезили наши либералы, но которое в реальности обретает совсем нежелательное для них лицо.