



Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Кто поддержит на выборах Рухани?

Во внутриполитической информационной повестке Ирана все больше количество материалов посвящено предстоящим в мае 2017 г. выборам президентов. Активно обсуждаются возможные кандидаты, коалиции. Значительное внимание уделено персоне действующего президента Ирана Хасана Рухани и работе правительства. Все чаще политики, аналитики задаются вопросом: кто поддержит Рухани, будут это консерваторы или реформаторы? Отдельная тема, которая является «лакмусовой бумажкой» для понимания противников и сторонников действующего президента, — отношение к «ядерному соглашению».

В интервью агентству ISNA руководитель администрации президента Мохаммад Нахавандян ответил критикам Рухани и правительства. «Мы должны различать информационную атаку, критику и высказывание мнения. Что касается информационной атаки на итоги «ядерной сделки» и лично президента Рухани, то важно понимать, что решение о подписании соглашения и его выполнении принималось на самом высоком уровне. В его обсуждении приняли участие все системообразующие ведомства Ирана. Конечно, есть те, кто пытался затормозить процесс, эти люди и сейчас продолжают критиковать венские соглашения», — отметил Нахавандян.

По его словам, «любой человек, который делает вклад в улучшение инвестиционного климата помогает устранить проблемы вокруг «ядерного соглашения».

Лидер реформаторской фракции «Надежда» в Меджлисе (парламенте) Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о нежелании поддержать Рухани. «Все, кто обсуждают эту тему, должны ответить на вопрос: какова была наша позиция в 2013 году? Мы продолжим свою линию и не окажем поддержки не только Рухани, но и государственникам и сторонникам революции», — цитирует парламентария агентство Fars News.

Фракция «Надежда» объединяет в иранском парламенте реформаторов, а также политиков лояльных администрации Рухани. Консервативный политик Насер Имани поставил под сомнение поддержку реформаторами Рухани на президентских выборах в 2013 г. «Реформаторы нацелены полностью переманить Рухани на свою сторону, чтобы он полностью принял их политику», — заявил политик информационно-аналитическому порталу Asr Iran.

Во время работы иранского парламента 14 августа депутат от Тегерана, член фракции «Надежда» Махмуд Садеги раскритиковал президента. «Согласно 113 статье Конституции президент является вторым человеком в стране после верховного лидера. Он отвечает за соблюдение основных законов и работу исполнительной власти. К сожалению, в последнее время мы видим, что трибуну президента на важных заседаниях занимают его заместители», — заявил Садеги.

Спикер Меджлиса Али Лариджани парировал замечания Садеги. «Сегодняшние условия требую от нас национального консенсуса. Особенно, когда некоторые пытаются критиковать высокопоставленных чиновников и президента. Это ошибочная позиция. Все нам нужно правильно ориентироваться в ситуации», — цитирует спикера агентство Khabar Online. На защиту Рухани вновь стал вице-президент по правовым вопросам Маджид Ансари, заявив, что «некоторые СМИ из-за своей недальновидности ставят под вопрос работу правительства».

Свою поддержку правительству высказал председатель Совета по определению политической целесообразности Али Акбар Хашеми Рафсанджани. «Я знаком с программой и идеями Рухани по повышению эффективности системы управления страной. Одна из главных проблем действующего правительства — беспринципные политические оппоненты, которые постоянно атакуют правительство. Тем самым они ставят под вопрос доверие ко всей политической системе», — приводит слова Рафсанджани агентство ILNA.

18 августа шесть парламентариев продолжили тему, начатую Садеги. Они написали открытое письмо против президента Рухани, в котором обвиняют его в отсутствии на важных заседаниях правительства.

«Господин президент реализация политики «экономики сопротивления» должна быть главной целью правительства. Только там можно решить существующие проблемы. Люди ждут от Вас, как главы исполнительной власти, активного и эффективного участия в заседаниях и мероприятиях посвященным экономике сопротивления. Ждут, что вы революционными мерами решите вопрос контрабанды товаров, потратите все свое время и силы на служение интересам народа», — говорится в письме, опубликованном Tasnim News (близкое к КСИР).

Парламентарии обвиняют президента в том, что он полностью переключился на предвыборную работу. Во внутриполитическом раскладе можно наблюдать интересные коалиции. Список «Надежды», позиционировавший себя на парламентских выборах сторонниками Рухани, переходят к открытой критике президента. Не стоит забывать, что «ядерное соглашение» одобрил предыдущий состав Меджлиса, где большинство занимали консерваторы. Бессменный спикер Али Лариджани и тогда, и сейчас выступает на стороне иранского президента.

Критика закона о новых нефтяных контрактах продолжается

На прошедшей неделе одной из главных тем во внутренней политике Ирана вновь стало обсуждение закона о новых нефтяных контрактах (IPC). Спикер Меджлиса Али Лариджани снова провел законопроект через все возможные фильтры в парламенте, чтобы наконец-то правительство приступило к работе по новым контрактам.

Газета Javan сообщила, что «верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил Лариджани письмо, в котором указал на недостатки, и после очередной работы над законом его снова придется редактировать». «Из 15 замечаний духовного лидера по IPC на сегодня в законе исправлено только три», — пишет издание, ссылаясь на источник в Меджлисе.

8 августа вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил о внесении 150 поправок в закон о контрактах. «В закон об IPC внесено 150 правок. Введение новых контрактов не должно идти в парламент в виде законопроекта. По законам нефтяной промышленности, для запуска новых нефтяных контрактов достаточно одобрения правительства», — цитирует вице-президента агентство IRNA.

Однако 16 августа министр нефти Ирана Бижан Зангане принял участие в заседании парламента, на котором обсуждался новый законопроект. По итогам встречи Зангане заявил о решении внести коррективы в IPC, добавив, что «новые нефтяные контракты не будут направлены в парламент для окончательного утверждения». Ранее спикер Меджлиса Али Лариджани заявил о том, что «принятие IPC не требует голосования в парламенте».

Критики новых контрактов часто сравнивают этот закон с концессией Д’Арси 1901 г. В начале ХХ века английский предприниматель Уильям Нокс Д'Арси получил у персидского шаха Музаффара аль-Дина концессию на разведку, разработку, добычу, переработку и продажу нефти и газа в течении 60 лет.

Соглашение дало Великобритании исключительные права на разработку нефтяных месторождений в Персии. За концессию шахскому правительству британцы заплатили 20 тыс. фунтов стерлингов. В случае реализации проекта шах получал 16% с продажи нефти.

Презентация новых нефтяных контрактов должна была пройти в Лондоне еще в феврале 2016 г. На этом мероприятии планировалось заключение первых сделок с мировыми энергетическими компаниями. Однако конференцию пришлось отменить. Запуск IPC отлаживали несколько раз из-за принципиальной позиции оппонентов Рухани.

Один из ключевых спорных моментов в контрактах — ликвидация системы обратного выкупа, при которой иностранным компаниям запрещается владеть акциями иранских нефтегазовых компаний.

По новым соглашениям, Национальная иранская нефтяная компания будет создавать совместные предприятия с иностранными компаниями для добычи нефти и газа в Иране. В законе предусмотрен пункт, согласно которому зарубежные фирмы не смогут отказаться от своих обязательств, в случае введения новых антииранских санкций. Министр нефти Бижан Зангане неоднократно заявлял, что для развития нефтегазовой отрасли требуется более $200 млрд и основные средства планируется привлечь благодаря IPC.

Рухани и разведка

17 августа президент Ирана Хасан Рухани провел встречу с министром разведки Сейидом Махмудом Алави, его заместителями и руководителями управлений внешней разведки. Глава правительства отметил важную роль, которую ведомство играет в обеспечении спокойной и мирной жизни иранского народа. Перед обращением Рухани глава разведки отчитался за проделанную работу и доложил о текущем положении в стране и мире.

Президент напомнил о целях антииранской секционной политики. «Недоброжелатели Ирана преследовали две цели в ядерном деле. Во-первых, они хотели воспрепятствовать развитию ядерных технологий и научных исследований по этой теме. Во-вторых, оказать давление на страну, чтобы подорвать веру народа в политический строй исламской республики», — передает слова Рухани агентство Tasnim News. Но подписание «ядерного соглашения» разрушило замысел доброжелателей.

Глава правительства напомнил о важности венских соглашений. «Сегодня мы под руководством верховного лидера и при поддержке народа заняли достойное место на мировом рынке ядерной энергетики. В связи с этим растет доверие народа, сплоченность и национальное единство, которое подтверждает эффективность политической системы Ирана», — заявил Рухани, добавив, что большая заслуга в заключении ядерного соглашения принадлежит министерству разведки, которое «должно сыграть важную роль в развитии экономики в постсанкционный период».

На прошлой неделе 9 августа верховный лидер Ирана Али Хаменеи провел встречу с руководящим составом министерства разведки. Прошедшие встречи рахбара и президента с разведывательным ведомством могут свидетельствовать об активизации иранской агентуры за границей.